Встреча с Чрезвычайным и Полномочным Послом Казахстана в Беларуси Тимуром Жаксылыковым

Президент Беларуси Александр Лукашенко 17 марта встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Казахстана в Беларуси Тимуром Жаксылыковым.

Глава государства рассказал, что внимательно наблюдал за развитием ситуации в Казахстане в период подготовки и проведения референдума.

"Я не мог с вами не встретиться после главного вашего политического события в Казахстане. Тем более что День Конституции у нас будет сейчас в один день - 15 марта, - сказал в начале встречи Александр Лукашенко. - Я хочу вас поздравить с очень успешным проведением референдума по Конституции и результатами".

Президент особо отметил однозначную народную поддержку нового Основного Закона и Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. "Все-таки, как ни говори, это поддержка Президента. Он рискнул в это непростое время, внес на референдум очень важные для Казахстана вопросы, и народ (поддержал. - Прим.) - и по явке, и особенно по голосованию (87 с лишним процентов) проголосовал. Потрясающий результат", - подчеркнул Александр Лукашенко.

"Я хочу вас поздравить. И прошу вас, передайте Касым-Жомарту Кемелевичу самые теплые мои пожелания и поздравления с результатом. Он молодец. И поздравить казахский народ, казахстанцев с этим успехом", - добавил белорусский лидер.

Глава белорусского государства выразил надежду, что в связи с принятием новой Конституции Казахстан продолжит развиваться стабильно и получит от этого большой положительный эффект.

Президент обратил внимание, что для Беларуси Казахстан является ключевым партнером среди стран Центральной Азии и отношения между государствами и народами всегда были и остаются добрыми. "Огромная страна, огромное население. Очень хорошие связи, очень хорошие планы нашего сотрудничества", - сказал Александр Лукашенко.

Глава государства заметил, что нынешний уровень взаимной торговли товарами и услугами находится на достаточно высоком уровне - более полутора миллиардов долларов. Но, как говорят, нет предела совершенству, поэтому и на будущее стороны строят амбициозные планы. "Мы запросто можем удваивать товарооборот. У нас есть стремление к этому", - подчеркнул Президент.

Александр Лукашенко отметил, что возможность реализации конкретных проектов обсуждалась в том числе на его недавней встрече с председателем Мажилиса Парламента Республики Казахстан Ерланом Кошановым. Кроме того, правительственная делегация Беларуси в конце 2025 года посещала Казахстан и там также состоялся ряд значимых мероприятий и встреч, были достигнуты солидные договоренности.

"Мы очень надеемся на плодотворное сотрудничество с Казахстаном. Еще раз подчеркиваю: мы очень уважаем ваших трудолюбивых людей. Мы поддерживаем тот курс, который вы проводите. Очень серьезный курс. Вы каждый год занимаетесь реформами, не кричите, но спокойно в этом отношении делаете многое. Поэтому и в ЕАЭС, и в ООН, и на международных площадках, и в наших отношениях Казахстан - Беларусь мы будем очень надежными партнерами для вас", - заявил Глава государства.

В свою очередь посол поблагодарил Президента Беларуси за возможность встречи и, пользуясь случаем, передал поздравления с недавним праздником - Днем Конституции, который в Беларуси отмечается 15 марта, а по итогам референдума в этот же день празднуется и в Казахстане. "Теперь наши народы будет еще больше объединять этот день - 15 марта", - заметил глава дипмиссии.