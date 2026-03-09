Встреча с послом Узбекистана в Беларуси Рахматуллой Назаровым

Президент Беларуси Александр Лукашенко 9 марта встретился с послом Узбекистана в Беларуси Рахматуллой Назаровым.

Глава государства в начале встречи отметил, что есть что обсудить с учетом подготовки планируемого визита в Беларусь Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева.

"Мой очень хороший, добрый друг - Шавкат Миромонович. Есть, что обсудить. Думаю, к этому времени мы актуализируем все наши вопросы, обобщив их и выработав план на ближайшую и среднесрочную перспективу. Отношения развиваются неплохо. Особенно в плане визита последнего нашей правительственной делегации во главе с Премьер-министром в вашу страну, - сказал Президент. - Мне очень импонирует договоренность о том, что в ближайшее время, где-то к 2030 году, мы достигнем двухмиллиардного товарооборота. Это вполне возможно. Тем более что экономики наших стран не конкуренты друг другу. Все, что мы умеем делать, - от сельского хозяйства до машиностроения - это все нужно густонаселенному узбекскому государству".

"История хорошая, отношения у нас очень хорошие. Я надеюсь, что эти отношения будут иметь свое продолжение. Очень надеюсь. Поэтому визит Шавката Миромоновича в Беларусь в этом плане будет таким этапным и историческим, если можно так сказать. Вы для нас ключевой партнер", - заявил Президент.

Александр Лукашенко отметил, что в интересах Узбекистана есть несколько очень важных направлений для сотрудничества. "Это и торговый дом, это сельское хозяйство. Мы готовы вам предоставить все условия и наши технологии. Люди наши помогут здесь. Если вы хотите, пожалуйста, вот земли в области конкретной - Витебской, Могилевской - производите и забирайте к себе. Мы с Оманом договорились так работать. Думаю, если мы с Оманом договорились, то с Узбекистаном тем более", - перечислил Глава государства.

"Также мы будем очень заинтересованы в поставках и переработке вашей шерсти на наших предприятиях. Речь идет, по-моему, о хлопчатобумажном комбинате в Барановичах и не только. Вы можете посмотреть то, что вас заинтересует. Как я сказал, $2 млрд товарооборота (достижение этого уровня в перспективе нескольких лет. - Прим.) - это не проблема", - добавил Александр Лукашенко.

"Вы - наши люди, мы умеем разговаривать на одном языке, переводчики не нужны. Поэтому мы готовы вам и технологии соответствующие привнести, в Узбекистан, и обучить ваших людей. Если вам по каким-то направлениям нужно будет - сельское хозяйство, машиностроение, атомная энергетика. Где только можем, мы готовы подставить свое плечо, - заверил Александр Лукашенко. - Мы готовы с вами работать глубоко, серьезно и вдолгую".

"Знаем ваш интерес к нашим специалистам в плане строительства атомной станции. Мы такие компетенции освоили благодаря россиянам. Мы с россиянами работаем во всех точках мира, где они строят эти атомные энергоблоки. Если вас устраивает, приезжайте в любое время, когда вам нужно. Сядут (представители узбекской стороны. - Прим.) со специалистами, поговорят - министр даст команду. Мы будем способствовать строительству вашей атомной электростанции. Будем стараться, чтобы наши специалисты оказали вам посильную помощь. Вы сами увидите, в чем мы можем быть вам интересны", - сказал Президент.

Он пояснил, что со стороны Беларуси это не благотворительность и это тоже выгодно, учитывая масштабы рынка Узбекистана: "Слушайте, миллионы людей. Такая большая страна, которая нуждается в том, что мы сегодня имеем. Притом я не хочу сказать, что мы такие великие. Мы же вместе с вами это создавали. Вы добывали сырье соответствующее, хлопок. А мы здесь создавали переработку для этого хлопка, для шерсти. Здесь производили и на выгодном рынке в Европе и туда дальше продавали, получали валюту для общей большой страны".

"Поэтому вы можете рассчитывать на нас. Мы очень хотели бы углублять наше сотрудничество и расширять. Ну что такое $2 млрд для наших стран? Почти ничего. Поэтому мы этот путь готовы пройти настолько быстро, насколько к этому будет способна ваша страна", - подчеркнул Президент.

Он также отметил динамичное развитие Узбекистана, который "тащит к себе со всего мира компетенции и опыт". Александр Лукашенко упомянул, что и в ходе своего визита в Узбекистан имел возможность ознакомиться с созданными местами обучения людей, что в скором будущем должно дать хороший эффект. "Мы готовы в этом плане участвовать, даже дальше идти", - заверил Александр Лукашенко.

"Много узбеков живет у нас. И хотят жить и работать. Это наши люди. Мы с большим удовольствием, особенно семейных людей, приглашаем к себе. У нас, к сожалению, не такой рост, как у вас, народонаселения. Поэтому мы всегда рады видеть очень трудолюбивых узбекских людей, если они решат сюда приехать", - сказал Президент.

Глава государства отметил, что в плане приема мигрантов в Беларуси есть жесткий порядок: "Наверное, это даже лучше для тех, кто приезжает. Они четко понимают, что мы берем людей на конкретную работу. Мы им предоставляем все возможности, услуги для их детей - ясли, сад, школа, образование высшее. На равных с белорусами, россиянами, украинцами и другими. Пожалуйста, приходите, конкурируйте".

"Возможности у нас большие. С удовольствием люди едут, работают. Поэтому в этом отношении мы готовы с нашими братьями из Узбекистана работать, - подчеркнул Александр Лукашенко. - Мы знаем, что вы в годы Великой Отечественной войны немало сделали для белорусов. Многие из наших людей находили убежище в Узбекистане, к ним относились по-человечески. В этом плане мы немножко в долгу перед вами. Хотя это было в рамках одной страны".