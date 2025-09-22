Встреча с членом Постоянного комитета Политбюро ЦК Компартии Китая Ли Си

Президент Беларуси Александр Лукашенко 22 сентября встретился с членом Постоянного комитета Политбюро ЦК Коммунистической партии Китая, секретарем Центральной комиссии по проверке дисциплины КПК Ли Си.

"Уважаемый товарищ Ли Си, мне нет необходимости говорить о нашей политике в отношении КНР. Я уже очень много об этом сказал. Наша позиция остается неизменной. Вы можете на нас всегда рассчитывать в нужный момент для Китая. Вы должны знать, что здесь, в центре Европы, у вас самые надежные и добрые друзья", - подчеркнул белорусский лидер.

Александр Лукашенко заявил, что рассматривает визит Ли Си как продолжение большой работы по активизации сотрудничества, которую проводят лидеры двух стран. "Мы активизировали вместе с Си Цзиньпином в этом году, учитывая, что я уже дважды в этом году побывал в Китайской Народной Республике", - отметил он.

Отдельно Президент упомянул новую китайскую инициативу по глобальному управлению, которую Председатель КНР Си Цзиньпин выдвинул на прошедшем в Тяньцзине саммите Шанхайской организации сотрудничества. "В отличие от других крупных государств, от их лидеров, Китайская Народная Республика в последние годы в лице Председателя КНР Си Цзиньпина выдвигает ряд очень полезных инициатив для баланса и развития планеты в целом. И в последний раз на заседании Шанхайской организации сотрудничества Си Цзиньпин выдвинул очень правильную, своевременную инициативу по глобальному управлению, - сказал белорусский лидер. - Нам приятно эту инициативу поддерживать, потому что она полностью совпадает с той политикой, которую мы проводим. Эта глобальная инициатива основывается на справедливости и равноправии. Своевременная инициатива, поэтому я первым ее сразу же и поддержал на заседании ШОС".

Президент отметил, что хорошо знаком с государственным политическим устройством Китая и тем, как принимаются подобные важные решения, в том числе и насчет инициативы. "Знаю, что как вы, так и ваши коллеги имели прямое отношение к выработке подобной инициативы. Вы сделали замечательный и своевременный шаг, который понравился всем присутствующим на совещании. Как раньше у нас говорили, эта идея все больше овладевает умами в мире", - заявил Александр Лукашенко.

"Как с одним из важных руководителей КНР я готов с вами обсудить любые вопросы регионального характера, а также белорусско-российских, белорусско-украинских, белорусско-китайских отношений в масштабах международных отношений", - сказал Президент.

Александр Лукашенко также попросил передать самые добрые пожелания Председателю КНР Си Цзиньпину.

Глава государства во время встречи прокомментировал закрытие Польшей границы с Беларусью.

"Очень много в СМИ в последнее время, особенно в связи с вашим визитом в Беларусь, разного рода инсинуаций по поводу в том числе наших отношений с Польшей и закрытия границы между Беларусью и Польшей. Я понимаю, что это, скорее всего, недружественный шаг поляков - политический, какой-то, наверное, имиджевый, как считают поляки, против Китайской Народной Республики. Но нисколько не экономический. Поскольку такая империя, как Китай, запросто справится с этой проблемой. Но тема звучит", - сказал Глава государства.

"Поэтому я хотел бы с вами один на один, если вы не против, после нашей встречи рассказать вам кое-что и поделиться нашими данными на эту тему. Дело здесь не в Беларуси. Ну а Польша играет роль какого-то коня-скакуна в пользу других государств", - добавил Александр Лукашенко.

Ли Си прежде всего выразил искреннюю благодарность Главе белорусского государства за возможность встречи. Он также заметил, что ему очень приятно посещать Беларусь именно сейчас, в такой красивый сезон золотой осени, время уборки урожая.

"Мы готовы поделиться плодами этого урожая с китайскими друзьями", - сказал в ответ на это Александр Лукашенко.

Во время беседы упоминались недавние масштабные события в Китае - саммит ШОС и парад по случаю 80-й годовщины Победы над японским милитаризмом и окончания Второй мировой войны. По приглашению китайской стороны там лично присутствовал Глава белорусского государства, состоялась встреча Александра Лукашенко и Си Цзиньпина. Искреннее приветствие и наилучшие пожелания от Председателя КНР в адрес Президента Беларуси передал член посткома Политбюро ЦК КПК.

"Цель моего визита заключается в том, чтобы реализовать важные договоренности лидеров наших стран, продвигать наше сотрудничество, углублять обмен опытом, в том числе по госуправлению, - сказал Ли Си на встрече в Минске. - Под стратегическим руководством Председателя КНР Си Цзиньпина и лично Вас, Александр Григорьевич, сложилась очень глубокая дружба между нашими народами и сотрудничество между нашими странами".

Он также отметил, что по прибытии в Минск его встречал в аэропорту лично Глава Администрации Президента Дмитрий Крутой, что свидетельствует о тесном белорусско-китайском сотрудничестве на высоком уровне, о дружбе и железном братстве между народами двух стран. "Я очень тронут и рад", - добавил Ли Си.

Он обратил внимание, что Президент Беларуси многократно посещал Китай и лично встречался с Председателем КНР. "Это показывает наше тесное сотрудничество на высоком уровне, что содействует развитию не только двусторонних отношений, но и обеспечению мира на всей планете", - подчеркнул член посткома Политбюро ЦК КПК.