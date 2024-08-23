Встреча с Апостольским нунцием Анте Йозичем

Президент Беларуси Александр Лукашенко 23 августа встретился с Апостольским нунцием Анте Йозичем, который завершает свою миссию в Беларуси.

"Мне с Вами легко разговаривать как представителем религиозной конфессии, одной из основных в Беларуси, потому что наши взгляды - руководства Беларуси и Ватикана - практически совпадают, особенно по вопросам безопасности. Безопасности в Европе. Позиции абсолютно созвучны. И это показывает конфликт в Украине, где мы занимаем практически одинаковую позицию, - сказал Президент. - Я с Вами абсолютно согласен, и мы давно об этом говорим: Европе, чтобы жить спокойно и жить так, как мы живем (как бы мы ни плакались, живем неплохо), - нам нужен новый договор о мире, нужен новый мир, если можно так сказать, в Европе".

"Но для этого, думаю, что активности нашей церкви католической недостаточно. Надо еще, чтобы в европейских странах были крепкие руководители, которые бы исходили из того, что надо видеть интересы и своих народов. Не только подчиняться и в угоду кому-то действовать. Надо видеть интересы своих народов. К сожалению, пусть они на меня не обидятся, я таковых не вижу", - добавил белорусский лидер.

Александр Лукашенко охарактеризовал самого Анте Йозича как человека умного, образованного и очень деятельного, быстрого и активного. При этом также и доброжелательного.

"Несмотря на определенные ограничения, а в Вашей должности они всегда есть (я это хорошо знаю, поскольку сам направляю своих послов в зарубежные страны), Вы были человеком порядочным. Поэтому мне приятно с Вами встретиться", - сказал Глава государства.

Он поблагодарил Анте Йозича за помощь, оказанную при освобождении тридцати белорусских наших граждан после начала СВО в Украине. "Мы это очень ценим и будем помнить", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Президент упомянул и о своих контактах с главами Святого Престола. "Я с большой теплотой вспоминаю свои встречи с Папой Римским. Мне повезло - все руководители Католической церкви, с которыми я встречался, были также очень серьезными и порядочными людьми", - отметил он.

Александр Лукашенко попросил Анте Йозича подготовить будущего посланника Папы Римского в Беларуси. "Чтобы он был лучше, чем предыдущий - в этом суть прогресса. Но мы будем довольны, если новый посланник Папы Римского будет такой, как Йозич. Мы абсолютно согласны с этим. Еще раз повторяю: мне приятно с Вами встретиться, обсудить те вопросы, которые, возможно, накопились в отношениях между Беларусью и Ватиканом и также у Католической церкви в Беларуси", - добавил Президент.

Дипломат Ватикана поблагодарил за высокую оценку его работы в Беларуси. "Все, что я делал, конечно, я посланник папы Франциска, но я работал для вашего общества. Не только для католиков, не только нашей церкви, а для всех. И мне было очень приятно", - сказал он.

Анте Йозич отметил, что ежегодно приезжал в Ватикан и встречался с Папой Римским. Когда я заходил в дверь, он сказал: "А как Лукашенко?" Не "бонджорно" (добрый день на итальянском. - Прим.), не добрый день, а "как Лукашенко?" Я заметил, что между вами есть определенные хорошие отношения, которые сложились на важных хороших принципах", - рассказал Апостольский нунций.