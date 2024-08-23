Встреча с Апостольским нунцием Анте Йозичем

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Лукашенко встреча с Апостольским нунцием Анте Йозичем
Лукашенко Анте Йозич
Лукашенко и Папа Римский
Апостольский нунций Анте Йозич Беларусь
Апостольский нунций Анте Йозич
Лукашенко сегодня новости
Максим Рыженков Анте Йозич
Лукашенко сегодня новости
Апостольский нунций Анте Йозич
Лукашенко встреча с Апостольским нунцием Анте Йозичем
Лукашенко Анте Йозич
Лукашенко и Папа Римский
Апостольский нунций Анте Йозич Беларусь
Апостольский нунций Анте Йозич
Лукашенко сегодня новости
Максим Рыженков Анте Йозич
Лукашенко сегодня новости
Апостольский нунций Анте Йозич

Президент Беларуси Александр Лукашенко 23 августа встретился с Апостольским нунцием Анте Йозичем, который завершает свою миссию в Беларуси.

"Мне с Вами легко разговаривать как представителем религиозной конфессии, одной из основных в Беларуси, потому что наши взгляды - руководства Беларуси и Ватикана - практически совпадают, особенно по вопросам безопасности. Безопасности в Европе. Позиции абсолютно созвучны. И это показывает конфликт в Украине, где мы занимаем практически одинаковую позицию, - сказал Президент. - Я с Вами абсолютно согласен, и мы давно об этом говорим: Европе, чтобы жить спокойно и жить так, как мы живем (как бы мы ни плакались, живем неплохо), - нам нужен новый договор о мире, нужен новый мир, если можно так сказать, в Европе".

"Но для этого, думаю, что активности нашей церкви католической недостаточно. Надо еще, чтобы в европейских странах были крепкие руководители, которые бы исходили из того, что надо видеть интересы и своих народов. Не только подчиняться и в угоду кому-то действовать. Надо видеть интересы своих народов. К сожалению, пусть они на меня не обидятся, я таковых не вижу", - добавил белорусский лидер.

Александр Лукашенко охарактеризовал самого Анте Йозича как человека умного, образованного и очень деятельного, быстрого и активного. При этом также и доброжелательного.

"Несмотря на определенные ограничения, а в Вашей должности они всегда есть (я это хорошо знаю, поскольку сам направляю своих послов в зарубежные страны), Вы были человеком порядочным. Поэтому мне приятно с Вами встретиться", - сказал Глава государства.

Он поблагодарил Анте Йозича за помощь, оказанную при освобождении тридцати белорусских наших граждан после начала СВО в Украине. "Мы это очень ценим и будем помнить", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Президент упомянул и о своих контактах с главами Святого Престола. "Я с большой теплотой вспоминаю свои встречи с Папой Римским. Мне повезло - все руководители Католической церкви, с которыми я встречался, были также очень серьезными и порядочными людьми", - отметил он.

Александр Лукашенко попросил Анте Йозича подготовить будущего посланника Папы Римского в Беларуси. "Чтобы он был лучше, чем предыдущий - в этом суть прогресса. Но мы будем довольны, если новый посланник Папы Римского будет такой, как Йозич. Мы абсолютно согласны с этим. Еще раз повторяю: мне приятно с Вами встретиться, обсудить те вопросы, которые, возможно, накопились в отношениях между Беларусью и Ватиканом и также у Католической церкви в Беларуси", - добавил Президент.

Дипломат Ватикана поблагодарил за высокую оценку его работы в Беларуси. "Все, что я делал, конечно, я посланник папы Франциска, но я работал для вашего общества. Не только для католиков, не только нашей церкви, а для всех. И мне было очень приятно", - сказал он.

Анте Йозич отметил, что ежегодно приезжал в Ватикан и встречался с Папой Римским. Когда я заходил в дверь, он сказал: "А как Лукашенко?" Не "бонджорно" (добрый день на итальянском. - Прим.), не добрый день, а "как Лукашенко?" Я заметил, что между вами есть определенные хорошие отношения, которые сложились на важных хороших принципах", - рассказал Апостольский нунций.

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