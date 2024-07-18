Доклад Постоянного представителя Беларуси в ООН Валентина Рыбакова

Беларусь будет работать над тем, чтобы ООН была более эффективной. Об этом заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко 18 июля, принимая с докладом Постоянного представителя Беларуси в ООН Валентина Рыбакова.

"Естественно, мы эту организацию поддерживали и будем поддерживать. Мы - одна из стран - основательниц ООН. Мы видим недостатки, но это недостатки не Гутерриша (Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша. - Прим.) и организации. А наши конкретные, потому что ООН - коллективный орган. Каждый имеет свой голос, свое мнение. Он вправе голосовать так или иначе. Так или иначе высказываться. Мы это прекрасно понимаем, но будем работать над тем, чтобы ООН была более эффективной", - сказал Глава государства.

Александр Лукашенко подчеркнул, что решения, принимаемые в ООН, должны быть справедливыми для всех. "А не так, как это происходит сейчас благодаря той политике, которую проводит Запад, прежде всего США, пользуясь своим доминирующим преимуществом в экономике, финансах. Поэтому мы за Организацию Объединенных Наций. Мы будем поддерживать все толковые инициативы, которые соответствуют нашему пониманию справедливого мироустройства, многополярности в мире и так далее. В этом направлении будем действовать", - отметил Президент.

Он также заявил, что все белорусские людские инициативы, выдвинутые на площадке ООН, не становятся менее значимы для мирового сообщества. "Наоборот, очень значимы. Мы также будем придерживаться их", - сказал Александр Лукашенко.

Глава государства попросил Валентина Рыбакова доложить о ситуации в США и ООН. "Какие усилия нам надо, может быть, предпринять по каким-то направлениям для того, чтобы наш голос был более-менее значим в ООН", - поинтересовался Глава государства.

Валентин Рыбаков отметил, что при всей огромной значимости для Беларуси участия в различных интеграционных структурах на различных международных площадках, ООН является единственной универсальной международной организацией, где представлены все государства мира. "Для нас это огромная возможность, которой мы активно пользуемся, чтобы донести нашу позицию. Чтобы голос Беларуси был услышан по всем вопросам, которые представляют в первую очередь приоритетный для нас интерес", - сказал он.

"Встреча актуальна еще и тем, что недавно, как ты знаешь, мы встречались с Антониу Гутерришем. Состоялся такой интересный разговор, интересная встреча. Интерпретировали ее по-разному некоторые СМИ, особенно в интернете. Типа того, что там претензии какие-то Гутерриш предъявил нам. Прекрасно понимаешь, сидя и находясь там, в Нью-Йорке, никаких претензий к нам предъявлено не было. Наоборот, положительную получили мы оценку", - сказал Глава государства.

"Что нам оценка… Мы видим, что происходит, особенно там, на месте твоего пребывания. Мы теперь оцениваем соответствующим образом "демократию" мировую, и гегемона нашего, и прочее. Но это их вопросы", - добавил белорусский лидер.