Встреча с Премьером Государственного совета КНР Ли Цяном

Президент Беларуси Александр Лукашенко 22 августа встретился с Премьером Государственного совета КНР Ли Цяном.

Александр Лукашенко тепло приветствовал высокого гостя. "Вашему приезду мы придаем исключительно важное значение. Я думаю, он может быть историческим", - заявил Президент.

"Последний раз Вы посещали Беларусь в 2015 году, будучи губернатором. Тогда в Беларуси широко праздновали 70-летие Победы в Великой Отечественной войне. Знаковой датой для нас отмечен и нынешний, 2024 год. Он проходит под знаменем 80-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Примечательно, что за мир и свободу на белорусской земле в партизанских отрядах, Витебском подполье боролись и ваши соотечественники - китайцы. Мы этих героев помним", - сказал Глава государства.

Он отметил, что СССР потерял около 30 млн человек, а Китай в борьбе с японскими милитаристами - более 35 млн. "Поэтому Вторая мировая - наша общая боль. И победа в ней наша общая", - подчеркнул Александр Лукашенко.

По словам Президента, несмотря на большое географическое расстояние, стороны едины не только в оценках прошлого, но и во взглядах на нынешнюю политическую ситуацию, а также на будущее мироустройство. Беларусь и Китай установили наивысший в истории уровень отношений - всепогодного и всестороннего стратегического партнерства.

"Нас с Председателем Си Цзиньпином связывает глубокая и искренняя, очень давняя дружба. Две страны оказывают друг другу безусловную поддержку в вопросах, затрагивающих коренные интересы", - заявил белорусский лидер.

Он напомнил, что в начале пандемии Беларусь первой направила в Китай самолет с гуманитарной помощью. "Когда ковид докатился до Беларуси, Пекин отблагодарил в многократном размере, передав в Минск несколько десятков тонн медицинского груза. Белорусский народ с понимаем и великой добротой отреагировал на вашу доброту", - сказал Президент.

Глава государства также выразил признательность Китаю за оказание технико-экономической помощи. "Даже в сложный период пандемии удалось продолжить возведение подаренных нам Великим Китаем спортивных объектов международного класса. Уже сегодня они становятся не просто украшением белорусской столицы, а символами дружбы наших стран", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Сейчас, обратил он внимание, самая актуальная задача для Беларуси и Китая - поднять экономическое и инвестиционное сотрудничество до уровня политического.

Президент отметил, что сегодня Китай - признанный лидер в области инноваций. Именно в КНР реализуются технологические мегапроекты.

"Вы создали собственную систему глобальной навигации. Вы построили самый большой в мире телескоп. Вы сконструировали китайскую орбитальную станцию и широкофюзеляжный самолет. Китай лидирует в производстве аккумуляторов, солнечных батарей, высокоскоростных поездов, электромобилей и другом", - привел несколько примеров Глава государства.

Беларусь со времен СССР сохранила самые высокие компетенции в микроэлектронике, машиностроении, космической отрасли. В этом году на МКС отправлен первый белорусский космонавт. Беларусь входит в число ядерных держав и имеет огромные научно-технические возможности, в том числе IT-сферу.

"Предлагаю определить стержневой задачей правительств двух стран на среднесрочную перспективу до 2030 года реализацию большого прихода китайских технологий в нашу республику, - сказал белорусский лидер. - Развитие Беларуси мы видим в сопряжении с концепцией новых производительных сил Китая на основе технологий, инноваций и качественного человеческого потенциала".

Александр Лукашенко убежден, что вместе Беларусь и Китай способны на многое. За 17 лет в Беларуси с помощью Китая реализованы 27 стратегических промышленных проектов более чем на $5 млрд.

В качестве одного из примеров он привел создание в Беларуси производства легковых автомобилей. "Благодаря вашей поддержке воплощена мечта нашей страны - собственный легковой автомобиль "БЕЛДЖИ", который мы производим на базе "Джили". За это вам особая моя благодарность. Без вас этого проекта не было бы. Уверен, у данного проекта есть потенциал для дальнейшего развития, углубления и локализации", - заявил Президент.

В активной проработке с китайскими партнерами 15 новых инвестпроектов стратегического уровня на сумму до $3 млрд. Наиболее важные из них: третий этап проекта по глубокой переработке зерна Белорусской национальной биотехнологической корпорации, строительство заводов по производству сульфатной беленой целлюлозы и ДСП, организация современного автоматизированного литья, производства двигателей, полипропилена, карбамида, хлората натрия, перекиси водорода, кальцинированной соды. "Мы полагаем, что эти предприятия, которые будут построены в Беларуси, пригодятся и китайской экономике", - подчеркнул Глава государства.

"Сегодня мы даем старт Году сотрудничества в области науки, технологий и инноваций (2024-2025 годы). Убежден, его результаты станут дорожной картой для наших правительств по развитию сотрудничества в самых передовых областях", - добавил Александр Лукашенко.

Во время визита Ли Цяна в Беларусь между сторонами будут подписаны документы, которые закрепляют планы перспективного партнерства по ключевым направлениям.

"Один из них точно можно назвать историческим - это соглашение о создании зоны свободной торговли услугами и осуществлении инвестиций. Беларусь - первая страна в Евразийском экономическом союзе, с которой Китай заключает подобный договор", - обратил внимание Президент.

Беларусь ожидает, что благодаря созданию прозрачных и предсказуемых правил в ближайшие 5 лет экспорт белорусских услуг в Китай вырастет как минимум на 12-15%, а инвестиции в Беларусь - не меньше чем на 30%.

"Как сказал Председатель Си Цзиньпин, мы вместе смотрим в будущее, а не на текущие сложности, решений всегда больше, чем проблем. Мудро. Встречаясь в июле в Астане, мы договорились, что во время вашего визита в Беларусь на уровне правительств сможем обсудить все конкретные вопросы сотрудничества и найти решения. Я очень благодарен, что и Си Цзиньпин, и вы уделяете очень много времени нашему сотрудничеству. Свидетельством тому является ваш визит в Беларусь. Вы должны помнить, что белорусы - вообще народ очень благодарный, и никогда ни перед кем (он. - Прим.) не был в долгу. За все, что вы сделали для Беларуси, мы благодарны вам, и в долгу не останемся. Я и наши министры настроены на работу именно в этом духе", - резюмировал Александр Лукашенко.

Премьер Госсовета Китая отметил, что чрезвычайно рад посетить Беларусь и встретиться с Президентом Александром Лукашенко. Он также передал белорусскому лидеру искреннее приветствие от Председателя КНР Си Цзиньпина.

Ли Цян подчеркнул, что сразу по прибытии в Беларусь возложил венок к мемориалу Победы в Минске. "Это напоминает мне о тех славных временах, когда 70 лет назад китайский и белорусский народы вместе, бок о бок сражались в войне против фашизма. Старший сын Мао Цзэдуна преодолел тысячи километров, приехав сюда, и в качестве инструктора воевал в танковой роте на 1-м Белорусском фронте. А белорусские солдаты и Советская армия также отправились в Китай, чтобы участвовать в борьбе с захватчиками", - напомнил он.

В этой связи Ли Цян упомянул пословицу, широко известную в Беларуси: "Дружба и братство дороже всего богатства". "Поэтому я считаю, что мы должны особо ценить нашу дружбу, которая скреплена кровью (пролитой во время борьбы с фашизмом. - Прим.)", - сказал Премьер Госсовета Китая.

По его словам, за последние годы под стратегическим руководством лидеров двух стран отношения Беларуси и Китая стабильно, устойчиво развиваются и вышли на уровень всепогодного и всестороннего стратегического партнерства. Двустороннее сотрудничество находится на беспрецедентно высоком уровне, подчеркнул Ли Цян. "Постоянно углубляется политическое взаимодоверие и наращиваются результаты делового сотрудничества", - добавил он. В июле 2024 года состоялась встреча Александра Лукашенко и Си Цзиньпина в Астане, где они выработали новые планы по углублению взаимодействия двух стран. "В этот раз во время своего визита я готов с белорусскими коллегами полноценно реализовать договоренности двух стран на высшем уровне и в дальнейшем наращивать наше взаимовыгодное сотрудничество на благо наших стран и народов", - заверил высокий зарубежный гость.

Ли Цян высказал ряд предложений для усиления сотрудничества. "Мы должны на высоком уровне поддерживать политическое взаимодоверие, - подчеркнул он. - На протяжении 32 лет с момента установления дипломатических отношений сотрудничество Китая и Беларуси вне зависимости от внешней конъюнктуры всегда демонстрирует жизненную силу и энергию. Самая главная причина этого в том, что у нас высокий уровень взаимного доверия. Господин Президент, Вы как самый любимый политик белорусского народа на протяжении длительного времени относитесь к Китаю дружественно". Было отмечено, что Александр Лукашенко много раз посещал Китай с визитами, встречался с Председателем КНР Си Цзиньпином, и лидеры двух стран проводили стратегический обмен мнениями, задавали новые ориентиры для устойчивого развития китайско-белорусских отношений. "Мы с радостью отмечаем, что на всех уровнях, во всех областях мы поддерживаем своевременную сверку часов и обмен мнениями по вопросам, касающимся коренных интересов двух стран и важных озабоченностей", -сказал Ли Цян.