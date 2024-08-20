Встреча со спикером Национальной ассамблеи парламента Пакистана Сардаром Аяз Садиком

Президент Беларуси Александр Лукашенко 20 августа провел встречу со спикером Национальной ассамблеи парламента Пакистана Сардаром Аяз Садиком.

Глава государства тепло приветствовал зарубежного гостя, отметив, что очень рад его приезду в город-герой Минск в год 30-летия установления дипломатических отношений между Беларусью и Пакистаном. "Мы сегодня хотим, как мы договорились с вашим Премьер-министром недавно (4 июля 2024 года в Астане на полях саммита ШОС. - Прим.), возобновить, проревизировав, наши отношения, вывести их на еще более высокий уровень, чем это было раньше", - подчеркнул Александр Лукашенко.

В этой связи стороны реализуют договоренность о выработке совместного плана действий на перспективу - дорожной карты на 2025-2027 годы, где, по словам Президента, будут определены основные направления сотрудничества. "Я бы очень хотел, чтобы парламентарии наших стран были вовлечены в создание этого плана отношений Беларуси и Пакистана. Создавая эту дорожную карту, нам придется осуществить ревизию нормативно-правовых актов, соглашений, меморандумов, договоров, подписанных между двумя странами. В этой части депутаты могли бы способствовать более качественной разработке дорожной карты", - считает Глава государства. Он также выразил заинтересованность в том, чтобы депутаты обеих стран подключились к работе торгово-экономической комиссии и придавали дополнительный импульс ее деятельности. "Это было бы хорошим подспорьем в работе торгово-экономической комиссии", - сказал белорусский лидер.

Касаясь тематики сотрудничества на международных площадках, Президент поблагодарил Пакистан за поддержку Беларуси в Организации Объединенных Наций и при вступлении в Шанхайскую организацию сотрудничества. "У нас в этих и других международных организациях сложились хорошие отношения по поддержке друг друга. Надо продолжать такую политику и углублять ее. Беларусь к этому готова", - заявил Александр Лукашенко.

Говоря про двусторонний торговый оборот, Президент заметил, что в среднем он составляет порядка $50 млн. "Согласитесь, что товарооборот между высокотехнологичной Беларусью и такой страной в 200 с лишним миллионов человек (как Пакистан. - Прим.), я бы сказал, даже мизер. Поэтому надо углублять и расширять по номенклатуре наш товарооборот, - убежден Глава государства. - Мы готовы удовлетворить ваш интерес во время этого визита и представить Беларусь по всем направлениям".

Пакистанский гость сказал, что с теплотой вспоминает встречу с Главой белорусского государства в 2016 году во время его визита в Пакистан. Сардар Аяз Садик поблагодарил Президента Беларуси за возможность такой встречи и подчеркнул: "Вы совершенно правы, поездка была долгой, но если мы говорим о друзьях, то время не имеет значения. Передаю Вам самые теплые приветствия от Премьер-министра Пакистана и особые пожелания от лидера пакистанской партии Наваза Шарифа. Он посылает Вам особые теплые пожелания, поскольку считает Вас личным другом".

Спикер парламента также отметил: "Я с Вами совершенно согласен, у нас с вами хорошие двусторонние соглашения - имеется более 90 соглашений и договоренностей. Однако на практике они не реализуются в достаточной степени".