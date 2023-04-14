Вручение государственных наград судьям Верховного Суда

Президент Беларуси Александр Лукашенко 14 апреля вручил государственные награды 12 судьям Верховного Суда. Торжественная церемония состоялась во Дворце Независимости накануне знаменательной для всей судебной системы даты - векового юбилея Верховного Суда.

Глава государства отметил, что 100-летняя история становления и развития высшего судебного органа Беларуси богата событиями: "Она бережно хранит память о руководителях, судьях Верховного Суда и многих других его работниках, отдавших все силы и знания служению закону. Некоторые из них не только вершили правосудие, но и в годы Великой Отечественной войны с оружием в руках защищали свою Родину от фашистского нашествия".

"Опыт, знания, гражданское мужество и ответственность ваших предшественников всегда помогали нашей стране правильно выбирать путь своего развития", - подчеркнул Александр Лукашенко.

По его словам, судебная система страны не единожды претерпевала изменения. "Но глобальные преобразования в ее укреплении связаны с обретением нашей страной государственного суверенитета. Многие из присутствующих здесь судей были участниками этого процесса реформирования", - сказал Президент.

Судебная ветвь власти в ее нынешнем облике сформировалась структурно и функционально, констатировал Глава государства. Создана также единая система судов общей юрисдикции под руководством Верховного Суда. Наделение судов полномочиями по судебному администрированию и материально-техническому обеспечению закрепило их самостоятельность.

Глава государства отметил, что в Беларуси, совершенствуя судебную систему, ничего не ломали - это было основным принципом. "Мы помним, что стоим на плечах гигантов. И то наследство, которое нам досталось от советского правосудия, то, что мы, изобретая, получали в первые годы нашего суверенитета и независимости, мы спокойно-спокойно совершенствовали, реформируя нашу судебную систему. Это не моя заслуга. Это заслуга прежде всего ваша. Вы всегда инициировали перед Президентом те или иные новации, нововведения, а я никогда вам не отказывал. И таким образом мы прошли три этапа реформирования нашей системы", - сказал Александр Лукашенко.

"При всей нашей "диктатуре" из 52 или 54 тысяч сидельцев на начало моего президентства сегодня остались 24 тысячи. Вот и вся диктатура - сокращение в два раза за тот период, который мы с вами прошли. И это говорит о том, что без излишней гуманизации, как это принято у вас говорить, мы сделали гуманной нашу страну и гуманным - наше правосудие", - заявил белорусский лидер.

Президент также заметил, что при реформировании судебной системы нововведения сперва закреплялись и апробировались на уровне нормативных правовых актов. А когда стало понятно, что внедренные новации зарекомендовали себя с положительной стороны, было решено пойти на "радикальное реформирование даже не судебной системы, а системы власти в Беларуси", напомнил Глава государства. Соответствующие изменения были внесены в Конституцию.

"Сегодня уже Президент не имеет тех полномочий, которые имел до изменений в Конституцию. Вы будете избираться представителями народа на Всебелорусском народном собрании. И это очень серьезный шаг. Переживаю ли я в связи с этим? Да, несколько волнительно, потому что судебная ветвь власти есть судебная. Но я уверен, что мы справимся. Мы уже не те, что были 20-25 лет назад. Мы справимся", - подчеркнул Александр Лукашенко.

"Государство уделяет серьезное внимание судебной системе, заинтересовано в ее постоянном развитии, отмечает все достижения и успехи судейского корпуса, - подчеркнул Президент. - Награждение ряда судей высокими государственными наградами является не только особым признаком и уважением личных заслуг. Это оценка деятельности вашего профессионального сообщества".

"События последних лет стали еще одним серьезным испытанием на стойкость и прочность всей судебной системы. Белорусские суды впервые в современной истории столкнулись с беспрецедентным информационным и психологическим давлением. И это давление никуда не ушло, оно продолжается до сих пор, - сказал Глава государства. - Главной целью всего этого было дестабилизировать работу судов, внести дисбаланс в сплоченность судейского корпуса".

Александр Лукашенко подчеркнул, что присутствующие на церемонии судьи достойно выдержали эти испытания, остались верными закону и профессии. "Я от всей души хочу поблагодарить всех вас и в вашем лице всех судей Беларуси за те патриотизм, стойкость и выдержку, которые вы проявили", - отметил Президент.

Заслуженные награды Глава государства вручил сегодня одним из лучших судей Верховного Суда - тем, кто способствовал укреплению судебной системы, благодаря кому белорусское правосудие продолжает динамично развиваться.

Президент вручил судьям Татьяне Протащик, Валентине Кривой, Анне Соколовской, Ирине Тылец, Инне Цисик и Алексею Тетюхину медаль "За трудовые заслуги", Петру Листратенко, Алексею Рыбакову и Андрею Ефремову - "За безупречную службу" III степени. Звание заслуженного юриста Беларуси присвоено судье Верховного Суда Валентине Кулик. Судьям Андрею Алещенко и Федору Чубковцу вручена Благодарность Президента Беларуси.

"Я абсолютно убежден, что и впредь вы будете защищать свою страну, свою Родину, - подчеркнул Александр Лукашенко. - От всей души желаю вам здоровья, мира, благополучия, дальнейших успехов в вашей непростой профессиональной деятельности".

В ответном слове Валентина Кулик сказала, что считает присвоенное звание заслуженного юриста высшей наградой в своей профессии. "Я очень благодарна за то, что мой труд, профессиональная деятельность, служение правосудию так высоко оценены государством. Я считаю, что для человека очень важно избрать свой жизненный путь и профессию. Я счастлива, что в своем выборе не ошиблась. Я люблю дело, которому служу, и очень благодарна, что на моем жизненном пути встречались замечательные люди, юристы, судьи, которые учили меня служить закону, своей стране и людям, учили меня понимать дух и букву закона, учили искать истину и чувствовать справедливость. А главное, они учили меня любить свое дело, страну и людей. Это не просто высокие слова, потому что без этого чувства, я считаю, нет настоящего судьи". Ведь судейские равнодушие, ошибки или непрофессионализм очень дорого обходятся обществу в целом и конкретным людям в частности, обратила внимание Валентина Кулик.

"Говорят, что Верховный Суд - это группа юристов, которые исправляют ошибки других судов и увековечивают свои собственные. Я хочу сказать Вам, Александр Григорьевич, что мы, вся команда Верховного Суда, постараемся не допускать таких ошибок, а главное - как и прежде, служить людям и своей стране", - заверила она.

В свою очередь Председатель Верховного Суда Валентин Сукало подчеркнул, что все судьи страны очень благодарны за то внимание, которое Президент постоянно уделяет судебной системе.

"Ваше отношение - оно по-государственному строгое и взыскательное, но оно и внимательное, чуткое и, может быть, по-отечески заботливое", - сказал руководитель суда. По его словам, многие зарубежные коллеги, которые посещали Верховный Суд, знакомились с его работой, по-хорошему завидуют, так как расположенный в Минске Дворец правосудия считается одним из лучших Европе. "Они завидуют тому вниманию, отношению, которые Вы, как Глава государства, уделяете нам", - сказал председатель Верховного Суда.

"В самые сложные, трудные, переломные моменты становления белорусского правосудия, судьи обращались к Вам и всегда получали добрый совет, поддержку, понимание, а, если нужно, то и защиту, - обратился к Президенту Валентин Сукало. - И каждый новый этап судебного строительства сегодня концептуально обсуждается Вами с участием судейского сообщества, к мнению которого Вы всегда прислушиваетесь. Поэтому в нашей стране и создана такая современная, очень устойчивая, понятная судебная система, которая способна выдержать все современные вызовы, угрозы, которая обеспечивает судебную защиту прав наших граждан и достойный уровень общественного правопорядка".

Председатель Верховного Суда заверил, что весь судейский корпус правильно понимает стоящие перед ним задачи, осознает уровень своей ответственности и готов сделать все, чтобы в дальнейшем обеспечить правопорядок, законность, справедливость в стране. По случаю юбилейной даты Валентин Сукало передал в подарок Главе государства эксклюзивный экземпляр специального издания, посвященного истории белорусского правосудия.

В завершение церемонии Александр Лукашенко отметил значимую роль судебного корпуса в сохранении страны во время событий 2020 года.

Президент обратил внимание на крылатые слова, высказанные одной из участниц мероприятия: "Не дай бог нам увековечить свои ошибки".

"Еще раз хочу поблагодарить вас за то, что вы сделали, и то, что делаете для страны, - подчеркнул Александр Лукашенко. - В 2020 году по-разному воспринимали те события. Я исходил из того, что пройдет какое-то время и, оценивая, переоценивая те события, мы убедимся, что мы поступили правильно. Помните: вы защищали свою страну. И мы с вами спасли ту страну".

Особую роль, по словам Президента, в сохранении страны сыграли судьи. "В моей памяти не осталось ни одного случая, где бы судебная система рухнула, где бы она подвела страну, где бы она не встала в ряд с теми, кто боролся за существование нашей Беларуси. Если бы мы тогда дрогнули, у нас бы сегодня было хуже, чем в Украине. Поэтому помните это", - сказал белорусский лидер.

"Знайте, что вы сделали великое дело, - подчеркнул Глава государства. - Если уже после этого ничего не сделаете (у вас еще большой путь впереди), но если бы даже ничего вы не сделали, вы уже для страны сделали очень много. Огромное вам спасибо за все это. Нам не стыдно будет смотреть людям в глаза и своим детям. Благодарю вас".