Церемония вручения государственных наград и генеральских погон

Президент Беларуси Александр Лукашенко вручил государственные награды заслуженным деятелям различных сфер и генеральские погоны представителям высшего офицерского и начальствующего состава. Торжественная церемония по традиции состоялась накануне праздника 8 Марта во Дворце Независимости.

"Даже трудно придумать более подходящее по духу и по смыслу мероприятие для Года мира и созидания, чем наша сегодняшняя совместная церемония, - заявил Глава государства в начале мероприятия. - По доброй традиции в эти первые весенние дни мы чествуем самых успешных женщин страны и самых мужественных воинов".

Говоря о том, почему в белорусском обществе особым уважением пользуются женщины, которые выбрали для себя нелегкую стезю материнства, Президент пояснил - это высшее предназначение и смысл жизни, утверждение незыблемых человеческих ценностей, основа всего сущего на этой земле. "Ведь именно на бескорыстной материнской любви, больших женских сердцах, их неиссякаемой энергии все и держится на нашей планете", - подчеркнул белорусский лидер.

Сердечно приветствуя всех женщин и в их лице - всех матерей страны, Александр Лукашенко поблагодарил их за материнский подвиг.

Президент заметил, что женщины сегодня наряду с мужчинами успешно развивают науку и технологии, укрепляют промышленный потенциал, обеспечивают продовольственную и финансовую безопасность страны, строят дома, создают произведения искусства, учат и лечат людей. А еще прославляют Родину на самых престижных форумах и ведущих театральных сценах мира, хранят и приумножают культурное наследие Беларуси.

Обращаясь к присутствующим на церемонии мужчинам - офицерам, генералам, Глава государства подчеркнул, что они тоже являются олицетворением Года мира и созидания, потому что под их надежной защитой наши суверенитет и независимость, или, проще говоря, "наша тихая и спокойная жизнь".

"В такие времена, как нынешние, люди начинают понимать истинную цену, казалось бы, простых вещей - мира, порядка и спокойствия", - констатировал белорусский лидер.

Награды и новые погоны, которые в торжественной обстановке получили участники церемонии, являются, по словам Президента, признанием больших личных заслуг перед Отечеством, подтверждением уровня профессиональной выучки и знаком высокого доверия белорусского народа.

"Уверен, вам также хорошо известно, что наш с вами долг - обеспечить надежный мир на белорусской земле. Чего бы нам это ни стоило! Верю в каждого из вас, в нашу армию, людей в погонах и всех тех, кто сегодня их носит", - сказал Александр Лукашенко.

Глава государства поблагодарил всех за честный труд, профессионализм, верность долгу и патриотизм, искренне поздравил всех с высокими наградами и званиями, а женщин - с наступающим праздником. "Желаю всем новых больших успехов в работе, личной жизни, крепкого здоровья, счастья и благополучия, - добавил Президент. - Все, что мы, мужики, делаем сегодня - ради вас и тех детишек, которых вы родили. Надеюсь, и еще родите, хотя вы, присутствующие здесь, свой долг исполнили сполна".

За рождение и воспитание пяти и более детей Александр Лукашенко вручил ордена Матери многодетным женщинам из разных регионов страны. В их числе контролер 86-й пограничной группы войсковой части 2187 Государственного пограничного комитета Ольга Будник, бригадир производственной бригады сельскохозяйственного предприятия "Воронецкий" Виктория Петельчиц, ведущий юрисконсульт Гомельского завода специнструмента и технологического оборудования Анастасия Панасенко, техник по учету тыла войсковой части 64608 Вооруженных Сил Алеся Долова, экономист Приорбанка Оксана Яшонкова.

Орденом "За службу Родине" III степени награжден заместитель начальника вооружения Вооруженных Сил Виталий Шестак.

Представители различных сфер удостоены медалей "За трудовые заслуги" и Франциска Скорины, почетных званий. В их числе прессовщик твердых сплавов термического цеха Минского завода шестерен Светлана Жилко, декан инженерно-технологического факультета Белорусского государственного университета пищевых и химических технологий Раиса Кондратенко, директор Государственного литературного музея Янки Купалы Анна Галинская, член Союза писателей Беларуси Наталья Голубева.

Президент Беларуси Александр Лукашенко также вручил генеральские погоны.

Погоны генерал-майора вручены Андрею Горбатенко и Вадиму Шадуре, генерал-майора милиции - Дмитрию Резенкову, Олегу Шуляковскому и Дмитрию Корзюку; Анатолию Васильеву - погоны генерал-майора юстиции; прокурорам Витебской и Минской областей Игорю Украинцу и Юрию Щетько - погоны государственного советника юстиции 3-го класса; заместителям председателя Государственного таможенного комитета Эдуарду Даниловичу и Андрею Большакову - погоны государственного советника таможенной службы III ранга.

Глава государства отметил, что на это праздничное мероприятие присутствующие мужчины в погонах пришли не с пустыми руками, а с подарком. "Историю эту можно назвать невероятной. Еще раз извиняюсь, что я отхожу от официоза и просто в канун праздника рассказываю вам не как Президент, а как обычный человек об этом исключительном подарке, имя которому "невероятное", - сказал он.

Александр Лукашенко рассказал, что начало всему было положено восемь месяцев или полгода назад. Точно это еще предстоит выяснить. Место событий - Киев. "Служба безопасности Украины, руководство ЦРУ (спецслужба США. - Прим.) не то сбоку, не то за спиной разрабатывают операцию против Республики Беларусь. Был подготовлен террорист. Он россиянин, с российским паспортом, имеет украинский паспорт. Родился в Кривом Роге, жил в Крыму. Родственники в Австрии некоторые, некоторые остались в Киеве. Он был завербован спецслужбой Украины в 2014, вроде, году. Айтишник или хорошо разбирающийся в IT-технологиях. Готовился для совершения террористических актов", - поделился подробностями Президент Беларуси.

Он напомнил о диверсии, совершенной ранее в отношении российского аэродрома Энгельс: "Теракт против российских самолетов в Энгельсе был совершен несколько месяцев тому назад. Снятые из космоса результаты теракта мы увидели. Поврежденные российские самолеты стратегического назначения. Это было поручено не ему (диверсанту, заброшенному в Беларусь. - Прим.). Это было поручено другим группам, которые были тщательно подготовлены вместе с нашим так называемым террористом на территории Украины".

Готовили диверсанта представители СБУ, использовались самые высокие технологии. "То, что мы увидели, реализуя операцию в Беларуси, - это действительно было что-то невероятное. Были задействованы самые высокие технологии. Он был обучен всему этому не за один месяц. После подготовки он был маршрутирован (так говорят в КГБ) на нашу территорию", - рассказал Президент.

Естественно, через границу с Украиной он пройти не мог - она закрыта. Поэтому был выбран маршрут Варшава - Брест, Варшава - Лодзь - Рига - Псков. А затем Минск.

Александр Лукашенко поручил присутствовавшему на мероприятии Председателю Государственного пограничного комитета Беларуси Анатолию Лаппо найти белорусского пограничника, который не пропустил террориста на территорию Беларуси под Брестом. "Под разными вывертами, слезами и плачем, что, если он его не пропустит, - беда будет с ним в Украине. Но наш парень молодец. И хотя по-человечески можно было его понять, он ему сказал, что в Беларуси так не бывает: "Вы если проедете в Беларусь по украинскому паспорту (у него два паспорта: российский и украинский. - Прим.), то я вынужден вас зафиксировать здесь". Ему это не нужно было. Он вернулся в Варшаву. Ему из Украины предоставили запасной маршрут. Как я уже сказал, Варшава - Лодзь - Рига. И там он пересек латвийско-российскую границу", - озвучил подробности белорусский лидер.

Александр Лукашенко продолжил: "Пограничники российские, к сожалению, пропустили его. Хотя не должны были это сделать. Он перемещался по внутреннему российскому паспорту. У них есть заграничный паспорт. Он не имел права перемещаться через границу. Но тем не менее переместился в Псков, затем приехал на автобусе в Минск".

"Не буду в деталях говорить, как передавались орудия преступления, эти беспилотники. Избрали маленький беспилотник. Потому что, если бы они использовали большой, то системы нашего слежения, конечно, его бы отследили. Но маленький этот беспилотник китайского производства, который продается и в наших магазинах, мы установили, - он был продан в США (этот китайский беспилотник), а потом вернулся в Украину. И в Украине были задействованы эти два беспилотника, обучен этот человек и другие, которые ему помогали. Об этом мы расскажем вам потом", - заявил Президент.

"Был подготовлен данный теракт. Результаты вы знаете. К счастью, самолет не претерпел каких-то значительных повреждений, кроме, как они говорят, царапин и одной пробоины в корпусе, которая военному самолету не мешает выполнять его обязанности. Мы вам показывали этот самолет. Как мне сообщили, он даже Президента встречал, когда я возвращался из Пекина. Тем не менее мы попросили россиян, чтобы они взяли этот самолет на обслуживание и прислали нам другой. Так и произошло", - отметил Глава государства.

Александр Лукашенко рассказал, какие задачи самолет А-50 выполнял в Беларуси: "Что это за самолет? На территории Беларуси это не российский самолет. Это я попросил Президента России направить мне воздушную группировку для того, чтобы мы могли осуществлять контроль по периметру наших белорусских границ и в совместной белорусско-российской группировке отрабатывать определенные навыки".

"Этот самолет никогда не залетал на территорию Украины, даже не приближался к границе (ему не нужно это), Польши, Литвы - всех этих мразей, которые сегодня работают против Беларуси. Мы очень аккуратно работали. Никому не давали повода для этого", - подчеркнул Президент.

"После совершения теракта и попытки взорвать самолет - дорогостоящий, самолет-разведчик - А-50, были созданы маршруты вывода его (террориста. - Прим.) с территории Беларуси. Это для них, мы поняли, был весьма ценный человек", - сказал Александр Лукашенко.

"По моему распоряжению еще до командировки в Китай (вы, наверное, об этом догадались) были отданы самые жесткие распоряжения силовикам (вот они здесь находятся). Там я ругался на вас, и матерные слова говорил. Это обнуляется сегодня. Но не забывайте", - отметил Глава государства.

Были перекрыты границы Беларуси. "Но мы понимали, что основная наша проблема - это белорусско-российская граница. Там у нас нет воинских подразделений. Да и границы нет между Россией и Беларусью. И главной нашей задачей было не допустить проникновения его в Россию. Потому что в огромной, бездонной России найти его было бы очень сложно. Мы это понимали, а потому были подняты сотни, а может быть, и тысячи людей - военных всех подразделений, чтобы закрыть Беларусь", - рассказал белорусский лидер.

Были совершены определенные действия, развернут антитеррористический штаб под руководством Председателя КГБ Беларуси Ивана Тертеля. "Провоцировали украинцев, показывая им, что мы там проводим какие-то операции. Они поддались на наши телодвижения и показали фактически своими действиями, куда и где они хотят выводить этого террориста. Естественно, Лаппо прикрыл границу. Они заметили, что через границу им не пройти. И начали использовать запасной вариант вывода его отсюда. Но прежде чем выводить, надо было создать новый канал", - сказал Президент.

Александр Лукашенко рассказал, что его поразило во всей этой операции - использование высочайших технологий: "Они создали ему (для террориста. - Прим.) специальную программу (скорее всего, ЦРУшники - американцы), ему вручили специальные телефоны, по которым они отлеживали каждый его шаг в аудио- и видеорежиме. Они видели, куда он перемещается, с кем он встречается и разговаривает и так далее. Потом параллельный телефон. Это очень важно - второе, что меня удивило. Там мы немножко прокололись, когда он оставил этот телефон (нам это было неизвестно, незнакомо) в квартире, взял параллельный телефон, и уже они им управляли по этому телефону".

"Это приказ был СБУшников: когда мы зайдем в эту квартиру по следам - они сразу нас увидят. Так и произошло. В этот момент я уже, честно говоря, будучи в Китае, начал сомневаться после вашего доклада, что мы его быстро найдем", - поделился подробностями Президент.

Он продолжил: "Второе мое невероятное удивление, когда вы, анализируя тысячи звонков, переговоров, встреч и разговоров разного рода мерзавцев за пределами и внутри нашей страны, вычислили его. Вот просто вычислили в кабинете. Две точки. Когда вы зашли в эту точку, когда он лег на дно и ждал нового маршрута, вы его взяли в первой же этой квартире - под Боровлянами в каком-то там особняке садового товарищества. В подвале - типография с разного рода тряпками бэчэбэшными и прочей литературой. Ну, мерзавец проживал там. Можете сделать вывод. О чем я всегда говорил - что нам никогда нельзя успокаиваться".

"Команды шли от СБУ беглым за границей (в данном случае - в Польше), оттуда они связывались (в данном случае это был врач) с мерзавцами здесь и помогали ему прятаться. Притом и на начальном, и на конечном этапе нашей операции. Ну и, наверное, бог помог и случилось чудо. Благодаря нашим оперативникам - Комитета госбезопасности, МВД - и пограничникам мы его вычислили и задержали. На сегодняшний день задержаны более 20 соучастников, которые на территории Беларуси. Остальные прячутся там (за границей. - Прим.).

"Чтобы не было разговоров, все должны понимать, и я этого не отрицаю, - я распорядился несколько дней назад (еще до этой операции) по всей стране провести жесточайшую зачистку. Это нам урок. Они спрятались и сидят. Сидят и чего-то ждут. Будет как в 1941 году, чего там скрывать: когда фашисты пришли сюда, ячейки эти были, пособники были. А потом они повязку на руку, шмайсер на плечо и действовали вместе с этими фашистами. Ничего не изменилось. Поэтому мы их должны найти, - заявил белорусский лидер. - А им я хочу сказать, чтобы они готовились. Мы уже к ним идем. Наши ребята уже на пороге, пусть готовятся. Лучший вариант - если они придут сами: руки вверх, придут и сдадутся. Это будет для них спасение. Мы их вычислим всех. Вычистим просто из нашего общества".

"Они за эти два с половиной года так ничего и не поняли. Они не поняли, что мы к ним по-человечески: если вы одумались - возвращайтесь. И это не отменяет ничего. Есть там одуревшие, одурманенные, пусть возвращаются. Заявления уже поступают. Но те, кто совершал, а особенно сейчас совершают вот такие подобные правонарушения и являются пособниками террористов, - мы их найдем", - заявил Глава государства.

Александр Лукашенко подчеркнул, что действия по попытке подорвать самолет никакого военного значения не имели. "Даже если бы что-то случилось с этим самолетом, он не единственный. Все было рассчитано на средства массовой информации. И все было увязано, как звенья одной цепи, - у нас теракт в Мачулищах и в Брянской области, когда диверсионно-разведывательная группа с территории Украины - около 40, а может, больше, мерзавцев - зашли, расстреляли мирных граждан, ранили ребенка (вы в курсе дела). Это были звенья одной цепи. Чтобы продемонстрировать Западу, на что они еще способны. Деньги же нужны. А наши беглые рассчитывали получить финансирование за это", - сказал Президент.

Он поручил рассказать обо всех подробностях в СМИ: "Покажите это все в деталях, покажите мерзких этих, которые сидят в Польше и Украине, которые за коврижку готовы уничтожать. Не предавать Родину, а уничтожать наших людей. Мы должны в динамике показать, как они кричали, что "все, уже те, кто совершил в Мачулищах теракт, они уже за границей". Этим самым они в нас подтолкнули веру в то, что они здесь. Если бы были за границей, они бы их показали. Тогда я силовикам сказал: "Смотрите, он здесь!". Они просто прокололись, как мудаки последние. И мы активно начали поиски здесь".

"Это хорошо, это блестяще проведенная операция. Совершено невероятное, чтобы за каких-то 4-5 дней установить всех пособников и задержать. Найти иголку в стоге сена. Но расслабляться ни в коем случае нельзя, - подчеркнул Александр Лукашенко. - Вывод один. Я еще как-то думал, что Украине нужен мир, что Зеленский болеет за свой народ. Президент Зеленский - просто гнида. Просто гнида! Такие операции не проводятся без согласования с руководителем страны и главнокомандующим. Это я вам говорю как Президент".

"Гнида потому, что он бегает вокруг Беларуси, присылает к нам людей и просит, как я уже говорил: "Давайте заключим пакт о ненападении, давайте договоримся, у нас с вами нет никаких проблем". На что я говорил: "Мы не собираемся нападать". - "Нет, давайте подпишем договор под покровительством Организации Объединенных Наций, что вы на нас не нападете". Вы слышали мои все эти заявления. И в это время… Что ж, вызов брошен", - заявил Александр Лукашенко.

Одновременно он подчеркнул, что Беларусь не намерена быть втянутой в войну: "Если они рассчитывают (я ведь знаю, что они хотят нас втянуть в войну по команде американцев)… Если вы думаете, что вы, бросив этот вызов, втяните нас в войну завтра, которая сегодня идет уже по всей Европе, вы заблуждаетесь".

"Еще раз хочу подчеркнуть, особенно местным мерзавцам и тем, кто убежал: они все установлены, мы их найдем, там, за границей. А беглым повторяю: готовьтесь, мы к вам уже пришли. И не войте. И не поститесь в этих мессенджерах. У нас нервы крепкие, мы знаем, что нужно делать", - заявил Глава государства.

По итогам проведения контртеррористической операции Президент принял решение удостоить государственных наград главных действующих лиц. Председатель КГБ Иван Тертель награжден орденом "За службу Родине" I степени, Председатель Госпогранкомитета Анатолий Лаппо и Министр внутренних дел Иван Кубраков - орденом "За службу Родине" II степени.

"Я прошу вас и поручаю вам, как я вам говорил, всех, даже если их будут тысячи, наших ребят, которые проводили эту операцию и участвовали в ней, представить к награждению государственными наградами. Кого нужно - поддержать материально, морально, как угодно, - сказал Александр Лукашенко. - Эти ребята не должны быть забыты. Вы совершили невероятное. Это войдет в соответствующие учебники. Не забывайте об этом. Мы не должны забывать таких людей".

Во время церемонии Президент также рассказал, что Беларусь провела успешное испытание собственной ракеты для комплекса "Бук".

"Позавчера испытали ракету "Бук" к нашему противовоздушному комплексу. Полетела куда надо и сделала все, что надо. Поэтому у вас появляется собственное страшное оружие против летательных аппаратов", - сказал Глава государства.

Президент подчеркнул, что за последнее время многое сделано для того, чтобы белорусская армия и силовой блок были вооружены настоящим оружием и достойно защищали Родину.

Александр Лукашенко еще раз поздравил всех с заслуженными высокими наградами и, обращаясь к мужчинам, пожелал не подводить женщин. Глава государства обратил внимание, что за последнее время было многое сделано в плане оснащения Вооруженных Сил и в целом силовых структур, чтобы они могли достойно защищать Родину. "Женщинам просто хочу пожелать: не переживайте, мы сделаем все, чтобы на нашей земле был мир и покой и чтобы вы спокойно могли вырастить своих детей. А у кого их нет - чтобы было столько, сколько сидящих в этом зале, - с долей юмора сказал белорусский лидер. - Счастья, благополучия и успехов вам в вашей жизни, а главное - здоровья вам и вашим детям".