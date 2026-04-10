Вручение верительных грамот

Президент Беларуси Александр Лукашенко 10 апреля принял верительные грамоты послов 10 государств.

Верительные грамоты главе государства вручили дипломаты из Японии, Шри-Ланки, Танзании, Сомали, Палестины, КНДР, Египта, Ганы, Бангладеш и Алжира.

Александр Лукашенко в первую очередь поздравил послов с официальным началом дипломатической миссии в Беларуси, отметив, что впереди их ожидает интересная и нужная работа, от которой во многом будет зависеть, как сложатся отношения представляемых ими стран с Беларусью. "И пусть наши государства разделяет большое расстояние. Я уверен, что это не будет преградой", - добавил белорусский лидер.

Президент подчеркнул, что Беларусь - страна с богатой и самобытной историей, а ее судьбоносные повороты были часто связаны с ключевым положением в самом сердце Европейского континента.

"С одной стороны, это бесспорное преимущество, - заметил Глава государства. - В то же время, находясь в эпицентре многовекового соперничества Запада и Востока, белорусская земля не раз становилась ареной жестоких сражений. Память об этом передается у нас из поколения в поколение, помогает беречь мир и жить в согласии".

Президент объяснил, что затрагивает эту тему потому, что и сейчас мир хрупок и уязвим, "право сильного" заменило международное право, доверие утрачено и конфликтный потенциал возрос.

"Если в Первой мировой войне принимали участие 38 государств, то во Второй мировой войне - около 60. В текущие конфликты уже вовлечено порядка 90 стран - без малого половина всех государств мира. В том числе и крупные ядерные державы", - привел аргументы Александр Лукашенко.

Глава государства обратил внимание, что один из крупных конфликтов полыхает у южных границ Беларуси, другой сеет бесчисленные жертвы и разрушения на Ближнем Востоке. Создаются гуманитарные проблемы, давление на мировую экономику, угрозу энергетического и водного кризисов, предпосылки для новых волн беженцев.

"Что это? Тревожный набат приближения очередной глобальной войны или уже ее проявление? Хочется верить, что человечеству хватит мудрости вовремя остановиться и направить силы на созидательные цели на земле и в небе", - подчеркнул белорусский лидер.

Обращаясь к зарубежным послам, Глава государства сказал: "Мы открыты для ваших инициатив по развитию двусторонних отношений, будь то торговля, инвестиции, наука, культура, образование, спорт или народная дипломатия. Можете рассчитывать на поддержку на всех уровнях. Я приглашаю вас более плотно познакомиться не только с нашей культурой, но и с нашими возможностями. Каждой из ваших стран у нас есть что предложить. Двери для вас в Беларуси открыты. Желаю вам успешной и плодотворной работы на вашем ответственном посту в Беларуси".

Александр Лукашенко по традиции сказал об отношениях Беларуси с каждым из государств.

Об Алжире

Президент отметил, что в Беларуси уделяют Африке особое внимание и целенаправленно наращивают интенсивность сотрудничества с этим континентом будущего и, естественно, в интересах африканских народов.

"Совсем недавно, в декабре прошлого года, я впервые посетил Алжир. Договорились с Президентом Теббуном вывести к концу 2027 года двусторонний товарооборот на отметку в $500 млн. Это амбициозная, но выполнимая задача. Кроме того, идет работа по созданию в Алжире совместных производств белорусской техники, детского питания, минеральных удобрений и прочего", - сказал Глава государства.

О Гане

По словам Александра Лукашенко, Беларусь видит в Гане важного и перспективного партнера.

"Ждем в июне Президента в Минске. Нам есть что предложить для сотрудничества, - заявил Глава государства. - Это не просто востребованная сельхозтехника, но и комплексные решения по обеспечению продовольственной безопасности, которые адаптируются специально под потребности вашей страны. Настроены на долгосрочную совместную работу, включая создание сервисных центров и складов запасных частей, обучение местных специалистов".

О Египте

"Беларусь и Египет традиционно связывают дружественные отношения. Сложились доверительные контакты на самом высоком уровне", - сказал Глава государства.

Александр Лукашенко ожидает от посла Египта активного содействия в развитии деловых связей и наращивании товарооборота. "Для этого есть и потенциал, и инструменты, включая совместную торговую комиссию", - отметил Президент.

О Сомали

Глава государства обратил внимание, что Сомали переживает сейчас новый период своей истории. После десятилетий конфликтов восстанавливается структура государственной власти. Принимаются меры по повышению уровня жизни населения.

"Готовы подставить плечо в этой важной работе. У нас производится то, что нужно народу Сомали и может обеспечить вашу продовольственную безопасность", - сказал Александр Лукашенко.

О Танзании

"Беларусь видит в Танзании надежного, перспективного партнера в регионе Восточной Африки. Основой нашего взаимодействия может и должна стать экономика. Давайте вместе наращивать торговлю, объемы которой пока совсем невысоки", - предложил белорусский лидер.

Он заявил о готовности в кратчайшие сроки завершить работу над созданием совместного комитета по торгово-экономическому сотрудничеству. В Беларуси также ждут приезда председателя Национальной ассамблеи Танзании.

О Палестине

"Внимание всего мира в эти дни приковано, естественно, к Ближнему Востоку, к Персидскому заливу. Занимаясь поиском урегулирования конфликта вокруг Ирана, важно не забывать и палестинский вопрос", - подчеркнул Глава государства.

Александр Лукашенко отметил, что на протяжении многих лет Беларусь и Палестина поддерживают дружественный диалог. "Мы с болью в сердце наблюдали за событиями в секторе Газа, жертвами которых стали десятки тысяч палестинцев, в том числе детей. Необходимо добиться полного прекращения насилия и расширить возможности для доставки в регион гуманитарной помощи", - сказал Президент.

О Бангладеш

Глава государства отметил, что в настоящее время Азия является главным локомотивом мировой экономики, обеспечивая около 60% роста глобального ВВП.

"Бангладеш - наш давний партнер в этом регионе. Большой опыт двустороннего торгово-экономического сотрудничества должен стать отправной точкой для новых взаимовыгодных проектов. Готовы делиться передовыми технологиями в сельском хозяйстве, сферах защиты водных ресурсов, переработки отходов и по другим интересным для вас направлениям", - заявил Александр Лукашенко.

О КНДР

Глава государства напомнил о своем недавнем визите в Пхеньян, в ходе которого стороны открыли принципиально новый этап в отношениях.

"Можете быть уверены, что вы приехали к настоящим друзьям, которые вас никогда не подведут. Мы готовы развивать взаимовыгодное сотрудничество в интересах наших народов и твердо намерены реализовать достигнутые на высшем уровне договоренности", - заверил белорусский лидер.

О Шри-Ланке

"Отношения со Шри-Ланкой - пример того, что вашим странам может дать сотрудничество с Беларусью в образовательной сфере. Каждый пятый врач на Шри-Ланке окончил белорусский вуз. С учетом этого успешного опыта приглашаем на учебу к нам не только по медицинским, но и по инженерным, аграрным, гуманитарным и другим специальностям", - сказал Президент.

О Японии

Александр Лукашенко заявил, что Беларусь всегда была и остается заинтересованной в развитии конструктивных и взаимовыгодных отношений с Японией. "И все здесь зависит только от Японии", - отметил он.

"Росту доверия между нашими странами традиционно способствовала реализация проектов в гуманитарной сфере", - сказал Президент.

Он напомнил, что после аварии в Фукусиме белорусская сторона направляла гуманитарную помощь, а дети из Японии приезжали в Беларусь на оздоровление. Беларусь также посетили более 400 японских экспертов, изучавших опыт преодоления последствий Чернобыля.

Глава государства предложил продолжить взаимовыгодное сотрудничество, в первую очередь в сфере здравоохранения.