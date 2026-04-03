Открытие новой поликлиники в Минске

Президент Беларуси Александр Лукашенко 3 апреля в Минске принял участие в торжественном открытии новой 42-й городской поликлиники, которая расположилась в микрорайоне Восточный.

"Мы старались создать здесь очень хорошую клинику, поликлинику будущего. Чтобы здесь уровень был не хуже, чем за бугром. И чтобы вы восхищались своими объектами, а не какими-то, видя их по телевизору. Такую поликлинику мы создали, - заявил Глава государства. - У нас событие символическое, и не только для Уручья и города-героя Минска. Открываем самую современную, самую продвинутую (поликлинику. - Прим.). Так должно быть. С каждым разом мы более современные объекты и здравоохранения, и образования открываем. И тем самым мы завершаем формирование сети социальных учреждений этого микрорайона".

Президент отметил, что с микрорайоном связана и часть его жизни. "Подъезжая в этот прекрасный уголок нашей Беларуси, я подумал о том длительном периоде своей жизни, который прошел в этом микрорайоне. Тогда он был не таким красивым. И, проезжая по этой дороге, я всегда мэру Минска говорил, что пустовать этот участок не должен - здесь должны жить люди. Потому что это один из красивейших и удобных уголков нашего Минска. Он преобразился, - сказал Александр Лукашенко. - Вижу, что страна преображается. Главное, что мы живем мирно, тихо, спокойно".

Глава государства выразил уверенность в том, что медицинские услуги в новой поликлинике будут оказываться очень качественные. "На примере нашей клиники, как у нас оказывается первичная помощь, мы будем двигаться вперед и в Беларуси. Очень важно на ранних стадиях выявить болезнь - легче будет лечить", - отметил он.

"Здесь будут служить самые продвинутые, самые лучшие медики. Не потому, что где-то в Мстиславле, Хотимске, Лиде, Столбцах и других городах наши медработники хуже. А потому, что минские медики могут раньше других прикоснуться к самым современным технологиям и их освоить, - сказал Президент. - Владимир Евгеньевич (председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев. - Прим.), кто-кто, а ты знаешь, сколько мы средств вкладываем в Минск. Мы тут создаем очень серьезную базу".

Александр Лукашенко обратил внимание, что качественное современное медицинское обслуживание должно быть доступно не только для минчан, но и жителей самых отдаленных регионов. Он поручил руководству города, Правительству и Председателю Совета Республики Наталье Кочановой как уполномоченному представителю Главы государства в Минске выработать соответствующие подходы.

"Надо сделать так, чтобы те, кто живет подальше от Минска, могли также получить здесь помощь. Конечно, это мы для Минска делаем. Там мы делаем для других районов, регионов. Но здесь более продвинутые технологии. Нельзя сделать так, чтобы на окраинах нашей страны, подальше от Минска, люди отвергали минчан. Развивая Минск, я делаю все, чтобы не было этого контраста. Чтобы не было противоречий в нашей стране. Страна должна быть единой, монолитной. И от наших шагов по обеспечению здоровья наших людей будет очень много зависеть. Надо подумать над этим", - подчеркнул белорусский лидер.

"Не забывайте, что все мы, минчане, мы все оттуда. Наши корни там (в деревне. - Прим.). В прошлом поколении, позапрошлом. Копните недалеко свое прошлое и вы увидите там своих бабушек, дедушек. И благодаря им в последнюю войну мы с достоинством выстояли, выжили. Несладко было. Каждого третьего похоронили. Но тем нее менее выжили. И мы на их плечах. Надо им помочь, - еще раз призвал Александр Лукашенко. - Сделайте все, чтобы, увидев и услышав нас сегодня, белорусский народ понял, как я говорю, в Хотимске, Волковыске, еще где-то, что это тоже их".

Александр Лукашенко еще раз вернулся к этой теме, заслушивая доклад о развитии системы здравоохранения Минска. "Подумайте о том, как вот такие центры, больницы, клиники хотя бы за Минской областью закрепить, какие-то отдаленные районы (этой области. - Прим.)", - сказал Глава государства.

"Надо, чтобы у вас была связь с ними (у специалистов на местах, в районах с высококвалифицированными коллегами из Минска. - Прим.), чтобы вы могли посоветоваться с ними, и она (на примере главврача новой поликлиники в микрорайоне Восточный и других руководителей медицинских учреждений в Минске. - Прим.) не отпихивалась от них: "Ладно, привезите, посмотрим на этого человека". Чтобы как к родным людям относились. Надо выстроить эту систему. Надо, чтобы Минск работал хотя бы на область", - поручил Александр Лукашенко, обращаясь к председателю Мингорисполкома Владимиру Кухареву и первому заместителю Министра здравоохранения Елене Богдан.

Президент высказался на тему кадровой обеспеченности в ряде отраслей и медицине в частности.

"Говорят, что у нас не хватает в здравоохранении людей. Говорят, еще где-то не хватает. Всегда чего-то нам не хватало. Прежде всего денег, потом людей и прочее, - отметил Глава государства. - Людей у нас хватает. Нам надо разобраться. Нам надо (где, как говорят, не хватает) систему менять. Надо выстроить так систему, чтобы те люди, которые есть, могли работать, зарабатывать и обслуживать население. Это больше чем на 200 процентов касается Министерства здравоохранения и наших медиков. Не надо плакаться, что вы больше 8 часов в сутки работаете. Медики - это как Президент: сколько надо, столько и работаем. А куда деться? Поэтому терпите там, где приходится работать 10 часов. Изучайте новые технологии, уплотняйтесь".

Александр Лукашенко привел пример, что не везде еще в здравоохранении работает информационная система, и в этом плане надо активно внедрять IT-технологии.

"Поэтому давайте будем строить нашу жизнь так, чтобы хорошо или так же, как Минске, было в Хотимске, Мстиславле, Шклове и других городах. Надо поработать дольше, - давайте поработаем. Давайте прекратим ныть и плакать, что у нас не хватает людей. Слушайте, мы же не в Украине, где война идет. Вон посмотрите, что творится в хваленой Польше, куда некоторые наши побежали, а сейчас тысячами простятся в диктатуру: "Мы домой хотим!" - сказал Глава государства.

"Пример тому - Коля Статкевич. Посидел-посидел на границе на лавочке и домой вернулся. А не вернулся бы - уже бы похоронили. Вы (врачи. - Прим.) его спасли недавно - инсульт. Отвезли к Руммо (в Минский НПЦ хирургии, трансплантологии и гематологии. - Прим.), там крутили-вертели. Там единственный аппарат в стране, по-моему (надо посмотреть, может, еще пару штук купить). Спасли мужика, который взрывал, который хотел перевернуть страну, убить Президента. А как жареный петух клюнул, - побежал к этому самому Президенту в "диктатуру", чтобы его спасли. Вы его спасли", - добавил Глава государства.

Говоря на тему нехватки кадров в тех или иных сферах, Александр Лукашенко высказал критику по поводу большого количества начальников в районах.

Глава государства рассказал, что поручал Главе Администрации заняться вопросом одного из районов. "Я поручил: давайте посмотрим на этот район. Что было в советские времена - тогда был райисполком, райком партии, партийные органы, и что сейчас. И что вы думаете - начальников стало не меньше. Если где-то меньше, то на одного человека. Но в основном больше, - сказал Александр Лукашенко. - Как это? И зачем? Зачем, если когда-то в том районе было 29 хозяйств, когда я работал там. Сегодня 8 или 9. И половина из них нормально работают и подчиняются Минску (речь о сельхозпредприятиях в структуре Управления делами Президента. - Прим.)".

Президент отметил, что часто те или иные инициативы сначала реализует на примере Шкловского района. "Я знаю там каждый клочок земли. Реформа сельского хозяйства когда-то оттуда начиналась - с фермы, где работала когда-то моя мать и я вместе с ней. Я это все знаю и меня уже там обмануть трудно, врут меньше. Потому что знают, что я контролирую", - пояснил Глава государства.

Он подчеркнул, что не просто так уделяет такое внимание вопросам аграрного сектора, ведь молоко и мясо - это пища людей: "Там должны быть качество, чистота и порядок, особенно по молоку. Поэтому я говорю, что корова должна стоять во "дворце". Она должна быть чистой и аккуратной. Чтобы молочные продукты были качественными".

"Мне хочется, чтобы в Беларуси все было красиво, качественно и так далее", - добавил Президент.

Александр Лукашенко на открытии поликлиники высказался о демографических процессах, призвав не перенаселять Минск и сохранить деревню.

"Да, будем где-то понемножку строить жилье. Но не думайте, что мы будем размахиваться по жилью, как это раньше в Минске. Это прежде всего в ваших интересах. Если перенаселим Минск, мы, во-первых, стянем всю рабочую силу (в столицу. - Прим.), что делать ни в коем случае нельзя. Вы видите, у нас уже дефицит рабочей силы в регионах, особенно в сельском хозяйстве. А кушать все хотим. И качественно хотим, - отметил Глава государства. - Знаете, сколько я внимания уделяю сельскому хозяйству. И даже не сельскому хозяйству, а спасению деревни. Надо сохранить деревню. Без нее мы ничто. Ну, будем скоро ездить в автобусах доить коров в деревню, если будем проводить такую политику. Поэтому надо строить и там. И, во-вторых, надо разгрузить Минск. Вы видите, что в часы пик уже не пробиться".

Александр Лукашенко отметил, что сейчас практически в каждой семье есть один, а то и два автомобиля, и весь этот автотранспорт нуждается в парковках. "При строительстве, а я контролирую стройки в Минске, мэр мне докладывает и уже пишет в конце: "Площадки нет, где автомобили поставить, значит, жилье строить нельзя". И только решением Президента мы можем где-то какие-то поблажки сделать", - сказал Президент.

Он назвал жуткой картину, когда возле дома все буквально заставлено автотранспортом. "Ничего хорошего в этом нет. Но жизнь такая. Мы ее уже не изменим. Так везде, во всем мире. Люди становятся богаче. Покупают автомобили. Не для того, чтобы иметь объект роскоши. А для того, чтобы передвигаться", - отметил белорусский лидер.

Александр Лукашенко прокомментировал рост мировых цен на энергоресурсы и рассказал о белорусском подходе к этой теме.

"Война (на Ближнем Востоке. - Прим.) началась - топливо начало дорожать. У нас еще терпимо. Едут все заправляться к нам. Вот эти все "вражеские" государства. Я, конечно, их врагами не считаю. Едут в "диктатуру" заправляться, - сказал Президент. - С Украины, правда, не едут. Потому что там они границу полностью закрыли. Приедут - пусть заправляются. Мы не против".

"Мы имеем сегодня более выгодные условия. Тем не менее цены движутся. И это не от нас зависит. Мы же войну на Ближнем Востоке не начинали и четверть природного газа и нефтепродуктов мы там в Ормузском проливе не блокировали. Но мир взаимозависим. Поэтому, покупая по два-три автомобиля на семью, надо помнить, что бесплатного бензина нет", - отметил Глава государства.

Александр Лукашенко обратил внимание, что Беларусь большую часть нефти, из которой и производятся разные виды топлива, импортирует. "И от этой цены зависит и здесь (уровень цен. - Прим.). Но пока терпимо. Если даже где-то цены подвинулись, тоже контролируем, мы на эту копеечку пытаемся как-то повысить заработную плату. Я знаю, что не богато живем. Но жить можно", - сказал Президент.

На открытии поликлиники Александр Лукашенко рассказал о совете, который дал Президенту США Дональду Трампу насчет войны с Ираном.

"Американцы молодцы. Они начали делать то, что я Трампу посоветовал в последних переговорах. Могу уже сегодня сказать. Евреи приехали к нему, израильтяне (про холокост, про все забыли, Газу выровняли, детки погибли там, люди погибли), начали его звать против Ирана воевать. Пошел. Что делать сейчас? Я им говорю: "Израиль хотел повоевать против Ирана - пусть повоюют. Дайте ему повоевать, вы чего туда лезете, вы же похороните там своих людей", - рассказал Глава государства.

"И гробы потихоньку начали в Америку поступать. И общество возмутилось. Уже две трети не одобряют эту авантюру. Поэтому я говорю: "Передайте Дональду, пускай он даст Израилю повоевать с Ираном. Вот и увидим, что получится". А чужими руками мы все умеем воевать. Как в Украине Запад воюет", - поделился подробностями Александр Лукашенко.

"Вижу, что здравый смысл взял верх. Потихоньку-потихоньку оттуда уходит. Вы слышите эти заявления: "мы там разбомбили", "ракетой убили", "уран завтра заберем". Но главное - это нефть: "Остров Харк захватим". Этот остров от Ормузского пролива в сотнях километров, он никак не влияет на прохождение судов там. Но американцы потихоньку оттуда начали уходить. Уверен, и евреи поймут, что они не туда влезли", - заявил Президент.

Александр Лукашенко отметил, что Израиль - это небольшое по территории и населению государство, но многих вокруг считает врагами и наносит по ним удары. "А с такими государством и с таким населением весь мир не прихватишь. Думали, что это сделают американцы. Но те вовремя спохватились", - отметил Глава государства.

"Посмотрите на Трампа, на Америку. Я почему одобряю (относительно, в шутку говорю) его политику: он ее обнажил до невозможности. Он показал: "Какие права человека, какая демократия?! Нефть!" И ради этого будут убивать, будут закидывать ракетами, будут все делать. Будут гибнуть американцы ради того, чтобы они там и другие нормально или даже хорошо жили, миллиарды зарабатывали", - сказал Глава государства.

"Это не наша политика. Мы так не можем строить свою политику. Но мы увидели истинное лицо этих людей, которые когда-то хотели, чтобы так же было у нас. У нас будет так, как вы решите. Хотите так, как у них, - будет так. Хотите, как отдельные говорят, реформ, - пожалуйста, я вам могу за сутки организовать эти реформы, я научился, умею это делать", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Обращаясь к участникам церемонии, Глава государства отметил, что в целом сложностей в жизни очень много. Но прежде чем что-то делать, надо очень хорошо думать. "Я вас не агитирую, не выступаю против борьбы за демократию, права человека, еще что-то. Вот права человека. Чтобы могли прийти в самую современную поликлинику, если, не дай бог, недуг какой-то, получить помощь. Чтобы могли получить работу, какую-то копейку, чтобы прожить можно было, прокормить семью", - сказал он.

Во время церемонии открытия поликлиники Александр Лукашенко рассказал, в чем заключается предназначение Главы государства По его словам Президент должен быть быть первым в деле защиты мирной и спокойной жизни в стране, если это понадобится.

"Все мы, белорусы, мы без войны живем, потому что мы едины. Мы прививку получили последнюю в 2020 году. Медики знают, какую. Увидели, почувствовали, хлебнули, сравнили, сделали выводы. Мы видим, кто сделал выводы, - идите, живите, это ваша земля. Я не имею права вас лишить этого клочка земли, - сказал Президент. - Но если вы придете к нам опять с ружьем и попытаетесь это все перевернуть, пеняйте сами на себя. Мы этого не допустим. И чего бы мне ни стоило, я прежде всего выйду на защиту спокойной и мирной вашей жизни".

"Дело не во мне. Проживу я. Но моя ответственность как Президента, которого вы избирали, - защитить вас и вашу семью, ваших детей. В этом предназначение любого президента", - подчеркнул белорусский лидер.

Президент во время церемонии открытия еще раз поздравил медработников, которые будут работать в новой поликлинике, и вручил учреждению сертификат на современный ультразвуковой диагностический аппарат.

Александру Лукашенко во время посещения новой 42-й поликлиники в микрорайоне Восточный было доложено о развитии системы здравоохранения Минска.

Как пояснил председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев, несколько лет назад, проанализировав ситуацию в системе здравоохранения, городские власти определились, какие объекты надо точечно привести в порядок, а где - построить новые. Решения при этом принимались не общим чохом, а исходя из реальной необходимости, рационального подхода. "Было определено, чтобы в каких-то клинических больницах не строить новое, а делать просто пристройку, добавить отделения, где-то - добавить врачей. А если что-то строить новое, мы переработали все проекты для того, чтобы они были компактными, не было больших фойе, коридоров, а только то, что нужно для работы", - озвучил общие принципиальные подходы руководитель Мингорисполкома.

После торжественной церемонии открытия Глава государства ознакомился с материально-технической базой новой поликлиники. В отделении женской консультации Александру Лукашенко рассказали про возможности диагностики и оказания разноплановой помощи женщинам.

Президенту показали смотровую, которая оборудована белорусскими производителями. "Устраивает тебя это?" - уточнил Александр Лукашенко у заведующей отделением. По ее словам, белорусское оборудование не вызывает нареканий.

В целом гинекологическое отделение 42-й городской поликлиники располагает самой современной медицинской техникой: аппаратом УЗИ, гистероскопом и другим оборудованием. Интересная особенность, которую отметил и Глава государства: в отделении есть операционная, что нетипично для поликлиники.

"Все, что нужно для женщин, и не только в Год женщин, но и в будущем, пока я Президент, я буду стараться делать, - заявил Александр Лукашенко. - Для женщин надо сделать все, как вы, специалисты, это знаете и представляете. Вы должны подсказывать Министерству здравоохранения, в каком направлении двигаться. Для женщин ничего не жалко в этом плане".

В контексте разговоров о женском здоровье речь зашла о вакцинации девочек от вируса папилломы человека (ВПЧ). С прошлого года в Беларуси начали бесплатно вакцинировать против ВПЧ девочек 11 лет. Благодаря договоренностям Минска и Пекина в Беларусь поступает китайская вакцина "Цеколин", имеющая преквалификацию ВОЗ и защищающая от двух самых опасных высокоонкогенных типов ВПЧ: -16 и -18. Александр Лукашенко уточнил, насколько это эффективная практика. Как оказалось, вакцинация от ВПЧ является одной из действенных форм профилактики рака шейки матки.

Далее Президент ознакомился с работой рентгеновского отделения. Здесь есть рентгенографический, рентгеноскопический, маммографический аппараты. Александру Лукашенко рассказали про эффективность маммографов. Регулярные маммографические обследования позволяют выявить рак молочной железы на ранних стадиях, когда лечение наиболее эффективно. Тем самым шансы спасти жизнь женщины кратно повышаются.

В отделение медицинской реабилитации пациенты поликлиники могут восстановить мышцы и суставы после различных травм. В этом помогают и водные процедуры, для проведения которых отделение оборудовано ванным залом.

Глава государства также осмотрел травматолого-хирургическое отделение. Кабинет с рентгеном и кабинет травматологии в поликлинике работают круглосуточно. В отделении есть и малое операционное помещение, где могут проводить малоинвазивные операции.

Врач-хирург Худайгулы Атаджанов приехал в Беларусь из Туркменистана. Как оказалось, отец молодого человека служил в той же воинской части, что и Александр Лукашенко. "Может быть, еще и со мной служил", - отметил Президент.

"На враче не женись. Это к тому, чтобы в семье не было спора: я лучше, ты хуже", - посоветовал Глава государства молодому хирургу.

По случаю открытия поликлиники Президенту подарили скальпель женщины-хирурга, которая в годы Великой Отечественной войны самоотверженно проводила операции прямо на поле боя.

Александр Лукашенко поручил поместить скальпель в музей Дворца Независимости. "Приходят люди - пусть видят", - сказал он.

"Я заранее вас благодарю, что вы сделаете то, о чем я вас просил. Первое: не забудете про женщин. Для них мы сделаем все: от маммографии и прочее - это мы все сделаем. И второе: не обижайте из регионов людей", - напутствовал работников поликлиники Александр Лукашенко.