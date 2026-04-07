Президент Беларуси Александр Лукашенко 7 апреля собрал совещание о развитии Белорусской национальной биотехнологической корпорации (БНБК).

Участниками совещания у Главы государства стали руководители Совета Министров, Администрации Президента, Национальной академии наук, министерств и ведомств, а также руководство сельскохозяйственных предприятий, которые являются потребителями продукции БНБК.

Обращаясь к участникам совещания, Александр Лукашенко напомнил, что во время запуска БНБК в ноябре 2022 года речь шла об огромных перспективах этого научно-производственного кластера. "Создавая ее, когда-то мы гордились, что мы одно из четырех или пяти государств, которые имеют такие биологические технологии. Пришло время с новым руководством в Правительстве, в самой корпорации посмотреть на то, как она работает. Поэтому я очень рассчитываю на объективную оценку деятельности БНБК", - отметил он. - Планировалось, что премиальные комбикорма, премиксы, витамины, аминокислоты не только выведут на новый уровень отечественный аграрный комплекс, но и станут солидной статьей экспорта, будут приносить стране валюту".

Президент подчеркнул, что корпорации была оказана существенная поддержка со стороны государства: "Это и преференции по уплате налогов, и гарантии Правительства по кредитам, и особый порядок отражения курсовых разниц. В уставный фонд предприятия внесли бюджетные средства в размере 226 млн рублей. Только льготных правительственных кредитов Китайской Народной Республики привлекли порядка $600 млн".

Таким образом, констатировал Александр Лукашенко, для успешного старта и нормального развития БНБК было сделано "все и даже больше", а значит, государство вправе спросить о результатах. "Из представленных материалов следует, что этих результатов, к сожалению, нет. Хотя зарплату все получают исправно, почти на 16% выше среднеобластного уровня", - добавил Глава государства. Как отметил Президент, единственное, в чем приросла БНБК, - это география экспортных поставок. Это число с 6 стран в 2022 году увеличилось до 12 в 2025-м.

"До настоящего времени на полную загрузку мощностей биохимического и комбикормового производств так и не вышли. Целевые показатели производственной программы не достигнуты, сохраняется острый дефицит оборотных средств, - сказал Александр Лукашенко. - Что в этой ситуации делает руководство? Идет привычным путем: с протянутой рукой за дополнительной государственной поддержкой. Напоминаю в который раз - на это денег в бюджете нет и не будет. Средства выделяются на время и с обязательным возвратом. Это я для тех, кто еще не понял этого".

Президент обозначил свою принципиальную позицию: Беларуси остро необходима биотехнологическая отрасль. "Это путь всех технологически развитых стран. Отставать мы не можем. Поэтому сегодня, кроме принципиальных и объективных оценок текущей ситуации, жду конкретных предложений по перспективам развития БНБК в ближайшие годы", - подчеркнул он. А для этого, по словам белорусского лидера, нужно прежде всего конкретизировать, кто является конечным потребителем продукции БНБК, какие продукты уже созданы и что нового будет предложено рынку в обозримой перспективе.

Отдельно Главу государства интересовал вопрос закупки продукции БНБК организациями агропромышленного комплекса, ее составы и качество. Обращаясь к вице-премьеру Юрию Шулейко, Президент напомнил о задачах, которые ставились перед ним при назначении председателем наблюдательного совета. "Все предлагаемые вами подходы к развитию БНБК должны работать на практике. Предприятие должно загрузить свои мощности и стать наконец-то финансово устойчивым", - подчеркнул Глава государства.

Первому вице-премьеру Николаю Снопкову ранее давалось персональное поручение о реализации проекта БНБК-3 и привлечении для этого прямых китайских инвестиций. Президент спросил, как оно выполняется. "Лимит поддержки данного предприятия за счет бюджета давно исчерпан", - сказал белорусский лидер.

В числе докладчиков на совещании также Председатель Президиума Национальной академии наук Владимир Караник. "Без поддержки науки это высоконаучное предприятие существовать не может", - обратил внимание Президент, напомнив, что во время посещения им Солигорской птицефабрики состоялась дискуссия об уровне научной новизны применяемых БНБК биотехнологий между руководителем НАН и Александром Косинцем.

По итогам совещания у Главы государства принято решение о создании рабочей группы, которая оценит состояние биотехнологической сферы в Беларуси и предложит наиболее перспективные направления ее развития. В ее составе - Премьер-министр Александр Турчин, Председатель Президиума Национальной академии наук Владимир Караник и Заместитель Председателя Всебелорусского народного собрания Александр Косинец.

Одна из задач рабочей группы - проработка проекта развития Биотехнологической корпорации, который предусматривает два варианта: использование льготного правительственного китайского кредита либо прямое участие китайского сопартнера.