Президент Беларуси Александр Лукашенко 31 июля провел совещание с руководителями дипломатических представительств Беларуси.

"Этот и будущие годы будут очень сложными и напряженными. Поэтому предупреждаю всех присутствующих, прежде всего должностных лиц, которые занимаются экономикой. Не обессудьте, но давление и требования в связи с этим будут только повышаться. Не только во время войны и во время военных действий приходится мобилизовываться, но и в мирное время. Считайте, что мы живем в очень сложное мирное время, когда нужна военная мобилизация. Хочу, чтобы все это усвоили. Нужны жесткие, порой нетрадиционные методы работы. Но экономику страны нужно удержать. Это непросто при той лихорадке, которая присутствует на международных рынках, в глобальной экономике", - сказал Глава государства.

Он напомнил, что в Беларуси открытая экономика, и более половины производимой продукции нужно продать за рубежом и получить соответствующие доходы.

"Поэтому только вперед, никаких объяснений. Нет результата, - извините, вас там нет", - подчеркнул Президент.

Глава государства высказался о сильно изменившейся за последние несколько лет ситуации в мире и формировании новой международной системы. "Сегодня идет формирование новой международной системы и контуры многополярности видны все более четко", - сказал он.

Александр Лукашенко в этой связи разъяснил суть белорусской многополярности и высказался про отношения с основными партнерами, и прежде всего Россией. Он отметил, что в последнее время очень много разговоров про политику многополярности. Некоторые высказывают в связи с этим обеспокоенность, чтобы не испортить тем самым отношения с основными партнерами Беларуси - Россией и Китаем. "Ничего подобного. Вы должны, по крайне мере, пока я Президент, запомнить аксиому: ближе, чем Россия, российские народы для нас нет и быть не может", - подчеркнул белорусский лидер.

Он связывает такую позицию не только с установками с советских времен, но и с экономикой, нынешним высоким уровнем сотрудничества государств. "Мы экономически, как вы видите, едины как никогда. И последние годы нас как никогда раньше в этом убедили, - сказал Александр Лукашенко. - Самые дешевые энергоносители, если об экономике говорить, в Российской Федерации. Наше основное пространство, где мы можем продать свою продукцию даже в сложных условиях, - это Российская Федерация. Воевали и побеждали мы вместе с Российской Федерацией. И проблем параллельно было немало, чего там скрывать…"

"Я не говорю уже о военно-политическом сотрудничестве с Российской Федерацией. Особенно в военной области. Если бы в 2020 году мы не выстояли, мы знаем, что было бы. Если бы Россия в это сложное время не подставила нам плечо, начиная от обычных вооружений и ядерного вооружения, очень сложно представить, что было бы сегодня. Наверное, мы уже бы лоб в лоб стояли на западе с блоком НАТО", - заявил Александр Лукашенко.

"Поэтому для нас Россия - это гарант нашей безопасности", - подчеркнул белорусский лидер.

Александр Лукашенко отметил, что здесь нет ничего общего с упреками относительно якобы утраты суверенитета страны. Президент упомянул о недавнем интервью с зарубежным журналистом, который рассказал, что на границе с Беларусью написано "Вы въезжаете в оккупированную Кремлем Беларусь".

"Ничего подобного нет и быть не может. Мы - суверенное, независимое государство. И последние десятилетия, сколько мы с вами работаем, мы доказали всему миру, что мы суверенны и независимы", - подчеркнул Президент.

"А если уж так рассуждать, то встает вопрос: "А прихвостни (Запада. - Прим.) в Украине, они что, суверенны и независимы?" - спросил он риторически. Резюмируя сказанное, Глава государства призвал послов, если у них в голове есть что-то "шальное", выбросить это. "Время идет. Не заметите, как постареете, и зададите себе вопрос: а против кого и за что вы боролись? Поэтому давайте будем делать все для того, чтобы мы были суверенными и независимыми, хотя это очень дорого стоит".

"Наша политика исходит от земли. Все земное. Кто бы мне что ни говорил. И в России, и в других местах я говорю: соседи есть соседи, их не выбирают, они от бога. А коль это сосед, с ним надо выстраивать отношения, - сказал Глава государства. - Наверное, не время мне ломать ту политику, которую мы выстраивали вместе с вами за эти 30 лет".

Александр Лукашенко еще раз акцентировал внимание на сути многополярности: "Мы понимаем многополярность не как отход от наших традиционных союзников - России, Китая и других. Нет, мы понимаем, что у нас открытая экономика. Она прежде всего диктует условия. Наши международное и геополитическое положения заставляют нас думать не только о том, что у нас на севере, юге и востоке, но и на западе. Евросоюз тоже наш сосед".

Президент отметил, что с высокотехнологичным Евросоюзом стремятся сотрудничать и многие партнеры Беларуси, включая Китай. В основе этой политики лежат конкретные интересы.

"Исходя из нашего положения мы и выстраиваем нашу политику, называя ее многовекторной. Это не значит, что мы отвернулись. И многовекторность не означает, что мы поменяли курс развития и рвемся за океан или же в Европейский союз. У нас там есть интерес, как и у всех. Это наши соседи. С ними надо выстраивать отношения. Ибо быть беде. А беды мы не хотим, мы уже наелись", - заявил Глава государства.

По его словам, в основе формирования новой международной системы - не диктат "избранных" стран, а принципы взаимного уважения и равноправия, открывающие возможности для конструктивного диалога и сотрудничества. Но день, когда новая система окончательно вступит в свои права, придет не сегодня, а, возможно, и не завтра, считает Глава государства.

"Западноцентричная модель не сдается без боя, причем в прямом смысле. Маски сброшены окончательно, - констатировал белорусский лидер. - Все их постулаты о "мире, основанном на правилах", сегодня опровергнуты на глазах этого же мира".

Александр Лукашенко привел в подтверждение несколько примеров о том, как на Западе реально относятся к правам человека: "Посмотрите на десятки трупов, которые нам подбрасывают через границу те, кто позвал их в свой "райский сад".

"Они их туда позвали. Мы об этом не единожды говорили. Мы с ними (западными партнерами. - Прим.) договорились о многом в свое время. И в ущерб по некоторым направлениям начали реализовывать эту миграционную политику. Мы фактически своей политикой по миграции защищали их от этих набегов, концентрируя у себя этих мигрантов. А потом, договорившись с Россией, договоры о реадмиссии заключили, отправляли их туда, - отметил Александр Лукашенко. - Они (Евросоюз. - Прим.) ввели против нас абсолютно необоснованные незаконные санкции. И я честно сказал: с "петлей на шее" я вас защищать больше не буду. Тем более вы разорвали все отношения с нами по миграционной политике".

"Мы, тем не менее, открыты к любым переговорам и разговорам, в том числе и по миграционной политике", - заявил Александр Лукашенко.

Белорусский лидер еще раз разъяснил политику государства в отношении мигрантов, которые хотят работать в Беларуси. "Это не значит, что любой к нам приедет и будет творить все то, что ему захочется, - сказал Президент. - Мы готовы здесь принять всех тех, кто хочет работать, кто уважает наше государство и народ. Кто хочет вести себя достойно и работать. И последнее слово в этом должны сказать послы в тех государствах, откуда они сюда приедут".

Что касается мигрантов, которые уже в Беларуси, Александр Лукашенко отметил, что они все на контроле, их видят. "Должен сказать, что на сегодняшний день - я лично этим интересуюсь - мы не имеем никаких претензий к ним", - сказал он.

Президент напомнил, что есть и другая альтернатива - надо силами самих белорусских граждан в три раза повысить производительность труда, чтобы успешно конкурировать на соседних рынках. "В любом трудовом коллективе надо спросить: "Готовы к этому?" Если готовы, не берите никаких мигрантов. Если вам надо - приглашайте. Гарантируйте им безопасность, равные права, но требование одно: трудиться, давать результат".

Возвращаясь к теме примеров реальной политики Запада, Александр Лукашенко призвал посмотреть на сектор Газа, где страдания детей переносят сразу куда-то в Средневековье. "Что с правами паралимпийских спортсменов, которых не пускают на соревнования? И что эти бедолаги плохого сделали для тех, кто нарративы толкает про права человека впереди телеги?" - задал риторический вопрос Глава государства.

Аналогично нарушаются и западные постулаты о неприкосновенности частной собственности. "В открытую замораживают и воруют активы независимых государств. Вводят без всяких обоснований санкции, используя доллар как оружие. Поверьте, ничем хорошим для доллара это не закончится, - отметил Президент. - Но исторический процесс неумолим, и мы видим, как выражение "мировое большинство" становится системообразующим понятием. Как БРИКС превращается в структуру, которую Запад откровенно боится. Как целые интеграционные объединения, включая наш Евразийский экономический союз, все больше уходят в расчетах от доллара в национальные валюты. И этот процесс неумолимо будет двигаться вперед".

"Находясь на одном из самых опасных разломов глобального противостояния, Беларусь смогла сохранить главное - мирное небо над головой. Несмотря на жесточайшее экономическое давление, удалось обеспечить людей работой, дать рост доходов и надежду на завтрашний день", - подчеркнул белорусский лидер.

В рамках этой темы Александр Лукашенко высказался по поводу недавнего помилования ряда осужденных после переговоров с представителями США.

"Некоторые в нашем обществе начали не то что осуждать меня. Но и вопли там дикие поднялись. И что удивительно, больше всего у беглых. Понятно, им лишние рты там не нужны, - сказал Глава государства. - Потому что, если мы кого-то освобождаем, условие одно, кто бы меня об этом ни просил (в основном американцы): хотите - пожалуйста, забирайте, вывозите. Нашим беглым это надо?"

Александр Лукашенко отметил, что предлагал, если захочет та сторона, передать и несколько тысяч других человек, которые осуждены за различные преступления: "Я им в последний раз сказал: "Хотите - мы вам и этих добавим". - "Нет, нет, нет, этих не хотим, хотим вот этих".

"Возьмите, последнего сидельца - освободили. Ну вы же его просили. И я своей рукой помиловал его. И один этот взбудоражил всю там эту "малину". Ну вы же просили его. Ну так берите. "Вот, он пророссийский…" А вы что, не знали, что он пророссийский? Вы знали его биографию. Вы на него делали ставку какую-то. А делали ставку на всех (в 2020-м. - Прим.), лишь бы захватить власть, а потом, мол, разберемся. Так не бывает в политике. Власть могут захватить, как они ставку делали на идиотов и подонков, и они могут остаться у власти. Но они думали по-другому", - сказал Глава государства.

Александр Лукашенко подчеркнул, что здесь нет никакой "торговли людьми": "Я категорически был против, как они говорят - обмен. Это меня американцы научили. На переговорах они прямо об этом говорили. Я говорю: "Ребята, это вы меня к этому сподвигли. Хотите - забирайте. Что взамен?" - "Мы подумаем". - Идите думайте".

"Так что, мы их будем?.. Это я отвечаю тем, кто сегодня такие патриоты великие. Мы их (осужденных. - Прим.) что, будем здесь кормить бесплатно, одевать и прочее? Я смотрел только часть интервью этого беглого. Он так и не сказал, что над ним тут издевались, права человека нарушали. Он хотел это из себя выдавить, но этого нет. Но это (содержание осужденных. - Прим.) недешево стоит", - заявил Глава государства.

Он подчеркнул, что, будучи объектом грязной информационной войны, Беларуси удалось расширить круг друзей на всех континентах. Это результат последовательной реализации стратегического выбора, поддержанного гражданами: защита суверенитета, управляемость экономики, теснейшие союзнические отношения с братской Россией и великим Китаем, открытое и честное сотрудничество со всеми странами - без предварительных условий, запретных тем и односторонней выгоды.

"Свой вклад в эту работу внесли все белорусы. Но это не значит, что мы ухватили удачу за хвост и можем больше не напрягаться. Наоборот!" - сказал белорусский лидер.

"Стратегия, какой бы четкой и исторически выверенной она ни была, требует постоянной корректировки на тактическом уровне. Именно способность своевременно адаптировать свои действия в рамках общей цели делает власть жизнеспособной и дипломатически эффективной. Вот об этой тонкой настройке нашей работы на внешнем контуре применительно к конкретным регионам и сквозным темам мы и поговорим", - сказал Глава государства.

По его словам, в целом для Беларуси, как и прежде, краеугольным камнем остается экономика. "Это фундамент. Будет экономика динамично развиваться - будем жить хорошо и решать все вопросы - социальные, культурные, оборонные", - подчеркнул Президент.

Он отметил, что Беларусь - это средняя по европейским меркам страна с открытой экономикой, ориентированной на экспорт. Поэтому наращивание и эффективность внешней торговли - безусловные приоритеты, без чего никак не выжить.

"Эту нашу уязвимость пытаются использовать против нас и экономические конкуренты, и политические оппоненты, беглые. Евросоюз с 2020 года наштамповал аж 18 пакетов санкций. Правда, чем дальше, тем медленнее. В 2022 году принял пять, потом четыре, потом три. В этом году пока один пакет. Нечего больше запрещать? Или почувствовали, что стреляют себе в ногу? Наверное, и то и другое", - обратил внимание Глава государства.

Президент отметил, что по линии МИД докладывают о признаках раскола европейского так называемого единства, особенно по теме миграции. "Хорошо, если так. Хорошо, если в результате немцы поставят на место поляков и прибалтов, назовут истинных виновников и заблокируют схемы ввоза мигрантов. Понимаете, что кроется за этой формулировкой", - сказал Президент.

"Нам важно, чтобы этот пресловутый раскол внутри Евросоюза перекинулся и на нашу тему - на антибелорусскую политику ЕС, - сказал Глава государства. - С какими странами можно об этом говорить в первую очередь, МИД мне докладывал. Конкретные меры должны быть уже в работе. В целом нашим дипломатам на Западе ни в коем случае нельзя отсиживаться".

Если не принимают политики, нужно активно взаимодействовать с бизнес-кругами, ведь многие из них уже инициативно ищут возможности сотрудничества с Беларусью для собственного выживания, ориентирует дипломатов Александр Лукашенко.

По его словам, нужно также везде расширять контакты с региональными властями, не вовлеченными в общую вакханалию своих столиц.

"Будет в ЕС правый или левый поворот - нам не важно. Важно, что народ все больше устает от элит, которые его не слышат и игнорируют его волю на выборах. Вечно так продолжаться не может. А в следующей волне политиков должны быть те, кого вы знаете и кто знает Беларусь. Беларусь настоящую", - подчеркнул Глава государства.

Президент призвал использовать каждую возможность, чтобы донести правду о Беларуси до западных экспертных и аналитических центров, средств массовой информации. "Стратегия "демократизации санкциями" провалилась. Увидите, что вскоре начнется конкуренция среди новых концепций. Там должны зазвучать здравые голоса тех, с кем вы поработаете", - сказал Александр Лукашенко.

"Уходить с европейского рынка и просто отвернуться от ЕС нам ни в коем случае нельзя. Это соседи, их не выбирают. Возможности открываются. Какие-то в Европе, а какие-то и за океаном", - сказал Глава государства.

"Вы знаете принцип того же Трампа: Америка прежде всего. Но, может, лучше так, чем "либеральный миропорядок", который существовал при Байдене, - сказал Президент Беларуси. - Последние встречи с американцами показали, что они готовы слушать. Без всякого заискивания с нашей стороны. Возвращение Трампа открыло окно возможностей для улучшения отношений. Может быть, и для разбора каких-то завалов, которые нагородили американцы и которые мешают нашей работе на мировых рынках".

"Наша задача - воспользоваться этим шансом, но твердо стоять на защите интересов Беларуси, не соглашаясь на уступки в ущерб себе", - подчеркнул белорусский лидер.

"Что касается послов в незападных странах, а также Правительства и реального сектора экономики. Я не раз говорил и в этом кругу снова повторяю: забудьте про санкции и прочие западные страшилки - их у нас нет. Это не основание для оправдания провалов и отсутствия результата. Ввел ЕС очередной безумный запрет - вот вам дополнительные объемы продукции для реализации на других рынках!" - сказал Глава государства.

Он отметил, что это удалось сделать по очень широкой номенклатуре товаров. Поставленная задача переориентировать в дружественные государства экспортные потоки на сумму $14 млрд, выпавшие с западного и украинского направлений, в целом выполняется. По итогам 2024 года удалось нарастить объем экспорта отечественных товаров и услуг почти до $50 млрд.

"Правда в том, что мы производим нужную людям продукцию достаточного качества по справедливой цене, а потому спрос на нее будет всегда. Но от нас требуется тактическая гибкость, постоянная актуализация нашей внешнеторговой политики", - отметил Глава государства.

Александр Лукашенко привел ряд цифр и фактов. В самый сложный период - с 2020 по 2023 год - были максимальные показатели качества внешней торговли. В 2022 году рекордное положительное сальдо - $4,3 млрд, почти 6% ВВП.

"А дальше "поплыли"... В прошлом году уже минус больше миллиарда долларов, за пять месяцев текущего - почти $800 млн в минусе. Я хочу, чтобы наше новое и отчасти старое Правительство об этом не забывало", - обратил внимание Президент.

При этом импорт продолжает расти. В этой связи Александр Лукашенко поставил вопрос перед Правительством: "Получается, у наших предприятий трудности с разгрузкой складов, расчетами и логистикой только при экспорте, а при ввозе иностранной продукции их нет? Или импортирует частник, а экспортирует госкомпания без особого желания напрягаться?"

Глава государства обратил внимание, что иностранные контрагенты используют все возможности заработать - и на поставках в Беларусь, и на закупках белорусской продукции.

Есть у Александра Лукашенко вопросы не только к экспорту товаров, но и услуг: "Почему у нас темп экспорта товаров в 2024 году к 2020-му был почти 140%, а услуг - только 112%? Не нужно все сводить к айтишникам, тем более что по компьютерным услугам в этом году рост возобновился (плюс $71 млн)".

Отдельные поручения даны по работе транспортной отрасли. "Закрыли рынок ЕС для наших транспортников? Так у нас теперь этот же товар надо доставлять в разы дальше - в ту же Россию, Китай, Африку! - сказал Глава государства. - Правительству необходимо наконец разобраться, в чем проблема: наши логистические компании не могут сформировать конкурентные тарифы или наши директора продолжают продавать "от забора" и грузить на иностранный транспорт?"

"Мы должны максимально оставить себе валютную выручку по всей цепочке - от транспортных и страховых услуг до фасовки и мелкооптовых продаж. Выработайте действенные меры по переходу на систему экспорта на более далеких базисных условиях поставок с максимальным задействованием наших логистических компаний и перевозчиков там, где это выгодно. Сейчас каждая копейка на счету", - поручил белорусский лидер.

Александр Лукашенко также констатировал, что в отраслевом и географическом разрезе результаты диверсификации экспорта далеки от оптимальных. По отдельным секторам положительные сдвиги налицо: за три последних года нарастили экспорт в сфере машиностроения на $3 млрд, продовольствия - почти на $2 млрд, легкой промышленности - примерно на $300 млн. Но в других ключевых отраслях серьезные потери. Минус по топливно-энергетическим товарам - почти $2 млрд, по химической продукции - $1 млрд, по деревообработке - почти $1 млрд, по металлопродукции - $250 млн.

"Объяснения мы слышали. Но почему Правительством до сих пор не приняты действенные меры по переориентации товарных потоков? Не можем - значит, надо менять номенклатуру, перестраивать производство. Применять новые финансовые инструменты (деньги на это у нас есть). Оперативно внесите конкретные предложения!" - потребовал Глава государства.

Александр Лукашенко обозначил перед Правительством приоритетные задачи по работе на российском рынке, а также потребовал наращивать усилия по диверсификации поставок в другие сраны и регионы.

"Наши отношения с Россией сейчас на очень высоком подъеме. Минск и Москва вместе прошли серьезную проверку на прочность. И выдержали это испытание. Выдержали потому, что тот союз, который мы выстроили с Россией, - это не просто красивый фасад, а реально работающий механизм. При всех издержках", - подчеркнул белорусский лидер.

По его словам, в 2022-2024 годах Беларусь переориентировала на российский рынок существенные объемы поставок, нарастила производство и продажи там, где это было нужно россиянам. В Россию ушел основной прирост экспорта за три года - плюс $10 млрд. "В Россию ушел основной прирост экспорта за три года - плюс $10 млрд. Россияне готовы финансировать многие проекты, готовы платить, - заметил Глава государства. - Нечего удивляться. Они прежде всего готовы профинансировать те проекты, которые нужны России. Это естественно. А у нас есть для этого производства, школы. Только надо развернуться, взять эти деньги. Некоторые наши предприятия успешно это делают. Но некоторые все чего-то ждут. И все плачутся".

Но при этом доля Российской Федерации в белорусском экспорте достигла уже 65%. В поставках Минпрома и "Беллегпрома" - почти 90%, Минстройархитектуры - 80%, Минсельхозпрода - более 70%, "Беллесбумпрома" - половина. "Все топчутся на одном рынке, ситуация на котором поменялась. Сегодня не 2022 год, когда оттуда бежали западники. Сегодня российский рынок перенасыщен, конкуренция ужесточается. И то ли еще будет", - сказал Александр Лукашенко.

Например, с января по май текущего года экспорт товаров в Россию просел на $320 млн по продукции машиностроения (легковые машины, тракторы, комбайны).

"Под видом импортозамещения туда проникают товары из третьих стран без всякой локализации, вытесняя нашу продукцию. Так быть не должно, мы не для этого создаем Союзное государство", - обратил внимание Александр Лукашенко.

В связи с этим в числе приоритетных задач - защита союзного рынка от товаров из третьих стран; развитие новых для Беларуси сегментов экономики, включая авиа- и судостроение, атомную энергетику и космическую промышленность; развитие мультибрендовых и сервисных центров, белорусских торговых домов в регионах России.

Глава государства в качестве важной задачи также назвал запуск единой промышленной политики, которая "пока только на бумаге", с допуском к конкурсам по продаже техники и координацией по дублирующим производствам.

Президент отметил, что Беларусь свою долю на российском рынке не отдает и жестко защищает, стремится увеличивать продажи и закрепляться за счет кооперации и высокого сервиса. "Но если рынок "схлопывается", если уже российские производители уходят в простой и сокращают штаты (например, "Ростсельмаш", моторный завод в Ярославле), мы не решим наши проблемы с экспортом в Россию за счет одной господдержки. И не дадим ни одному из наших предприятий "пережидать", пока спрос снова не оживится. Нужно оперативно диверсифицироваться. Благо есть куда", - заявил Президент.

В этом плане он отметил положительные результаты сотрудничества с Азербайджаном, Грузией, Таджикистаном, Туркменистаном и Узбекистаном. За 4 года экспорт в эти страны удвоился, а положительное сальдо достигло $2 млрд. "Но это пока. Расслабитесь - получите минус", - предостерег Александр Лукашенко.

Говоря об интеграции в рамках ЕАЭС, Глава государства сказал: "Евразийский экономический союз уже сегодня демонстрирует достойные результаты. Санкционный удар по России стал испытанием для всей интеграционной системы. В целом она его прошла успешно. С учетом нашего председательства в нынешнем году белорусская повестка на интеграционном контуре должна быть реализована в полном объеме, а наши приоритеты найдут отражение в Стратегии развития ЕАЭС на следующее десятилетие".

Он отметил, что, хотя ряд партнеров по союзу не всегда на одной волне с Минском, необходимо не допускать торможения с их стороны при решении общих задач объединения. "Каждый шаг в интеграции должен приносить Беларуси осязаемую выгоду. Если мы открываем свой рынок, то взамен рассчитываем на соизмеримые преференции, а не на туманные обещания", - подчеркнул белорусский лидер.

В качестве примера он привел подписанные недавно в Минске торговые соглашения с Монголией и ОАЭ, назвав их чрезвычайно выгодными - оба государства согласились предоставить льготный режим для более чем 90% белорусского экспорта.

По словам Александра Лукашенко, до конца года планируется подписать соглашение с Индонезией - огромным и перспективным для Беларуси рынком. "Ее руководство искренне заинтересовано в сотрудничестве с Беларусью", - отметил Президент.

Он подчеркнул, что отраслям уже сегодня вместе с посольствами надо начать проработку поставок товаров в обозначенные страны по новым выгодным условиям.

Мощными инструментами для работы на дальней дуге Президент назвал участие Беларуси в ШОС и БРИКС: "Это серьезнейшие результаты системных внешнеполитических усилий последних лет. По самим этим структурам стратегии утверждены. Исхожу из того, что они будут безусловно реализованы и МИД, и другими госорганами под контролем Правительства", - сказал Глава государства.

Он отметил, что с точки зрения экономики ШОС и БРИКС предоставляют уникальный формат отношений с государствами, которые определяют и будут определять будущий миропорядок: Россия, Китай, Индия, Пакистан, Бразилия, ЮАР, Эмираты, Эфиопия, Египет.

"У нас теперь есть общая площадка для работы с Нигерией, Малайзией, Таиландом, другими участниками БРИКС. В политике их двери для нас открыты. Этим нужно пользоваться и пробиваться на их рынки", - заявил Александр Лукашенко.

Глава государства отметил, что Китай по-прежнему остается ключевым партнером Беларуси на дальней дуге. Уже сегодня товарооборот с КНР составляет почти $8,5 млрд и на миллиард превышает торговлю со всем Евросоюзом. "Но и здесь за общей цифрой нужно видеть более широкую картину сотрудничества и роль Китая для будущего нашей экономики", - уверен Президент.

Александр Лукашенко напомнил, что в Беларуси на высшем уровне поставлена задача стимулировать совместное технологическое развитие и обеспечить приход самых современных китайских технологий. Сферы тоже четко определены: станкостроение, микроэлектроника, нефтехимия, фармацевтика и так далее. "Разворачивайте практическую работу на уровне отраслей и регионов", - призвал белорусский лидер.

Он потребовал от Правительства и посольства в Китае всеобъемлющее содействие на всех этапах разработки конкретных совместных проектов - от анализа рынка и работы с инвесторами до координации и сопровождения.

Президент отметил, что конкурировать на международном рынке следует в тех отраслях, которые не требует таких ресурсов, как нефть, газ и редкоземельные металлы. В этой связи Александр Лукашенко призвал инвестировать в деревообработку. Но и здесь возникает проблема, когда поваленный ураганом лес порой не перерабатывают, а просто хранят, что приводит к порче древесины.

"У нас - что не ураган, то проблема. Под давлением Президента лес поломанный-переломанный обработали, вывезли, сложили на опушке леса - и тишина. Все гниет. Спрашивается, зачем мы вывозили тогда этот лес и спасали от бурелома", - задал закономерный вопрос Глава государства.

Александр Лукашенко подчеркнул, что это можно переработать на маржинальный продукт - например, пеллеты. "Мусор весь переработали, произвели пеллеты - некуда девать. Поехал на предприятие, посмотрел, спрашиваю: пеллеты нужны в мире? Нужны! Продаете? Продаем! И не в убыток. Да, маржинальность низкая сейчас в связи с тем, что ушел Евросоюз. Но он придет", - уверен белорусский лидер. А пока, добавил он, пеллеты вполне можно продавать на других рынках, пусть и с меньшей прибылью.

Президент предупредил о недопустимости ситуаций, когда лесники с руководителями сельхозпредприятий вывозят поваленный лес и просто складывают его в поле. "Двойной вред. Вывезли - сгниет. И заняли гектары плодородных земель", - добавил Глава государства.

Александр Лукашенко поручил производить то, что нужно миру, и кооперироваться с заинтересованными странами. "Давайте будем договариваться с другими странами. Пусть приезжают, вместе с нами создают совместные предприятия и перерабатывают эту древесину, - сказал Президент. - Договорились с Оманом - им это очень нужно. Они готовы здесь строить. Уже полгода телепаемся после моего визита туда".

"В целом азиатскому вектору мы уделяем достаточно много внимания. На высшем уровне отрабатываются Вьетнам, Индонезия, Иран, Монголия, Мьянма, Пакистан. МИД докладывает о перспективах по Таиланду и Лаосу", - сказал Глава государства.

При этом, констатировал он, темп роста экспорта в Азию пока ниже (127,3%), чем в целом по стране в период с 2020 года: "Поэтому нужно действовать намного активнее, в особенности с учетом ситуации на российском рынке".

Как отметил белорусский лидер, с ведущими странами Персидского залива - Эмиратами, Оманом, Саудовской Аравией и Катаром - налажен устойчивый диалог на высшем уровне. "Но я хочу видеть конкретную монетизацию наших отношений - выгодные торговые и инвестиционные проекты", - сказал Александр Лукашенко.

Президент затронул тему хабов в ОАЭ или Омане для возможного производства и продвижения продукции в другие страны Ближнего Востока и Африки. По его словам, эти проекты пока так и не реализованы.

"Здесь мы бога за бороду не взяли еще. Никаких хабов там мы еще не создали. Мы только мечтаем о том, что они там должны быть. Давайте действовать", - призвал Глава государства.

Александр Лукашенко обратил внимание на развитие сотрудничества с другими странами Ближнего Востока. "В Ливии сложности есть, но мы сотрудничаем. Они платят вперед. Ливия, Сирия - с удовольствием", - подчеркнул он. По словам Главы государства, белорусские товары готовы покупать и в Афганистане.

В этой связи белорусский лидер рассказал, какой он видит роль послов в наращивании экспорта. "Еще раз говорю: для меня посол и посольство - это не про политику. Это экспорт, прежде всего, продукции (торговля) и новые инвестпроекты (технологии и рабочие места). Только так мы будем вас оценивать. Постоянно вам говорю: в мире много свободных денег и капиталов, но их надо уметь взять. Приводите их в Беларусь. Создайте понятный перечень и условия инвестиций к нам", - поручил Александр Лукашенко.

При этом он призвал убрать махровую бюрократию и заставить работать на результат так называемые институты развития - Национальное агентство по инвестициям, Центр маркетинга и конъюнктуры цен, БелТПП и так далее.

"Иногда думаю: зачем мы их содержим, да еще за государственный счет? Правительству надо дать принципиальную оценку их деятельности, предложения по прямому взаимодействию с послами и ответственности за конкретные поручения", - сказал Президент.

Глава государства обратил внимание, что в БелТПП были выявлены факты коррупции. "Удивительно, даже там зараза закралась. Это их выбор", - подчеркнул он и заверил, что подобные преступления в любом случае будут выявлены, а прощения не будет никому.

Еще одним крайне перспективным регионом Президент назвал Африку. Он напомнил, что белорусских министров и руководителей предприятий первое время приходилось буквально толкать в этот регион. Многие полагали, что работать на африканском континенте попросту бесперспективно. "А теперь смотрите на результаты даже по Зимбабве, которая под санкциями, Нигерии. Оказывается, все реализуемо", - отметил Александр Лукашенко.

Глава государства призвал нарастить поставки белорусской техники в Африканский регион, в частности в Нигерию. К тому же основа для этого есть. Кроме того, у африканского населения есть необходимость в качественных продуктах питания и медицинском обслуживании.

"Они понимают, что мы диктовать им повестку внутреннюю не будем. И они стремятся к таким странам. Я на переговорах эту их позицию поддерживаю. Поэтому в Африку, Азию и Латинскую Америку (которую мы потеряли фактически) надо идти. Нам же немного надо, - подчеркнул Президент. - С Африкой надо сотрудничать. Это будущее. Если мы там застолбимся, если продвинем там свой интерес, они будут сотрудничать с нами всегда. Потому что мы это делаем порядочно".

Говоря о перспективах сотрудничества с Африкой, Александр Лукашенко напомнил, как несколько десятилетий назад в этом же ключе ставил вопрос о работе на китайском векторе: "Вспомните, как в конце 90-х - начале 2000-х мы заходили в Китай. Сейчас то же самое с Африкой. "Проспим" Африку - потеряем прирост своей экономики в будущем. Сами предприятия должны наращивать компетенции, целенаправленно учиться работать на африканском континенте".

Он также обозначил важность более активной работы белорусского бизнеса на африканском направлении.

Президент также привел конкретные цифры, которые подтверждают, что Африка стала достаточно значимым торговым партнером Беларуси. За один 2024 год экспорт в Африку увеличился почти в 3,5 раза до рекордного показателя в почти $650 млн. В этом году за пять месяцев прибавили еще почти $150 млн, а доля Африки в белорусском экспорте возросла с 1,5% до более чем 3%.

"Там 54 страны - всем места хватит. Это будущий макрорегион №1 по темпам роста", - уверен Глава государства.

При этом речь идет не только о том, чтобы удержать положительную динамику, но и мощно закрепиться на африканском рынке. Александр Лукашенко считает, что Беларуси по силам выйти на устойчивый $1 млрд, а лучше - $1,5 млрд экспорта в год к концу пятилетки. "Контроль и спрос с наших дипломатов в Африке должны стать беспрецедентными. А за результат... Вносите предложения - будем дополнительно поощрять", - пообещал Президент

Белорусский лидер обратил внимание и на регион Латинской Америки, с которым объемы сотрудничества в настоящее время проседают. Экспорт в этом направлении в основном состоит из поставок калийных удобрений, несмотря на то, что Беларусь укрепила диалог с рядом основных партнеров в этом регионе - Венесуэлой и Кубой. Кроме того, в Аргентине, Бразилии и Колумбии работают белорусские посольства.

"Вижу, что в прошлом году Правительство занималось только Никарагуа, подключив ресурсы Банка развития. Надеюсь, этот шаг просчитан и даст эффект", - добавил Александр Лукашенко.

Глава государства напомнил, что ранее им были согласованы предложенные Правительством механизмы поддержки экспорта в целях освоения новых перспективных рынков. "Финансовые ресурсы должны выделяться не только под долгосрочные экспортные контракты, но и под точечное развитие собственной товаропроводящей и логистической инфраструктуры за рубежом", - заявил Александр Лукашенко.

Президент также поручил внимательно проанализировать работу института по закреплению должностных лиц и руководителей за конкретными странами. "Это не почетное звание и не общественная нагрузка", - подчеркнул он.

Речь на совещании зашла и про эффективность зарубежных командировок, которые не должны превращаться в туристические. По словам белорусского лидера, любая командировка должна быть обоснована и приносить практический результат.

"Мы вернулись к тому, что было в девяностые годы. По всему миру разъезжали как туристы. Мне пришлось вернуться к этой проблеме тогда и пресечь всякие ненужные командировки. Администрацией Президента поручено капитальнейшим образом взять эту проблему", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Президент отметил, что из командировки следует привезти конкретные предложения, как минимум по одному или двум экономическим вопросам. Тем более по каждой стране есть перечень конкретных экономических задач и инвестпроектов. "Эта база должна быть в МИД. Ее нужно пересмотреть, актуализировать. Потому что ее иногда писали лишь бы написать", - сказал он.

"Уважаемые друзья, время военное. Туристических поездок быть не может. Поэтому конкретно надо прописать в Правительстве, по каким критериям мы оценим эффект от таких мероприятий", - добавил Президент.

Глава государства поручил до конца августа узаконить систему оценки эффективности зарубежных командировок и довести до всех заинтересованных.

Еще один вопрос, которому Александр Лукашенко уделил особое внимание, - кадровая политика Министерства иностранных дел. Именно от нее, по мнению Президента, зависит успешность выполнения тех масштабных задач, которые стоят перед ведомством.

"Министерство иностранных дел и наши послы в прямом смысле находятся на передовой, защищая национальные интересы. Когда назначали нынешнего министра, главным поручением было - принципиально новый подход к кадровой работе", - напомнил белорусский лидер.

Нынешний Министр иностранных дел Максим Рыженков не новичок в этом. На прежней должности Первого заместителя Главы Администрации Президента он выполнял схожие задачи, на что обратил внимание Александр Лукашенко.

Президент подчеркнул, что государству нужны честные и кристально чистые люди, преданные своей стране: "Здесь нет места предательству и кумовству, чем всегда страдал наш МИД".

Глава государства обратил внимание, что ранее перед МИД стояли острые вопросы ротации сотрудников: "Был целый пул опытных (в кавычках) дипломатов. Они ездили исключительно по маршруту (любили ездить, по крайней мере) Нью-Йорк - Лондон или в Женеву. Зато в Нигерию посла, по-моему, до сих пор не нашли".

Президент констатировал, что порой вскрываются проблемы, от которых "за голову хватаешься". Он предупредил о недопустимости разного рода незаконных схем в системе Министерства иностранных дел. "Не опускайтесь до криминала, прошу вас. Соблазнов везде много, - добавил он. - Все это всплывает и бьет потом так, что трудно будет подняться".

Глава государства также обратил внимание на кадровый состав диппредставительств. По его словам, за год с небольшим корпус послов и генконсулов обновился более чем на 40%. "Реализуется установка об укреплении министерства опытными специалистами из других отраслей - теми, кто "руками пощупал" узлы и агрегаты машин и механизмов, которые производятся в Беларуси. Это уже теперь ваши кадры, Максим Владимирович (Министр иностранных дел Максим Рыженков. - Прим.)", - подчеркнул Александр Лукашенко.

"И не забывайте про меры безопасности в посольствах. Время непростое. Советники по безопасности должны работать на полную катушку, как во времена СССР. Должно быть обеспечено наличие шифровального оборудования для быстрого и защищенного информирования", - обратился к участникам совещания Александр Лукашенко. Он поручил Министерству иностранных дел совместно с Комитетом госбезопасности довести эту тему до ума.

Еще одним значимым вопросом, который поднял Президент, стала работа с талантливыми выпусниками-международниками. Глава государства отметил, что в ходе нынешней вступительной кампании в вузы на верхних строчках у абитуриентов были специальности "мировая экономика", "международное право". "В этом году на них в БГУ запредельный проходной балл на бюджет - 400. Все хотят быть международниками. Рядом "международная конфликтология", "международная логистика". Все то, что нам нужно, то, что здесь мы обсуждаем", - сказал Президент.

Тем не менее, заметил Александр Лукашенко, в белорусский МИД порой распределяются выпускники российского МГИМО, а не БГУ. Министр иностранных дел Максим Рыженков пояснил, что в МГИМО направляют белорусскую молодежь по целевому набору согласно выделенной квоте. По словам Министра иностранных дел, студенты изучают там редкие языки.

"Учтите это, если это так, - подчеркнул белорусский лидер. - Если вы считаете, что в БГУ у нас хуже готовят, давайте не будем вообще в БГУ готовить..."

"Но мы берем оттуда с редкими языками, которым в БГУ у нас не учат", - заметил Министр.

Александр Лукашенко поручил внешнеполитическому ведомству и Министерству образования проанализировать эту ситуацию. "Нельзя, чтобы самая талантливая белорусская молодежь шла в наш флагманский вуз, где после 2020 года навели порядок, а потом оказывалась перед закрытой дверью профильного министерства, - подчеркнул Президент. - Разве мы их не можем на достойном уровне обкатать в других министерствах или в исполкомах, допустим, этих людей? А потом Максим Владимирович (Максим Рыженков. - Прим.) их заберет. Это наш будущий "золотой фонд" и резерв. Это самые талантливые ребята".

Речь зашла и про трудовое законодательство в отношении супругов дипломатов, которое Президент предложил скорректировать. "Мы требуем от дипломатов быть образцом и в работе, и в быту. Стараемся направлять за рубеж только семейных людей. Но при этом "выдергиваем" из экономики жен и мужей, которым в итоге и карьеру не построить, и на нормальную пенсию заработать трудно. А среди них большинство с высшим образованием и определенным жизненным опытом", - подчеркнул Александр Лукашенко.

В связи с этим Глава государства поднял на совещании вопрос, что нужно сделать, чтобы они как можно быстрее возвращались к работе в Беларуси, приносили пользу экономике. "У нас не та ситуация, чтобы выталкивать квалифицированных людей в домохозяйки. Понимаете, о чем идет речь", - заметил он.

"Надо, чтобы Минтруда и соцзащиты внимательно посмотрело на этот вопрос и где нужно внесло предложения по корректировке трудового законодательства", - поручил Александр Лукашенко.

Министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков в своем докладе проинформировал о мерах по развитию внешнеторговых отношений с зарубежными странами, имеющихся проблемах и перспективах деятельности ведомства. Он отметил, что все поручения Президента, данные по итогам совещания в июле 2021 года, выполнены. "Обеспечены рост внешней торговли товарами и услугами, привлечение иностранных инвестиций в заданных параметрах. Активизированы переговоры по заключению соглашений о свободной торговле ЕАЭС с третьими странами, - сказал министр. - Разработаны и утверждены комплексные стратегии развития и поддержки экспорта, всестороннего сотрудничества со странами "дальней дуги".

Он также обратил внимание, что приняты ответные меры к странам и компаниям, проводящим санкционную политику в отношении Беларуси, меры по снятию торговых барьеров и ограничений, защите внутреннего рынка и интересов субъектов хозяйствования, совершенствованию механизмов финансовой и нефинансовой поддержки экспорта. Министр сказал, что в рамках реализации поручения по переориентации экспортных потоков обеспечен рост экспорта на альтернативные рынки. "За четыре года обеспечен прирост экспорта товаров и услуг до практически установленного Программой социально-экономического развития до 2025 года - $50 млрд", - отметил он.

Максим Рыженков также подробно коснулся системных задач и проблем, в частности, наращивания физического присутствия на внешних рынках, про географическую диверсификацию экспорта.

Глава МИД также рассказал о предпринимаемых белорусскими дипломатами усилиях по продвижению белорусских товаров на дальние рынки.

Александр Лукашенко в связи с этим подчеркнул, что надо активнее работать в каждой отдельно взятой стране.

Максим Рыженков также высказался на предмет разработки системы долгосрочного планирования экспортных поставок, продолжения отработки комплексных решений по расширению географии логистики экспорта, более широкого использования потенциала созданной за рубежом белорусской товаропроводящей сети, а также внедрения новых механизмов финансирования экспорта и привлечения иностранных инвестиций.

Отдельное внимание министр уделил темам кадровой политики и персональной ответственности руководителей за достижение конкретных результатов в экспортной деятельности, а также подготовке кадров для внешнеполитического ведомства.

На мероприятии выступил с докладом Министр экономики Юрий Чеботарь, который рассказал о том, как решаются задачи по росту экономики за счет инвестиций в новые производства и технологии. "Источники используем разные - как внутренние, так и иностранные. В текущих условиях делаем ставку на нашего отечественного инвестора. Эта задача поступательно решается. Реализовали за пятилетку порядка 650 инвестпроектов", - сказал министр.

Он отметил, что во взаимодействии с иностранными инвесторами необходимо исходить из точечной работы по их сопровождению с конкретными проектами. Иностранные инвестиции в Беларусь прибавляют. В прошлом году привлекли $1,7 млрд прямых иностранных инвестиций с ростом в 4%, положительная тенденция наблюдается и в текущем году. Около 90% инвестиций направляются в реальный сектор экономики.

Юрий Чеботарь обратил внимание, что в настоящее время помимо традиционных стран-инвесторов в мире есть и крупные растущие государства в этом отношении. В их числе Индия, Саудовская Аравия. "Задача нашим послам в этих странах - активный поиск и привлечение инвесторов", - сказал он.

Для успешной реализации этой задачи в Беларуси сформирована в целом привлекательная среда для реализации инвестпроектов, внедрен ряд законодательных новаций, наращивается проектная деятельность в ряде ключевых сфер, таких как обрабатывающая промышленность, сельское хозяйство, энергетика.

"Точечная работа с инвесторами - важнейшая задача для послов. Ряд задач можно решить только вместе с инвесторами, которые обладают опытом и технологиями. Привлечение иностранных инвестиций способствует устойчивому росту экспорта. Инвесторы часто заинтересованы в интеграции производств в международные производственные цепочки", - озвучил министр ряд преимуществ по развитию работы в данном направлении.

Более того, в Беларуси сформирована база с инвестпредложениями с перечислением конкретных проектов и площадок. Посольства могут найти в ней подходящий вариант.

"По привлечению инвестиций мы готовы рассматривать любые инвестиционные проекты и создавать любые условия", - заверил Глава государства.

Реагируя на доклад Министра промышленности Андрея Кузнецова, Глава государства уточнил, с какими показателями по экспорту отрасль сработает в этом году. "Вы по экспорту до 100% недотягиваете?" - спросил он.

"Да, видим в районе 92-93% (к уровню прошлого года. - Прим.) по итогам года. Работу сейчас ведем", - подтвердил руководитель ведомства.

"Я предупреждал нынешнего Премьер-министра несколько раз об этом и вас предупреждаю: спрос будет жесточайший по экспорту прежде всего. А не дай бог вы создадите проблему на предприятиях здесь (а это же гигантские предприятия - "Гомсельмаш", МТЗ и так далее) - пеняйте сами на себя. Поэтому вместе с Премьер-министром вы отвечаете сегодня за прорыв на этом фронте", - предупредил Александр Лукашенко.

Министр подробно доложил о том, как ведется работа по экспорту в различные страны, какие заключены перспективные контракты, а также о работе по решению проблемных моментов. В 2024 году отрасль по экспорту достигла объема в $6,5 млрд. Это максимальное значение за последние 10 лет. Большая часть продукции поставляется на российский рынок, активно ведется работа по выходу и закреплению на рынках стран дальней дуги в Азии, Африке, на Ближнем Востоке и в Латинской Америке. Более того, сейчас спрос на российском рынке снижается, что прежде всего сказывается на снижении общих объемов экспорта, и задача по диверсификации приобретает особую актуальность.

Речь не только о поставках техники. Упор делается на сервисное обслуживание, обязательное обеспечение запасными частями, организации обучения персонала. Нигерия, Зимбабве, Сирия, Ливан, Пакистан, Никарагуа, Вьетнам, Иран - далеко не полный перечень стран дальней дуги, с которыми ведется работа по поставкам техники и иной промышленной продукции.

Есть неиспользованные возможности и на рынках стран СНГ, уверен министр. Наличие уже сейчас крупных контрактов позволит в 2026 году в полтора раза нарастить объем экспорта в страны дальнего зарубежья и на 30% в страны СНГ без учета России.

Андрей Кузнецов обратил внимание, что сейчас на многих зарубежных рынках партнеры заявляют о желании не просто приобретать технику, а достигать определенного уровня ее локализации. Белорусские предприятия также идут на такую форму сотрудничества, так как создание совместных производств - это дополнительная опора дальнейшему росту экспорта промышленной продукции. "В первую очередь будем совместные предприятия организовывать в тех странах, где мы продаем технику, где она востребована. С возможностью реализации в третьи страны. Считаем сборку техники с иностранными партнерами одним из стратегических направлений работы", - подчеркнул Министр промышленности.

О продвижении внешней торговли на примере работы с Казахстаном на совещании доложил посол в этой стране Алексей Богданов. Последние три года объем взаимной торговли Беларуси с Казахстаном превышает $1 млрд. По итогам работы за январь - май 2025 года товарооборот увеличился на 7,5% при росте экспорта на 2,7%. Сальдо для Беларуси складывается положительное. При этом положительную динамику показывают предприятия Минсельхозпрода, "Белнефтехима" и Минстройархитектуры, отрицательную - Минпрома, "Беллегпрома", "Беллесбумпрома".

Посол рассказал, что в машиностроительном секторе в Казахстане присутствует серьезная конкуренция со стороны практически всех мировых производителей. Тем не менее посольство совместно с предприятиями и профильным министерством выработало схему работы, которая позволит наверстать упущенное и выйти на заданный уровень по работе сборочных предприятий. Прорабатываются в этой сфере и новые перспективные проекты.

"Руководству и менеджменту наших промышленных предприятий необходимо внедрять новые более гибкие подходы при формировании сбытовой политики. Уделять особое внимание качеству и комплексности поставляемых на сборочные производства машинокомплектов. Своевременно проводить модернизацию модельного ряда с учетом современных трендов и требований заказчиков", - перечислил Алексей Богданов некоторые из основных задач.

В последние годы Казахстан активно реализует масштабные проекты по развитию молочного и мясного животноводства. Работу в этом направлении посол предлагает выстроить на комплексном подходе - вместе с доильным и стойловым оборудованием предлагать все сопутствующие товары и машины, включая продукцию БНБК, ветпрепараты, средства защиты растений. "Это будет наше конкретное преимущество. На рынке так никто не работает", - подчеркнул дипломат.

Есть также планы более подробно познакомить казахстанских фермеров с белорусскими наработками и компетенциями в аграрной сфере, для чего организуют первый белорусско-казахстанский аграрный форум в рамках предстоящей специализированной выставки "КазАгро" в октябре текущего года.

Отдельным направлением работы является поставка белорусских потребительских товаров, которые востребованы в Казахстане. Начата работа по увеличению количества дистрибьюторских компаний, работающих с белорусскими предприятиями, и расширению их товарных портфелей. Это позволит вывести новые белорусские предприятия на целевой рынок. "Мы научились делать качественный товар, но еще есть над чем работать в части его продвижения и работы с клиентами", - уверен посол.

По примеру эффективного развития межрегионального сотрудничества между Беларусью и Российской Федераций, в Казахстане предполагается организовать первый форум регионов двух стран. Ближайшие же два года Алексей Богданов предложил провести под знаком регионального сотрудничества между двумя странами.

Председатель Белстата Инна Медведева на совещании также обратила внимание на отрицательную динамику экспорта в текущем году по ряду крупных промышленных предприятий и указала на ряд иных проблемных моментов в целом. Они в том числе касаются работы диверсификации рынков, существенного объема просроченной дебиторской задолженности перед отечественными предприятиями за поставленную продукцию, потери позиций на ряде рынков.

В свою очередь Председатель правления Нацбанка Роман Головченко отметил, что за последние годы в условиях санкционного давления в целом удалось решить задачу не только по переориентации продукции на рынки других стран, но и выйти на рекордные цифры по экспорту. Однако он констатировал, что сейчас динамика уже не та, и ситуация меняется. Он поддержал акцент на создание совместных предприятий за рубежом и призвал больше работать над повышением ценовой конкурентоспособности отечественной продукции с таргетированием на конкретные рынки.

Он также особо отметил потенциал среднего бизнеса негосударственной формы собственности, который уже сейчас дает около 40% экспорта страны. "Среди них достаточно тех, кто при должной поддержке способен удвоить, а то и утроить экспорт. Это обязательно надо иметь в виду", - сказал Роман Головченко.

Подводя итоги, Александр Лукашенко сказал: "Что касается сборочных производств (как бы ни было трудно), запасных частей, создания совместных производств и дальше локализации... Мы никуда не денемся от этого, если хотим работать. Или нам надо эти производства закрывать в стране и развивать что-то такое, без чего мир не обойдется. Но слушайте, у нас нет того, без чего мир не обойдется".

Президент добавил, что для продвижения отечественных товаров за рубеж нужно использовать разные методы, о чем прекрасно должны быть осведомлены и сами послы. "Поэтому, мужики, еще раз говорю: как бы ни было сложно, надо шевелиться. Другого пути нет, если мы хотим быть суверенными и независимыми. А вы все хотите этого, и у нас МИД идет в авангарде суверенитета и независимости. Так надо шевелиться. Каждый день и каждый час создавать суверенитет и независимость", - сказал Александр Лукашенко.

Глава государства по итогам встречи с руководством дипломатических представительств отметил, что это мероприятие не должно быть просто совещанием ради совещания. Поднятые вопросы следует дополнительно рассмотреть в Правительстве и министерствах. "В противном случае - мероприятие парадное провели, разъехались и ничего от этого не осталось. Никто ничего в голову не вложил, грубо говоря, - сказал Президент. - Нужен, мужики, результат!"

Александр Лукашенко подчеркнул, что Правительству необходимо прописать определенное количество стратегических проектов для того, чтобы были предложения, с которыми можно выйти к зарубежным партнерам: "Крупных, средних - неважно. Чтобы они были. Как вы говорили здесь, мы должны по миру ходить и предлагать эти проекты. Не формально прописать, а кровь из носу добиваться реализации этих проектов".

Как отметил белорусский лидер, ранее были факты, когда до реализации ряда стратегических проектов дело так и не дошло. В связи с этим Александр Лукашенко еще раз обозначил важность исполнительской дисциплины.

Обращаясь к председателям облисполкомов, Президент затронул тему крайне переменчивой погоды и ее влияния на уборочную. Проливные дожди могут сменяться засухой, поэтому от аграриев требуется умение маневрировать. Александр Лукашенко привел конкретный пример, на который он обратил внимание в одном из хозяйств.

"Стоят комбайны полдня. Назавтра еще полдня стоят. Стоят потому, что вторая половина поля - лежачий полностью ковер (речь о полеглых посевах, к уборке которых нужен особый подход. - Прим.). Надо, чтобы просохло. Думаю, ну чего же вы стоите? - рассказал Глава государства. - Через забор такое же поле, огромное. Половина "стоячая", половина "лежачая". Перекинь ты комбайн (это же рядом) и убери там, где стоят эти полполя. Нет, стоят два-три комбайна, ждут, когда высохнет эта половина поля. Маневрировать надо каждый час".

К тому же, заметил Александр Лукашенко, сейчас в распоряжении аграриев мощнейший парк самых передовых комбайнов. Нужно лишь пополнить хозяйства опытными механизаторами, которые могут управляться с такими сложными машинами.

"Надо думать, что делать, но хлеб нужно взять. Беда (о погодных условиях, которые мешают быстрой уборке. - Прим.). Хороший хлеб - зерновые, колосовые неплохие, но приходится опять надеяться на кукурузу. И имейте в виду: в природе все сбалансировано. Сегодня все залило - завтра засушит", - предупредил Президент.