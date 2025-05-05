Вручение государственных наград

Президент Беларуси Александр Лукашенко в преддверии священной даты - 80-летия Победы в Великой Отечественной войне - вручил государственные награды заслуженным представителям различных сфер.

"Благодаря беспрецедентному мужеству и единству советского народа завершилась самая страшная, самая кровавая и масштабная война в истории человечества. Завершилась полным разгромом фашизма. Для Беларуси эта Великая Победа и сохранение памяти о ней - часть нашей национальной идеи. Оккупированная, истерзанная врагом, но непокоренная республика-партизанка, республика-подпольщица заплатила за свое мирное небо огромнейшую цену. Потеряв каждого третьего", - сказал Глава государства.

Он подчеркнул, что подвиг героев навсегда останется величайшим примером беззаветной любви к Родине, примером, на котором воспитывают детей, продолжая традиции, унаследованные от доблестного поколения победителей.

Многие отечественные промышленные гиганты - "Беларуськалий", МТЗ, МАЗ, БЕЛАЗ - ведут свою историю начиная с послевоенного времени. "Это наследие мы не просто сохранили, но приумножили и превратили в известные белорусские бренды", - сказал Глава государства.

Среди награжденных орденами и медалями - представители силового блока. "Восемь мирных десятилетий прошло, а нас проверяют на прочность практически ежедневно. И люди в погонах постоянно на боевом посту, - отметил Глава государства. - О ваших подвигах публично не говорят порой. Но я хочу, чтобы все знали: вы, ребята, - герои. Спасибо вам за службу".

В числе удостоенных государственных наград руководители регионов и известных отечественных предприятий, чью продукцию знают и любят не только в Беларуси, но и далеко за ее пределами.

Во Дворце Независимости также чествовали аграриев - руководителей передовых хозяйств, которые уже сейчас показывают, как можно жить и работать в деревне будущего. "Ваш опыт нашей стране очень полезен", - отметил Президент.

"Конечно, будущего нет без тех, кто трудится в науке и образовании. Вы отвечаете не только за подготовку высококлассных специалистов, но и за то, чтобы открытия и наработки как можно быстрее внедрялись в производство и приносили пользу нашей экономике", - подчеркнул Глава государства.

Он напомнил, что, гордясь современными достижениями, важно поблагодарить за сохранение традиций доблестных ветеранов труда: "Ваши мудрые советы, активная жизненная позиция бесценны и помогают решать многие задачи".

Госнаград удостоены и представители творческих профессий. "Многому нас научил и многое показал наш грандиозный по замыслу и исполнению проект "Марафон единства". За несколько месяцев организаторы и участники проехали всю страну с большими концертами, тематическими выставками, диалоговыми площадками", - отметил Александр Лукашенко.

Президент пожелал, чтобы этот день не стал финишным пьедесталом, а превратился для лауреатов госнаград и их коллективов в точку отсчета на пути к новым свершениям: "Не время сегодня почивать на лаврах. Получая награды в преддверии 80-летия Великой Победы, помните о тех героях, благодаря которым мы живем".

Александр Лукашенко поздравил всех с наступающим праздником, пожелал крепкого здоровья, счастья и мирного неба над головой.

Ордена Отечества I степени удостоен генеральный директор ОАО "Савушкин продукт" Александр Савчиц.

Ордена Отечества III степени удостоен председатель Минского горисполкома Владимир Кухарев.

Заместитель Председателя Следственного комитета Анатолий Васильев награжден орденом "За службу Родине" III степени. Этой же награды удостоены заместитель директора ДФР КГК Виктор Селицкий, начальник 21-го погранотряда пограничной службы Сергей Савчук.

Орденом Почета награждены председатель Витебской областной организации Белорусского общественного объединения ветеранов Сергей Ольсевич, генеральный директор ОАО "Брестский мясокомбинат" Павел Буховецкий, директор ОАО "Можелит" Викентий Ермаленок, начальник государственного учреждения "Главное управление по обслуживанию дипломатического корпуса и официальных делегаций "Дипсервис" Валерий Скакун, начальник инспекции Министерства по налогам и сборам по Барановичам Василий Суховерхий, директор предприятия "Гефест-техника" Валентин Фисюк, председатель Брестской областной организации Белорусского общественного объединения ветеранов Вячеслав Хафизов, слесарь по сборке металлоконструкций Барановичского станкостроительного завода Виктор Ятченя.

Председатель Минского городского армянского культурно-просветительского общества "Айастан" Георгий Егиазарян удостоен ордена Франциска Скорины.

Медалью "За отличие в охране общественного порядка" награжден главный инспектор управления ДФР КГК Павел Зеленкевич.

Медали "За отличие в охране государственной границы" удостоены старший инспектор отдела проведения операций таможенного контроля Брестской таможни Дмитрий Волчкович и старший инспектор отдела таможенных операций и контроля № 1 таможенного поста "Варшавский мост" Брестской таможни Дарья Савич. Этой же наградой отмечены заслуги Заместителя Председателя Государственного пограничного комитета (недавно он завершил деятельность в этой должности в связи с увольнением с военной службы в запас по достижению предельного возраста) Игоря Печеня и начальника управления Госпогранкомитета Александра Макаревича.

Директор учреждения "Дворец Республики" Максим Приходовский награжден медалью "За трудовые заслуги".

Медалью Франциска Скорины награждены директор ООО "Музыкальная медиакомпания" Андрей Гузель и генеральный продюсер Анна Лукашенко.

Автору и исполнителю песен, солистке группы Aura Юлии Быковой присвоено почетное звание заслуженного артиста Беларуси. Этого же почетного звания удостоены ведущий мастер сцены Национального академического драматического театра им. Якуба Коласа Петр Ламан, начальник ансамбля - художественный руководитель заслуженного коллектива Республики Беларусь "Академический ансамбль песни и танца Вооруженных Сил Республики Беларусь" полковник Дмитрий Наумович, артист-вокалист (солист) - ведущий мастер сцены Могилевской областной филармонии Павел Усович.

Почетного звания заслуженного деятеля культуры удостоен преподаватель по классу ударных инструментов Брестского государственного музыкального колледжа им. Григория Ширмы Николай Нерезько.

Звания заслуженного деятеля науки удостоен заведующий кафедрой гистологии, цитологии и эмбриологии Гродненского государственного медицинского университета Сергей Зиматкин.

Директору Могилевского областного центра физического воспитания и спорта учащихся и студентов Александру Шайторову присвоено почетной звание "Заслуженный работник образования Республики Беларусь".

Заслуженным работником промышленности стал генеральный директор РУПП "Гранит" Эдуард Гаврилкович.

Директор ОАО "Шайтерово" Михаил Гумненков и директор ОАО "Парохонское" Владимир Хроленко удостоены почетного звания заслуженного работника сельского хозяйства.

Заслуженным пилотом стал заместитель командира авиационного отряда - начальник отдела тренировок ОАО "Авиакомпания "Белавиа" Владимир Кошевец.