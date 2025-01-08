Церемония вручения премии "За духовное возрождение" и специальных премий Президента

Выступление Президента Беларуси Александра Лукашенко на церемонии вручения премии "За духовное возрождение", специальных премий деятелям культуры и искусства и "Беларускi спартыўны Алiмп"

Дарагія сябры!

Паважаныя лаўрэаты!

Уладыка!

Калядныя дні ствараюць асаблівую атмасферу і натхняюць на добрыя справы.

Гэтак было спрадвеку. Такім мы разумеем гэта светлае свята i сёння.

У ім вытокі нашай цырымоніі ўшаноўвання ў першыя дні новага года лаўрэатаў прэміі "За духоўнае адраджэнне" і спецыяльных прэмій Прэзідэнта. А само мерапрыемства ўжо стала традыцыяй суверэннай Беларусі.

І мы не ўяўляем гэтыя чароўныя дні без прыгожага ўрачыстага моманту - моманту заслужанай славы нашых дастойных людзей.

Наши лауреаты - истинные подвижники и творцы настоящего искусства, хранители души белорусского народа.

Сегодня мы отмечаем заслуги деятелей культуры, которые сохраняют и обогащают национальную сокровищницу, пробуждают интерес к народным ремеслам, воспитывают уважение к нашим традициям.

Среди награжденных также священнослужители, врачи, социальные работники - неравнодушные люди, протянувшие руку помощи тем, кто столкнулся с трудностями. Бескорыстно, по зову сердца заботящиеся о детях, попавших в непростую ситуацию в жизни.

Мы гордимся успехами на крупнейших мировых турнирах наших известных спортсменов и тренеров, удостоенных премии "Белорусский спортивный Олимп".

Все достижения лауреатов и их деятельность имеют высокое духовное и патриотическое звучание.

Особенно важно это сейчас, когда страна готовится отметить священную дату - 80-летие Великой Победы. Мы бережно храним память о прошлом, уверенно двигаемся вперед и смело смотрим в будущее.

Спасибо вам за достижения и победы.

Но важно и другое. Значимость вашей работы гораздо больше, чем вы, возможно, сами это осознаете.

Каждый ваш успех вдохновляет многих белорусов на новые дела, такие же добрые, человечные и очень нужные.

Поэтому из года в год мы встречаемся на этой сцене с людьми, которыми движут самые искренние чувства - верность своему призванию и любовь к родной земле.

И именно благодаря вам, уважаемые лауреаты, вашему служению высоким идеалам мы успешно противостоим тем вызовам, которые перед нами ставит время. Время хаоса, войн, девальвации истинных ценностей.

А истина проста: в основе любой человеческой деятельности лежат духовность и нравственность (как я часто говорю, справедливость) - живительные эликсиры для культуры, прочной связи поколений и традиций.

Они и основа единства нации, которая знает свою историю, чтит наследие предков и заботится о будущем. Основа того, что определяет характер народа.

Духовность и нравственность - фундамент сильного, независимого государства.

Дорогие друзья!

Я поздравляю лауреатов премии "За духовное возрождение", специальных премий деятелям культуры и искусства и "Белорусский спортивный Олимп".

Благодаря таким людям, как вы, патриотам, созидателям, наша родная Беларусь остается островком мира, спокойствия, человеколюбия и милосердия.

Как бы кто-то ни стремился нас сегодня раскачать, ничего не получится. Ничего не получится! Мы сбережем свою страну. Она уже принадлежит нашим детям и внукам. Поэтому мы должны подумать об их будущем, и мы думаем.

Мы все сделаем в предстоящей пятилетке, чтобы наша страна навсегда забыла проблему сохранения своей государственности. Наша страна будет…

(Аплодисменты)

Наша страна всегда будет государством, вопреки любым течениям и тенденциям на международной арене.

Я также хочу поздравить всех наших белорусов с Рождеством. Пожелать им радости. Чтобы вы улыбались, чтобы дети вас никогда не огорчали, ваши любимые, близкие, родные, сослуживцы всегда несли вам радость.

Желаю мира, добра, благополучия. Пусть вам во всем способствует успех, а рядом будут с вами всегда родные и близкие.

Третий раз вот так вот публично при большой аудитории я говорю о том, что будущий год будет непростым. И я это говорю вам откровенно. И запомните, кто бы вам тут ни обещал золотые горы, нам придется напрягаться в два раза больше, чем в предыдущем году.

Но мы преодолеем все трудности. Не только потому, что вот я хочу банально сказать: "Мы едины, мы воодушевлены…" Мы научились работать! В сложных условиях. Когда нас давят со всех сторон.

Казалось бы, нет, не выдержим. Но помните мои слова, я сказал: "Забудьте о санкциях, их нет!" И это нас спасло. Если бы только мы, белорусы, - эмоциональные люди - окунулись в эти размышления о санкционной политике, слушайте, мы обвалили бы экономику, а следом и нашу жизнь, и наше государство.

Поэтому санкции, не санкции - просто жизнь складывается таким образом, что в любой ситуации нам придется выживать, выдерживать этот натиск. Мы его выдержим!

Но я также говорю о том, что будущий год и, наверное, вся пятилетка пройдут под лозунгом мира и безопасности. Будет мир - все остальное приложится. Надо сберечь мир для Беларуси. И мы сделаем это вместе с вами.

И последний тезис, очень важный - новое поколение. К власти приходят, не только к власти… Мы отдаем нашу страну в руки новому поколению. Я почему вам об этом говорю? Я говорил об этом в церкви и так далее для того, чтобы люди услышали это. А вам говорю потому, что нам с вами придется это поколение сформировать и нам с вами придется их посадить в свои кресла - работников творческих, культуры и так далее, и тому подобное. И во власть. Тяжелейшая работа, но мы настроены ее организовать и провести.

Счастья вам! Не переживайте. Слушайте, ну, жизнь же не только складывается из того, что будет завтра, послезавтра и прочее. Это важно - видеть завтрашний день. Но мы же живем каждый день, и сегодня. Сегодня светлые дни, светлые праздники - Новый год, Рождество Христово. Скоро, даст бог, Пасха…

(Аплодисменты)

Поэтому всегда, когда только можно улыбаться, веселиться и радоваться, - улыбайтесь, веселитесь и радуйтесь. Счастья вам, благополучия и успехов!

(Аплодисменты)