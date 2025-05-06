Торжественное собрание к 80-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне

Выступление Президента Беларуси Александра Лукашенко на торжественном собрании, посвященном 80-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне

Дорогие друзья! Уважаемые соотечественники! Гости нашей Беларуси!

В начале своего обращения хотел бы поделиться с вами актуальными мыслями. Вскользь я касался этой проблемы, будучи недавно в Сталинграде (современное название города - Волгоград. - Прим.). И уверен, что подавляющее большинство этого зала, смотря телевизор, слушали это выступление.

Что называется, судите сами.

Прошло 80 лет с того великого дня, когда наши советские войска сломали хребет самому опасному и страшному врагу прошлого столетия. 80 лет. А мы? Создаем мемориалы, комплексы: Хатынь, Ола, Красный Берег, Брестская крепость, Буйничское поле. Модернизируем уже в который раз, вкладывая колоссальные средства. Воздвигаем памятники, которые также строим, перестраиваем, приводим в порядок, ухаживаем за ними. Курган Славы, площадь Победы, памятник городу-герою Минску.

По крупицам собираем факты побед и ужасов той войны. Идем к этим памятникам, мемориалам, ведем за руку за собой детей. Учим в школе, в вузах, глубоко вникая в ту войну, отыскивая тот нерв, благодаря которому мы победили.

Вообще проводим тысячи мероприятий, снимаем фильмы, пишем статьи. Наука занимается теми ушедшими годами и нашей победой.

И у каждого свое отношение к этим годам и к этой войне. Наше общество если не разделено… Хотя, можно сказать, и разделено на некоторые группы. Большие группы. Для некоторых то, что я сказал, является естественным. Потому что они не только видели ужасы этой войны. Их немного уже осталось, к сожалению. Движение времени неумолимо. Но некоторые из них держали оружие в руках и воевали. Поэтому для них та война и та Победа, о которой мы сегодня говорим, вчера и завтра будем говорить, уверен, - естественный ход событий с точки зрения того, что они сами являлись творцами этой самой Победы.

Другая часть (и я себя тоже отношу к этой части) - мы, дети тех, кто воевал. Мы слушали и слышали ужасы этой войны. Для нас она недопустима. Она для нас просто неприемлема. Можно сказать, у нас эти рассказы (мы и фильмы по-особенному воспринимаем, факты), она у нас в крови.

Есть наши дети, которые, естественно, не видели этой войны. Они не слышали рассказов тех, кто прошел через это горе, через эту войну. Они видят это по нашим памятникам, музеям. Они воспринимают это настолько, насколько мы им это преподнесем. И совсем малыши, школьники и так далее.

И все эти категории, группы людей по-разному воспринимают эту войну и нашу Победу, как и случившееся в жизни вообще каждый воспринимает по-своему.

Есть, правда, еще одна группа людей. Стоит ли о ней сегодня говорить? К ней относятся наши беглые и те, кто сегодня унаследовал ген фашизма. Те, кто сбежал за океан и дальше. Они оттуда нам советуют.

Встает всегда вопрос (давайте не будем в этот святой день обманывать себя): может быть, не надо (праздновать День Победы. - Прим.)? 80 лет. Может, не надо? Зачем все это? Как некоторые красиво оттуда нам советуют, я уже сказал, очень красиво говорят: "Пусть они спокойно спят". Те почти 30 миллионов советских людей и других из Европы. 30 миллионов погибших китайцев, сражавшихся против японского милитаризма. 30 миллионов. А вообще уже называют цифру от 70 до 100 миллионов погибших во Второй мировой войне.

80 лет. Еще раз повторяю, может быть, хватит? Может быть, не надо? Зачем все это: мероприятия, торжественные собрания и неторжественные, парады, порой с риском (особенно это актуально сегодня для Москвы). Может, действительно пусть спят спокойно?

Тем более, будем откровенны, некоторые из нас делают это формально. К моему большому стыду и сожалению, мои подчиненные. Прямые подчиненные, может, опосредованно через кого-то. Государственные служащие, которые организовывают эти мероприятия по разнарядке (это недопустимо, особенно если это касается детей и молодежи): надо вот столько - ну, выделим такое количество людей, пойдем сходим к памятнику. Не хочу даже называть всуе эти памятники.

Делают не от души, не от сердца. Есть и такие среди нашего брата. Поэтому еще важнее и актуальнее вопрос: может быть, хватит? Нет, дорогие мои, не хватит! Не хватит потому, что мы это делаем, чтобы не повторилось это больше. Я уже говорил в Хатыни: забудем дорогу к памятникам, забудем дорогу в Хатынь - это к нам придет. Мы этого не хотим. Об этом я говорил на святой сталинградской земле. Мы этого не хотим! Поэтому мы все это делали, делаем и будем делать.

(Аплодисменты.)

Это ответ тем, кто нас красиво или втупую, напрямую старается отвернуть от этой Великой Победы. А если повторится? А если повторится - чтобы мы понимали, что до нас были люди, которые, не жалея своей жизни, всего святого, что у них есть, защищали эту землю, защищали свою страну. Защищали своих родных, близких, детей, любимых. И они явили нам примеры этой защиты.

Они же сознательно порой шли на виселицы. Они своей грудью закрывали доты. Они воевали и погибали, порой сознательно понимая, что он погибнет. Они шли не боясь. Это примеры для нас. И они сегодня за рубежом этого страшно боятся. Этого страшно боятся.

Возьмите, - я внимательнейшим образом наблюдаю, погружен в специальную военную операцию России против Украины. Заточенные российские воины воевать против нацизма своей жизни не жалеют. Почему, откуда? Оттуда. Вот этого те, кто сегодня бряцает оружием на наших границах, больше всего боятся.

Поэтому в Сталинграде я и говорил: для того, чтобы им (оппонентам за рубежом. - Прим.) развязать против нас войну, надо прежде всего отобрать у нас память и головы. Как только они сделают (может, это после меня уже будет), ждите новой войны.

Поэтому мы сражаемся, мы сегодня боремся. Эта война, говорил в Сталинграде россиянам, она уже началась. Но это современная война, которая началась в средствах массовой информации. За умы и сердца, за головы наших людей. Она, эта война, началась, и мы ее сегодня ведем. Слава богу, пока справляемся.

И по-человечески. Ну, большинство верующих, да? Ну, может быть, и неверующие есть. Есть наверняка. Но и верующие, и неверующие - все прекрасно понимают, что тогда миллионы людей, ушедших от нас, они там - на небесах. И верующие, и неверующие согласятся со мной, что со временем и мы будем там. Такова жизнь. И каково будет, если мы с ними встретимся? Если мы не будем ценить их подвиг, если мы не будем чтить их память, если мы не будем их благодарить каждый день за тот подвиг, который они совершили во имя нас прежде всего, чтобы мы жили? Какими глазами мы будем тогда смотреть на них? Это просто по-человечески.

Поэтому судите сами. Нашу жизнь наши дети в том числе будут оценивать так, как мы оцениваем и бережем память о своих родителях. Поэтому, если мы хотим, чтобы новое поколение, наши дети и внуки к нам относились с уважением, мы должны чтить эту память. Память и этих людей, которые отдали жизнь во имя нас.

(Аплодисменты.)

Уважаемые друзья!

Я говорил о 80 годах неслучайно. Мы, вы заметили, очень актуализировали эту тему. Мы как никогда ранее говорим сегодня об этой Великой Победе. Почему? Потому что они (оппоненты. - Прим. ) готовятся к войне. И это уже на наших границах.

Я не хочу вас запугивать, вы не волнуйтесь, войны завтра не будет. Но зачем тратить миллиарды долларов нашей славянской соседке на оружие? Ну зачем оружие, зачем такие деньги тратить, чтобы в нищете жили свои люди, если ты не собираешься воевать? Вопрос риторический.

Они хотят сегодня поэтому отнять нашу память. Они хотят забрать головы нашей молодежи прежде всего. У нас головы они уже не заберут. Наши головы забиты памятью о Великой Победе. С молодежью работают. Не скажу, что не получается. Где-то что-то получается. Но наше общество от мала до велика, как раньше говорили, как никогда сегодня монолитно и едино. Мы, пережив 2020 год, чуть-чуть поняли, что может быть. Видя то, что происходит на юге в нашей братской Украине, мы тем более понимаем, какова страшная судьба этой войны. И мы этого допустить не должны.

Поэтому мы должны четко понимать: если мы выстоим сегодня в борьбе за умы и сердца наших людей, наших детей, нашей молодежи, мы обойдемся без войны.

А вот завоевать сердца и умы наших молодых людей без той системной работы, которую мы сегодня проводим (с ошибками, недостатками, естественно), мы не сможем. Молодежь сегодня, как все говорят, очень хорошая. Но это не та молодежь, каковыми были вы - воспитанными и выросшими в труде. Наша молодежь разная. Есть прекрасные люди, понимающие, как жить. А есть, как я говорю часто, которые считают, что в телефонах, айфонах растут бананы и картошка.

Поэтому меняется облик нашего общества, меняются люди. И подходы наши меняются в связи с этим. Но неизменным остается вера и преданность тем людям, которые совершили подвиг во имя нас.

И сегодня мы с вами собрались, чтобы отпраздновать в очередной раз годовщину Великой Победы. Победы, в честь которой 9 мая 1945 года ликовал весь мир. 80 лет назад внимание всего человечества было приковано к нашей стране - Советскому Союзу, государству, сокрушившему фашистскую Германию, "трижды проклятую", как писала в этот день наша "Советская Белоруссия".

Мы не забыли. Спустя многие-многие десятилетия. Я хочу, чтобы они там (за границей. - Прим.) услышали: мы не забыли, мы не забудем, мы благодарные люди. Хотя вряд ли найдется тот объем благодарности, который мы можем положить в знак благодарности за их подвиг.

Празднуя День Победы, каждый год мы мысленно возвращаемся в прошлое - невыносимо болезненное и беспримерно героическое. В нем уроки, которые помогают нам смотреть на свою историю, свое настоящее и свое будущее. И смотреть без иллюзий!

Нам, славянам, как и остальным "не арийцам", нет места в будущем, о котором мечтают сменяющие друг друга западные элиты. Это и есть цель, на основе которой и сегодня расцветает идеология нацизма, шовинизма и расизма.

Нам приговор был вынесен задолго до начала германского военного вторжения. Задолго до июня 41-го. Приведение его в исполнение на белорусской земле растянулось на страшные 1132 дня.

И спустя 80 лет масштаб потерь режущей болью отдается в нашем сердце. Говорят, более 28 миллионов советских граждан. Это абсолютно примерное число на сегодняшний день. Реальное - гораздо больше.

Мы еще не все могилы нашли. И в Беларуси, и в России. Не говоря о тех странах, власти которых ведут другую статистику: вскрывают, уничтожают и прячут следы преступлений нацистов.

Мы уже никогда не посчитаем казненных, чьи останки оккупанты на бегу, убегая отсюда, откапывали, сжигали, перемалывали гусеницами танков, равняя прах с землей. Жгли и учетные книги, которые вели с немецкой педантичностью, фиксируя каждого убитого.

С учетом вскрытых новых захоронений массово убитых людей на территории республики в годы Великой Отечественной войны мы говорим о каждом третьем. Но, боюсь, когда-нибудь скажем о каждом втором. Нам скрывать нечего.

Урок усвоен. Великая Отечественная война - далеко не первое вторжение в славянский мир с Запада, неизлечимо страдающего недугом собственного превосходства. Под ширмой религиозных и идеологических расхождений к нам, белорусам, и через нас тогда и столетиями раньше шли "освобождать" обширные и богатые ресурсами земли. Освобождать от кого? От нас. Под свои народы. Под будущее, но уже без нашего славянского мира. Нас даже как колонию не рассматривали тогда. Это был геноцид. Хладнокровный и циничный.

Последний поход объединенной свастикой Западной Европы на восток по своей жестокости превзошел все известные в истории войны. Но масштаб всенародного сопротивления поверг противника в шок. Шокировали взятые в плен бойцы и подпольщики, не проронившие ни слова под дикими пытками. Солдаты, закрывающие грудью пулеметы. Летчики, направляющие истребители и бомбардировщики на вражеские колонны. Они (за рубежом. - Прим.) этого не понимают, как это может быть.

Мы знаем, что у каждого подвига мужское и женское лицо, часто юное, а то и совсем детское. У тех подвигов есть и детские лица. Наши пионеры - маленькие герои большой войны - мужественно сражались рядом со взрослыми - старшими братьями, отцами и дедами. Из ста белорусских парней призывного возраста на момент начала войны выжили только трое.

Шокировали оккупантов мирные жители, скрывающие в своих домах еврейских детей и раненых красноармейцев, зная, что за подобное вздергивали на виселице целыми семьями. Не рассчитывал враг, что столкнется с беспрецедентно самоотверженным трудом для нужд фронта советских женщин, стариков и детей, заменивших ушедших на фронт мужчин. А вот им в тылу было порой еще сложнее. Голодные, доведенные до изнеможения, они сражались, у них был свой фронт. На фронте - да, воевали, погибали, хотелось жить, но хоть кормили… А они в тылу, голодные, делали для фронта все, что могли и даже не могли.

Беларусь понесла невосполнимые потери. Но мы помним: наши герои ушли, чтобы мы, следующие поколения, никогда не познали боли утрат и горя. Они ушли, чтобы мы могли родиться. Чтобы мы жили. Поэтому Беларусь помнит!

(Аплодисменты.)

Мы бесконечно гордимся самоотверженными людьми, принявшими удар у стен Брестской цитадели, насмерть стоявшими на подступах к Минску и Могилеву, в болотах и топях Полесья. Здесь, на родной земле, вопреки страшным потерям зарождалась воля к победе. Фотоснимки десятков сожженных немецких танков на Буйничском поле, опубликованные в первые месяцы войны, дали советскому народу веру в то, что враг будет разбит. Легкой победы, как на западе Европы, не будет.

И Беларусь сражалась. Сражалась на фронте, в партизанских отрядах, в подполье.

Мы знаем, что живем на непокоренной земле. Не было ни дня, чтобы враг чувствовал себя здесь хозяином: в него стреляли руины, леса, болота, овраги и подвалы.

Мы не устаем благодарить народы советских республик, чьи сыновья и дочери сражались за каждый метр белорусской земли как за свой родной дом. Мы, белорусы, никогда не предадим это закаленное в бою братство. Имена павших героев навсегда остались в нашей жизни.

(Аплодисменты.)

Дорогие друзья!

Нынешний юбилей Великой Победы празднуется в непростое время, как я уже говорил. Мы стали свидетелями и участниками нового жесточайшего передела мира. Это пиковый момент очередного витка истории, которая началась, к сожалению, также 80 лет назад.

Получив прибежище за океаном, нацистские преступники превратились там в "мирных обывателей" и "активных граждан". Все это время они вдохновляли своих подражателей на новую волну эскалации по линии Запад - Восток. Результат: еще живых гитлеровских палачей сегодня чествуют на государственном уровне, мертвых - возводят в святые. Там, буквально за стенкой от нас - за границей.

Европейские страны - участники антигитлеровской коалиции, наши бывшие союзники, те, что с надеждой и цветами ждали прихода Красной армии и освобождения от фашизма, ведут с нами войну на политическом, экономическом, информационном фронтах.

Более всех поражает Польша, освобождая которую, наша армия потеряла свыше полумиллиона бойцов. Они ведь не дожили до Победы считаные месяцы, дни. Полмиллиона!

В ответ на воинственную риторику современных политиков Запада скажу коротко. И вы должны это помнить и понимать (мы это покажем через несколько дней): нам есть чем нанести невосполнимый, неприемлемый урон любому потенциальному агрессору.

(Аплодисменты.)

Послушайте, я уже много раз говорил: я больше, чем любой в этом зале, не хочу войны. Я знаю свое место в этой войне, не дай бог она случится. Но вы должны знать: не дай бог хоть один сапог ступит через нашу границу, ответ будет без колебаний, молниеносный! Вы это должны знать. Колебаний никаких не будет.

(Аплодисменты.)

А в праздничный день 9 Мая мы вновь поклонимся погибшим воинам у обелисков и мемориалов, возложим цветы к Вечному огню, присоединимся, конечно же, к акции "Беларусь помнит".

Эти традиции продолжат наши дети и внуки, правнуки. Вот для чего мы сегодня собрались и для чего мы все это делаем. И мы никому не позволим переписать героическую историю советского народа. Мы ведь не одиноки в этом. Сделаем все, чтобы быть достойными наших дорогих ветеранов - подлинных патриотов и лучших сынов нашего Отечества.

Дорогие наши ветераны!

Такова жизнь, вас осталось уже совсем-совсем немного. Вы - герои! Сильные и непокоренные! Величие вашего подвига придает нам, вашим детям, внукам, правнукам, силы для новых достижений во имя мира на родной земле. Нижайший вам поклон.

(Аплодисменты.)

Дорогие друзья!

Я хочу поздравить всех вас с Днем нашей Победы. Я хочу сказать, что в родной Беларуси на святой земле будет всегда вечная память погибшим. Будет всегда честь и слава народу-победителю.

С юбилеем Победы вас, белорусы, наших гостей, тех, кто к нам относится с добротой и любовью. Мира, благополучия и процветания нашей родной Беларуси!

(Аплодисменты.)

Президент вручил вымпелы "За мужнасць і стойкасць у гады Вялікай Айчыннай вайны" шести городам Беларуси, которые являются примером подвига и всенародного сопротивления, проявленных в годы Великой Отечественной войны. Глава государства передал вымпелы руководителям местных властей Кобрина, Речицы, Слонима, Сенно, Славгорода и Смолевичей.

Ну вот еще одна традиция, добрая традиция. Я думаю, наши ученые, специалисты, все вы особое внимание обратите на подвиги не только которые уже известны - Брестская крепость, сражающийся Минск, Могилев, Смоленск, под Москвой, на Курской дуге, а ранее в Сталинграде, но и вот эти небольшие города (хотя они тогда были малыми). Они прежде всего воевали и вносили немалую лепту в эту Победу. Более полумиллиона в движении сопротивления (как мы их называем, партизанских отрядах) сражались в Беларуси. И вот они сегодня с этими наградами стоят - представители тех великих народов. Поэтому мы чтили, чтим и будем чтить великий подвиг нашего народа, чтобы никогда больше на нашей земле это не случилось. Ну а если не дай бог (случится. - Прим.), мы все встанем, как они, Брестской крепостью на пути любого агрессора. Счастья вам!

(Аплодисменты.)

Во Дворце Республики состоялся праздничный концерт мастеров искусств "Память Победы". Артисты и творческие коллективы представили зрителям номера, посвященные Великой Отечественной войне. Со сцены прозвучали как широко известные композиции военных лет, так и песни современных белорусских авторов.