Рабочий визит в Российскую Федерацию

Президент Беларуси Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Россию. Самолет Главы государства совершил посадку в аэропорту Внуково.

Президент 9 мая примет участие в праздничных мероприятиях в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, которые пройдут в Минске и Москве.

На Красной площади в Москве Глава государства вместе с зарубежными коллегами будет присутствовать на параде Победы. Парадным расчетом по московской брусчатке пройдут и белорусские военнослужащие.

Вечером этого же дня в белорусской столице у стелы "Минск город-герой" Александр Лукашенко примет военный парад по случаю 80-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне.