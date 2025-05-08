Рабочий визит в Российскую Федерацию
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Президент Беларуси Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Россию. Самолет Главы государства совершил посадку в аэропорту Внуково.
Президент 9 мая примет участие в праздничных мероприятиях в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, которые пройдут в Минске и Москве.
На Красной площади в Москве Глава государства вместе с зарубежными коллегами будет присутствовать на параде Победы. Парадным расчетом по московской брусчатке пройдут и белорусские военнослужащие.
Вечером этого же дня в белорусской столице у стелы "Минск город-герой" Александр Лукашенко примет военный парад по случаю 80-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне.