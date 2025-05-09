Александр Лукашенко в Москве принял участие в торжествах в честь Дня Победы

Президент Беларуси Александр Лукашенко 9 мая в Москве принял участие в торжествах в честь Дня Победы.

Глава белорусского государства на Красной площади присутствовал на параде в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. На центральной трибуне рядом с ветеранами располагались Президент России Владимир Путин и зарубежные лидеры. Главы государств вместе прибыли на Красную площадь. До этого российский лидер лично приветствовал каждого.

Парадным расчетом по московской брусчатке прошли представители вооруженных формирований стран СНГ и армий из других дружественных государств. Александр Лукашенко стоя приветствовал белорусских военнослужащих.

По завершении парада Президент Беларуси вместе с Президентом России и другими зарубежными лидерами возложил венок и цветы к Могиле Неизвестного Солдата у стен московского Кремля. Во время церемонии главы делегаций почтили память погибших минутой молчания.

Гостями торжественных мероприятий в российской столице стали более 20 глав государств. В их числе лидеры стран СНГ, а также Китая, Бразилии, Словакии, Сербии, Вьетнама, Монголии, Зимбабве, Кении, Мьянмы, Экваториальной Гвинеи и других стран.

После участия в праздничных мероприятиях Александр Лукашенко в российской столице ответил на вопросы журналистов.

В первую очередь Президент Беларуси поделился впечатлениями о прошедшем в Москве параде Победы. "Самый лучший парад, который вы проводили в Российской Федерации. В советских парадах я участия не принимал - зеленым был. А все российские парады я видел. И могу сказать, что это самый сильный парад", - сказал Глава белорусского государства.

"Некоторые ахали, охали, что, может, техники не хватало, особенно воздушный эшелон. Вы же понимаете - время военное. Поэтому не до того, чтобы брать с фронта технику и тут показывать. Показали новые образцы. Молодцы. Мы это знаем. Мы закупили такую технику у Российской Федерации. Поэтому меня вполне удовлетворило то, что я видел", - отметил Александр Лукашенко.

"Сейчас попробуем это продолжить в Минске. В 20.30 у нас свой парад белорусский. Мы специально его на вечер отнесли. Потому что надо было побывать в Москве", - добавил Глава государства.

Александр Лукашенко также ответил на вопрос журналиста американского телеканала NBC, должен ли сейчас Президент России Владимир Путин согласиться на перемирие с Украиной.

"Президент Путин вообще никому ничего не должен. Чтобы вы понимали. Это первое. Что касается перемирия, я могу сказать его словами. Мы с ним об этом говорили в последний раз в Волгограде. Они готовы к этому. Россия давно готова к тому, чтобы не просто перемирие, а чтобы мир заключить", - сказал Президент Беларуси.

"Вопрос не в России. Поэтому надо разбираться с другой стороны, насколько я знаю. Как только американцы с украинцами решат, что нужен мир, европейцы станут в строй и мир наступит", - уверен белорусский лидер.

Главу белорусского государства спросили, есть ли символизм присутствия на параде в Москве Председателя КНР Си Цзиньпина.

"У нас действительно единое мнение, единая повестка международная. А то, что Председатель Си Цзиньпин приехал на этот парад, вы правильно видите. В этом не только символизм. Это очень важно для будущего мира. Это говорит о том, что Китай и Россия будут развиваться и дальше и укреплять свой союз", - сказал Александр Лукашенко.

По его словам, в США считают такой союз опасным, так как его невозможно сломать.

"И приезд Си Цзиньпина в Москву говорит о том, что при всей аккуратности, осторожности в политике Китай однозначно будет с Россией. К этому надо привыкать", - подчеркнул белорусский лидер.

Отвечая на вопрос журналиста телеканала НТВ, почему важно сохранять память о Великой Отечественной войне, Президент сказал: "Нам тут подсказывают из-за границы, что ну хватит (вспоминать о Победе и событиях военных лет. - Прим.), ну не надо и прочее. Я об этом говорил, что как только мы перестанем, это вернется к нам снова. Почему из-за границы подсказывают: "Хватит, хватит"? Чтобы выбить из наших голов и сердец ту Победу, которая является примером для нас сейчас".

В этом плане Александр Лукашенко упомянул о специальной военной операции России в Украине. "То ли еще будет. Они (оппоненты. - Прим.) готовятся к войне. Они это не скрывают. Ну а то, что у нас в сердце и голове тот подвиг, им это плохо. Потому что мы будем защищать свою землю так, как они (наши предки в войну. - Прим.). Поэтому они против, но мы четко держимся этих позиций. Это актуально особенно сейчас. Потому что они готовятся к войне", - подчеркнул белорусский лидер.

В интервью китайскому телеканалу CGTN Александр Лукашенко заявил, что Беларусь готова строить свою политику в направлении дальнейшего развития сотрудничества с Китаем.

"Все зависит от КНР. Если и дальше мы будем строить наши отношения, как на сегодняшний день, у нас хорошие перспективы. Вы сегодня поняли, что мы вам очень нужны. В связи с тем, что обострение по всем флангам и единственное окно в Европу и дальше может быть для КНР здесь, в европейской части, - это Беларусь. Мы очень благодарны вам за экономику. Вы очень много передали нам технологий, которыми мы не обладали, финансовую поддержку (оказали. - Прим.). Мы стараемся реагировать соответствующим образом и не подвести наших китайских друзей. Словом, мы готовы строить нашу политику в направлении быть вместе", - сказал Глава государства.

Возвращаясь к теме празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, Александр Лукашенко подчеркнул величайшее значение этого дня и подвига советского народа. Он отметил, что в годы Второй мировой войны Китай, только по официальным подсчетам, потерял порядка 35 млн человек в борьбе с японским милитаризмом.

"Так что мы были с вами вместе и Вторую мировую войну заканчивали вместе там у вас, на Дальнем Востоке. Поэтому для нас, для будущего этот союз КНР и всего постсоветского пространства (важен. - Прим.). А нет той страны, которая бы как-то плохо или настороженно относилась к Китаю - на постсоветском пространстве такой независимой страны нет. Мы были тогда с вами, мы и сейчас", - сказал Президент Беларуси.

Он отметил, что это как раз продемонстрировал Председатель КНР Си Цзиньпин, приехав в Москву на празднование.

"Для нас это важно. Потому что они (оппоненты за рубежом. - Прим.) готовятся к войне. Тот наш подвиг - и наш, и ваш - во Вторую мировую войну очень важен для нынешнего поколения. Мы должны точно так, как они, защитить свою землю, свою семью, своих детей, любимых", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Президент Беларуси в Москве также пообщался с Премьер-министром Словакии Робертом Фицо. Общение двух лидеров состоялось "на ногах" после завершения торжественных мероприятий. Роберт Фицо прилетел в Россию, несмотря на попытки Европейского союза сорвать этот визит.

"Я скажу, что молодец! Сказал приеду - приехал!" - заявил Александр Лукашенко.