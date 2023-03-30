Владимир Белый назначен командующим войсками Западного оперативного командования ВС

    Президент Беларуси Александр Лукашенко 30 марта подписал указы, которыми приняты кадровые решения в Вооруженных Силах.

    Полковник Владимир Белый назначен командующим войсками Западного оперативного командования Вооруженных Сил. Он освобожден от предыдущей должности - начальника факультета Генерального штаба Вооруженных Сил - заместителя начальника учреждения образования "Военная академия Республики Беларусь".

    Генерал-майор Игорь Демиденко, который до настоящего времени занимал пост командующего, освобожден от соответствующей должности и зачислен в распоряжение Министра обороны Беларуси до 9 мая 2023 года.

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