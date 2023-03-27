Рассмотрение кадровых вопросов

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко 27 марта рассмотрел кадровые вопросы.

Глава государства дал согласие на назначение:

Петрожицкого Дмитрия Евгеньевича - первым заместителем председателя Гомельского облисполкома,

Лазаревич Надежды Анатольевны - первым заместителем председателя Минского горисполкома,

Черникова Александра Владимировича - заместителем председателя Минского горисполкома,

Лободинского Сергея Николаевича - председателем Брестского горисполкома,

Горбача Александра Анатольевича - председателем Добрушского райисполкома,

Завацкого Анатолия Николаевича - председателем Вилейского райисполкома,

Колоса Дмитрия Анатольевича - председателем Узденского райисполкома,

Ермолицкого Сергея Владимировича - председателем Круглянского райисполкома,

Мелконяна Геворга Гарниковича - председателем Хотимского райисполкома,

Акулича Дмитрия Михайловича - председателем Чаусского райисполкома,

Морозова Виталия Михайловича - главой администрации Железнодорожного района Гомеля,

Сысоя Игоря Анатольевича - генеральным директором ОАО "Барановичское производственное хлопчатобумажное объединение",

Ковалева Александра Валентиновича - генеральным директором ОАО "Белшина",

Соглаева Сергея Николаевича - генеральным директором ОАО "Доломит",

Демиденко Игоря Михайловича - генеральным директором производственно-торгового РУП "Белмедтехника",

Горбича Юрия Леонидовича - заместителем Министра здравоохранения,

Картуна Андрея Михайловича - заместителем Министра экономики,

Василевской Натальи Валерьяновны - заместителем Министра антимонопольного регулирования и торговли,

Голуба Игоря Владимировича - директором Департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникаций,

Власика Дмитрия Леонидовича - управляющим делами Брестского облисполкома,

Козела Дмитрия Ивановича - председателем Гомельского райисполкома,

Кириченко Петра Алексеевича - членом Гомельского облисполкома,

Липовской Юлии Викторовны - членом Гомельского облисполкома,

Саксонова Александра Александровича - членом Могилевского облисполкома,

Кравцова Сергея Владимировича - генеральным директором РУП "Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по земледелию",

Токуна Олега Валерьевича - заместителем начальника Департамента социальной политики и информационного обеспечения Постоянного комитета Союзного государства.

Давая согласие на назначения в руководстве ряда областных, городских и районных исполнительных комитетов, Глава государства подчеркнул: "Задачи, мужики, все знаете. Я не единожды об этом говорил. Год особый. Всем надо подготовиться к политическим кампаниям".

Особое внимание Глава государства поручил обратить на те вопросы, которые ставит население. Вместе с тем это не снимает с людей обязанностей самостоятельно решать основные житейские вопросы и не ждать помощи властей в мелких бытовых делах, заметил Александр Лукашенко.

"Смотрите за ценообразованием. Смотрите за проблемами ЖКХ, - продолжил Президент. - Вопрос сельского хозяйства - это точно ваша компетенция. Один инвестиционный проект - один район - это ваша задача. Мы этого не забудем и прежде всего я. Это мое личное поручение каждому председателю райисполкомов. Надо бегать быстро по стране, искать инвесторов. В этому году вы должны доложить о реализации этого проекта". При этом масштабы проекта должны зависеть от резерва свободной рабочей силы в регионе.

В поле зрения местной власти всегда должны находиться и вопросы развития производственной базы, убежден Глава государства. "Рынки открыты, особенно огромный российский рынок. Всем надо шевелиться, не только областной власти, но и председателям гор- и райисполкомов, - потребовал Александр Лукашенко. - Райисполкомы у нас не задействованы во всю мощь, они недогружены в этом плане. Требовательность в этом ключе будет только возрастать".

Обращаясь к Сергею Лободинскому, который возглавит Брестский горисполком, а до этого работал управляющим делами Брестского облисполкома, Президент спросил: "Я так понимаю, Сергей Николаевич, вы человек перспективный, знаете все узкие места, недостатки. И в Бресте это будет исправлено?"

"Да, Александр Григорьевич", - утвердительно ответил новый мэр города.

Глава государства в свою очередь предупредил, что летом или осенью текущего года намерен посетить Брест и проверить, как там налажена работа во всех сферах жизнедеятельности. "Пока к Брестской области претензий в общем-то больших нет. Вы, может быть, даже не хуже работаете, чем другие области. Но тем не менее…" - заметил Президент.

Отдельно Александр Лукашенко поинтересовался мотивацией Сергея Ермолицкого, который решил сменить работу председателем Гомельского райисполкома на должность руководителя Круглянского райисполкома.

"Могилевский регион для меня - это малая родина. Хотелось бы поработать на Могилевщине", - пояснил Сергей Ермолицкий. Именно в этом регионе он провел основные годы своей трудовой деятельности, знает его специфику и уверен, что, используя ранее приобретенный опыт, сумеет принести пользу району и содействовать его прогрессу.

Особое внимание Президент уделил отдельным аспектам развития Гомельской области. После совещания в ноябре 2022 года, где детально обсуждалось состояние дел в регионе и особенно в АПК, были даны конкретные поручения, чтобы переломить негативные тенденции и выйти на стабильную работу.

"Проблемы знаешь. Отступать некуда. Этот год показательный. То, что ты становишься рядом с губернаторами и будешь нести ответственность, - это хорошо. Но ты же понимаешь ответственность? - обратился Президент к Дмитрию Петрожицкому, который согласован на пост первого зампредседателя Гомельского облисполкома. - Дальше уже некуда. Поэтому настраивайся сразу вместе с Иваном Ивановичем Крупко (губернатором Гомельской области. - Прим.) на военный лад и начинайте разворачиваться как следует".

Отдельно Александр Лукашенко поинтересовался ходом посевной кампании в Гомельской области, сделав акцент на необходимости соблюдения технологий и качественной подготовки почвы для посевов. "Если вовремя сейчас подкормите, по-настоящему, - будете иметь урожай. Не подкормите - урожая не будет. В этом особенность и всей Беларуси: вовремя подкормить озимые, - сказал Глава государства. - Я за некоторыми полями наблюдаю. Где подкормили дня 4-5 назад, в эти теплые дни, - зеленые все поля стоят. И рапс уже понемногу зеленеет. Я еще раз настаиваю на том, чтобы было военное положение в этом плане. День и ночь надо работать, но вовремя подкормить". Чтобы этого добиться, безусловно, нужны рабочие руки, поэтому целесообразно мотивировать людей, в том числе и материально, добавил Александр Лукашенко.

Подытожив все сказанное, Президент еще раз обратил внимание: "Все сосредоточено в ваших руках. Берите и действуйте. Кивать не на кого. Время будет непростое. Поэтому я убедительно прошу: не расслабляйтесь".

Согласовывая Александра Ковалева на назначение генеральным директором ОАО "Белшина", Президент поинтересовался, как сейчас складывается ситуация на предприятии.

"Шины продаются. Есть у нас прирост в остатках готовой продукции. Но это проблема сезонного спроса и проблема по сверхкрупногабаритному сегменту. Вы знаете предыдущую проблему. В настоящий момент мы пытаемся ее решить путем создания новой товаропроводящей сети в этом сегменте. С этой целью специалисты предприятия уже находятся в местах сосредоточения российских горнодобывающих компаний на Кузбассе. То есть планируется посещение предприятий. Восемь встреч запланировано на этой неделе. Пытаемся переконтрактоваться именно по этому продукту. Потому что большинство потребителей было законтрактовано через российского дилера", - доложил Александр Ковалев.

На предприятии Александр Ковалев работал заместителем главного инженера по техническому развитию.

Глава государства также согласовал назначение руководителей еще двух предприятий: Игоря Сысоя - генеральным директором ОАО "Барановичское производственное хлопчатобумажное объединение", Сергея Соглаева - гендиректором ОАО "Доломит".

Юрий Горбич, занимавший должность заведующего кафедрой инфекционных болезней и детских инфекций Белорусской медицинской академии последипломного образования, согласован на назначение заместителем Министра здравоохранения.

Генеральным директором производственно-торгового РУП "Белмедтехника" Президент согласовал кандидатуру Игоря Демиденко, который в период с 2016 по 2022 годы работал первым заместителем председателя Государственного военно-промышленного комитета.

Игорь Демиденко заверил, что знает проблемные вопросы предприятия, видит пути решения, что именно нужно делать.

"Военный человек есть военный. У нас ситуация такая, что порядок надо наводить везде, в том числе и в этой сфере. Я очень буду заинтересован, чтобы здесь получилось, - сказал Глава государства. - У нас здесь немало проблем. Ну, скорее всего, в Минздраве. Это мы тут шевельнем Минздрав. Притом солидно его шевельнем, чтобы они видели и больницы, и районные центры, и участковые, и ФАПы. Ну и губернаторы, естественно".

Александр Лукашенко напомнил, что в Беларуси по его распоряжению была образована межведомственная рабочая группа, которая проверяет эффективность функционирования системы здравоохранения в части оказания медицинской помощи населению. Доклады уже поступают, и выявляется достаточное количество проблемных вопросов.