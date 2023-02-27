Президент Беларуси Александр Лукашенко 27 февраля провел совещание по вопросам финансирования закупок продукции военного назначения.

"Тема сегодняшнего совещания - вопросы финансирования закупок продукции военного назначения для нужд силовых ведомств. Динамика уровня угроз Беларуси заставляет нас держать руку на пульсе отечественного военно-промышленного производства. Хочу отметить, что, несмотря на беспрецедентное санкционное давление, мы производим достаточно вооружения и военной техники для нужд белорусской армии, - подчеркнул Глава государства. - Это связано с тем, что все, что нам надо (я имею в виду оружие "железо"), мы запросто получаем из России. А то, что касается микроэлектроники, оптики и прочего, хвала тем, кто сохранил производство, доставшееся нам от Советского Союза, и таким образом вместе с Россией мы можем производить любые типы вооружения".

Беларусь может себе позволить также экспортировать данную продукцию в 57 стран мира, что она и делает, обратил внимание Президент. "Мы успешно разрабатываем современные образцы вооружения не только по тем направлениям, где у нас есть научно-технический задел и компетенции, но осваиваем новые востребованные направления - реактивные снаряды, артиллерийские боеприпасы крупного калибра", - сказал Александр Лукашенко.

Он напомнил, что в октябре 2022 года на Обуз-Лесновском полигоне была представлена линейка беспилотных летательных аппаратов, разработанных в Беларуси. "Подразделения Вооруженных Сил успешно продемонстрировали их боевые возможности в рамках того мероприятия", - подчеркнул Глава государства. Однако, заметил он, необходимо еще работать над тем, чтобы современные ударные беспилотные летательные аппараты в Беларуси делали на более высоком уровне.

"Осваивая производство беспилотной авиации, мы уделяем большое внимание противодействию такому виду оружия, - продолжил Президент. - Разработанные белорусскими специалистами радиоэлектронные средства борьбы с беспилотниками пользуются большим спросом".

Александр Лукашенко отметил, что создан роботизированный комплекс, который сочетает в себе как средства обнаружения, так и огневого поражения воздушных целей. На завершающем этапе находится разработка зенитного ракетного комплекса средней дальности и зенитная управляемая ракета к этому комплексу. "Надеюсь, что в этом году премьер-министр и руководитель ВПК нас порадуют в этом плане", - сказал он.

В прошедшем году отечественные производители поставили Вооруженным Силам Беларуси более 500 единиц новых образцов вооружения и военной техники, констатировал Президент. Продолжая перечисление, он отметил, что принято на вооружение шесть образцов, в том числе модернизированная реактивная система залпового огня "Ураган-М", а также два типа ударных беспилотных авиационных комплексов.

В целях оснащения белорусской части Региональной группировки войск российская сторона поставила для Беларуси оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер" с необходимым запасом ракет, боеприпасов. Также передан зенитный ракетный комплекс большой дальности С-400. "То, что вы, военные, хотели, то вы и получили. Это грозное оружие", - сказал белорусский лидер.

В рамках государственной программы закуплены и поставлены батарея зенитного ракетного комплекса "Тор", противотанковые управляемые ракеты, минометы, реактивные пехотные огнеметы, более 830 тыс. боеприпасов различного калибра, добавил Президент.

"Будут поставлены самолеты Су-З0СМ, вертолеты Ми-З5М, бронетранспортеры, а также другое вооружение, ракеты и боеприпасы, - заявил Глава государства. - В части разработок современного вооружения мы не стоим на месте, наша армия оснащается необходимыми образцами для адекватного реагирования на возникающие вызовы и угрозы. Тем не менее есть к чему стремиться. Я уже не говорю о стрелковом оружии, гранатометах и так далее - этого у нас предостаточно. Я говорю о более грозном оружии. К этому надо стремиться. Над этим мы будем работать".

Далее у Президента состоялось совещание с силовым блоком в узком составе. Накануне трехдневного государственного визита в Китай Александр Лукашенко пригласил к себе руководителей военных и силовых ведомств обсудить обстановку внутри страны и за ее пределами.

"В свете событий внутреннего характера, и прежде всего внешнего, хотел бы услышать из ваших уст характеристику внутриполитической и военной составляющей вокруг нашей Беларуси. Еще раз хочу подчеркнуть и ориентировать вас, и потребовать от вас жесточайшей дисциплины в воинских подразделениях МВД и КГБ. Жесточайшей дисциплины! Каждый должен заниматься своим делом", - подчеркнул Александр Лукашенко.

"У нас немалая численность людей в погонах. Все вооружены. Это люди, заточенные на защиту своего Отечества. Этим нам надо пользоваться. Дисциплина и выполнение своих обязанностей. Особенно на границе. Я, когда говорю о границе, это не значит, что это подразделение Лаппо (Председатель Государственного пограничного комитета Анатолий Лаппо. - Прим.) и все. Это милиция, это КГБ, это военные - мы все должны видеть на рубежах нашей страны любую мельчайшую агрессивность в отношении нашего государства, чтобы принять соответствующие меры реагирования, - потребовал Президент. - Они используют любые случаи для того, чтобы всколыхнуть ситуацию в Беларуси. И они будут это делать. Я прошу вас и требую от вас выполнить эти установки. Все остальное - за мной".