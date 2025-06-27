Видеообращение к участникам XII Форума регионов Беларуси и России

Дорогие друзья!

Приветствую всех вас на XII Форуме регионов Беларуси и России.

Местом его проведения в этом году выбран Нижний Новгород.

Этот город - колыбель российской государственности. Здесь закладывались духовные основы восточнославянской цивилизации, формировался менталитет народа-победителя.

В 1612 году Нижний Новгород стал центром народного ополчения. Его жители - от князя до крестьянина - объединились и освободили Москву от польской интервенции.

И спустя столетия, когда на нашу Советскую Родину обрушился очередной удар с Запада, здесь ковалась Великая Победа. В буквальном смысле. Именно с легендарных заводов Горького уходила на фронт каждая третья боевая машина. Танки, самолеты, подводные лодки - все это создавали люди со стальным характером. Советские люди.

Справедливо и концептуально верно, что история города стала символом главного государственного праздника - Дня России.

Также весьма символично, что в год 80-летия Великой Победы нынешний Форум регионов проводится именно здесь - в Нижнем Новгороде.

И, безусловно, правильно, что в этот юбилейный год мы посвятили его юным наследникам победителей - нашей молодежи.

Убежден, наш Форум, традиционно проводимый под эгидой Совета Республики и Совета Федерации, собрал инициативных, талантливых и преданных своей земле людей. Спасибо за поддержку и реализацию масштабных проектов, что особенно важно, - предложенных молодежью.

Ведь будущее наших стран - в руках молодого поколения. И именно от него зависят место и роль Беларуси и России на будущей геополитической карте мира.

Мы должны подготовить достойную смену из молодых и амбициозных, понимающих мировые тенденции, умеющих думать и действовать на опережение.

Современная молодежь растет в стремительно меняющемся мире. В мире, в котором ведется неприкрытая гибридная война против наших народов, нашей истории, традиционных ценностей и идеалов.

Поэтому нам необходимо оградить молодое поколение от навязывания ложных смыслов. Мы должны уверенно показывать, через что нам пришлось пройти на пути к суверенитету, безопасной и созидательной жизни в наших странах.

Важно сохранять и передавать молодежи подлинные знания о прошлом, формировать активную гражданскую позицию, чувства ответственности и гордости за свою историю. Нам как никогда важно смело и настойчиво говорить о своих героях и исторической правде.

22 июня, в День всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны и геноцида нашего народа, в Бресте был дан старт патриотическому проекту "Поезд Памяти". Эта инициатива парламентариев помогает молодежи узнавать больше о своей истории, обеспечивает преемственность поколений.

Такие проекты надо развивать и масштабировать. Ведь в единстве наша сила, правда и ориентир для построения общего будущего государств.

Уважаемые участники Форума!

За годы работы этот межрегиональный саммит доказал и неоднократно подтвердил свою экономическую эффективность - подписаны сотни соглашений и коммерческих контрактов, общие суммы которых сопоставимы с бюджетами отдельных стран.

Наше стратегическое партнерство способствует укреплению сотрудничества, позволяет эффективно противостоять внешнему давлению, своевременно реагировать на глобальные вызовы современности, оберегать наши традиции и духовно-нравственные ценности.

Важно последовательно выполнять взятые на себя обязательства: расширять региональные связи, создавать новые совместные производства и обеспечивать технологический суверенитет.

Уверен, что XII Форум регионов в Нижнем Новгороде пройдет в формате содержательного и открытого диалога, станет местом принятия решений, определяющих вектор развития нашего союза на десятилетия вперед.

Желаю всем успешной и плодотворной работы на благо наших стран и братских народов.

Счастья и здоровья!

Благодарю вас за внимание.