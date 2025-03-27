В белорусское гражданство принято 311 человек, в том числе 26 несовершеннолетних

    Президент Беларуси Александр Лукашенко 27 марта подписал Указ 126 "Аб прыёме ў грамадзянства Рэспублікі Беларусь".

    Главой государства принято решение о приеме в белорусское гражданство 311 человек, в том числе 26 несовершеннолетних.

    Помимо выходцев из Украины гражданами Беларуси стали лица, прибывшие из Азербайджана, Армении, Вьетнама, Грузии, Ирана, Казахстана, Кыргызстана, Латвии, Ливана, Молдовы, России, Сирии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

    Одновременно Президентом принято решение об отклонении заявлений о приеме в гражданство ряда лиц, неоднократно нарушавших законы Беларуси.

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