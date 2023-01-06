В Беларуси скорректирован порядок админпроцедур, связанных с отчуждением и разделом земельных участков

    Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко подписал Указ, которым ряд законодательных актов Главы государства приводится в соответствие с Законом от 18 июля 2022 года "Об изменении кодексов".

    В частности, корректируется порядок осуществления административных процедур, связанных с отчуждением и разделом земельных участков, изменением их целевого назначения.

    Признаются утратившими силу указы от 27 декабря 2007 года № 667 "Об изъятии и предоставлении земельных участков" и от 11 декабря 2009 года № 622 "О совершенствовании порядка регулирования земельных отношений и осуществления государственного контроля за использованием и охраной земель".

    Всего более 30 нормативных актов приводится в соответствие с Законом "Об изменении кодексов" в части используемой в данных документах терминологии.

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