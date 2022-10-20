Совещание по вопросам формирования Всебелорусского народного собрания и изменения избирательного законодательства

Вопросы формирования Всебелорусского народного собрания и изменения избирательного законодательства стали темой совещания у Президента Беларуси Александра Лукашенко.

Участниками мероприятия стали представители законодательной, судебной, исполнительной ветвей власти, в том числе спикеры обеих палат парламента, председатели Конституционного и Верховного судов, исполнительных комитетов областей и Минска, а также руководители Правительства, Администрации Президента, Федерации профсоюзов Беларуси, Центризбиркома, Национального центра законодательства и правовых исследований, республиканского общественного объединения "Белая Русь".

Тем не менее в начале совещания Президент высказался по двум другим актуальным темам, крайне важным для общества на текущем этапе. Одна из них - это завершение в стране уборочной кампании, в связи с чем Глава государства обратился к губернаторам и еще раз потребовал от них динамичной, эффективной работы по уборке урожая и проведения в срок сельскохозяйственных мероприятий.

"Уборочная кампания у нас закончится, когда последний плуг уйдет с поля и вы поднимите зябь на 100%. И предупреждаю всех губернаторов от попыток что-то там в статистике не то что приукрасить, а из одной графы перенести в другую. Я вас категорически предупреждаю: здесь у вас ничего не получится. Все, что мы должны вспахать в зиму (то, что называется зябью), вы это, пожалуйста, сделайте", - потребовал Александр Лукашенко.

Особое внимание Президент обратил на Гомельскую, Могилевскую и Витебскую области. В этих регионах, по его словам, не дорабатывают. "Имейте в виду, губернаторы: головой ответите за эти направления работы. Это касается всех, но просто я вижу, что у вас какая-то расслабуха на востоке наступает. Никаких скидок на то, что Гомельская область у нас, видите ли, такая-сякая или Витебская область бедная. Спрос будет жесточайший, - предупредил Глава государства. - Если вы этого не понимаете, я очень сожалею".

"Я вам еще раз напомню, почему с моей стороны идет такое давление и спрос. Скажу кратко: не хотите воевать с оружием - боритесь в поле, на заводе и на фабрике. Наша война проходит не через Украину, а через экономику, через нас. Поэтому встряхнитесь, еще раз повторяю!" - сказал Александр Лукашенко.

"Уборка урожая - окончательно нужно мобилизоваться. У нас на некоторых сельхозпредприятиях говорят: "А у нас выходной с середины пятницы до середины понедельника". Три дня, считай, у них в Витебске выходной. Озимые не досеял, а у них выходной. Зимой будем отдыхать! Вот отсюда цены - от бардака, который загоняют в стоимость товара, и цены растут бешено. Меньше будет бардака, больше организованности, будет больше толку", - убежден белорусский лидер.

Он заявил, что если руководство на местах и предприятия будут более организованными, то получится даже уйти от дотирования сельского хозяйства.

Вторая тема касалась введенного ранее моратория на рост цен. Александр Лукашенко еще раз пояснил свою позицию по данному вопросу, подчеркнув, что речь не идет о тотальной заморозке цен на все подряд товары и услуги, а суть в том, чтобы наладить действенную систему контроля за ценообразованием и не допускать их необоснованного повышения ради чьей-то наживы.

"Вчера я предупредил первого вице-премьера (Николая Снопкова. - Прим.), который головой за это отвечает. Всем была поставлена задача по выработке мер контроля и регулирования цен. Я хочу, чтобы вы это услышали. Мы должны выработать меры контроля за ценообразованием. Что касается заморозки цен, речь шла до 20 октября или до тех пор, пока не вступит в силу постановление Правительства. Еще раз повторяю: никакой речи о тотальной, навсегда заморозке цен не шло. Если кто-то это не услышал. Речь шла о том, что накопили вот столько "жира", и вы меня не убедите, что его нет. Это касается всех: и бизнесменов, предпринимателей, и руководителей государственной формы", - отметил Александр Лукашенко.

Президент напомнил о всплеске инфляции в феврале этого года. Тогда Правительство посчитало, что это временный рост цен. Однако когда они продолжили расти, своевременные меры приняты не были, обратил внимание Глава государства. В итоге инфляция увеличилась в два раза.

"Что еще надо? Поэтому как человек земной я это прекрасно все понимаю. И мое решение - до сегодняшнего дня не трогать цены, не прикасаться даже рукой - было продуманным и обоснованным. Скажите, кто рухнул до сегодняшнего дня? Никто не рухнул. Кое-кто испугался. Потому что больше на ценах свое состояние создавать не будете. Касается всех: производителей, оптовиков и розничной торговли. Но это не значит, что цены остановлены и завтра они расти не будут. Вот если мы втупую их заморозим, то действительно, прежде всего по кофе, бананам, еще по чему-то в первом приближении цены вырастут, потому что это не от нас зависит. Мы их закупаем. Но для нас это не большой страх. Кто любит кофе - пейте, пожалуйста. Если кофе подорожал - ну, извините, я могу предложить молоко, чай. Я кофе не пью и жив-здоров", - сказал Александр Лукашенко.

По его словам, цены на импортные товары тоже будут контролироваться. По крайне мере такая задача поставлена Правительству. "Никаких бонусов в торговле на импорт вообще быть не может. Что значит "Мы у тебя товар возьмем и поставим вот на эту полку, если ты нам что-то приплатишь?". Взятку дашь! Упаси вас господь. Ни на импорт, ни на наши товары никаких бонусов быть не должно", - предупредил Президент.

"В основу концепции контроля и регулирования цен (регулирования, если можно и нужно) должно быть положено… Что, Николай Геннадьевич?" - спросил Александр Лукашенко у первого вице-премьера.

"Себестоимость", - ответил Николай Снопков.

"Справедливость должна быть, а не себестоимость положена! Полдня я тебе вчера вбивал в голову, ты мне сразу ответил: справедливость. Сегодня - себестоимость", - возмутился Глава государства.

"Я в экономике уже…" - попытался оправдаться первый вице-премьер.

"Да-да. Только в экономике такого понятия - справедливость - нет. Я вчера говорил, такой категории нет. Но в жизни людей, в головах людей справедливость всегда должна присутствовать, - подчеркнул Александр Лукашенко. - А себестоимость… Ты прав в том плане, что, если вы хотите быть богаче, сокращайте себестоимость. Но должно быть справедливо. Вы меня ни в чем не убедите".

Президент напомнил о зарплатах в сфере торговли: некоторые владельцы компаний ежемесячно зарабатывают около $90-100 тыс., сидя в Италии. В то же время кассиры и продавцы в их магазинах зарабатывают фактически в 270 раз меньше. "Какие могут быть убеждения и разговоры? Где эта справедливость? Почему такая разбежка?" - спросил Глава государства.

Александр Лукашенко заметил, что на предприятиях государственной формы собственности у зарплат руководителей есть потолок: она не может превышать более чем в 6 раз средней заработной платы по предприятию.

"Ладно, в 6 раз от средней зарплаты. А здесь же в 200 раз!" - обратил он внимание.

"Они оформляли премии от прибыли, а не заработные платы", - пояснил Николай Снопков.

Президент рассказал, как выплачивалась зарплата, когда он руководил хозяйством во времена Советского Союза: его фамилия находилась в общем списке, и все видели, сколько зарабатывает директор. "Что, сегодня директора нищие? Они живут не хуже. На госпредприятиях. А на частных предприятиях вы видите, что происходит. Поэтому в основе должна быть справедливость. Если вы с губернаторами решите, что цены надо подвинуть - да хоть в 10 раз, чтобы эти товары были на полках. Двигайте, но я буду знать, что Снопков и губернатор за это несут ответственность. Мы сегодня вообще не контролируем этот процесс. Ходим толпой: депутаты, профсоюзы, Комитет госконтроля. Не надо толпами ходить, надо выработать систему, - потребовал Глава государства. - А если надо где-то повысить цену - это исключительный случай. Давайте повысим".

"Я вижу жуткое давление на вас прежде всего, но уже и на меня начали выходить: "Ах, на паузу экономику поставили". Какая экономика на паузу поставлена? Я вас потом поставлю на паузу. Четко должно быть: ты пришел в торговлю работать - работай, приветствуем. Мы тебе помогали, тебе землю дали, кредиты дали, чтобы построить предприятия, ты принял людей на работу, ты за них прежде всего отвечаешь. Пожалуйста, работай. Правила вот такие. Мы в убытки тебя не загоняем, потому что это нам во вред. Но если ты не понимаешь требования государства, парень, тогда нам не с тобой", - пояснил государственные подходы Александр Лукашенко.

Глава государства подчеркнул, что представители торговой сферы на самом деле исполнительные люди и четко выполняют все поручения. "И если там плохо - это зависит от нас, значит, мы их распустили. Значит, там неправильные команды. Эти уже "бюргеры" из-за границы звонят, дают команду: "Вы тут смотрите, это же там Президент не такие решения принял". Они уже начинают продавцов обычных настраивать против власти. Органы власти соответствующие команды получили. Еще раз подчеркиваю: речь не идет о том, чтобы заморозить (цены. - Прим.) и сидеть руки сложив, а потом кивнуть на кого-то. Нет. Мы должны это взять под контроль", - поставил задачу Президент.

При этом он также напомнил о случаях, когда обычный товар преподносят под видом нового, в несколько раз поднимая на него цену. "Новый товар - это новые потребительские качества", - подчеркнул он.

"А то, видите ли, взвыли: "Не то решение принято!" Отступления быть не может. Но не дай бог, будет принято какое-то куцее, непонятное, спустя рукава решение. Ты в Правительстве за это отвечаешь прежде всего. Что пропишешь губернаторам, депутатам, профсоюзам и сенаторам, то и будет", - предупредил Александр Лукашенко первого вице-премьера Николая Снопкова.

Президент потребовал от представителей власти на всех уровнях добросовестно относиться к своим обязанностям.

"Слушайте, какие санкции. Какие в Беларуси санкции? Что нам мешает сегодня работать? Назовите хоть один товар, который мы не можем продать? Россия все поглотит. За исключением двух-трех позиций. Так возьмите эти две-три позиции под контроль. Все остальное продается со свистом, и по экспорту цены бешеные. Почему вы все туда и рветесь. Но не забывайте, что мы должны накормить своих 10 миллионов и 2 миллиона гостей, которые к нам приезжают", - обратил внимание Александр Лукашенко.

"Другой вариант - война. Поверьте мне. Я не могу за всеми бегать и уговаривать: делайте то, делайте это. Делайте добросовестно свое дело. Все остальное - мое. И мы никогда воевать не будем", - резюмировал Президент.

Возвращаясь к тематике совещания, Глава государства напомнил, что в феврале этого года состоялся референдум, где народ определил пути дальнейшего развития Беларуси. "Для нас с вами эти решения референдума - фундаментальные, стратегические направления, по которым необходимо работать, - подчеркнул он. - Решение поставленных задач требует построения надлежащей правовой основы".

В первую очередь, по его словам, следует определить порядок формирования и деятельности нового органа власти - Всебелорусского народного собрания, скорректировать избирательное законодательство. И соответствующие законопроекты уже подготовлены. "Но, как меня информируют, отдельные положения этих законопроектов вызвали серьезнейшие дискуссии. Ряд принципиально новых наработок мы сегодня обсудим", - сказал Александр Лукашенко.

Что касается законопроекта о ВНС, то его необходимо принять не позднее марта 2023 года. "Времени, как видите, на раскачку практически нет", - обратил внимание Президент.

"ВНС должно объединить делегатов от всех регионов и слоев населения, представителей власти и нашего общества. Вместе, толокой можно преодолеть любые препятствия, найти выход из самой сложной ситуации, - подчеркнул Президент. - Собрание - опора и для народа, и для власти. Важно, чтобы непосредственно люди принимали решения, на которые потом будут опираться и государственные органы. То есть нам легче будет работать, если эта толока (1,2 тыс., или сколько вы предлагаете человек), соберутся представители оттуда, снизу, которые видят цены в магазинах, гайки крутят и хлеб высевают, и примут решение, в каком направлении двигаться".

При этом Александр Лукашенко обратил внимание, что в отличие от депутатов делегаты ВНС работают на общественных началах, они не задействованы на постоянной основе, как на основной работе. "Поэтому не надо вопить и кричать, что мы тут огромные деньги будем тратить на ВНС", - заметил белорусский лидер.

Глава государства выразил уверенность, что у ВНС должны быть не только полномочия, определенные Конституцией, но и другие, и Основной закон это позволяет. "Но это не значит, что мы там должны расширяться и Всебелорусское народное собрание будет не только пересекать какие-то полномочия Президента, парламента, судебной власти, но, еще хуже, мешать будет им работать. Этого быть не должно. ВНС должно заниматься своими вопросами - теми, которые не будут входить в компетенцию других органов власти. Оно наверху, как народное вече, - обсудили, приняли решение по определенным вопросам, порекомендовали, покритиковали и разошлись. Все остальные, как и сегодня, решают свои повседневные вопросы", - сказал Александр Лукашенко.

Он также указал на необходимость обеспечить непрерывную работоспособность собрания без создания громоздкого административного аппарата. "Этого ни в коем случае не будет, это я гарантирую", - добавил Глава государства.

По его словам, в законе о ВНС следует разложить по полочкам такие вопросы, как компетенция, механизм образования, состав делегатов и требования к ним. Порядок избрания делегатов будет детально прописан в Избирательном кодексе.

Еще одной темой совещания стали вопросы об изменениях избирательного законодательства.

"К обновлению Избирательного кодекса мы должны подойти системно и грамотно, - подчеркнул Глава государства. - Это важнейший законодательный акт, по которому осуществляются электоральные процессы в стране, начиная от республиканских референдумов, заканчивая сельскими Советами. В данном документе все должно быть понятно и для избирателей, и для членов комиссий".

Александр Лукашенко отметил, что потребность в изменении кодекса назревала постепенно, на протяжении нескольких лет. "Но сейчас сама жизнь заставляет нас оперативно работать и ускоряться. Выборы, предстоящие в 2024 году, мы должны провести уже по новым правилам. Осталось чуть больше года. Это будет самая масштабная кампания за последние годы", - заявил он. Ведь предстоит провести единый день голосования, в течение короткого времени необходимо будет избрать депутатов всех уровней, сформировать состав Совета Республики, выдвинуть делегатов ВНС.

"Легких избирательных кампаний ждать не приходится. Сами видите, в каких условиях находится наша страна. Неопределенность международной обстановки, беспрецедентное внешнее давление, информационные атаки и провокации", - сказал Президент. Он также сделал ироничную отсылку к началу совещания, когда критично высказался по поводу работы губернаторов по завершению уборочной кампании и решений Правительства в части контроля за ценообразованием: "Да еще вовремя убирать, пахать не хотим и цены контролировать, чтобы люди видели, что мы - государство для народа. Ну, так давайте будем для народа".

Продолжая разговор об изменениях избирательного законодательства, Александр Лукашенко сказал: "ЦИК предлагает существенное сокращение количества окружных избирательных комиссий. Обсудим это. Не думаю, что это перегрузит кого-то, но тем не менее давайте это тоже обсудим. В такой увязке мы должны посмотреть на выборы за рубежом, разобраться в иных проблемах".

Говоря о предстоящей в 2024 году избирательной кампании, глава государства обратил внимание, что на совещании также предстоит ответить на вопрос, достаточно ли мер, позволяющих противодействовать попыткам дезорганизации выборов. К этому надо готовиться.

Глава государства подчеркнул, что подготовка должна сводиться не только к реагированию на те или иные возможные действия, наподобие того, как "выйти и в коротких юбчонках с разрезом до пояса цветочками помахать". Но надо информировать население о сути происходящих процессов и имеющихся угрозах, чтобы люди могли сами осознанно делать выводы и принимать решения. "Вы знаете, я поручил силовикам и другим проинформировать народ о том, что происходит. Это еще очень важная проблема. Все: "Вот, это проблема, Лукашенко народ запугать хочет". Наоборот! Я не хочу, чтобы вы запугивались. Я хочу просто, чтобы народу донесли все то, что происходит, почти на 100% открыто. А народ потом пусть принимает решение. Если за два года не убедились, что с нами хотели и хотят сделать, то пусть слушают и принимают решение. Хотите через беду пройти - пожалуйста. Знамя в руки и идите. Хотите, чтобы было тихо и спокойно, чтобы утром и вечером если не самим в душ сходить (хотя, думаю, все имеют такую возможность), так хоть деток своих искупать в теплой воде, чтобы тепло в доме было, чтобы газ, нефть и прочее было, чтобы было утром и вечером чего-то перекусить, поесть, одеться во что-то, если вы этого хотите (это тоже вариант), тогда зубы сжали и вперед, делайте то, что я вам говорю", - сказал белорусский лидер.