Указом Президента принят комплекс мер для повышения эффективности работы госветслужбы

Президент Беларуси Александр Лукашенко 1 апреля подписал Указ № 109 "О повышении эффективности деятельности государственной ветеринарной службы", которым комплексно скорректирован Указ от 28 июня 2019 года № 252. Документ предусматривает разграничение функций и обязанностей этой ветслужбы, а также закрепляет ее ответственность.

Указом установлена четкая подчиненность органов и организаций госветслужбы Департаменту ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода.

Расширены полномочия руководства департамента. Директор департамента - заместитель Министра сельского хозяйства и продовольствия (главный ветврач Республики Беларусь - главный госветинспектор Республики Беларусь) наделяется правом выдавать обязательные для выполнения письменные указания в области обеспечения ветеринарного благополучия, принимать решение о приостановлении выдачи ветеринарных документов специалистами в области ветеринарии, вносить обязательные для рассмотрения требования о дисциплинарной ответственности и отстранении от работы главных ветврачей областей и районов, согласовывать соответствующие кадровые решения на республиканском, областном и районном уровнях.

Кроме того, расширены полномочия руководителей ветеринарной службы областей и районов. Они наделяются правами, аналогичными полномочиям департамента, в пределах своих территорий.

Детализированы функции по осуществлению государственного надзора. Акцент сделан на проведении мероприятий технического (технологического, поверочного) характера с использованием чек-листов (контрольных списков вопросов).

Указом установлена персональная ответственность руководителей государственной ветслужбы на республиканском, областном и районном уровнях за эффективность их деятельности.