Рассмотрение кадровых вопросов

Президент Беларуси Александр Лукашенко 3 марта рассмотрел кадровые вопросы.

Глава государства назначил:

Неверовского Александра Викторовича - первым заместителем Государственного секретаря Совета безопасности Республики Беларусь;

Горбатенко Андрея Михайловича - заместителем Государственного секретаря Совета безопасности Республики Беларусь;

Залесского Виталия Геннадьевича - первым заместителем Председателя Президиума Национальной академии наук Республики Беларусь;

Труханова Алексея Валентиновича - заместителем Председателя Президиума Национальной академии наук Республики Беларусь;

Фисенко Игоря Валентиновича - Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в Словацкой Республике;

Николайчика Юрия Владимировича - Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в Республике Зимбабве;

Алешкевича Максима Николаевича - заместителем Председателя Комитета государственного контроля;

Красовского Дмитрия Анатольевича - Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в Объединенной Республике Танзания по совместительству.

Глава государства также дал согласие на назначение:

Жидецкого Сергея Степановича - председателем Столинского райисполкома;

Зубеля Сергея Викторовича - председателем Логойского райисполкома;

Власовца Александра Андреевича - главой администрации Московского района г.Бреста;

Ефимовича Николая Михайловича - главой администрации Ленинского района г.Бреста;

Колосовской Анастасии Николаевны - ректором УО "Белорусская государственная академия искусств";

Дорожко Анатолия Андреевича - председателем Комитета государственного контроля Минской области;

Игликова Алексея Алексеевича - председателем Комитета государственного контроля Гродненской области;

Зубовича Алексея Ивановича - заместителем Министра экономики;

Зенченко Евгения Валентиновича - первым заместителем Председателя Государственного комитета по науке и технологиям;

Каленика Виталия Станиславовича - директором организационного департамента Исполнительного комитета СНГ;

Бельчика Ивана Ивановича - начальником департамента экономики и отраслевых программ Постоянного комитета Союзного государства;

Чернолевского Алексея Юрьевича - начальником департамента правового обеспечения Постоянного комитета Союзного государства;

Денисенко Вадима Ивановича - начальником департамента оборонной промышленности и военно-технического сотрудничества Постоянного комитета Союзного государства;

Петрашовой Ольги Владимировны - первым заместителем ответственного секретаря Парламентского собрания Союза Беларуси и России (продление срока работы);

Маркевича Александра Ивановича - заместителем ответственного секретаря - начальником Аппарата Представительства Парламентского собрания Союза Беларуси и России в Республике Беларусь;

Сташкевича Сергея Викторовича - заместителем начальника Аппарата Представительства Парламентского собрания Союза Беларуси и России в Республике Беларусь;

Жвиридовской Светланы Лютияновны - заместителем начальника главного правового управления Секретариата Парламентского собрания Союза Беларуси и России.

Производя кадровые назначения в Государственном секретариате Совета безопасности Республики Беларусь, Президент отметил, что назначенным на новые должности Александру Неверовскому и Андрею Горбатенко предстоит работать в непростой период. "Непростой не потому, что нас окружают разного рода прохиндеи от политики и в военном отношении наши соперники (если не сказать жестче). Не поэтому", - уточнил Глава государства.

Сложность предстоящей работы объясняется прежде всего серьезностью задач, которые предстоит решать. Определены они были в том числе во время проведения внезапной проверки Вооруженных Сил, которая была организована по решению Президента и, как сказал Александр Лукашенко, будет продолжена. "Это пример, как мы будем действовать дальше", - подчеркнул Глава государства.

"Александр Викторович принимал непосредственное участие в этой проверке, видел все своими глазами. Думаю, и вы не в стороне были", - обратился Президент к присутствующим.

"В ближайшее время мы подведем итоги. И вот тут для вас очень серьезное время, - обратил внимание Александр Лукашенко. - Самый главный вывод, который мы должны сделать из этой проверки, я уже недавно обозначил: мы должны по-настоящему готовить офицерский состав. Это уже ваша нынешняя задача. Да она будет перед вами стоять всегда. С этим прицелом я и решил назначить вас - чтобы мы видели эту главную проблему".

"Идеальных военнослужащих не будет. Даже в военное время. Мы это видим по Украине с одной и другой стороны. Это мой личный вывод, и не только мой. Люди будут разные: и хорошо подготовленные, и менее подготовленные. Но я заранее предупреждаю всех: кто будет хорошо готов к войне, тот будет жить. Кто тяп-ляп - тот жить не будет", - сказал Глава государства.

Он еще раз подчеркнул важную роль офицерского состава в ситуации ведения боевых действий: "Главное - это офицер, командир взвода, роты и так далее. Если он будет подготовлен, он сохранит солдат, своих подчиненных, он сохранит ребят на поле боя. То, чего они не дотягивают в силу своей расхлябанности: "Ай, чего там, не будет эта война…" В войне, в бою это все будет проявлено. И то, чего они не понимали на гражданке, офицер в военное время должен подсказать им, как действовать".

"Сказать, что у нас идеально в этом отношении, - нет. И это ваши недоработки. Поэтому в новой должности вы жестко должны контролировать подготовку наших военнослужащих не только в частях Вооруженных Сил, но и в академии (Военной академии. - Прим.)", - обозначил круг задач Президент.

При назначении Виталия Залесского и Алексея Труханова новыми заместителями Председателя Президиума Национальной академии наук Беларуси Александр Лукашенко сказал: "Говорить о науке не стану, очень многое сказано. Без науки нет развития. Что касается нашей науки, я не скажу, что мы тут загниваем с точки зрения науки. Но то, что дает нам наука, особенно для прикладных направлений, это крайне недостаточно. Вы это прекрасно знаете. То, что нам надо встряхнуть Академию наук, - это факт. Я тоже об этом говорил. Для этого туда и направлен человек относительно молодой, деятельный, который понимает, что от него требуется (речь о Председателе Президиума НАН Владимире Каранике. - Прим.)".

"Но один в поле не воин. Ему была поставлена задача найти таких, как вы, - молодых, но опытных, на которых можно опереться. Вместе и вперед!" - напутствовал Александр Лукашенко.

Принимая кадровое решение по назначению посла Беларуси в Зимбабве, Президент сказал: "Зимбабве - это не географически, а философски вход, ворота в Африку".

Александр Лукашенко обратил внимание на то, что наиболее активно в Африке развивается сотрудничество Беларуси именно с Зимбабве, и это дает ощутимые хорошие результаты. "Мы помогли им получить необходимый урожай зерновых (хотя это, наверное, еще половина того, что можно). И они обеспечили себя продовольствием. Потихоньку в здравоохранении, образовании, по другим направлениям двигаемся. Они закупают нашу технику, мы обучаем этих ребят, учим, как на ней работать, передаем технологии. И они это рассказывают по всей Африке", - сказал он.

Отдельно Глава государства подчеркнул роль зимбабвийского лидера Эммерсона Мнангагвы. "Главное, что пользующийся авторитетом в Африке Президент Мнангагва - это самый лучший наш пропагандист и агитатор. Его слышат, слушают все президенты, и он говорит прямо: белорусы нас спасли, они обеспечили нашу продовольственную безопасность".

"С этой точки зрения для нас это - ворота", - уточнил Александр Лукашенко. И привел в качестве примера сотрудничество с Мозамбиком, который, находясь рядом с Зимбабве и видя результаты взаимодействия с Беларусью, также выразил заинтересованность в активизации отношений. "Очень хотят, чтобы мы им также помогли. А нам это выгодно. Это побережье, там есть порты, которые надо в порядок привести. Зимбабве не имеет выхода, как и мы, к морю, но через Мозамбик мы запросто можем поставлять свои товары во всю Южную Африку, а может быть, и дальше", - обратил внимание белорусский лидер.

Обращаясь к новому послу, Президент четко обозначил для него приоритеты в работе: "Там надо будет упираться и давать результат. Если этого результата не будет (а я ведь отсюда подталкиваю наших предпринимателей, чтобы они ехали и работали - как частники, так и госпредприятия, руководители), они сразу же мне скажут, что посол не тот".

Что касается Игоря Маршалова, который до настоящего времени возглавлял белорусскую дипмиссию в Зимбабве, Глава государства сказал: "Вроде бы, не его работа. Молодой парень. Терять мы никого не собираемся. Если не его, не получается, естественно, надо искать другую кандидатуру. Мы нашли".

"Что касается Словакии, - дружественная нам страна. Имеет свое слово. Мы соответственно к ним должны относиться, по-человечески", - сказал Глава государства, назначая Игоря Фисенко послом в эту страну.

Александр Лукашенко также заметил, что лично знаком с Робертом Фицо, Премьер-министром Словакии, который в силу своей должности играет ключевую роль в управлении страной. У них сложились добрые отношения. Политики встречались, обсуждали многие проблемы. "Вменяемый человек, очень переживающий за свою страну. Ну и не забыл, откуда его корни", - охарактеризовал Премьер-министра Президент Беларуси.

Согласовывая назначение Анастасии Колосовской ректором Белорусской государственной академии искусств, Глава государства отметил, что при рассмотрении ее кандидатуры на должность ректора был удивлен одним из фактов биографии. Ее образование, профессиональная деятельность и сфера научных интересов связаны с изучением архитектуры. "Я несколько удивился, когда увидел кандидатуру, подумал, почему мы раньше ее не увидели, - сказал Президент. - Архитектор в культуре - я это приветствую всегда. А в то же время понимает, как это там работать, в этом вузе, и опыт в этом отношении есть".

"Если порядок наведешь в этой академии, то нам по некоторым направлениям и человека искать не надо, - продолжил Александр Лукашенко. - Не бывает худа без добра, а добра - без худа. Думаю, что в перспективе мы можем получить хороший результат. Только чтобы там по-настоящему, исходя из опыта проректорской работы управляла этим коллективом. Знаешь, он непростой, все творцы, как архитекторы. Все понимают, все всё знают. Это в Министерстве иностранных дел и в культуре (так обычно бывает. - Прим.). Только надо понимать, что есть еще жизнь, которая нас часто корректирует и в искусстве, творчестве, и в иностранных делах".

Президент при согласовании назначений руководителей районов города Бреста подчеркнул важность содержания этого областного центра в должном порядке.

"Что такое Брест, мне вам не рассказывать. Для меня он тоже родным когда-то стал. Очень люблю этот город. Может быть, и меньше бываю, чем в каких-то других. Хотя стараюсь не обижать, посещаю Брест. Буду и в этом году. Поэтому для меня очень важно, чтобы Брест был красивым, в порядке. Мы и немало сделали в свое время для Бреста, и держим на контроле, особенно я, развитие этого города", - отметил Глава государства.

Принимая кадровые решения, Александр Лукашенко заявил, что не ожидает сильных паводков в стране, несмотря на снежную зиму.

"Хочу публично сказать, что если кто-то ждет большой воды в этом году, тот ошибается. Потому что там, где есть снег, он выпадал в морозное время. А когда мороз минус 20-30 градусов, он не слежавшийся - ворохом лежал. И как только оттепель, он дал усадку. И вот я смотрел в лесу, на полях. Ну, 20-30 см (высота снежного покрова. - Прим.) самое большое - там, где задувало, наметало этот снег", - сказал Президент.

Вместе с тем он констатировал, что это гораздо больше, чем в прошлые годы: "Эмчеэсники правильно делают, что готовятся к паводкам. Снег все-таки побольше выпадал. Но его будет не много. Он утрамбовался. Оттепель, которая появилась в конце февраля - начале марта, она его на место поставила. Он утрамбовался и большого снега нет".

Говоря о Брестском регионе, Глава государства отметил, что там уже остается совсем немного снега, а местами он и вовсе уже полностью сошел. "Сеять начнем очень рано и брестчанам тоже надо будет к этому подключаться исходя из тех задач, которые мною поставлены были в субботу перед минчанами. Это всех касается - шефская помощь", - подчеркнул белорусский лидер.

"Без вас, без города мы не обойдемся. Вы позабирали из села всю рабочую силу фактически. Теперь надо где-то подключаться и помогать. Это надо делать вовремя. Потому что если мы прозеваем - сельское хозяйство опустится", - сказал Александр Лукашенко.

Президент обозначил подходы в наведении порядка в сельхозорганизациях. Срок - в течение нынешнего года.

Александр Лукашенко, в частности, упомянул о посещении сельхозпредприятия ОАО "Нестановичи-Агро" в Логойском районе 28 февраля. И так совпало, что Президент в кадровый день как раз согласовал назначение нового председателя Логойского райисполкома - Сергея Зубеля.

"О Логойске (планах сменить руководителя исполкома. - Прим.) меня предупредили, когда я был на этом предприятии. Вроде бы неплохое и удои хорошие. И правильно, что из этого предприятия берут телят на откорм куда-то, для воспроизводства телочек оставляют. Система вроде бы отработана и руководство хозяйства - женщина эта (Анастасия Кузьмина. - Прим.) - понимает, как надо выстраивать. Но, как всегда, у нас на селе в отдельных хозяйствах порядка нет. Нам нужен порядок. И в этом году, это касается не только Логойска, нам надо навести порядок", - сказал Президент.

"Как я уходящему председателю сказал: комплекс там построили, все зачистили. Если надо, попроси у губернатора людей - он из промышленности даст (в рамках шефской помощи. - Прим.). Подмели, выстроили, сделали. Руководителю (сельхозпредприятия. - Прим.) показал - распишись. Расписался. Вот так должно быть. Никуда не денемся. Нужен контроль", - обозначил требуемый подход Глава государства.

"Сказать, что у нас частные, фермерские хозяйства в этом отношении рванули… Ничего подобного. Есть хорошие фермерские хозяйства, результат дают. Но порядка такого нет. Поэтому это общая беда", - добавил Александр Лукашенко.

Президент предложил изменить схему выделения дотаций в сельском хозяйстве.

"Надо прийти к тому, чтобы мы, посмотрев за последнее время по каждому хозяйству, сколько мы их там дотировали, - отдали руководителю и пусть они под контролем председателей райисполкомов тратят эти деньги. В целом, может быть, отдавать им эти дотации, за счет которых мы поддерживаем село. И пусть они разбираются", - предложил Глава государства.

"Сейчас Совмин готовит такие предложения", - сказал Глава Администрации Президента Дмитрий Крутой, который также присутствовал при принятии кадровых решений.

"Нам надо подумать. С ними (руководителями местных органов власти. - Прим.) посоветоваться. Они знают лучше и подскажут", - отметил Александр Лукашенко.

Президент пояснил, что не должно быть перекосов, когда та или иная сфера производства в АПК получает большее развитие на фоне дотаций. "Сейчас все увидели: "Молоко - это проще, и дотации тут - это рентабельно. А откорм бычков и так далее - это не рентабельно, это нам не интересно", - привел пример Глава государства.

Президент также в целом обратил внимание, что аграрная сфера, как и любой бизнес, должна самостоятельно зарабатывать и не рассчитывать на постоянные помощь и поддержку.

"Мы определились, где агрогородки, как их развивать, как строить. Будем упор делать на агрогородки. Там будем строить арендное жилье для того, чтобы у вас были зоотехники и ветеринары. Всем, чем можем, мы будем помогать вам и поддерживать, но чтобы вы не думали, аграрии, что мы постоянно будем вас, как в народе говорят, няньчить и носить на руках. Этого не будет. Это - предпринимательство, бизнес, производство. Вы должны сами зарабатывать", - заявил Александр Лукашенко.