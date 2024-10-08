Заседание Совета глав государств СНГ в Москве

Президент Беларуси Александр Лукашенко 8 октября принял участие в заседании Совета глав государств СНГ в Москве.

Глава государства прибыл в Москву накануне. Вечером 7 октября в преддверии официального саммита он принял участие в неформальной встрече лидеров стран СНГ.

На заседании Совета глав государств СНГ Александр Лукашенко напомнил о силе исторического единства народов Содружества.

Механизм взаимодействия в рамках СНГ Президент назвал важнейшим инструментом укрепления политической и экономической силы государств Содружества и региона в целом. Он обратил внимание на то, что в СНГ немало стран, которые обладают величайшим потенциалом: "Это богатые государства. Богатые теми ресурсами, в которых сегодня очень нуждается вся планета".

"Мы стоим на плечах нескольких поколений, сумевших в свое время фактически с нуля создать мощное государство, ставшее одним из геополитических центров силы. Оно формировалось на общности целей и уважении традиций и культур наших народов. Поэтому было сильным. Аналогов советского опыта национального строительства в истории нет", - заявил белорусский лидер.

В связи с этим, отметил Александр Лукашенко, нет ничего удивительного в том, что новое объединение теперь уже суверенных государств является нежелательным в нынешней геополитической конфигурации. "Мы это всегда знали, поэтому сделали все, чтобы сохранить такую уникальную модель, что нам удалось, - сказал он. - Посмотрите: Советского Союза давно нет, а попытки демонизации советского прошлого на Западе не прекращаются. Там продолжают борьбу с призраком. О чем это говорит? О силе исторического единства наших народов, которая до сих пор тревожит и Вашингтон, и Брюссель".

Александр Лукашенко подчеркнул, что странам нужно дорожить тем, что они имеют в Содружестве. "Все, кто не оторвался от нашего Содружества, сегодня показывают приличные результаты. Не потеряли управления своей страной, остаются полноценными субъектами международных отношений", - сказал Президент.

"Было бы очень хорошо, если бы в нашу семью вернулась Грузия, возобновила свое полноформатное участие Молдова, одумались власти Украины, в восстановлении нормальной жизни которой нам придется участвовать. Я абсолютно уверен, что так и будет. Просто это вопрос времени", - заявил белорусский лидер.

Александр Лукашенко предложил подумать, как более эффективно использовать потенциал региональной интеграции. "Общая цель понятна. Нам нужен крепкий союз сильных, экономически самодостаточных суверенных государств. О равных условиях и уважении национальных интересов мы говорим постоянно. Многое уже сделано, но есть и к чему стремиться", - сказал Глава государства и обозначил в этом несколько направлений.

Первое - укрепление международного статуса СНГ.

"Содружество должно постоянно присутствовать в мировой информационной повестке. Мы едины в оценке многих событий, влияющих на развитие не только региона, но и человечества в целом. Говорим об этом на разных площадках, но, к сожалению, зачастую порознь, - обратил внимание белорусский лидер. - Надо чаще объединять свои голоса в один - голос СНГ. Этот голос должен звучать в полную мощь и приводить к конкретным действиям. Особенно сегодня".

Александр Лукашенко констатировал наличие глубочайшего кризиса международных отношений. "Как говорил Президент России, он необратим. Могли бы мы раньше представить, что какая-либо страна будет запрещать въезд к себе Генсеку ООН, - привел пример Глава государства. - Важно вместе выступать против незаконных односторонних экономических ограничений. Они сегодня касаются не только Беларуси и России. Под угрозой вторичных санкций находятся фактически все страны Содружества".

Второе направление - противодействие насаждению чуждых экстремистских идеологий, попыткам вовлечения граждан в противоправную, в том числе террористическую деятельность.

Александр Лукашенко поблагодарил своего коллегу Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева за своевременную инициативу по разработке Программы сотрудничества в области дерадикализации.

Глава государства также предложил поручить Исполкому СНГ активизировать обмен опытом между правоохранителями, которые специализируются на вопросах кибербезопасности.

Третье направление - достижение технологического суверенитета на пространстве СНГ.

Эту задачу Александр Лукашенко охарактеризовал как сложную и амбициозную. "Мы очень много принимаем решений, много говорим, но, давайте откровенно, в основном же это гуманитарное сотрудничество. А экономика - основа всего, - заметил белорусский лидер. - Поэтому технологический суверенитет - сегодня вопрос номер один, чтобы нормально функционировала экономика наших государств. Чтобы мы, как сказал Владимир Владимирович, в ВВП добавляли 4,7% постоянно и ежегодно".

"Западные правообладатели новейших технологических решений отказываются делиться своими достижениями, не гарантируют сопровождение и обслуживание уже закупленных законным образом техники и оборудования. Это касается и здравоохранения, что чудовищно. Поэтому нам жизненно необходимо внедрение в производство своих изобретений и разработок, нужна собственная компонентная база", - заявил белорусский лидер.

И он уверен, что в решении этого вопроса странам Содружества есть на что опереться, ведь нынешние оптимистичные экономические показатели стран СНГ - это результат сохраненных связей по всем направлениям.

Четвертое направление - продвижение и культивирование системы ценностей Содружества.

Это направление Александр Лукашенко назвал стратегически важным. Речь об "исторически сложившихся, а не навязанных или надуманных европейских или американских" ценностях. "Это то, что остается, когда на смену приходят новые поколения", - заметил Глава государства.

Президент подчеркнул, что СНГ создавался политиками, знающими цену единства наций. Но в обозримом будущем в политику придет поколение, хорошо понимающее важность национального суверенитета и независимости. "Смогут ли они сохранить наработанный нами опыт союзного строительства - зависит от нашей с вами работы сегодня, в том числе с молодежью", - отметил он.

Александр Лукашенко обозначил то, что необходимо передать этому новому поколению. И это в том числе уникальный советский опыт движения народов к единой цели без ущемления национальных интересов. "Этот образец консолидации разнообразных культур, религий, традиций во имя цели", - сказал Президент.

"Наши дети должны знать общие исторические достижения, такие как Великая Победа, трудовой подвиг послевоенного поколения, первый полет в космос и многие другие. В каждом успехе - совместный вклад наших народов. Эту историю мы просто обязаны передать из рук в руки тем, кто придет после нас", - продолжил Глава белорусского государства.

По его словам, здесь мало рассказывать, писать книги, снимать фильмы, но важно сохранить уровень простого человеческого общения. Этой задаче, например, отвечает возрождение интернациональных молодежных строек в рамках Содружества. И такую традицию в Беларуси уже вернули. Так, в Брестской крепости продолжается молодежная стройка Республиканского центра патриотического воспитания, в возведении которого принимает участие молодежь СНГ.

В своем выступлении на саммите Александр Лукашенко также напомнил, что страны были вместе, когда праздновали день Великой Победы 80 лет назад. И Беларусь поддерживает объявление следующего года Годом 80-летия Победы в Великой Отечественной войне - Годом мира и единства в борьбе с нацизмом, который снова становится угрозой всему человечеству.

Исторически справедливым Президент назвал и подготовленное решение об учреждении почетного звания СНГ - "Город трудовой славы. 1941-1945 годы". "Без великого жертвенного труда советских людей в тылу не было бы и Великой Победы", - подчеркнул белорусский лидер.

Глава государства выразил уверенность, что стороны смогут найти оптимальные решения по всем вопросам повестки, отвечающие интересам стран. "Сможем откровенно, как у нас принято, обменяться мнениями по всем актуальным проблемам. Хотя я поймал себя на мысли: "А что мы сегодня еще можем обсудить к тому, что мы вчера (во время неформального общения за ужином. - Прим.) обсуждали?" Практически все вопросы - региональные конфликты, вызовы, и Ближний Восток, и наши региональные взаимоотношения. И сегодня, к счастью, мы, повторяясь, подтверждаем вчерашние наши выводы", - заявил Александр Лукашенко.

Во время заседания в расширенном составе Президент искренне и проникновенно представил совместное Обращение к народам стран Содружества и мировой общественности в связи с 80-летием Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

Глава государства поблагодарил за право представить данное обращение глав государств. "Нашей стране это право дано самой историей - историей советской республики, первой принявшей удар дивизий вермахта, первой задержавшей их победоносное шествие по Европе. Это право нам дали герои, насмерть стоявшие в Брестской крепости и на подступах всех белорусских городов, закрывая путь на Москву. Плечом к плечу с белорусами сражались представители 70 национальностей. И каждый знал, что он противостоит абсолютному мировому злу", - сказал Александр Лукашенко.

Он подчеркнул, что сегодня имена многих увековечены в названиях проспектов и улиц белорусских городов, в памятниках и мемориалах. Среди них - маршал Победы Георгий Жуков; герои Советского Союза азербайджанец Рафиев, армянин Авакян, казах Искалиев, киргиз Асаналиев, таджик Азизов, туркмен Аннаев, узбек Якубов и многие другие.

"Мы помним своих героев. Но помним и боль, горе, страдания миллионов наших с вами соотечественников. Каждые 30 секунд колокол Хатыни напоминает нам о том, что свыше 600 белорусских деревень были сожжены вместе с женщинами, детьми и стариками, - отметил Глава государства. - Сколько бы лет ни прошло, мы и сегодня слышим эхо немого крика о помощи обессиленных жителей блокадного Ленинграда, плач миллионов советских матерей и детей, чьи сыновья, дочери и отцы не вернулись с полей сражений".

Число жертв той войны ужасает, подчеркнул белорусский лидер, но оно до сих пор не закрыто. Например, на территории Беларуси продолжают находить массовые захоронения сотен и тысяч замученных и расстрелянных.

"А в это время в некоторых странах освобожденной Европы чествуют легионеров СС. Неонацисты открыто маршируют по улицам, сносят и оскверняют памятники воинам-освободителям, - констатировал Александр Лукашенко. - Участвующая в этом шабаше молодежь, воспитанная в духе национального превосходства и реваншизма, не имеет ни малейшего представления о ходе истории. Они не знают, что вместе с советскими людьми сражались их предки: те же прибалты, поляки, бельгийцы и даже немцы. Их заставили забыть, что фактом своего рождения они обязаны советским воинам, заплатившим жизнью за мир на их земле, за свободу их стран и за будущее их народов".

Президент подчеркнул, что украсть можно память, но не правду: "Не будь героизма советского народа - не было бы тех государств и людей, которые делают все, чтобы дискредитировать подвиг советского народа и забрать нашу Великую Победу, которая нас так объединяет. Мы знаем почему. Историческая правота наших народов является препятствием в реализации долгосрочных геополитических планов Запада, в которых нет места другим сильным державам".

Президент рассказал, что в ответ на эти действия в Конституцию Беларуси внесены положения о защите исторической правды и памяти о подвиге советского народа в годы Великой Отечественной войны. Приняты законы о недопущении реабилитации нацизма и о геноциде белорусского народа.

"К счастью, в понимании важности защиты подвига наших народов и нашей общей памяти мы абсолютно сегодня едины. Мы делаем это во имя мира. Во имя мира мы принимаем сегодняшнее Обращение. Оно в полной мере отвечает интересам не только нашего Содружества, но и всего человечества, которое как никогда находится на грани новой катастрофы", - заявил белорусский лидер.

Он убежден, что принятие обращения - это значимый политический шаг, который продемонстрирует правдивую оценку роли народов стран СНГ в победе над фашизмом, уважение к общему историческому прошлому и конструктивное отношение к совместному будущему.

Традиционно к Главе белорусского государства всегда высок интерес со стороны журналистов. Сразу по приезде в Кремль Александр Лукашенко ответил на несколько вопросов.

Он поделился подробностями того, что обсуждалось накануне во время совместного ужина и неформального общения с лидерами стран СНГ.

"Хороший был ужин", - сказал Глава государства, отметив, что удалось обсудить все вопросы.

"От геополитики до конкретных внутренних вопросов. Но главное - давайте будем вместе", - добавил он.

В разговоре с журналистами Президент прокомментировал изменения, внесенные недавно в ядерную доктрину России. Главу государства спросили, что он почувствовал в связи с изменениями в документе, которые касаются и территории Беларуси. "Сейчас не чувствую. Потому что я уже почувствовал в то время, когда на территорию Беларуси вернулось самое серьезное оружие. Вот тогда я почувствовал. А сейчас это фактически усиление той позиции, которую мы почувствовали в Беларуси давно", - ответил Президент.

Отвечая на вопрос, не появились ли в этой связи для страны новые риски, Глава государства отметил, что мир сейчас бешено меняется и постоянно появляются или исчезают те или иные риски. "Риски для кого-то новые появились - это точно. Но не для нас", - сказал белорусский лидер.

Президента также спросили, каков протокол принятия решения в случае, если придется применять ядерное оружие. "Слушайте, даже если бы мы, как Северная Корея, имели оружие, произведенное и созданное у себя, никогда в жизни ни одна страна не применила бы его самостоятельно без консультации со своими союзниками. А тем более нам без консультации с Российской Федерацией, - сказал Александр Лукашенко. - Если, не дай бог (как Путин говорил, вы задали вопрос - я отвечаю), потому что бряцать этим оружием - это серьезное дело… Но если бы вдруг, то, естественно, мы бы не просто проконсультировались, мы бы очень серьезно провели переговоры с Президентом России по применению этого оружия".

Как было отмечено в еще одном вопросе от журналиста, российская ядерная доктрина теперь предполагает в том числе ответ ядерным ударом даже в том случае, если по территории Союзного государства - России и Беларуси - применяется неядерное оружие, но есть угроза суверенитету. Где в этом случае для Александра Лукашенко проходит красная линия? "Граница государственная. Мы уже об этом сказали четко и определенно. Если кто-то пересекает нашу государственную границу, мы будем все делать для применения всего оружия, которое есть в Беларуси", - ответил белорусский лидер.

Александр Лукашенко прокомментировал журналистам в Кремле некоторые призывы "горячих голов" в Украине о необходимости военного вторжения в Беларусь.

"Ну, пусть попробуют. Мы их ждем. Но я вам должен сказать, что если кто-то, как я говорю, и вякает, то это люди, которые абсолютно не принимают никаких решений. Это просто вяканье обычное. И никто из серьезных людей, даже на уровне Президента Зеленского, не думает о том, что надо зайти в Беларусь. Это головная боль очень серьезная, которая приведет к краху вообще в военном отношении киевские власти. Это просто вяканье тех людей, которые ни за что не отвечают. Они могут говорить что угодно. Мы в том отношении абсолютно спокойны", - сказал белорусский лидер.

Александр Лукашенко добавил, что белорусская сторона не скрывает, что поддерживает определенные контакты с украинскими властями: "Пусть они минимальны, но по тем каналам, которые помогают нам, россиянам обменивать военнопленных, контакты поддерживать на гуманитарном уровне. Это нормальные контакты. Мы здесь вместе работаем с россиянами".

"Поэтому с любой стороны, с любых позиций - влезть в Беларусь таким образом, полторы тысячи километров граница, украинцам это точно не нужно", - сказал белорусский лидер.

По просьбе журналистов Александр Лукашенко также поделился некоторыми подробностями насчет того, какой подарок он вручил Президенту России на день рождения.

"Очень серьезный подарок, который создавали наши умельцы. Думаю, это вы у Владимира Владимировича спросите. Он (подарок. - Прим.) оригинальный и особенный. Я не хочу говорить. Очень серьезный подарок, созданный руками белорусов, которые хорошо относятся не только к России, но и лично к Президенту России. Думаю, он вам может показать. Вам понравится", - рассказал Глава государства.