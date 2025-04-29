Рабочий визит в Российскую Федерацию

Президент Беларуси Александр Лукашенко 29 апреля прибыл с рабочим визитом в Российскую Федерацию. Самолет Главы государства совершил посадку в Волгограде.

Александр Лукашенко вместе с российским коллегой Владимиром Путиным в Волгограде примет участие в Международном форуме Союзного государства "Великое наследие - общее будущее". Основной целью форума является сохранение и защита исторической памяти о событиях Великой Отечественной войны.

От белорусской стороны участие в мероприятии также примут парламентарии, представители общественных организаций, ректоры вузов, директора гимназий и школ, а также центров патриотического воспитания страны, ученые, члены Молодежного парламента при Национальном собрании.

Александр Лукашенко также возложит цветы в историко-мемориальном комплексе "Героям Сталинградской битвы" на Мамаевом Кургане.

Ожидается, что президенты Беларуси и России проведут отдельную встречу, в ходе которой обсудят актуальные вопросы развития двустороннего сотрудничества, ситуацию в регионе и международную повестку дня.