Торжественная церемония вручения государственных наград и генеральских погон офицерам силового блока

Президент Беларуси Александр Лукашенко 23 февраля вручил государственные награды и генеральские погоны офицерам силового блока страны.

Мероприятие организовано во Дворце Независимости и приурочено к одному из главных праздников страны - Дню защитников Отечества и Вооруженных Сил.

"Это праздник тех, для кого долг, честь, Родина - важнейшие жизненные ориентиры. Тех, кто носит погоны и является оплотом мира и стабильности в стране, пользуясь заслуженным уважением всего белорусского народа", - подчеркнул Глава государства.

"Недавно, встречаясь с учеными, я сказал, что без науки у нас нет будущего. Добавлю, что без людей в погонах, стоящих на страже правопорядка и закона, у нас вообще не будет ничего, в том числе и страны", - заявил Александр Лукашенко.

Президент выразил уверенность, что заслуженные награды и новые погоны станут для их обладателей хорошим стимулом для дальнейшей работы. "Также убежден, что, если потребуется, каждый из вас без колебаний сделает все возможное и невозможное для защиты Беларуси - надежно и с достоинством, как должен это сделать настоящий офицер", - сказал Александр Лукашенко.

Глава государства еще раз поздравил всех с праздником, а присутствующих еще и с заслуженными наградами и званиями, пожелав крепкого здоровья, добра, счастья и мира родной Беларуси.

Александр Лукашенко напомнил, что в этом году исполняется 85 лет с начала Великой Отечественной войны, когда в страну пришла большая беда, с которой народы СССР справились ценой неимоверных потерь и лишений.

"Мы видим, что сегодня международная обстановка схожа с тем непростым периодом в нашей стране. Западом целенаправленно нагнетается военная истерия, непрерывно растут военные бюджеты (стран. - Прим.) НАТО, ускоряются темпы милитаризации Европы, особенно наших соседей на Западе", - обратил внимание Президент.

Александр Лукашенко подчеркнул, что система сдержек и противовесов, ранее обеспечивавшая общеевропейскую безопасность, разрушена. "Мир втягивается в очередную безумную гонку вооружений. В том числе ядерных", - сказал он.

В таких условиях Президент считает основной задачей для всех людей доброй воли, живущих на планете, сделать все возможное и невозможное, чтобы не допустить новой мировой бойни.

"Мы делали и будем это делать, потому что таковы требования времени. Народ Беларуси должен быть уверен в нашей способности, способности военных обеспечить безопасность страны, - заявил Александр Лукашенко. - Главными нашими аргументами должны быть единство народа, сильная армия, высокий моральный дух, выучка наших солдат и офицеров, всех силовых структур".

Глава государства также отметил необходимость непрерывного укрепления обороноспособности страны и обеспечения ее безопасности.

"Ситуация непростая. Вы это чувствуете. Я - тем более, получая обширную информацию о ситуации вокруг нашей страны. Этим продиктовано и мое жесточайшее требование к повышению безопасности и обороны нашей Родины, - сказал Президент. - Я хочу, чтобы вы понимали, что в ближайшее время все люди в погонах будут проверены и сдадут экзамен на профессиональную пригодность. У нас достаточно для этого сил и средств. Прошу это воспринимать как должное".

Александр Лукашенко в связи с этим отметил, что видит ситуацию, складывающуюся в ходе военных действий рядом с Беларусью, знает все недостатки. "Я не хочу, чтобы эти недостатки были свойственны нашей армии. Особое отношение и требование - к офицерам", - подчеркнул белорусский лидер.

"Я земной человек, немало прослуживший в армии, и понимаю: у нас люди разные, новое поколение - знаете, какое оно. И знаете хорошо качество тех людей, которые приходят в Вооруженные Силы. Так будет и на войне. Так есть на том фронте рядом с нами. Люди очень разные, - констатировал Глава государства. - Но тот, кто умеет, кто физически силен (об этом нас предупреждали те, кто воевал в Украине), - они будут жить. Тот, кто шалтай-болтай, в том числе и офицеры, - они погибнут в ближайшие часы. Поэтому физическая подготовка и то оружие, которое вам будет вручено, - главное для сохранения вашей жизни, а равно и нашей страны".

"Вы должны освоить это оружие. И это все зависит от вас - офицеров. Как я сказал, люди разные. Кто-то будет хорошо уметь владеть оружием и физически подготовлен. Кто-то не очень. Но если подготовлен офицер - взвод, рота, батальон, дивизия, бригада всегда выполнят в целом поставленную пред ними задачу. Понимаете, о чем идет речь. Поэтому нам надо серьезнейшее внимание обратить на подготовку офицеров. Чувствую нутром, что мы не дорабатываем именно там. Поэтому где-то у нас, мы это видим в проверке, косяки среди тех, кого мы проверяем. Но об этом мы еще поговорим", - добавил белорусский лидер.

"Хочу вас очень попросить, чтобы ни в коем случае даже на мгновение мы не подвели наш белорусский народ. Вы знаете, что в непростых условиях, в сложной ситуации мы решаем насущнейшие вопросы, которые вы когда-то поставили передо мной, - обеспечение ваших тылов, ваших семей. И прежде всего - квартирный вопрос. Это огромные деньги. И в течение ближайших пару лет мы полностью решим этот вопрос, - заявил белорусский лидер. - Люди это видят. И я не помню случая, чтобы кто-то из наших людей сказал, что мы действуем неправильно, обеспечивая наших военных, всех людей в погонах жильем".

"Еще раз подчеркиваю, люди оценивают это правильно, но очень на нас рассчитывают. И мы их ни в коем случае не должны подвести", - подчеркнул Глава государства.

"Я прошу помнить эти две вещи. Что белорусский народ, не жалея, тратит на нас деньги. И, во-вторых, - офицеры - вы должны владеть всеми типами современного оружия и готовить к этому наших солдат. Не надо обижаться, что не тех призвали, не то качество. Это наши люди. Другого качества не будет. Армия всегда делала из нас качественных людей. Мы должны это помнить ежеминутно и не забывать", - сказал Глава государства.

"А чтобы это все получилось - крепкого вам, настоящего здоровья. Вам, вашим любимым, семьям, вашим детям", - пожелал Президент.

Во время церемонии Александр Лукашенко вручил погоны генерал-майора Андрею Кравченко, Михаилу Матросову и Андрею Филатову.

Погоны генерал-майора юстиции вручены Виктору Легану, а генерал-майора финансовой милиции - Андрею Самбуку.