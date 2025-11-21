Президент Беларуси Александр Лукашенко 21 ноября провел совещание по вопросам развития научной сферы и деятельности Национальной академии наук Беларуси.

В числе участников совещания - высшие должностные лица, председатели облисполкомов и Минского горисполкома, представители республиканских органов управления, члены Президиума Национальной академии наук, руководители и работники организаций НАН, учреждений высшего образования, руководители и работники отраслевых организаций. В общей сложности более двух с половиной сотен участников.

Александр Лукашенко, обращаясь к участникам совещания, напомнил, что ранее не единожды анонсировал эту встречу. Нынешним Председателем Президиума Национальной академии наук было предложено провести совещание в формате встречи, а не съезда, как это было раньше.

"Я сделал вывод, подумал, что мы просто не готовы к съезду ученых. Съезд - это соответствующий уровень, документы, особенно решения. Новый, молодой руководитель Академии наук, полагаю, вместе с вами в нужный момент проработает эти предложения, и съезд ученых мы проведем. Но там больше мы будем говорить не о статусе ученого", - сказал Президент.

Глава государства рассказал, что накануне совещания ему передали несколько аналитических записок и везде говорится о необходимости повышения статуса ученого. В связи с этим Александр Лукашенко обозначил свою принципиальную позицию по данному вопросу.

"Хочу у вас спросить о статусе ученого. Вы от меня хотите, чтобы я ваш статус повысил? Вы задумайтесь, как я, над этим. Я вот неделю думаю, как мне ваш статус повысить. Никто, кроме самого ученого, статус повысить не может. Это должны сделать вы", - отметил Глава государства.

Александр Лукашенко задал прямой вопрос: где тот ученый, имя которого гремит пусть не на весь мир и даже не на постсоветское пространство, но хотя бы на Беларусь?

"Это не только ко мне вопрос, но и к вам - статус ученого. Запомните, не повысите его - никакого у вас статуса не будет. Статус - не зарплата и деньги. Это ваш уровень как ученого. Поэтому статус ученого ищите в себе", - подчеркнул белорусский лидер.

Рассуждая о статусе ученого, Александр Лукашенко провел параллели с аналогичным вопросом в отношении милиции и военных, который остро стоял в 1990-е годы. Глава государства отметил, что тогда он лично способствовал повышению их статуса, и готов делать это сейчас в отношении ученых. Но милиция и военные в сложный период 2020 года своими действиями сами обозначили свой статус, встав на защиту страны и общества. "Они тем самым подняли свой статус на высочайший уровень. Может, то время не пришло, может, "2020-й год" для ученых не наступил, когда вы статус свой поднимете", - заявил он.

Глава государства привел конкретные практические примеры, где применение научных знаний могло бы оказать положительный результат на экономику. Речь зашла о разработке пресс-подборщиков и роботов для доения, которым можно найти широкое применение в сельском хозяйстве.

"Вице-премьера позвал, говорю: умри, но сделай робот на своей ферме. Маленький поставим, чтобы посмотреть, как работает, - отметил Президент. - Он мне заявил, что сейчас проходят испытания второго варианта, к будущему году сделаем. Где были вы?"

"Вот вам и статус, и зарплата, и деньги, если хотите откровенного разговора с моей стороны, - добавил он. - Путь долгий от идеи и воплощения этого пресса на поле. Я это понимаю. Изобретите схему, где мы вас проавансируем, пока вы не создадите конечный продукт - этот пресс, доильную установку или еще что-то".

Речь зашла и об оплате труда ученых. Здесь Президент заметил, что от людей науки требуется вполне конкретный результат. "Встаньте и скажете: кому мы не заплатили за великие открытия? Если такие люди есть, немедленно рассмотрим ваши заявления и примем соответствующее решение, - заявил Глава государства.

Александр Лукашенко остановился и на таком вопросе, как предоставление высоких должностей молодым ученым, следуя принципам омоложения научной среды. "Назначили несколько новых ректоров и осуществили мониторинг коллективов прежде всего. Как же они там работают? Позорище. Обнаглели, зажрались - иначе не скажешь. Доходило до того, что ректор назначает совещание - не глупее его люди... На два часа опоздать может. А то и вообще не прийти, - заявил он. - Мы с вами назначили совещание. На сколько минут я опоздал? А это не только из уважения к вам, а и потому, что через меня вы смотрите на всю страну. И если Президент такой - так и страна такая".

Еще один пример, когда, по мнению Александра Лукашенко, ученые могли по-настоящему проявить себя, - это период пандемии. Глава государства призывал пройти это сложное время, не поддаваясь на призывы остановить работу предприятий и экономику в целом. У такого подхода было достаточно критиков, в том числе внутри страны, но со временем правоту и верность подхода белорусского Президента признали и за рубежом. "А где были вы, ученые? Почему вы не принесли мне эту или другую идею? - спросил он. - Встает вопрос: какой вам нужен статус? Как вы работаете на свою страну?"

"Я задаю вам ту колею, в которой мы должны сегодня с вами обсуждать проблему, а не выходить сюда и завывать, что мы чего-то не сделали, мы чего-то не достигли. Давайте достигать", - призвал Александр Лукашенко.

"Вы же хотите жить в суверенной, независимой стране. А без этого страны быть не может! Без науки не может быть страны. И сегодня такой момент, когда наука архиважна. Вы к этому готовы? Если готовы, давайте без амбиций и понтов начинать работать! - сказал Глава государства. - Общество пришло к такому состоянию, что без науки дальше развития не будет. Мы отстанем, остановимся, упадем, а идущие за нами нас затопчут".

Александр Лукашенко посоветовал Председателю Президиума НАН Владимиру Каранику определится с кадровой политикой для выполнения поставленных задач: "Определитесь, с кем вы там будете работать. Мгновенно будет спрос, и притом жесточайший. Откровенно и честно".

Глава государства подчеркнул, что сейчас важна не только стратегия, но и тактика. "Время конкретных дел. Потому что время выбрало нас. И за нас никто это не сделает. Мы не можем это "наследство" оставить нашим детям", - подчеркнул белорусский лидер.

В этой связи Президент высказался про роль ученых (прежде всего преподавателей) в воспитании молодежи: "Молодежь нужно воспитывать трудом. И многое зависит от вас, ученых, которые занимаются образованием. Это будущая элита. И от ректоров многое зависит. Подумайте над теми вопросами, которые я поднял и о том, что я сказал. И давайте поговорим в этом ключе".

На совещании Председатель Президиума Национальной академии наук Владимир Караник внес ряд предложений по совершенствованию научной деятельности.

Александр Лукашенко поручил Премьер-министру рассмотреть соответствующие вопросы в Правительстве с привлечением при необходимости других ответственных. "По всем вопросам принять решения. По всем! До 1 января мне доложить для того, чтобы я это формализовал. Естественно, Ваши предложения (главы НАН. - Прим.) лягут в основу", - поручил он.

Президент напомнил, чтобы те акценты, которые он расставил в начале совещания в части статуса ученых, результативности их работы и в целом роли науки для будущего развития страны, были обязательно учтены в итоговом варианте предложений.

"За мной задержки не будет. Обещаю, что в течение суток все внесенные вами документы и Правительством будут подписаны Президентом. Надо, чтобы с 1 января мы начали работать", - заверил Глава государства.

Руководителю НАН Владимиру Каранику Александр Лукашенко еще раз напомнил о задаче заняться кадрами, определиться, с кем дальше работать. "Надо подключить Президента - пожалуйста, Правительство - пожалуйста", - сказал он.

"До 1 января все вопросы! - еще раз подчеркнул белорусский лидер. - Чтобы ученые нам не сказали, что мы чего-то не доработали".

Александр Лукашенко во время совещания ориентировал Высшую аттестационную комиссию не снижать жим в обеспечении качества диссертаций.

"Ни в коем случае не снижать требований, пока ты работаешь в ВАК руководителем. Никакого снижения быть не должно, - сказал Глава государства, обращаясь к Председателю Высшей аттестационной комиссии Александру Гучку. - Я знаю, что тебе непросто. Каждый хочет быть остепененным. А я хочу, чтобы он не только был остепененным, имел степень, а был настоящим ученым. Не надо принижать роль ученых".

Александр Лукашенко подчеркнул, что пусть будет меньше докторов наук, но важен результат. "За ним должна стоять школа", - уверен Президент.

"Не думайте, что мы ослабим здесь жим. Мы этим самым поддерживаем настоящих ученых. Пока я Президент, я от вас буду требовать этого. Стране нужны хорошие ученые! Не должно быть посредственностей", - заявил белорусский лидер.

Аналогично Глава государства высказался и в адрес преподавателей, чтобы они не читали лекции по "желтым конспектам". Важно следовать современным тенденциям и не отставать от практики, а не ориентироваться лишь на факт наличия степени.

Президент отметил, что в Беларуси есть много компетенций, но нельзя стоять на месте. "Надо углублять свои производственные школы", - сказал Президент.

Александр Лукашенко подчеркнул, что именно на это надо выделять средства, чтобы отечественная продукция была лучше, чем зарубежные аналоги. В качестве примера он привел задачи по развитию производства тракторов МТЗ. "Займитесь качеством, создайте супертрактор из трактора, который у нас есть", - ориентирует белорусский лидер.

Президент подчеркнул, что важно устранить разрыв между производителями, которые должны выступать в роли заказчиков, и исследователями - научной сферой. И это в том числе задача Государственного комитета по науке и технологиям.

О важности тесной связи между наукой и производством в своем выступлении на совещании также говорил председатель Брестского облисполкома Петр Пархомчик, который ранее долгое время работал в промышленности, в том числе на постах министра и профильного вице-премьера. Он отметил, что важно быстрее внедрять разработки и прототипы, доводя их до стадии серийного выпуска.

"Самое главное - вопрос инновационного развития. Нельзя останавливаться на каком-то определенном цикле. Надо постоянно двигаться вперед. Закончил один цикл развития своего предприятия - надо срочно переходить на новую стадию. Только в этом случае будешь конкурентоспособным", - подчеркнул Петр Пархомчик.

На совещании также выступили руководители Государственного комитета по науке и технологиям, Высшей аттестационной комиссии, представители академической, вузовской и отраслевой науки.

В завершение состоявшейся дискуссии Александр Лукашенко в своем выступлении подвел итоги и поставил перед научной сферой и ответственными за ее развитие ряд задач.

Президент напомнил, что в августе этого года состоялось совещание с рабочей группой по анализу деятельности НАН Беларуси: "Изучение ее выводов и предложений показало, что в работе Национальной академии наук Беларуси и всей научной сферы имеются явные недочеты и перекосы. Об этом, может, даже излишне, мы говорили сегодня. Но при этом есть и серьезный потенциал".

Глава государства отметил, что через несколько недель Всебелорусскому народному собранию предстоит утвердить Программу социально-экономического развития страны на ближайшие пять лет. Александр Лукашенко назвал программу важнейшим документом. "Документ, в котором наука должна зазвучать на совершенно ином уровне. Стать настоящим драйвером развития страны", - подчеркнул он.

Президент убежден, что именно от эффективности реализации научного потенциала зависит конкурентоспособность экономики и укрепление суверенитета Беларуси. "Достижения у нашей науки есть. Прежде всего в области материаловедения, информационных технологий, медицины, сельского хозяйства, биотехнологий, космических исследований, и некоторых других", - указал Александр Лукашенко.

"Вы знаете мое уважительное отношение к ученым людям. Поэтому сегодня собрались. Но, думаю, нам съезд ученых надо провести, где будут говорить только ученые, и это будет очень серьезное мероприятие. Я думаю, в будущем году. Вы подтянете свою работу, подумаете над теми вопросами, о которых мы сегодня говорили, осмыслите их, и мы проведем этот съезд", - добавил Глава государства.

"На этапе становления молодого белорусского суверенного государства мы выбрали науку как один из приоритетов своей работы. И ни разу не усомнились в правильности этого решения, - сказал Александр Лукашенко. - Мы сохранили научные школы, развили материально-техническую базу научных организаций, сформировали механизмы государственной финансовой поддержки исследований и разработок".

Президент отметил, что с каждым годом бюджетные расходы на научно-техническое и инновационное развитие только увеличиваются. "На это деньги выделяются немалые. Но самый главный вопрос заключается в том, растет ли отдача от тех затрат и усилий, которые государство тратит на развитие науки. Не всегда - это следует из нашей сегодняшней дискуссии. Генерирует ли научная сфера разработки, соответствующие мировому уровню, готовые для внедрения в конкретных отраслях, а не только для демонстрации на стендах выставок?" - обозначил вопросы эффективности научной сферы Александр Лукашенко.

По его словам, нерешенных вопросов в этой сфере много. Глава государства напомнил, что при назначении поручал Председателю Президиума НАН Владимиру Каранику ускорить работу по устранению всех проблем, тормозящих деятельность Академии и научной сферы в целом. "Он мне пообещал, что к 1 января основные завалы и проблемные вопросы будут решены. К съезду ученых мы должны прийти во всеоружии. Могу сказать, что пока серьезного такого ускорения в этом направлении не наблюдается", - добавил Президент.

"На сегодня вопрос вопросов - естественное старение научных кадров, особенно в фундаментальных направлениях. Мы можем увеличить финансирование, построить новые здания и лаборатории, оснастить их самым передовым оборудованием. Но должны помнить постоянно: кто там будет работать? У нас молодежи в науке - примерно одна треть (кто-то говорит около 40%). Имеется настоящий провал по ученым в возрастной категории 40-50 лет. Нам нужна преемственность", - заявил Александр Лукашенко.

Глава государства обратил внимание, что любые знания и технологии устаревают. В то же время, научные школы, подпитанные интеллектом молодых, - это своего рода вечный двигатель. "Я уже неоднократно говорил: каждый из вас, прежде всего доктора, профессора, членкоры, академики, должен готовить себе смену", - подчеркнул он.

По словам Президента, у каждого доктора и кандидата наук должны быть ученики-последователи. С сегодняшнего дня это не только мера личного успеха состоявшегося ученого, но и его профессиональная пригодность, добавил Александр Лукашенко. Это также важнейший критерий для получения ученых званий или избрания академиком либо членом-корреспондентом НАН Беларуси.

"Должна быть смычка опыта и молодости. А что мы имеем? Численность исследователей высшей научной квалификации снижается, в отдельных отраслях уже приблизилась к нижней границе приемлемого уровня. Ее дальнейшее сокращение может вызвать критическое падение уровня компетентности отдельных организаций и научной сферы в целом и стать препятствием на пути модернизации экономики", - заключил Глава государства.

"Как меня информируют, диссертационные труды далеко не всегда соответствуют приоритетным направлениям научной, научно-технической и инновационной деятельности. Темы всех научных работ должны соответствовать времени и актуальным потребностям экономики и социальной сферы", - заявил Александр Лукашенко.

Президент привел один из недавних примеров: "В одном из обращений, которые мне поступили, тема - "Метод педагогического молчания как средство развития познавательной самостоятельности иностранных студентов". Насколько это актуально и применимо потом в педпрактике или в жизни, трудно сказать. И таких случаев немало. Особенно в гуманитарной сфере".

Глава государства обратил внимание и на тот факт, что одна и та же тематика может под разными соусами переписываться из диссертации в диссертацию. А порой научные работы и вовсе содержат прямой плагиат, что, по словам Президента, недопустимо.

"Вам, Александр Евгеньевич (Председатель Высшей аттестационной комиссии Александр Гучок. - Прим.), поручалось в свое время навести порядок с аттестацией научных кадров и обеспечить объективный подход к процессу защиты диссертаций. Действуйте, это актуально и сегодня. Вы действуете верно, но не надо все превращать в прокурорский надзор - это же ученые", - подчеркнул Александр Лукашенко.

В качестве одного из решений обозначенной проблемы Президент предложил следующий вариант. "Пусть отраслевой министр согласовывает темы диссертаций. Отдельные, или все, или как-то еще - посмотрите. Нам проще будет их финансировать", - отметил Глава государства и поручил проработать этот вопрос.

"Необходимо повышать уровень и продуктивность взаимодействия университетской, академической и отраслевой науки, формировать совместные междисциплинарные кластеры и лаборатории", - подчеркнул Глава государства.

Например, пока не очень видна роль НАН в медицинской науке, и об этом говорилось на одном из заседаний рабочей группы по анализу деятельности НАН. "Вы проиграли конкуренцию, как утверждается, университетам и РНПЦ. Хотя и там звезд с неба не хватают", - заметил Президент.

Александр Лукашенко потребовал изучить ситуацию и при необходимости принять решения. В частности, это касается бюджетных затрат. "Мы не можем распыляться. Лишних денег нет. Само время требует от нас консолидации усилий на магистральных направлениях, которые обеспечат для белорусского государства устойчивость и высокое качество жизни наших людей", - заявил белорусский лидер.

Академии наук Президент поставил задачу сконцентрировать усилия на решении проблем реального сектора экономики. "Это закон, который должен железно выполняться", - подчеркнул он.

Во-первых, нужно усилить взаимодействие с отраслевиками и крупными предприятиями. Инновационный разрыв между лабораторией и производством недопустим, констатировал Глава государства.

Во-вторых, Александр Лукашенко обратил внимание на проблему тематического дублирования и мелкотемья в научно-технических программах. "Предлагаемые темы зачастую не обеспечивают получения новых знаний и готовых к тиражированию технических разработок", - сказал он. Глава государства уточнил, что при борьбе с "мелкотемьем" нужно не упустить хоть и частные на первый взгляд, но важные темы. Ведь без условной новой шестеренки порой невозможно выпустить качественный образец новой техники.

"Может быть, прозвучит грубо, госпрограммы - это не кормушка! Главная задача, прежде всего для ГКНТ, - прекратите выполнять невостребованные исследования и создавать бесперспективную продукцию! - потребовал Президент. - Тогда вопрос с защитой диссертаций отпадет сам по себе. Каждое задание в научно-технических программах - это тема диссертации. Выполнил задание - получи научную степень". Еще одно важное условие - наполнение программ такими заданиями, которые показывают результат не в далекой перспективе, а сейчас. Кроме того, нужно наконец определиться с тем, кто выступает заказчиками этих программ.

"Как я уже заявлял, платить будем за результат!" - подчеркнул Глава государства.

Он напомнил, что ответственность за эффективное использование средств в полной мере лежит на ГКНТ, который выполняет функции Комитета госконтроля в науке. "В следующем программном цикле ваша задача - провести жесткую, но объективную экспертизу заданий, организовать работу, нацеленную на результат, а не на распыление государственных средств", - потребовал Президент.

Он поручил сместить приоритет на технологии, которые работают на всю экономику, на так называемые сквозные технологии. "Ни для кого не секрет, что именно они позволяют стране оставаться в авангарде глобальной гонки и избегать технологического отставания", - заметил белорусский лидер.

"Нужно создавать условия, при которых инвестиции в эти базовые технологии принесут максимальный эффект для всей экономики", - ориентировал Глава государства.

В этой связи Александр Лукашенко предложил проработать механизм, когда ученый-разработчик берет на себя коммерциализацию результатов научно-исследовательских работ, а потом из прибыли выплачивает государству все израсходованные бюджетные средства или их часть. "Вы подумайте над этим механизмом. В рыночной же экономике живем", - заметил Президент. При этом он предостерег от негативных примеров, которые есть сейчас. Например, когда за некоторые разработки, выполняемые для заказчиков из-за рубежа, вознаграждение получает конкретный человек в Беларуси - руководитель группы или ученый. Хотя образование этот человек получил в Беларуси, использовал для выполнения разработки отечественное оборудование и лаборатории. "Мы это видим. Все, мужики, дурница закончилась. Услышьте меня. Я не против, чтобы вы зарабатывали. Но не таким образом - не за счет чужого труда, оборудования и прочего, - обратил внимание Александр Лукашенко. - К съезду ученых вы это искорените".

В то же время Президент поручил продумать, каким образом можно поощрить, заплатить тем, кто действительно честно работает, выполняя зарубежные заказы, и привлекает в страну валюту. "Подумайте, как мы заплатить за это должны. И жалеть денег не надо на это", - сказал Глава государства.

"Абсолютно всем субъектам надо принимать непосредственное участие в реализации и проведении в жизнь научной и инновационной политики государства", - обратил внимание белорусский лидер. По его словам, это касается и предпринимательского сектора, и местной исполнительной власти. К слову, участие последней в государственных научно-технических и инновационных программах пока остается формальным, заметил Президент.

"Ваша задача - совместно с университетами, научными институтами, конструкторскими бюро активнее включаться в генерацию новых крупных проектов, которые станут символами экономики будущего, - ориентировал руководителей местной вертикали Александр Лукашенко. - Это не только атомная станция. Главный критерий - результат: создание новых рабочих мест и снижение технологической зависимости. Персональная ответственность за это лежит на губернаторах".

Кроме того, Президент ставит задачу шире использовать потенциал технопарков, где коллективы ученых совместно с конструкторами и инженерами смогут извлечь практическую пользу из собственных разработок. Сейчас в Беларуси порядка 15 технопарков. "Не стоит забывать и про детские центры научно-технического творчества. Вот оттуда надо начинать ориентировать в науку", - заметил Глава государства.

Александр Лукашенко также потребовал по-новому, свежим взглядом извне, посмотреть на управленческую вертикаль в научной сфере: Академию наук, ГКНТ, ВАК и иные госорганы. "Необходимо привлекать специалистов-практиков из конкретных производственных сфер. Тогда и реализация стратегических проектов будет ориентирована на внедрение научных результатов в производство", - сказал Глава государства.

Президент подчеркнул, что высказанные на совещании предложения и принятые решения нужно довести до широкого круга ученых и управленцев. Чтобы они понимали, по каким правилам и порядкам им придется жить и работать далее.

"Возможно, не все сторонники поисков чистого научного знания понимают, что пресловутая эпоха концептов открытых инноваций, инновационных союзов и других красивых посылов о мировой принадлежности научных открытий закончилась или, может, заканчивается", - обратил внимание белорусский лидер.

По его словам, та эпоха сменилась трендом на обособление, закрытие границ для высоких технологий, исключение ученых не тех стран (для "продвинутого" Евросоюза) из сформированных и успешно работающих исследовательских консорциумов. "Все начали закрываться", - констатировал Президент. Наиболее отчетливо это прослеживается в микроэлектронике (создаются барьеры при поставках средств производства, компонентной базы и комплектующих, вводятся санкции на поставки высокотехнологичных решений в недружественные страны).

"Белорусское общество ждет от ученых новых прорывных идей, удержания лидирующих позиций в традиционных направлениях научной специализации, расширения компетенций в формирующихся мировых векторах научно-технического прогресса", - заявил Александр Лукашенко.

Александр Лукашенко обозначил ключевые задачи для Национальной академии наук. "Эти задачи нужно начинать решать без раскачки и махровой бюрократии, которой Академия наук Беларуси славится на всю страну", - сказал он.

Первое и самое важное, по словам Президента, - быстрый трансфер технологий в реальный сектор. Возможно, из действующей штатной численности НАН необходимо создать отдельную структуру или офис при Академии с основной функцией по сопровождению внедрения самых перспективных разработок на конкретных предприятиях. В такой структуре надо поставить задачу создать постоянно обновляющийся каталог инноваций, доступный бизнесу и госструктурам.

Второе, на что обратил внимание Президент, - проведение отраслевых дней научных инноваций, что позволит повысить узнаваемость. "Возьмите за правило проводить на регулярной основе (допустим, раз в квартал) отраслевые дни научных инноваций для представителей промышленности, села, строительства, сферы услуг", - ориентировал Александр Лукашенко.

Такой информации сейчас не хватает. Например, Президент удивился, когда во время посещения одного из ведущих предприятий - совхоза "Рассвет имени Орловского" - спросил руководителя, какие сорта там высевают, и выяснил, что тот не осведомлен о многих отечественных сортах, не знаком с директором Института картофелеводства, использует импортные сорта.

Третья задача от Президента касается финансирования разработок. "Много лет идет болтовня про так называемое венчурное финансирование, которое, якобы, в нашей стране вообще не развивается. Объясню попросту: это прямые бюджетные деньги на разработку (стартап), которая, возможно, и не будет успешной", - уточнил Александр Лукашенко.

"Раз уже сейчас собрались и повышаем роль Академии наук, готов рассмотреть предложение о консолидации всех венчурных ресурсов под крышей Академии наук. Подумайте, надо или не надо и, как договорились с Александром Генриховичем (Турчиным, Премьер-министром. - Прим.), в Правительство внесите предложения, премьер доложит, - сказал Президент. - С завтрашнего дня - это ответственность Владимира Степановича (Караника. - Прим.). Он человек государственный. А мы через год или два посмотрим, сдвинулось ли что-то в этой сфере, если вы примите это решение". При этом Глава государства предостерег от коррупции и кумовства: "Я прекрасно понимаю право на риск, но за прямое воровство ответите головой".

Александр Лукашенко на совещании по вопросам развития научной сферы озвучил установочные задачи ключевым игрокам.

Первой Президент обозначил тему совершенствования механизмов финансирования науки. "Здесь прежде всего набивший оскомину вопрос наукоемкости ВВП. Это отношение затрат на науку к ВВП", - отметил Глава государства.

Александр Лукашенко заметил, что здесь еще важна и методика подсчета, чтобы все было объективно и соответствовало реальному положению дел.

Президент заявил о необходимости конкретных решений для повышения наукоемкости ВВП за счет различных источников. "Надо идти к тому, чтобы было больше одного процента, а лучше два (от ВВП. - Прим.)", - сказал он.

"Необходимо посмотреть, оптимален ли перечень направлений расходования ресурсов инновационных фондов и как использование этих средств влияет на наукоемкость ВВП. Напомню, инновации - это инвестиции в новации. Всегда ли у нас так?" - обозначил вопрос Глава государства.

Во-вторых, по-прежнему существует ситуация, когда научные исследования выполняются по принципу "делаем, что можем, а не то, что нужно". "В свою очередь предприятия вместо заказа разработок в Беларуси вкладывают огромные средства в импорт зарубежных технологий и оборудования, попадая при этом в зависимость. А делать можем все, и даже без диктатуры. Может для начала и надо (импортировать то или иное оборудование. - Прим.). Но надо потом локализовываться. И повторить это на более высоком уровне. К этому должны стремиться, - заметил Глава государства. - А на отдельных предприятиях вообще просматривается тенденция работы без развития, когда никакие инновации не нужны. Так быть не должно".

Чтобы изменить эту ситуацию, Александр Лукашенко поручил каждому министерству ежегодно формировать "задачник разработок" для своей сферы и передавать его представителям академической, вузовской и отраслевой науки. "При этом, если такая разработка будет отвечать всем заданным критериям, заказчик будет обязан обеспечить ее внедрение. И ответственность за это тоже будет лежать на нем. Но и наука должна предлагать свои наработки в проактивном режиме", - сказал Президент.

Он поручил руководителю НАН отстроить эти процессы за первое полугодие 2026 года. "Тогда сразу поймем, может ли наша наука обеспечить потребности реального сектора и куда надо стремиться", - заметил Глава государства.

Третья задача касается кадровых вопросов. "Необходимо выработать пакет системных мер для решения проблемы старения и вымывания научных кадров. Когда я говорю "старение", я не имею в виду возраст. Дело не в возрасте", - отметил Александр Лукашенко.

По словам Главы государства, для ученых главное - чтобы "работала голова" и было желание достигать новых результатов и двигать науку вперед. И тот или иной возраст в этом плане часто не имеет определяющего значения.

"Я уже говорил, что некоторые у нас учеными вроде бы стали, диссертации защитили, даже стремились или стремятся что-то открыть, а кланяются этой западной науке. Нежелательно, конечно, чтобы уезжали. Ну поезжайте, пройдете через "посудомойку", образно говоря. Может быть, что-то и получится. Но где родился, там и пригодился. Начинай работать здесь и давать результат", - ориентирует белорусский лидер.

Александр Лукашенко еще в этой связи обратил внимание, что к концу жизненного пути люди, как правило, возвращаются на родину. "Поэтому надо подумать, куда мы вернемся", - призвал Глава государства.

"Ученому надо помогать, я не спорю. Открытия и изобретения не появляются в одночасье или в один месяц. Надо подумать, как мы будем авансировать, поддерживать. Но только по тем программам, по которым ГКНТ с вами определится, и они нам нужны будут, - отметил Президент. - За все, что нам сегодня нужно, надо платить. Для этого деньги есть всегда. Просто мы, белорусские люди, не привыкли разбрасываться деньгами. Вертолетных денег нет".

Правительству совместно с НАН Беларуси поручено постоянно отслеживать уровень зарплат в науке и образовании и не допускать диспаритета.

"Требования к науке будем только усиливать, а за результаты достойно платить. Я хочу, чтобы вы понимали мои подходы. Они земные: дай товар - получи деньги. Аванс? Если заслуживаешь доверия - дадим аванс, и немалый. Гарантии должны быть, - сказал белорусский лидер. - Нам надо серьезно встряхнуться, посмотреть, что происходит вокруг, и подумать, хотим ли мы оказаться там, куда нас пытаются затянуть отдельные кукловоды мировой политики. Или мы хотим мирно трудиться и достойно жить?.. Если так, тогда надо по-настоящему работать!"

Глава государства подчеркнул, что без науки и инноваций производительность труда в два раза увеличить не удастся. Поэтому у ученых особая роль в этих процессах.

Резюмируя, Александр Лукашенко еще раз напомнил о необходимости в будущем году провести очередной съезд ученых: "Мы ждем, когда вы в будущем году будете готовы провести съезд ученых. Это будет зависеть не только от меня. Я подстроюсь. Определяйте время. Но главное, до съезда ученых, - мы должны уйти от тех проблем и решить те задачи, которые перед нами сегодня стоят. Мы их в общем плане обозначили. Теперь за работу!"