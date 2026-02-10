Президент Беларуси Александр Лукашенко 10 февраля собрал совещание по вопросам оснащения Вооруженных Сил и развития военно-промышленного комплекса Республики Беларусь.

В числе участников совещания Премьер-министр Александр Турчин, Глава Администрации Президента Дмитрий Крутой, Госсекретарь Совета безопасности Александр Вольфович, Председатель КГК Василий Герасимов, вице-премьеры Виктор Каранкевич и Анатолий Сивак, Министр обороны Виктор Хренин, Министр финансов Владислав Татаринович и Председатель Госкомвоенпрома Дмитрий Пантус.

Александр Лукашенко отметил, что совещание носит закрытый характер, так как много конфиденциальных вопросов. "Но главный вопрос - как идет создание мощностей по производству боеприпасов? В будущем году, даже к концу этого года, мы должны иметь свои боеприпасы. Ходовые боеприпасы", - сказал Глава государства.

Президент подчеркнул, что в современных условиях самодостаточным может считаться лишь то государство, которое прежде всего способно обеспечить свою безопасность в военной сфере. "Хотим мы или нет, я давно об этом предупреждал белорусский народ, вы тем более знаете об этом, нам придется укреплять нашу обороноспособность", - заявил Глава государства.

"Наращивание военной компоненты у наших границ, особенно со стороны Польши, нас не просто настораживает. Мы понимаем, что это просто так не делается. Люди деньги просто так на танки и боеприпасы не тратят. Поэтому в свое время мною было принято решение с учетом специальной военной операции Российской Федерации заняться укреплением нашей обороноспособности еще в более серьезных масштабах", - сказал Президент.

По словам Александра Лукашенко, как бы не превозносили роль ракет и беспилотников в современных военных конфликтах, но не они решают судьбу даже не войны, а отдельного боестолкновения. "По-прежнему в ходе войны в Украине, мы видим, большую роль играют обычные вооружения. Артиллерия, 152-е боеприпасы к ним (152-миллиметровые артиллерийские боеприпасы. - Прим.). И очень эффективно себя зарекомендовали установки "Град" - бывшая "Катюша" в годы Великой Отечественной войны. Они тогда очень серьезно помогли нам. И сегодня эти установки типа "Град" играют большую роль на поле боя", - отметил Президент.

Александр Лукашенко констатировал, что, как показывает опыт военных действий, расход подобных боеприпасов очень большой.

Поэтому ранее было решено производить отечественные боеприпасы для артиллерийских орудий и установок "Град". "Принято было решение о строительстве у нас соответствующих производств, которые могли бы выпустить достаточное количество боеприпасов. Никакого секрета здесь нет. Я это не скрываю. Вы видите, что делается в Западной Европе - крупнейшие компании Европы все в большем количестве производят боеприпасы", - сказал Глава государства.

Александр Лукашенко напомнил, что когда-то стоял вопрос о собственном производстве патронов, и сейчас он уже решен. "Гранатометы будут иметь свое место в любом бою, особенно у нас в связи с теми природными условиями, которыми мы располагаем. Поэтому выстрелы для гранатометов должны быть свои", - продолжил Президент.

Резюмируя сказанное, Глава государства отметил, что все упомянутые боеприпасы могут быть произведены в необходимом количестве и хорошо храниться. "Мы в достаточном количестве можем их производить и положить на склад. Это не беспилотники, которые на склад в большом количестве не положишь. Да и складов сколько надо для того, чтобы хранить беспилотные летательные аппараты разных типов", - сказал он.

Президент поинтересовался, как как организовано производство и предупредил всех ответственных: "Упаси вас господь сорвать это мероприятие по срокам".

Отдельно Глава государства упомянул о необходимости четкого распределения полномочий и задач. "Я не хочу, чтобы Правительство уходило в сторону от этих проблем. Но у каждого свои задачи. Финансирование - вместе с Министром финансов и прочими вы (Правительство. - Прим.) за это отвечаете. А организация и контроль должны быть на Государственном секретариате и Комитете государственного контроля", - отметил Александр Лукашенко.