Посещение 227-го общевойскового полигона в Борисовском районе

Президент Беларуси Александр Лукашенко лично проверяет боеготовность Вооруженных Сил. Глава государства в рамках внезапной проверки посетил 227-й общевойсковой полигон в Борисовском районе.

Глава государства по прибытии заслушал доклад о ходе проверки боевой готовности соединений и воинских частей, проводимой по плану Минобороны и Генштаба. Подробности рассказал Министр обороны Виктор Хренин, которого лишь в 7 утра предупредили о неожиданном приезде Президента. Сейчас эта проверка проводится параллельно, не дублируя задачи, которые ставятся в рамках внезапной проверки по линии Президента и Государственного секретариата Совета безопасности.

Министр в частности доложил, что дислоцированная в Гродно 6-я отдельная гвардейская механизированная бригада приведена в повышенную боевую готовность. В таком объеме бригада еще ни разу не проверялась. "Бригада будет полностью отмобилизована до штатов военного времени. На сегодняшний момент призваны военнообязанные запаса в полк резерва Западного оперативного командования, - сказал глава военного ведомства. - В соответствии с новой методикой, исходя из опыта и проблемных вопросов, которые мы выявили в ходе проверок 19-й и 11-й бригад, мы увидели, что необходим упреждающий призыв офицеров запаса и проведение занятий с ними".

На прошлой неделе был осуществлен такой упреждающий призыв офицеров запаса в количестве 400 человек.

"Всех призвал или кого-то не нашли?" - уточнил Александр Лукашенко.

"Всех - 100%. Кстати, отмечают, что люди сейчас с большим желанием. Меньше было желающих где-то ускользнуть, найти какую-то причину. Даже обращений не было", - заметил Виктор Хренин.

По этому поводу Александр Лукашенко сделал вывод: "То есть люди серьезно относятся к призыву. Ну наконец-то поняли, что это учеба: а если война - а мы ничего не умеем делать".

Александр Лукашенко также поинтересовался предварительными итогами и впечатлениями от первого этапа внезапной проверки боеготовности, которая проводится по его поручению. "Армия способна воевать. В целом все командиры бригад, которые получили Ваше распоряжение, задачу четко уяснили, приняли решения о совершении маршей в указанные районы. Марши все совершили, на марше никого не потеряли", - доложил Государственный секретарь Совета безопасности Александр Вольфович.

По его словам, были единичные случаи неисправностей. Но машины на марше ремонтировали своими силами, не привлекая части центрального подчинения. "С опозданием на час-полтора две-три машины доходили в район. Это не влияло на выполнение боевой задачи той или иной воинской частью в целом. Есть вопросы по дисциплине марша, по некоторым расчетам. Но это учебные вопросы, которые мы проанализируем и проведем детальный разбор", - отметил Госсекретарь Совбеза.

Глава государства посетил командно-наблюдательный пункт батальона в районе сосредоточения, где пообщался с военнослужащими, ознакомился с выполнением мероприятий проверки. В том числе речь шла о том, как обустроен быт солдат.

Президент подчеркнул важность проведения подобных проверок, чтобы поддерживать на высоком уровне выучку войск. "Проверку проходят все. И даже Министр обороны и Госсекретарь. Есть люди, которые за ними тоже наблюдают и мне докладывают, - отметил Александр Лукашенко. - Сейчас зима такая, что проверке подвергнем всех".

"Ребята, вы должны учиться своему делу. Обязательно. Тот, кто не подготовлен, - это смертник. У нас никто спрашивать не будет, когда и как воевать. Наоборот, будут искать возможность нас атаковать неожиданно. Я не говорю, что это завтра будет. Но и не могу сказать, что этого не будет вообще. Поэтому мы готовимся", - заметил белорусский лидер, говоря о необходимости быть готовыми к любому развитию событий.

Побывал Глава государства и в блиндаже, где размещается личный состав. Условия хоть и походные, но в случае военного времени более чем приемлемые. "У вас тут курорт", - заметил Александр Лукашенко, вспомнив, как в годы его службы приходилось "воевать" на учениях и в более суровых условиях.

В ходе посещения полигона были также обсуждены вопросы оснащения воинских соединений современной техникой, подходы в решении кадровых вопросов. Президент подчеркнул, что солдаты должны быть обеспечены всем необходимым, чтобы выполнять свои задачи.

"Учитесь, учитесь. На всякий случай учитесь. Будете уметь все делать - будете жить", - напутствовал военнослужащих Глава государства.

Президент на полигоне посетил стрельбище, где проходили учебные стрельбы из гранатомета и автоматического оружия. Планировалось также выполнить учебные стрельбы из вооружения бронетранспортеров, однако густой туман внес свои коррективы. Но и в военное время в этих условиях задействовать данную технику было бы нецелесообразно, так как цели не видны.

"Надо ждать тогда. Ждите, проводите по плану. Что мы будем стрелять в белый свет..." - сказал Глава государства.

Подводя итоги, Александр Лукашенко отметил, что хотел увидеть воочию, насколько войска подготовлены для ведения боевых действий.

"Ну, радости немного, давайте так откровенно говорить. Стреляют, видят мишени. Будем считать, что так себе, - сказал Глава государства. - Волнуются, конечно, - Президент стоит за спиной. Я понимаю, что волнение определенное есть. Ну, так на так - где-то попали, где-то промахнулись".

Важно отметить, что к стрельбам привлекалась не специально подобранная команда, а военнослужащие в порядке списка и независимо от срока службы и опыта.

"Пускай работают дальше. Мы посмотрим, как твою жизнь усложнить. Мы тебе усложнять будем сейчас жизнь. Так что не расслабляйся. Ну а с комбатов, конечно, шкуру будем по-мужски драть", - добавил Президент, обращаясь к Министру обороны.