Судьи Верховного Суда удостоены медалей и Благодарности Президента Беларуси за многолетний плодотворный труд, высокий профессионализм, значительный личный вклад в развитие и укрепление судебной системы, осуществление правосудия и обеспечение законности. Соответствующие Указ и распоряжение подписал 10 апреля Глава государства Александр Лукашенко.

Судьи Верховного Суда Татьяна Протащик, Валентина Кривая, Анна Соколовская, Ирина Тылец, Инна Цисик и Алексей Тетюхин награждены медалью "За трудовые заслуги", Петр Листратенко, Алексей Рыбаков и Андрей Ефремов - "За безупречную службу" III степени.

Звание заслуженного юриста Беларуси присвоено судье Верховного Суда Валентине Кулик.

Судьям этого суда Андрею Алещенко и Федору Чубковцу объявлена Благодарность Президента.