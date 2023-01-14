Прием от имени Президента на старый Новый год

Белорусы всегда будут выстраивать свою политику и уклад жизни самостоятельно. Об этом Глава государства Александр Лукашенко заявил 14 января на приеме от имени Президента на старый Новый год.

"Дорогие друзья! Завершаются зимние праздники. Кому-то к сожалению, мне лично к счастью. Мы встретили, надо сказать, эти праздники достойно и красиво. В домашнем уюте и тепле, за праздничным столом, но главное - под мирным белорусским небом. Традиционно благодарю всех вас за труд, за вашу позицию, которая в это непростое время является надежной опорой нашему государству, - сказал Александр Лукашенко. - И, конечно, спасибо за ваши творчество и талант (в этом зале сегодня, как я понимаю, исключительно талантливые и творческие люди). Без этих дарованных вам Господом качеств новогодние и рождественские дни не были бы такими яркими и интересными. Когда страна отдыхала, вы работали. На детских утренниках, уличных площадках, в телеэфире. Поэтому сегодняшний вечер - это ваш праздник! Вы этот праздник заслужили".

На президентский прием приглашены журналисты, политологи, артисты, спортсмены, представители разных профессий и сфер деятельности, высшие должностные лица, руководители государственных органов и предприятий.

"Словом, люди, погруженные в политическую жизнь страны и мира. Люди, которые, скажу прямо, делают эту политику и создают этот мир. Скажу предельно конкретно: какую бы нам ни навязывали информационную или иную повестку, свою политику и уклад жизни мы, белорусы, всегда выстраивали и будем выстраивать исключительно самостоятельно. Вот от всех нас, около трех сотен присутствующих здесь, зависит, какой будет наша страна и какая будет жизнь на нашей земле, - заявил Глава государства. - Никакие внешние обстоятельства и угрозы не изменят наши цели. Наш выбор - созидание".

"Мы целенаправленно шли от Года народного единства к Году исторической памяти, зная, что первое просто невозможно без второго и наоборот. Так же невозможен и образ будущего - доброго, светлого - без таких понятий, как мир и созидание. Именно таким мы хотим видеть 2023 год - Годом мира и созидания. И не только на своей земле", - подчеркнул Президент.

Глава государства заметил, что сегодня это понимают даже те, кто еще вчера противопоставлял себя государству, выступал против, как они говорят, "режима". "А сегодня они видят в таком режиме свое спасение. Процентов 90 тех. Я уже говорил об этом в храме: мы к этому готовы. В какой форме это будет, какой путь они должны пройти обратно к себе домой - вам определять", - сказал Александр Лукашенко.

"Дорогие друзья! В вас и миллионах таких, как вы, настоящих патриотах, я абсолютно сегодня уверен. Поэтому повторю то, что сказал 7 января: этот год должен быть обязательно лучше. Мы это пообещали людям", - обратил внимание белорусский лидер.

Глава государства Александр Лукашенко на приеме от имени Президента на старый Новый год вручил награды журналистам и работникам культуры.

"Вы все большие молодцы! Но я знаю, что ваш творческий потенциал еще далеко не исчерпан. Время требует большей динамики от каждого из нас. И я надеюсь, что мы, уже отпраздновав по новому стилю Новый год, капитально ввязались в решение тех задач, которые мы должны решить в этом году. То есть мы начали серьезно работать. Очень на это рассчитываю, - сказал Александр Лукашенко. - И я желаю вам постоянно открывать в себе новые грани, покорять новые высоты профессии, стараться быть хотя бы на один шаг впереди того самого текущего момента, о котором мы говорим".

Президент заявил, что вручает заслуженные награды с чувством большой гордости и искренней благодарности. "Мы не забыли, что есть самые-самые. И вот частичку самых-самых мы сегодня с вами отметим", - добавил Глава государства.

За плодотворную работу, высокий профессионализм, значительный личный вклад в развитие национальной журналистики и телевидения, выдающиеся достижения в сфере театрального и музыкального искусства медали Франциска Скорины удостоены начальник отдела по освещению деятельности Президента Беларуси Белорусского телеграфного агентства Владимир Матвеев, заведующий отделом новостей культуры главной дирекции "Агентства телевизионных новостей" Национальной государственной телерадиокомпании Михаил Ревуцкий, редактор отдела по освещению деятельности Президента Республики Беларусь Издательского дома "Беларусь сегодня" Евгений Кононович, солист Национального академического народного оркестра им. И.Жиновича Андрей Колосов, а также главный режиссер Национального академического Большого театра оперы и балета Анна Моторная и солист - ведущий мастер сцены этого театра Дмитрий Шабетя.

Восьми работникам СМИ объявлена Благодарность Президента за значительный личный вклад в реализацию государственной информационной политики, высокий профессионализм, объективное и всестороннее освещение событий общественно-политической и социально-культурной жизни страны.

Благодарности Президента удостоены трое сотрудников главной дирекции "Агентства телевизионных новостей" Национальной государственной телерадиокомпании: заведующая отделом репортеров Анастасия Бенедисюк, заместитель заведующего отделом политических обозревателей Илона Красутская и заведующая отделом выпуска Ирина Яковлева.

Кроме того, Благодарностью Президента отмечены заслуги заместителя директора дирекции информационного вещания ЗАО "Второй национальный телеканал" Светланы Кнутовой и директора дирекции утреннего вещания этого телеканала Татьяны Рудаковской, начальника отдела поддержки и развития интернет-ресурсов Белорусского телеграфного агентства Натальи Еремич, начальника отдела по радиовещанию "Альфа Радио" издательского дома "Беларусь сегодня" Вадима Шепета, заведующего отделом дизайна компьютерной графики дирекции телепроизводства ЗАО "Столичное телевидение" Дмитрия Головчица.