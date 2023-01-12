Стипендии Президента Беларуси на 2023 год назначены 64 аспирантам

Стипендии Президента Республики Беларусь на 2023 год назначены 64 аспирантам, выполняющим диссертационные исследования по приоритетным направлениям научной, научно-технической и инновационной деятельности в учреждениях образования и научных организациях. Это предусмотрено распоряжением, которое подписал Глава государства Александр Лукашенко 12 января.

Научные достижения стипендиатов имеют важное значение для общества и государства. Их успешные разработки в области технических, физико-математических, химических, медицинских, сельскохозяйственных, экономических, педагогических наук, искусствоведения, спорта, наук о Земле актуальны и востребованы.

Результаты их работ внедрены в учебную и практическую деятельность организаций промышленности, медицины, сельского хозяйства, образования. Они представлены на республиканских и международных конференциях, опубликованы в научных изданиях.

Распоряжение принято в целях поддержки научных разработок талантливых аспирантов, привлечения в науку одаренной молодежи, стимулирования подготовки научных работников высшей квалификации, развития отечественных научных школ.