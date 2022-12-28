Новогодний бал для молодежи во Дворце Независимости

Президент Беларуси Александр Лукашенко 28 декабря принял участие в Новогоднием балу для молодежи во Дворце Независимости.

В этом году участниками традиционного новогоднего бала во Дворце Независимости стали 320 юношей и девушек из разных регионов Беларуси. Это одаренные и талантливые учащиеся вузов, ссузов, училищ, воспитанники кадетских училищ и Минского суворовского военного училища, которые проявили себя в учебе, научных и творческих конкурсах, молодежных проектах, общественной и спортивной жизни.

В Зале торжественных церемоний также присутствовали Государственный секретарь Совета безопасности Александр Вольфович, Заместитель Премьер-министра Игорь Петришенко, Заместитель Главы Администрации Президента Игорь Луцкий, министры культуры и образования Анатолий Маркевич и Андрей Иванец, председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев.

Открыл классическую программу бала полонез дебютантов. Под бодрые ритмы пары танцующих шествовали, сменяя друг друга, в великолепных интерьерах Дворца Независимости.

Александр Лукашенко тепло приветствовал всех собравшихся. "Как всегда невероятно красиво мы открываем Новогодний бал, уже традиционный в истории современной Беларуси. Видим, как преображается в этот зимний предновогодний вечер Дворец Независимости", - сказал Глава государства.

Он поблагодарил всех участников мероприятия за удивительную атмосферу, созданную ими, атмосферу праздника высокого искусства и культурных традиций, связывающих эпохи и поколения. "Очень символично, что мы завершаем 2022-й год - Год исторической памяти - на такой яркой и, надеюсь, позитивной ноте", - подчеркнул белорусский лидер.

"Да, в нашей истории было много переломных событий - и драматичных, и судьбоносных. В уходящем году к ним было приковано все внимание экспертов, журналистов, политиков, всех людей Беларуси. Обсуждали, спорили, восстанавливали историческую справедливость. Но сегодняшний вечер мы посвящаем нашему культурному наследию, созданному нашими предками, невзирая на войны, лишения и другие испытания. Их было немало", - отметил Александр Лукашенко.

Нынешний бал, заявил Президент, посвящен созидательной красоте, которая в трудные времена давала надежду на будущее. "Мы видим ее в архитектурных, литературных творениях, живописных и музыкальных шедеврах, в той же бальной традиции, - сказал Глава государства. - За годы нашей независимости, а другими словами, за то время, пока вы росли и взрослели, многое сделано, чтобы сохранить памятники нашего древнего и современного искусства, память наших земляков, заслуживших мировое признание трудом и талантом".

"Нам действительно есть чем и кем гордиться. Вы достойно продолжаете нашу необычайно богатую и яркую историю. Продолжаете успехами в учебе, творчестве, в спорте. Многие находят время для волонтерской деятельности. По зову сердца, абсолютно бескорыстно вы помогаете детям, оставшимся без родителей, одиноким пожилым людям, инвалидам. А кто-то заботится о братьях наших меньших. Все это говорит о том, что лучшие традиции наших самых древних предков, которые никогда не бросали в беде своих близких, живут в каждом новом поколении", - подчеркнул Александр Лукашенко.

"Дорогие друзья! Сегодня Дворец Независимости принадлежит вам. Не раз говорил и повторю, что он открыт для всех, кто стремится честно и добросовестно служить своему Отечеству и своему народу", - обратился Александр Лукашенко к участникам бала.

Глава государства подчеркнул, что здесь создается история современной Беларуси, принимаются стратегически важные решения. "В обсуждении их участвуют люди, которые не боятся брать на себя ответственность за судьбу страны. И наш сегодняшний праздник - это тоже страничка истории. Но истории нашей Родины", - отметил Президент.

Александр Лукашенко отметил, что в зале присутствуют курсанты - будущие офицеры, которые уже могут и сами рассказать про долг Отечеству, о патриотизме. "Это у них в крови, раз выбрали столь благородную профессию - Родину защищать. И время сегодня требует от каждого из нас думать не только о себе, но и о стране, как бы пафосно порой это ни звучало. Независимо от того, носим мы погоны или нет, работаем в госучреждении или пишем картины", - добавил белорусский лидер.

"В канун Нового года я хочу вам пожелать сохранить все лучшее, что есть в нашей жизни. Будьте рассудительными, изучайте разные взгляды на жизнь, разные мнения, но делайте сами свои выводы. Двигайтесь к намеченным целям стремительно, но не забывайте порой оглянуться назад. В многовековой истории белорусской земли вы всегда найдете мудрые советы, которые помогут принять правильные решения в вашей судьбе, в судьбе родной Беларуси", - сказал Александр Лукашенко.

Как отметил Глава государства, сегодня тоже пишется история родной страны и бал - одна из ее страниц. "Но это и страница в вашей жизни. Скажу просто: пройдет совсем немного времени - кто-то в этом, следующем году, через три-пять лет, проходя мимо этого величественного здания и ведя рядом за руку малышку или малыша, оглянется на это здание и скажет: "А я здесь была - счастливой, красивой, устремленной в будущее". И придя домой, покажет фотографию с этого величественного праздника", - сказал Президент. По его словам, таким образом пишется личная история каждого, тесно вплетенная в общую историю государства. "Я хочу, чтобы сегодняшнее мероприятие было яркой страницей в истории вашей жизни. Будьте всегда здоровы и счастливы. Пусть будут ваши родные, близкие также здоровы и глаза у них пусть светятся радостью, глядя на вас", - пожелал белорусский лидер.

Следуя бальным традициям, продолжил программу один из самых популярных танцев, который называют еще королем танцев и танцем королей, - вальс. Затем гости и участники праздника отправились в путешествие по бальным традициям разных эпох: старинный танец бранль был исполнен заслуженным коллективом из Гродно "Белые росы", ансамблем "Хорошки" показана театрализованная миниатюра исторической реконструкции бала XVI века. Белорусские коллективы и артисты воссоздавали атмосферу балов эпохи Возрождения, барокко, Просвещения. На танцевальной площадке сменяли друг друга менуэт, кадриль, бас-данс, полька, галоп и котильон в исполнении участников бала.

По бальным канонам, выработанным за столетия, классическую часть завершила объединяющая "Полночная кадриль", которую исполнили все участники торжества.

После всех ожидала произвольная часть бала с современными рок-н-роллом, джазом и другими танцами.