Президент Беларуси Александр Лукашенко 6 октября провел совещание с экономическим блоком Правительства.

Предметом разговора Главы государства с Правительством и Нацбанком стала ценовая ситуация в стране. На макроэкономическом уровне это называется инфляцией, а на микроэкономическом это ощущают люди, видя рост цен в магазинах. Было отмечено, что за 8 месяцев этого года инфляция составила 13,8%, а в целом за год Правительство планирует иметь 19%.

"На такие высокие значения инфляции Совет Министров и Национальный банк должны были ответить жесткими мерами по сдерживанию цен. Я имею в виду, что 13-14% - это уже никуда не годится. И те, кто должен сдерживать инфляцию, должны были отреагировать, - подчеркнул белорусский лидер. - Рост цен нивелирует все наши усилия по повышению зарплат и пенсий". По его словам, реальные доходы населения упали ниже уровня прошлого года, примерно на 3%.

"Реальные доходы населения, забота о народе - это чья, кроме Президента, забота? Ваша, Наталья Ивановна (Председатель Совета Республики Наталья Кочанова. - Прим.), вместе с Палатой представителей", - заметил Президент. По его мнению, парламентарии в этом смысле пока недорабатывают.

"Сегодня нам надо досконально разобраться в причинах сложившейся ситуации - как объективных, так и субъективных, и принять окончательное решение. Ожидаю от Правительства и Нацбанка действенных предложений по сдерживанию ценового роста, - заявил Александр Лукашенко. - Задача - вернуться к следующему году на уровень инфляции 7-8%".

Вместе с тем есть объективные факторы, влияющие на рост цен. Ведь из-за бездумного введения санкций западными странами нарушился обычный уклад мировой торговли, заметил Президент. Как результат, многолетние антирекорды по инфляции фиксируются во всем мире. "То есть рост цен, инфляция - это не изобретение Беларуси. Весь мир ошалел от этой инфляции", - сказал Александр Лукашенко и назвал ряд примеров. Рост цен на продукты в США стал самым существенным с 1979 года. В Евросоюзе побит рекорд за все время существования единой европейской валюты (с 1 января 1999 г.). В Эстонии годовая инфляция превышает 25%, в Латвии и Литве - выше 20%. "То ли еще будет", - добавил белорусский лидер.

Глава государства указал на факты необоснованного повышения цен производителями продукции.

"Можно отчасти понять рост цен на импортные товары. Но почему мы наблюдаем постоянное повышение стоимости того, что производим сами из отечественного сырья? - задал резонный вопрос Президент. - Цены на сырье не выросли, на топливо и прочее, что мы всегда стонали (рост цен на нефть, на газ и так далее), тоже не выросли".

Продолжая тему, Президент констатировал, что продовольственные товары подорожали почти на 13% с начала года. Цены растут даже на позиции ежедневного спроса, контроль за которыми самый жесткий со стороны депутатов, профсоюзов и КГК. "Я вынужден вмешиваться в ситуацию. Уже очевидно, что Правительство, профсоюзы, облисполкомы и Мингорисполком, депутаты, Комитет госконтроля не справляются с растущим валом цен", - заявил Александр Лукашенко.

По словам Президента, не последняя роль в вопросе ценообразования у Национального банка. "Импортеры почему-то упорно продолжают закладывать в цену товара курсовые риски, хотя курс белорусского рубля стабилен", - сказал Александр Лукашенко.

Однако его усилия по сдерживанию курса белорусского рубля Глава государства считает недостаточными. "Курсовой фактор давит на цену товаров, которые мы вынуждены импортировать. Так регулируйте!" - заявил белорусский лидер.

"Должна быть введена ответственность за обоснованность цен импорта и налажена система (контроля. - Прим.). И эта система должна быть подконтрольна", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Особое внимание, по его словам, следует уделить критическому импорту. "Кто стоит за этими поставками, по каким ценам осуществляется ввоз товаров и какая их стоимость в конечном итоге на полке магазинов? Здесь нужно пристально посмотреть на импортеров и исключить спекуляции на рынке импортных товаров", - сказал белорусский лидер.

Отдельное внимание Глава государства уделил проблеме так называемого недобросовестного посредничества. "Какое это "недобросовестное посредничество"? Четко должно быть прописано: посредничества быть вообще не должно. Не должно", - заявил белорусский лидер.

Если речь идет о посредниках при продаже отечественной продукции на внешних рынках, то основную роль там должны играть те, кто производит продукцию. "Если мы продаем трактор за пределы страны, то продавать посредники если и будут, то там верховодить должен МТЗ, а не просто отдал трактор посреднику и неважно, какую он цену установит в России или в Китае", - отметил белорусский лидер. По его словам, посредники и торговцы накручивают цены на всей цепочке продажи товаров.

"При этом мы тратим немалые деньги из бюджета, например, на поддержку сельхозпроизводителей: дешевые кредиты для перерабатывающих предприятий, создаем благоприятные условия для размещения и работы торговых объектов. Но на фоне всех этих мер молоко, хлеб, мясо, крупы и другая социально значимая продукция продолжают дорожать каждый месяц", - возмутился Глава государства.

"Исключите из своего оборота слова "социально значимая продукция". Продукция с сегодняшнего дня не должна делиться на какую-то значимую и не значимую", - потребовал Президент.

Еще хуже, по его словам, ситуация с непродовольственными товарами, цены на которые выросли с начала года на 18%. "Если это Adidas, Nike или Zara, ладно. Если кто-то одурел и хочет по бешеным ценам покупать это импортное, пусть покупает. Но у нас и на отечественные обувь и одежду выросли цены", - обратил внимание Президент.

Высказался Глава государства и по поводу отдельных дельцов: "Сначала взвинтили цены на подросший курс, а когда наш рубль укрепился, открутить ценник назад почему-то "забыли".

"А что, губернаторы со своими аппаратами по 300 человек, и Правительство 200 и прочие с ними, и Национальный банк этого не видели? Вы этого не заметили? А тот, кто заметил, почему не поднял гвалт, шум и не восстановил справедливость?" - риторически спросил Александр Лукашенко.

"На сбоях производственно-сбытовых цепочек легко наживаются спекулянты, - подчеркнул Президент. - Комитет госконтроля докладывает: есть факты, когда яблоки, лук, свеклу и капусту, выращенные нашими сельхозпредприятиями, бюджетники закупали у посредника с наценкой под 300%!" В этой связи Александр Лукашенко потребовал от ответственных лиц вмешаться в ситуацию и немедленно решить вопрос.

Глава государства рассказал, что ему известно о практике обхода антиинфляционного законодательства путем повышения цен на товары под видом нового товара. Это когда, к примеру, на прилавках появляется уже известный покупателям товар, но с какой-нибудь незначительной добавкой и по более высокой цене. Часто такие "метаморфозы" случаются с хлебом, молоком, разделкой мяса и птицы. "Видите ли, был хлеб, куренок, цыпленок - появился новый товар! Расчленили дохлую курицу, впихнули в полиэтиленовый пакет - новый товар! - иронично высказался Александр Лукашенко. - А люди вынуждены покупать те же продукты, но почему-то по более высокой цене. Понимаете, до чего дошли: целая тушка цыпленка стоит два рубля, а пополам расчлененная - пять рублей к примеру. А что случилось, почему в два-три раза подорожал товар? Потому что вы его пополам разрезали?"

"И что, этого не видят Министерство сельского хозяйства, вице-премьер и торговля?" - спросил Президент. Александр Лукашенко потребовал действенных мер от всех ответственных лиц: министерств торговли, сельского хозяйства и продовольствия, руководства областей, Комитета государственного контроля, профсоюзов, депутатов.

"На прилавках должны быть товары надлежащего качества, в широком ассортименте и по справедливым ценам. А так называемая новая продукция, если она и будет, она должна по своим потребительским качествам отличаться от старой", - подчеркнул белорусский лидер.

"Товарного дефицита у нас не было и не будет. Это я людям гарантирую. А за цены вы головой все ответите и иже с вами", - обратился Глава государства к участникам совещания.

Президент обратил внимание, что нужно поддерживать в обществе разумный баланс, в том числе по уровню доходов. Главным требованием Александра Лукашенко на протяжении многих лет остается справедливое отношение к людям.

В этой связи Глава государства упомянул о своей недавней встрече с военными, где он очень серьезно поставил вопрос об обеспечении безопасности страны и той роли, которая в этом отведена военнослужащим, - они должны быть готовы в любое время в полной мере исполнить свой воинский долг. Однако если посмотреть с точки зрения социальной обеспеченности этой категории, то выяснится, что живут они отнюдь не так благополучно, как, например, представители торговли.

"А что у нас имеют военные? Они что, вовремя квартиру получили? Они сегодня денежное довольствие получают бешеное? Их дети в шоколаде? - риторически спросил Александр Лукашенко. - А теперь посмотрите на торгашей. Заработанное вывезли и разместили за границей. Дворцы, особняки за границей. Это что за особый класс у нас - сфера торговли, посредники и прочие?"

Президент убежден, что в такой управляемой компактной стране, как Беларусь, у властной вертикали хватает сил, чтобы навести порядок и обеспечить справедливое отношение к людям со стороны государства - поддержать, помочь тем, кому это необходимо.

Александр Лукашенко попросил ответственных лиц доложить о ситуации в рознице, положении дел с ценами на потребительском рынке: "Причины высокой инфляции? Что нужно предпринимать, чтобы сдержать дальнейшее повышение цен и защитить людей, их доходы. От Правительства и Нацбанка - конкретные отчетные доклады: меры для стабилизации цен, особенно на белорусские товары, по которым можно отследить всю цепочку от сырья до ценника на торговой полке. Как предлагается контролировать цены на импортные товары и работу торговли?"

Председатель Национального статистического комитета Инна Медведева предложила ввести регулирование цены по всей цепочке.

"Треть вклада в инфляцию с начала года внес рост цен на продукты питания. Причем в наибольшей степени этот вклад обеспечен ростом цен на отечественные продовольственные товары", - сказала Инна Медведева.

Рост цен на продовольствие в торговых сетях, по ее словам, обусловлен повышением цен по всей цепочке, начиная от сельскохозяйственных организаций и производителей и заканчивая поступлением в розничную торговлю.

"Основной причиной увеличения цен производители называют рост цен на сырье и материалы, топливо. Значительная зависимость отдельных производств от импортной составляющей, например, кондитерские изделия, приводит к существенному влиянию курсов валют на стоимость продукции и прямой зависимости от цен на сырье, которые устанавливает поставщик. Кроме того, на цены на внутреннем рынке и его насыщенность товарами оказывает влияние стоимость продовольствия на мировом рынке и непосредственно у наших соседей", - констатировала Инна Медведева.

Товаропроизводители нашли лазейку, позволяющую им поднимать цены и обходить антиинфляционное законодательство. Они поставляют в магазины традиционную продукцию под видом новой, устанавливая на нее более высокую стоимость.

"Полагаем целесообразным установить государственное регулирование цен для субъектов хозяйствования, начиная от производителей и заканчивая торговыми сетями, запретить регистрацию новых товаров при незначительном изменении их потребительских качеств, выработать четкую систему формирования себестоимости сезонных товаров, особенно по тепличным комбинатам, с целью недопущения роста цен в годовом выражении и сглаживания сезонных колебаний, выработать механизм пересчета стоимости импортной продукции для всех импортеров", - резюмировала глава Белстата.

На совещании Председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко проинформировал Президента о результатах мониторинга депутатами цен на продовольственную продукцию. В качестве примера он рассказал, как порой формируются цены на плодоовощную продукцию. По словам Владимира Андрейченко, в торговых сетях те же яблоки продаются по два-три с половиной рубля за килограмм. С частных подворий люди продают яблоки по 80 копеек за килограмм. На заготовку производители покупают яблоки вообще за 20 копеек.

"Это не только яблоки. Это огурцы, помидоры и так далее. Надо, чтобы наши граждане имели возможность заработать на своей земле и продавать товар Белкоопсоюзу не где-то, а просто, будем говорить, не выходя из своего двора. Мы сегодня ведем вопрос, что надо в каждом регионе создать новое предприятие. Это правильно очень. Но в свое время практически в каждом районном центре были собственные перерабатывающие мощности, загрузка которых обеспечивалась местным сырьем. Думаю, что назрела возможность, в первую очередь для Белкоопсоюза, возродить эти лучшие традиции, внеся вклад в решение вопроса занятости нашего населения на селе", - предложил Владимир Андрейченко.

"Давайте договоримся, что с завтрашнего дня Вы лично и депутаты возьмете на особый контроль работу потребкооперации. И поможете здесь Леониду Константиновичу Зайцу (вице-премьер. - Прим.) порекомендовать, подсказать, заставить, проконтролировать и спросить", - сказал Александр Лукашенко.

Председатель Федерации профсоюзов Михаил Орда предложил установить четкие правила игры в ценообразовании.

"Цены на продукцию наших государственных промышленных, сельскохозяйственных предприятий ограничиваются. Им, чтобы что-то поднять, надо пройти согласования и получить разрешение. А частники, которые им поставляют те же запчасти, оборудование и комплектующие или оказывают какую-то услугу, действуют абсолютно как захотят и устанавливают какие-то свои цены. Покупают доллары на бирже по 2,5 рубля, а в цены закладывают тот же доллар на порядок дороже. И всегда у них есть оправдания: какие-то мифические риски, логистика и так далее", - сказал Михаил Орда.

По его мнению, это не что иное, как скрытая спекуляция. "Они, получается, играются сами по себе. Сегодня разматывают цены, создавая повод двигать цены другим. Этим создается искусственный повод для раскручивания инфляции", - заявил руководитель федерации.

Михаил Орда подчеркнул, что сегодня время требует не просто ужесточать правила, а жестко разбираться с этим вопросом. "Наши предложения: установить четкие правила игры в ценообразовании для всех. Любая цена должна быть четко обоснована. Кто не хочет подчиняться общим правилам - таких надо убирать с рынка. На рынке должна быть четкая, понятная дисциплина абсолютно для всех. Останется тот, кто добросовестно ведет себя в бизнесе. А те, кто растягивает рынок и работает, по сути, в теневом бизнесе, просто уйдут", - убежден он.

"То, что он предложил, крайне, вроде бы, нереальный, нерыночный вариант. Сегодня это абсолютно правильное предложение. Раньше боялись: ах, уйдут, ах, не продадим, это не сделаем и прочее. Поэтому мое было поручение - 30% в стране должны быть государственная торговля. Андрейченко был этому свидетель постоянно. Мне говорили: "Да как это!" "Ельциноиды" на меня накатывали из России: "Да что это такое! Всю торговлю надо отдать, приватизировать". И у нас все в Правительстве рыночники сидели, пришедшие в том числе из советских времен: "Да не надо обращать внимание, приватизировать!" Я говорю: "Не торопитесь, пускай у нас крупные магазины будут государственными. Мы будем возможность иметь сравнить. И, самое главное, за счет 30% госторговли мы сможем вмешиваться в процессы и регулировать". Мы чего колотимся сегодня, чего дрожим? Правильно он говорит: не выполняешь правило, которое установили, - вон с рынка, - подчеркнул Александр Лукашенко. - Я это видел 25 лет назад. Я оказался прав. Мы кого боимся? У нас под контроль можно взять абсолютно любой процесс, если есть желание".

Первый вице-премьер Николай Снопков высказал неоднозначную точку зрения, что инфляция всегда сопровождает экономический рост. По его словам, за последние 10 лет (с 2012 по 2021 год) среднее значение инфляции составляло 11%. При этом среднегодовой экономический рост всего лишь 0,7%. Еще раньше, за период с 2002 по 2011 год, инфляция была выше 20%, рост реального ВВП составлял 7,5%, реальной заработной платы - 10,3%. "Моя основная задача - экономический рост. И это важнее даже, чем всплески инфляции", - сказал Николай Снопков. По его данным, рост цен на 75% товаров, которые являются товарами ежедневного потребительского спроса, - менее 10%. "То есть мы действительно старались всеми силами сдерживать инфляцию", - добавил первый вице-премьер. Вместе с тем он признал, что не все резервы были задействованы.

Президент счел утверждение о том, что экономический рост обязательно сопровождается инфляцией, неубедительным: зачем нужен экономический рост, который ведет к обнищанию людей? Особенно в ситуации, когда не обеспечен рост заработной платы и доходов населения. Александр Лукашенко подчеркнул, что нынешний рост цен в стране во многих случаях является необоснованным и есть резервы, чтобы его не допускать.

"Снижение доходов мы остановили. С учетом заданий, которые мы довели до всех органов госуправления, мы видим, что к декабрю мы выйдем на реальный рост заработной платы. Резервы здесь есть", - сказал в свою очередь Николай Снопков.

"И вы выйдете на нормальную инфляцию (приемлемый уровень инфляции. - Прим.). Не только рост (доходов населения. - Прим.), но нормальную инфляцию", - уточнил Президент.

Одним из факторов, влияющих на увеличение стоимости товаров, первый вице-премьер назвал открытость белорусской экономики и диспаритет цен: многие производители хотят вывезти товар в Россию, где более высокие цены.

На что Глава государства резонно заметил, что Правительство должно действовать в интересах собственного народа. "Вы - Первый заместитель Премьер-министра в Беларуси, а не в России. Кто что хочет куда-то вывезти - это хотелки чьи-то, - сказал Александр Лукашенко. - Вы будете кормить сначала белорусский народ. И у нас для этого, если брать сельское хозяйство, аграриев, есть все".

Председатель Комитета государственного контроля Василий Герасимов указал на проблемы в работе производителей товаров с крупными розничными торговыми сетями.

По его словам, известны случаи, когда розничная сеть требует от производителей немалых денег за доступ на полки своих магазинов. Глава КГК упомянул о случае, когда одна из могилевских фабрик была вынуждена отдавать ритейлеру около 25% выручки только лишь за то, чтобы ее товар там продавался.

Как рассказал Василий Герасимов, во время проверки сети Гиппо КГК выяснил, что исполняющий обязанности директора в месяц получает Br106,7 тыс., а генеральный директор, находящийся за рубежом, - в среднем Br258 тыс.

"Почему наши мафиози-торговцы, которые (Головченко говорит) зажали так торговлю, дальше некуда, почему они имеют виллы на Лазурном берегу, а вы не имеете? Почему? - эмоционально отреагировал Президент. - Наглецы!"

По словам Василия Герасимова, КГК предлагал пути урегулирования ситуации с торговыми сетями, но конкретные решения пока не приняты по причине бюрократических проволочек и затянувшегося обсуждения на различных уровнях.

На это Президент отреагировал в свойственной ему жесткой манере: "Я тебе дал все полномочия, а ты в совещаниях тонешь. Какие совещания!? Пришел, увидел, наручники надел".

По итогам совещания Президент озвучил свое решение: "С 6 числа (октября. - Прим.) запрещается всякий рост цен. За-пре-ща-ет-ся! С сегодняшнего дня. Не с завтрашнего дня, а с сегодняшнего. Чтобы за сутки не накрутили цены. Поэтому с сегодняшнего дня рост цен запрещается. И не дай бог кто-то по бухгалтерии проведет задним числом что-то, какие-то расчеты, перерасчеты".

Однако Александр Лукашенко отметил, что могут быть исключения по тем или иным позициям, и определил круг ответственных, кто уполномочен принимать такие решения. "Если будет принято решение министра (антимонопольного регулирования и торговли. - Прим.) или председателей облисполкома, Минского горисполкома. Без их разрешения никакая цена прирастать не может к тому, что есть на сегодняшний день", - распорядился Глава государства.

Он пояснил, почему принимает такое волевое решение: "Потому что цены после всплеска ошалевшего, о чем говорил премьер, еще выросли на столько же. И цены сегодня запредельные. Они уперлись в потолок. Дальше цены повышать нигде нельзя. Нет необходимости. Но бывают исключения. И эти исключения под контролем министра и губернаторов. Все".

Александр Лукашенко также предупредил, чтобы на этом фоне не было каких-то закрытий объектов и попыток уйти с рынка. "Не дай бог какой-то магазин уйдет или он будет закрыт, какая-то контора, забегаловка и прочие. Не дай бог они уйдут с рынка. Вы за это ответите", - жестко предупредил белорусский лидер.

За выполнением поручения он поручил следить прежде всего Генеральному прокурору и Председателю Комитета госконтроля, принимая жесткие меры реагирования к нарушителям. "Немедленное задержание и уголовное дело возбуждать, - сказал он. - Это прокурор с Комитетом госконтроля определят, что делать. По всей вертикали - кто допустил нарушение установленного мною порядка и кто способствовал этому или кто "прошлепал", - потребовал Глава государства.

Александр Лукашенко отметил, что нынешнее совещание было поручено подготовить Председателю Совета Республики Наталье Кочановой во главе группы других ответственных лиц. Им же предстоит оперативно внести в Правительство предложения по мерам регулирования цен в Беларуси. "Эта группа во главе с Кочановой. Герасимов, Андрейченко, Орда, Медведева (руководители КГК, Палаты представителей, Федерации профсоюзов, Белстата. - Прим.)… Руководитель группы Кочанова. Подключайте любых специалистов, но выработайте (меры. - Прим.). И внести в Правительство меры реагирования, меры регулирования цен в стране. До 20 октября 2022 года Правительство должно принять решение с подачи этой группы", - поручил Президент.

Он добавил, что если будут хоть какие-то расхождения на предмет того, что "зарегулировали, погибнем, дефицит создастся", чтобы немедленно докладывали ему.

Обращаясь к первому вице-премьеру Николаю Снопкову, Александр Лукашенко посоветовал с 6 октября цены не только не повышать, но и, наоборот, найти возможность их понижения. "Лучше всего советую вам цены понизить", - сказал он.

Александр Лукашенко подчеркнул, что не боится критики в связи с озвученными решениями, ведь самое важное - проводить справедливую политику. "Я публично ставлю перед вами задачу, беря на себя, опять гружу этот вопрос, зная, что завтра все захлебнутся, критикуя Президента. Но мы должны проводить справедливую политику, - сказал он. - Убедительно вас прошу принять до 20 октября постановление, которое обеспечит контроль за ценообразованием. И, самое главное, недопущение роста цен. Работа тяжелая и большая".

Глава государства заметил, что цены для производителей сегодня заоблачные, и других не будет. Потому надо снижать себестоимость и искать какие-то другие резервы. "Что касается торговли, это не обсуждается. Не бедные", - сказал он.

Говоря о работе группы во главе с Натальей Кочановой, он еще раз подчеркнул, чтобы к выработке мер при необходимости привлекались любые специалисты и эксперты. "Любого привлекайте к себе. Будут жесткие с вашей стороны предложения, значит, жесткие. Других решений быть не может", - сказал он.

Александр Лукашенко также обратил внимание, что условия работы отечественных производителей с точки зрения стоимости энергоресурсов гораздо выгоднее, нежели у конкурентов на Западе. "Я не знаю, какие будут цены на будущий год на газ и нефть, но я буду делать все, чтобы ситуация не была хуже, чем в этом году. То есть больше не будет. В то время как там будут бешеные цены - на Западе", - сказал он.

"Давайте шевелиться. Не надо ссылаться на эти санкции. Все в наших руках, - призвал белорусский лидер. - Еще раз предупреждаю: вопрос политический! Это даже не экономический вопрос. Это вопрос жизни и смерти".

Александр Лукашенко обратил внимание, что от экономического блока ждет прежде всего решения профильных вопросов, хотя есть и много других тем, которые находятся в поле зрения Главы государства. "Они вон, вчера уже Дуда (Президент Польши. - Прим.) заявил. Это уже давно проработано. Мы с Путиным это обсуждали, когда о самолетах говорили по ядерному оружию. Они уже давно с американцами договорились, что арсеналы будут в Польше. О чем это говорит? Что мы стоим реально перед атакой тактическим ядерным оружием. Надо предпринимать меры. У нас его нет. Но это не ваш вопрос, и я вас этим не гружу, - сказал он. - Цены по газу и нефти - я вам сказал: хуже не будет, чем в этом году. Работайте, что вы от меня еще хотите?"

"Пожалуйста, выполняйте каждый свои функции. Делайте так, чтобы было людям хорошо. Увидели, что-то где-то не так, - принимайте меры", - подчеркнул Глава государства.

Завершая мероприятие, Президент обратился к сельскохозяйственной тематике и акцентировал внимание на необходимости оперативного завершения осенних полевых работ.

"Сельскохозяйственный год мы должны закончить последним гектаром подъема зяби. Зябь должна быть поднята, как в прошлом году", - потребовал Глава государства.

Он отметил, что уже сегодня специалисты говорят о том, что если бы в прошлом году не было дополнительного давления в этом вопросе, то получить высокий урожай не вышло бы.

Но есть и другие направления, по которым с установлением хорошей погоды требуется предпринять дополнительные усилия. "У нас сегодня самое опасное - не закончили сев озимых. А это урожай будущего года, - отметил белорусский лидер. - Киньте зерно немедленно в почву. Надо закончить сев. Это главное. Второе - убрать кукурузу на зерно. Это вторая проблема, которую надо мгновенно решить. Естественно, кто-то картошку не убрал, кто-то лен окончательно не свез, а кто-то еще сахарную свеклу не убрал".

Что касается завершения уборки картофеля, Президент уверен, что здесь проблем не будет - остались небольшие объемы. А вот на лен, и это еще одна главная задача, Александр Лукашенко обратил особое внимание. "Перележит - будет гнилье", - предупредил он, отметив, что продукция изо льна пользуется большим спросом.

"И не надо далеко везти. Россия рядом. Им все надо. Заработайте эти деньги за забором. Но нам надо мобилизоваться, сплотиться. Не только чтобы самих себя накормить в Беларуси, а чтобы заработать еще на этом", - сказал Глава государства.