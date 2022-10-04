Президент Беларуси Александр Лукашенко 4 октября собрал совещание по вопросам военной безопасности. Его цель, отметил Глава государства, проанализировать военно-политическую обстановку и выработать меры реагирования.

Среди участников совещания Премьер-министр, Глава Администрации Президента, руководство военного, силового и правоохранительного блока, командующие войсками.

"Как и договаривались ранее, в плановом порядке мы сегодня собрали руководителей силовых ведомств для того, чтобы совместно проанализировать динамично развивающуюся военно-политическую обстановку и, естественно, выработать меры реагирования на складывающуюся ситуацию. Прежде всего хочу сказать о том, что чрезвычайщины никакой нет. Поэтому и повода для разного рода кривотолков и фейков быть не должно", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Вместе с тем Президент заметил, что ситуация обострена. Не снижается накал специальной военной операции России. Запад активно подливает масло в огонь в виде военной помощи и всесторонней поддержки украинского режима, констатировал Глава государства.

"Одни заявляют о том, что хотели бы прекратить войну. Другие, наоборот, своими конкретными шагами демонстрируют продолжение этой войны. Позиция Российской Федерации нам абсолютно понятна и ясна. Не единожды Президент об этом заявлял: они хоть завтра готовы сесть за стол переговоров и договариваться. Трезво, исходя из сложившейся ситуации, - заявил Александр Лукашенко. - Мы знаем о систематических поставках Соединенными Штатами и другими странами НАТО через польский аэродром Жешув вооружений и военной техники. Ежедневно туда прибывают около десятка, порой больше, американских транспортных самолетов. Ряд европейских стран пытается показать свое участие в помощи украинской армии и направляет ненужную им старую технику и оружие. Проводят так называемую утилизацию".

"На межгосударственном уровне звучат циничные высказывания в адрес Российской Федерации со стороны западных политиков. Я не буду приводить примеры: вы их хорошо знаете. Начиная от конкретных заявлений конкретных депутатов и лидеров и заканчивая трибуной Организации Объединенных Наций", - отметил Александр Лукашенко.

По словам Главы государства, цель этих действий ясна и понятна: Америка хочет ослабить или вовсе убрать с международной арены Россию и ее союзников, чтобы подобраться ближе к своему главному конкуренту - Китаю. "Одновременно усилить зависимость Европейского союза от Соединенных Штатов. Если, увидите, не пойдут навстречу США, Евросоюз Америка разрушит", - убежден Президент.

"К Беларуси у коллективного Запада свои счеты. Причем уже давно: четверть века им мешает та политика, которую мы проводим", - отметил Глава государства.

Именно поэтому, подчеркнул Президент, в Европе сохраняется 35-тысячная группировка войск НАТО, из которой большая часть - около 25 тыс. - в сопредельных с Беларусью странах.

"Не снижается интенсивность разведывательных полетов вблизи наших границ. Активно проводится оперативная и боевая подготовка, в том числе с задействованием полигона Пабраде в Литве, который находится всего в 15 километрах от Государственной границы Беларуси. Одновременно под видом поддержки Киева ряд европейских стран реализует свои планы по перевооружению на современные образцы вооружения и техники, усиление своих армий", - обратил внимание Александр Лукашенко.

Наибольшую активность проявляет Польша, заметил Глава государства. На юге белорусского направления происходит формирование новой механизированной дивизии, на севере и востоке страны создаются кадровые бригады территориальной обороны Польши.

"Расширяется география закупок вооружений: к традиционным США и Германии добавилась Южная Корея. Вместо поддержки своего населения в сложной социально-экономической обстановке правительство Польши планирует увеличить свой военный бюджет", - сказал Президент.

Пытаются не отставать в милитаристской гонке, по его словам, Литва и Латвия. Но собственных средств у них нет, поэтому просят НАТО усилить присутствие на своих территориях за счет развертывания на месте батальонных бригадных боевых тактических групп. "Начали строительство новых военных городков для их размещения на постоянной основе, в том числе в непосредственной близости от нашей границы - в 20 километрах", - отметил Глава государства.

Кроме того, Литва заявила о намерениях приобрести американские реактивные системы залпового огня "Хаймарс". "Зачем они им, военным людям, думаю, пояснять не надо", - добавил Президент.

Александр Лукашенко рассказал о постоянных провокациях со стороны Украины на белорусской границе. По словам Президента, Украина стянула к белорусской границе группировку до 15 тыс. военнослужащих, осуществляет там инженерное оборудование блокпостов и огневых позиций, устроила заграждения на дорожных направлениях.

"Словом, не просто забаррикадировалась, а выстроила стену. Постоянно ведет оптическую, радиоэлектронную, радиотехническую разведку нашей территории, войск, объектов. Зачастую с нарушением своими беспилотниками линии Государственной границы. И в то же время переживают и парятся по поводу того, "ах, как бы Беларусь не вступила в войну". И постоянно провокации на границе", - заявил Александр Лукашенко.

"В ближайшее время не следует ожидать снижения напряженности. Напротив, Россия нарастит усилия в специальной военной операции. Запад в своей войне с ней будет стремиться еще больше вооружать Украину", - заявил белорусский лидер.

Он подчеркнул необходимость быть готовыми к любым вариантам развития обстановки. "Мы в очередной раз собрались, чтобы проанализировать развитие военно-политической обстановки вокруг Беларуси, определить меры по нашему реагированию", - сказал Президент.

Александр Лукашенко отметил, что постоянно предупреждает руководителей всех силовых ведомств, прежде всего Минобороны, КГБ: "Следите за своим противником, смотрите, чтобы мы чего-либо не упустили. Мы должны знать обо всех их телодвижениях возле Государственной границы Беларуси. Это касается и пограничных войск, и Минобороны, и других спецслужб Беларуси. Как мне докладывают, все под контролем. Ну, слава богу".

Глава государства также потребовал доложить, какие проблемные вопросы в силовых ведомствах приобретают особую остроту, и не только в плане обеспечения военной безопасности страны.

"Не преминули воспользоваться обострением ситуации и наши беглые. Наверное, уже от истерики, что их стали забывать, придумывают все более извращенные идеи. Требования к санкциям против Беларуси сменяются на призывы к военнослужащим к невыполнению и саботированию приказов командиров, уклонению от призыва на срочную военную службу, - сказал Президент. - Цель одна, та же, что и была в 2020 году, - разрушить страну, свергнуть существующие порядки, строй и разобраться с руководством страны. Форма, путь - вооруженный. Другие уже у них пути не рассматриваются".

"Продолжают вынашивать планы по созданию собственных военизированных формирований, так называемого полка имени Калиновского. Какой бы потешный этот полк ни был, но в его составе имеются радикально настроенные бойцы, которые как раз и ставят перед собой цель дестабилизации обстановки в нашей стране через прежде всего диверсионно-подрывную деятельность", - отметил Глава государства.

По словам Александра Лукашенко, затаившиеся радикалы есть и на территории Беларуси. "В 2020-2021 годах правоохранительными органами основные зачинщики беспорядков были выявлены, но у них остаются последователи, которые ждут удобного повода для действий", - сказал он.

Президент обратил внимание, как "спящие ячейки" проявили себя в России. Триггером для деструктивных сил стало важное решение Президента России о проведении частичной мобилизации. "Сразу появились акции с "платочками и цветочками", стали распространяться антигосударственные лозунги и призывы к уклонению от мобилизации. Те, кто карманы набили при существующем режиме и дворцы, замки построили, публично рвут паспорта Российской Федерации и бегут за границу. Культурная элита так называемая в России аналогично как в Беларуси в 2020 году ведет себя. Взяла курс на дестабилизацию ситуации внутри России. 2020-й год в Беларуси один к одному", - заметил белорусский лидер.

"Наши беглые рассчитывают, что подобным толчком к дестабилизации обстановки в Беларуси могут послужить вооруженные провокации боевиков из числа нацистских формирований", - сказал Александр Лукашенко.

Он подчеркнул, что в таких условиях необходимо быть готовыми к любым вариантам развития обстановки.

Глава государства констатировал, что в последнее время беглым делать нечего и не о чем говорить, так как в Беларуси нет для этого повестки. "Начинают хвататься за разного рода поводы: Россия объявила мобилизацию, значит, в Беларуси завра объявят мобилизацию. Еще раз подчеркиваю: нам нет необходимости объявлять мобилизацию. К счастью, войны на территории Беларуси нет", - заверил белорусский лидер.

"Я уже несколько раз говорил, еще раз подчеркну: недавно один на свеклу похожий мерзавец выступал под титрами "Лукашенко готовится к войне". Абсолютно точно. Сколько я служу Президентом, столько я готовлюсь к войне. И не я придумал: "Если хочешь мира, готовься к войне". Я несколько раз подчеркивал, что мы четырежды как минимум, уже в пятый раз, наверное, модернизируем свои Вооруженные Силы, приспосабливая к той обстановке, которая складывается. И прежде всего делаем соответствующие выводы и извлекаем уроки из тех войн и конфликтов, которые происходили и происходят на планете", - заявил Президент.

По его словам, при модернизации армии в последние годы и десятилетия учитывался опыт различных военных операций - от американской "Бури в пустыне" до российской специальной военной операции в Украине.

Александр Лукашенко еще раз высказался насчет раздуваемого фейка о мобилизации. Несмотря на то, что в Беларуси в этом нет необходимости, но нужно учитывать российский опыт и соответствующим образом организовать работу по учету военнообязанных и подготовке резервистов.

"Предупреждаю военных, особенно через вас военкоматы. Как только в России объявили мобилизацию, мы видим, какие там недостатки. Не будем влезать в существо вопроса - это дело Российской Федерации, как проводить мобилизацию. Но когда разослали повестки, некоторых людей на месте не оказалось в России. Кто-то умер, кто-то сбежал, кто-то больной непонятно какой и так далее. Это для нас урок, - отметил Глава государства. - Поэтому через военкоматы мы проверяли и будем проверять военнообязанный состав, всех военнообязанных, которые числятся у нас в запасе. Надо в каждом районе без всякого гвалта, без шума. То, что я вам и поручал. Закончится уборочная кампания, аккуратненько надо призвать в районе людей, посмотреть их наличие и уточнить все наши материалы, списки и документы в военкоматах".

"Еще раз подчеркиваю: кто-то больной, кто-то хромой, кто-то умер, кто-то уехал… Разные могут быть ситуации. И мы должны видеть, что мы имеем на сегодняшний день. Это никакого отношения к мобилизации не имеет. Мы всегда это делали", - акцентировал внимание белорусский лидер.

И еще один урок мобилизации в России заключается в подготовке людей к обороне своей земли и семей, если будет такая необходимость. "Да, провели в России мобилизацию, да, призвали людей. Но многие из них забыли, что такое оружие. Поэтому резервистов, наши войска территориальной обороны мы постоянно обучали и будем обучать. Еще раз хочу подчеркнуть свой тезис: каждый, кто должен и может держать оружие в руках в Беларуси, должен уметь им пользоваться. Хотя бы элементарным. Это касается и женщин, и мужиков. Они должны освоить хотя бы стрелковое оружие для того, чтобы защитить, не дай бог случится что, свою семью", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Он заявил, что цель Вооруженных Сил Беларуси и силовиков - защитить свою землю и государство. "Все. Никаких других целей мы сегодня не ставим. А к войне готовимся, потому что всякое может быть, - сказал Президент. - Если бы в 2020 году здесь не выстояли, под Смоленском стояли бы другие вооруженные силы. И где были бы мы, прежде всего вы - люди в погонах, - ответ долго искать не надо. Понятно, где бы мы были. Поэтому учиться, учиться и еще раз учиться. И прежде всего учиться военному делу настоящим образом. Такие лозунги у нас всегда были. Вот мы и будем учиться".

Президент призвал в этом плане не обращать внимания на то, что скажут в этой связи: "Ах, мы там начали проверку в каком-то военкомате наших резервистов… Проверяли и будем проверять! Но это не для того, чтобы их куда-то направлять кого-то убивать. Я не оправдываюсь, но я хочу, чтобы вы это понимали. В то же время, если не дай бог что случится, мы бежать за границу не будем. Мы будем защищать свой дом и свою землю".

"Что касается нашего участия в специальной военной операции в Украине, мы участвуем там. Мы этого не прячем. Но мы никого не убиваем. Мы никуда не посылаем своих военных. Мы не нарушаем свои обязательства", - заявил Глава государства.

"Наше участие в том, чтобы не допустить распространения этого конфликта на территорию Беларуси, во-первых. Во-вторых, не допустить нанесения удара по Беларуси под прикрытием специальной военной операции со стороны Польши, Литвы и Латвии. Как я говорил, в спину русским стрелять никто не будет с территории Беларуси. Вот наше участие", - сказал белорусский лидер.

"Да, мы лечим. Лечили людей, если нужно. Да, мы кормим людей. И не только россиян. Мы больше всего кормим тех беженцев, нищих, бедных людей, которые по 400-500 человек за сутки прибывают к нам из Украины. Ну как их не накормить, как их не лечить?! Вот такое наше участие в этой военной операции. Другого нет и не будет", - резюмировал Глава государства.