Cовещание по законодательству о гражданстве и проведению амнистии

Президент Беларуси Александр Лукашенко 6 сентября собрал совещание по вопросам совершенствования законодательства о гражданстве и проведения амнистии.

"Я пригласил вас для того, чтобы обсудить важные вопросы, которые приобрели определенное звучание в нашем обществе. Это совершенствование законодательства о гражданстве и проведение амнистии", - сказал Глава государства.

Александр Лукашенко отметил, что теме гражданства всегда уделяется самое пристальное внимание. В основном по двум причинам. "С одной стороны, мы беспокоимся о безопасности нашего государства. С другой, добропорядочные и трудолюбивые граждане - самое главное богатство нашей страны, - пояснил Президент. - Мы всегда рады приветствовать на белорусской земле тех, кто искренне желает стать гражданином нашей страны и внести свой вклад в ее развитие".

За прошедшие пять лет белорусское гражданство по различным основаниям получили около 14 тыс. человек. При этом каждая просьба о приеме в гражданство пристально изучается, подчеркнул Глава государства. Вопросы, требующие президентского решения, предварительно рассматриваются специальной комиссией.

Гражданами Беларуси стремятся стать и становятся выходцы из разных государств, в первую очередь постсоветского пространства. Также в страну едут уроженцы стран Азии, Европы и даже Америки.

"В августе прошлого года я попросил ускорить предоставление гражданства украинцам. По понятным причинам. В общем-то, это наши люди. Они связали свою жизнь с Беларусью - соблюдают законы, растят детей, трудоустроены, работают хорошо в сельском хозяйстве, образовании, медицине и даже науке. За год белорусские паспорта выданы уже порядка пяти тысячам украинцев", - заметил Александр Лукашенко.

К вопросам предоставления гражданства следует подходить взвешенно и аккуратно, обязательно учитывая национальные интересы, подчеркнул Глава государства.

"Об этом я постоянно требую информацию от соответствующих структур. Я вижу озабоченность некоторых наших граждан Беларуси о том, что надо бы поаккуратнее относиться к приему в гражданство да и вообще к допуску на территорию Беларуси граждан Украины. Я хочу этим людям сказать, что беспокоиться не надо. Мы все понимаем и видим. Каждый человек, который к нам приезжает, чтобы просто перекусить и обратно вернуться, или же остаться здесь, или же транзитом едут через Беларусь, - все находятся под контролем", - сказал Александр Лукашенко.

"В рамках подготовленного законопроекта нужно еще раз посмотреть на тех, кто, выехав за границу, действует во вред государству и народу, совершая преступления. Такие известны, все до единого. Мы их знаем. Достойны ли эти люди оставаться гражданами Беларуси, если они сбежали из родной страны и фактически разорвали с ней связь? Вопрос касается того, что многие депутаты да и граждане поднимали вопрос: сбежали, вредят, преступники фактически и продолжают преступную деятельность - предложено было лишать их гражданства. Об этом идет речь. Поэтому сегодня рассмотрим этот вариант законопроекта", - пояснил Президент.

По его словам, необходимо также обсудить требования к соотечественникам, получившим карту поляка и иные подобные документы. "Нам надо разобраться: или они граждане Беларуси, или они просто заблудшие, просто взяли эту карту якобы случайно, или у них иная "ориентация". Думаю, у органов внутренних дел и дипломатической службы есть и другие вопросы в сфере гражданства, которые вызывают обеспокоенность", - отметил Глава государства.

Второй темой совещания стала амнистия. Последний раз ее проводили в Беларуси в мае 2020 года. "Сейчас наша страна оказалась под беспрецедентным давлением Запада. Но даже в таких условиях белорусское общество остается консолидированным, сплоченным. Поэтому в преддверии Дня народного единства (как вы знаете, отмечается 17 сентября) предлагается обсудить целесообразность амнистии, - сказал Александр Лукашенко. - Традиционно к каким-то великим датам, событиям мы делали этот для нас символический, для народа символический шаг. А для тех, кого оттуда выпускают на свободу, это важный момент в жизни. По-разному они, конечно, адаптируются в обществе, но тем не менее такая практика есть".

Президент отметил, что среди осужденных есть самые разные люди, в их числе случайно оступившиеся, совершившие преступления по неосторожности, а также незначительные преступления, включая деяния протестной направленности.

"За последние два года поумнели все. Особенно в местах не столь отдаленных. Но это уже МВД сейчас доложит, они и несут персональную ответственность за тех, кто амнистирован будет. Да и работать им с ними на свободе. Если эти люди раскаялись, встали на путь исправления, полностью загладили свою вину, к ним можно проявить снисхождение. Предлагаю обсудить круг лиц, на которых следует распространить амнистию", - добавил Глава государства.

При этом Александр Лукашенко считает нужным рассмотреть окончательный вариант подготовленного документа на специальной комиссии с участием в том числе "нормальной оппозиции". "Пригласить людей, которые, может, имеют какую-то точку зрения иную на развитие нашего общества. Они не враги. Пусть выскажут свое мнение", - пояснил он.

Такое предложение, сказал Президент, он озвучил "в связи с озабоченностью многих граждан страны". "Люди еще не отошли от того 2020 года. Иногда и перегибы допускаются со стороны наших сторонников: "Всех мочить, сажать и так далее". Знаете, единства в обществе это никогда не добавляло. Но тем не менее просто уйти от этого вопроса и не слышать этих людей - так не будет", - отметил Александр Лукашенко.

"Но при этом я хочу подчеркнуть: подписывать мне. Поэтому имейте в виду, все, что я сказал, по духу должно соответствовать. Мы не можем налево и направо отпускать всех. Кто должен сидеть в тюрьме, должен сидеть. Но еще раз подчеркиваю, есть люди, которых мы свободно можем освободить досрочно. Послабления допустимы только в отношении тех, кто реально этого заслуживает. То есть в основе должна быть справедливость. Бандиты и экстремисты не из этой серии! Особенно те, которые пытались под откос пустить наши поезда, готовили террористические акты и пытались убить наших граждан", - предупредил Глава государства.

Как доложил на совещании Министр внутренних дел Иван Кубраков, МВД совместно с другими ведомствами подготовило законопроект об изменении закона о гражданстве. Проектом предлагаются изменения и дополнения ряда положений закона о гражданстве для обеспечения внутренней безопасности государства, стабильности общественно-политической системы, а также его корректировка с учетом практики применения.

"Предусматривается возможность утраты лицом, находящимся за пределами Беларуси, белорусского гражданства, приобретенного в том числе и по рождению, при наличии вступившего в законную силу приговора суда Республики Беларусь, подтверждающего участие такого лица в экстремистской деятельности или причинения им тяжкого вреда интересам Республики Беларусь согласно перечню статей, которые будут изложены в законе. Предлагается, что такое решение будет приниматься Главой государства по предложению комиссии по вопросам гражданства. В дальнейшем в отношении экстремиста, утратившего гражданство Беларуси, предлагается принимать решение о запрете въезда в страну на срок до 30 лет. Также МВД рассчитывает на профилактический эффект этой законодательной инициативы", - рассказал министр.