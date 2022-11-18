Церемония чествования передовиков агропромышленного комплекса

Благополучие государства и его продовольственная безопасность находятся в руках тружеников АПК. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко 18 ноября заявил на торжественном чествовании передовиков агропромышленного комплекса.

"Дорогие друзья, уважаемые труженики! Позвольте поздравить вас с профессиональным, поистине всенародным праздником. Праздником трудолюбивых и самоотверженных - истинных хозяев нашей щедрой, хлебосольной белорусской земли. Вы хранители традиций, которые зародились на этой земле тысячи и тысячи лет назад. И мы, белорусы, хорошо знаем, что прежде всего крестьянским трудом созидалась вся наша многовековая история - с поместьями и дворцами, родами богатейшими. Развитие родного края всегда держалось на плечах тех, кто возделывал землю, сеял, пахал, собирал урожай и выпекал хлеб", - сказал Александр Лукашенко.

Сегодня, заметил Президент, ничего не изменилось. "Да, мир находится на пике технологического, цифрового прогресса, и нет предела инновационному развитию. Но только при одном условии: если люди будут сыты и одеты. Каждый белорус понимает, что благополучие государства, наша продовольственная безопасность находятся в ваших руках. Руках механизаторов и агрономов, животноводов, ветеринаров, хлебопеков, сыроделов, ученых - всех, кто занят в агропромышленном комплексе", - подчеркнул Глава государства.

Александр Лукашенко от имени всего народа и себя лично поблагодарил и тех, кто приходит на помощь селу: машиностроителей, химиков, транспортников, биотехнологов, строителей, военнослужащих, сотрудников МЧС и правоохранительных органов.

"Огромное спасибо за труд. Прежде всего за рекордный урожай, который собрали в этом году. Намолочено более 10,5 миллиона тонн зерна. Это почти на полтора миллиона больше прошлогоднего уровня", - обратил внимание белорусский лидер.

Прежде всего Александр Лукашенко поздравил лидеров: Минскую область, Гродненскую, Брестскую. С урожаем более 100 тыс. тонн заканчивает сезон 21 район республики. Среди сельхозпредприятий впереди всех "Гастелловское" Минского района, филиал "Правда-Агро" агрокомбината "Дзержинский", кооперативы "Гродненский" и имени В.И.Кремко Гродненского района.

"Все области существенно прибавили в производстве озимого ячменя. Благодаря использованию отечественного сорта увеличили площади сева. Итог - намолочено более 300 тысяч тонн, что в два раза больше прошлогоднего. Надо и в будущем году увеличить в два раза намолот озимого ячменя. Мы получили хороший урожай маслосемян - около миллиона тонн. Этого объема предостаточно для обеспечения внутреннего рынка растительным маслом. Сохраняем высокий уровень в производстве картофеля, овощей, плодово-ягодной продукции, - констатировал Президент. - Сады, заложенные по интенсивным технологиям в сельскохозяйственном предприятии имени Сенько Гродненского района, дали нам свыше тысячи тонн фруктов с площади всего 26 гектаров. Фермеры Брестской области смогли получить урожай более 50 тонн с гектара. Таких примеров по всей республике достаточно".

В этой, как все привыкли говорить, борьбе за урожай есть и личные рекорды, отметил Глава государства. "Их много, но отдельно скажу о самом, на мой взгляд, показательном. Экипаж в составе Сергея Максимца из акционерного общества "Крутогорье-Петковичи" Дзержинского района и Василия Зура, работника "Гомсельмаша", на отечественном серийном комбайне "Полесье" намолотил более 6 тысяч тонн зерна, оставив далеко позади хваленые "Клаасы" и "Джон Диры". Вдумайтесь, это два эшелона хлеба, один экипаж! Это тот результат, к которому мы должны стремиться", - заявил Александр Лукашенко.

"На вес золота в наше время каждый колосок. Посмотрите, какая складывается ситуация в мире. В прошлом году 828 миллионов человек (примерно десятая часть населения планеты) голодали. Число людей, не имеющих финансовой возможности обеспечить себе полноценное питание, превысило 3 миллиарда. Не последнюю роль в этом смысле сыграл рост потребительских цен на продукты питания. Мир находится в шаге от глобальной продовольственной катастрофы. По разным причинам. Не только по климатическим и географическим. Есть страны, которые в свое время отказались от собственного аграрного производства, превратившись в рынки сбыта импортной продукции. В глазах западных кураторов теперь они выглядят демократичнее нас с вами", - отметил Александр Лукашенко.

Зато Беларусь опередила в прошлом году страны СНГ в Глобальном рейтинге продовольственной безопасности и в состоянии сама себя накормить, подчеркнул Президент. "И не только себя", - добавил он.

"А ведь когда развалился Союз (некоторые об этом помнят), была жестокая проблема с обеспечением насущным хлебом Минска, где муки оставалось, как вы помните, всего на три дня. И вот спустя пару десятилетий свыше 100 стран покупают белорусские продукты. Экспортная выручка в этом году достигнет рекордных показателей - более 20 миллиардов рублей", - заявил Глава государства.

"Как бы ни душили отечественных производителей санкциями, мы традиционно занимаем достойные позиции в мировых рейтингах. Входим в пятерку крупнейших экспортеров молочной продукции, которую сегодня можно найти на прилавках супермаркетов почти 50 стран мира", - отметил Александр Лукашенко.

Беларусь пришла на рынок Китая. Не просто пришла, но и успешно конкурирует с Новой Зеландией - признанным лидером в молочном мире, констатировал Глава государства. "Я говорю о Китае, потому что зайти на китайский рынок даже дружественным странам - большая проблема. А мы в свое время "раскрылись": приходите, творите, что хотите. И мои требования как минимум к трем нашим Правительствам последним не совсем возымели действие. Наконец-то поняли, что надо защищать свое: своих производителей, потребителей, свой рынок. Нам действительно есть что предложить. Производим более 1800 наименований молочной продукции. 1800! Производим сыры, ничем не уступающие по вкусовым характеристикам и качеству известным мировым брендам. Ряд организаций республики достигли результатов мирового уровня по производству молока", - сказал Президент.

В пример он привел предприятие "Молодово-Агро" Ивановского района, где годовая продуктивность коров молочного стада составляет более 12 тыс. кг, и эта цифра продолжает увеличиваться. Лучший результат в животноводстве традиционно демонстрируют сельскохозяйственные организации Гродненского, Несвижского, Дзержинского, Смолевичского, Берестовицкого и Ивановского районов.

"Производим более тысячи наименований мясной продукции. География экспорта этой продукции - более 30 государств мира. Сегодня Беларусь узнают не только по знаменитым трактору МТЗ и автомобилю БЕЛАЗ, но и по таким маркам, как "Савушкин продукт" или "Бабушкина крынка". Все, кто ценят натуральное, безопасность и вкус продукта, выбирают белорусских производителей. Даже, как меня информируют в результате мониторинга, сегодня, побывав у нас, западные продвинутые граждане, коллективного Запада, уезжают отсюда с огромными мешками. Они затариваются всем, что есть на нашем рынке. Но прежде всего продовольствием, - заявил Глава государства. - Внедряя современные технологии, мы сумели сохранить наши традиции. И то, что сегодня мы можем предложить товар для самого взыскательного гурмана и для людей, нуждающихся в специальном и лечебном питании, тоже является нашим большим достижением".

Уровень самообеспечения Беларуси по основным видам продовольственных товаров превышает 100%, все они высокого качества и доступные по цене. "И это прежде всего результат вашего труда, уважаемые работники, дорогие крестьяне", - подчеркнул Александр Лукашенко.

"Я всегда вас призываю: питайтесь, потребляйте свое, не бросайтесь на заморское. Это сегодня актуально звучит в плане того, что некоторые, особенно среди молодежи (да и, наверное, среднего возраста, а может, и старшего), стали ахать и охать: "Ах, "Макдональдс" уходит". Я думаю: слава тебе господи, что хоть уходит! Но только место "Макдональдса", где работают наши люди, наши специалисты, где потребляется наш товар, должны занять белорусы", - подчеркнул Александр Лукашенко.

"Роман Александрович, белорусы! Запомните, никто иной, - обратил внимание Премьер-министра Президент. - Мы сами должны делать то, что когда-то делал этот "Макдональдс", если кому-то это надо, и даже лучше. У нас что, булочку пополам не могут разрезать и впихнуть в эти две половинки кусочек мяса, картошки и салата? Господи, кто это потребляет, не знаю".

"Я благодарю тех, кто находится в этом зале, и тысячи тружеников, которые остались на своих рабочих местах, продолжая выполнять профессиональные обязанности, даже не задумываясь о масштабности своей роли в истории государства, сохранении его суверенитета и независимости. Вы самые скромные, но самые надежные, самые трудолюбивые из всех нас. Все выдержали: и пандемию, и санкции, и попытки втянуть вас в политические игры под видом мятежа. Прошли испытания с честью и достоинством, потому что всегда заняты делом, знаете цену труду, мудро и реалистично смотрите на нашу порой бешеную жизнь", - заявил Александр Лукашенко.

По его словам, жизнь показывает, что самые эффективные и рачительные руководители, известные ученые, врачи, педагоги, изобретатели рождаются и вырастают в обычной деревне. "Село - лучшая школа жизни. Там с ранних лет каждый вовлечен в хозяйственные заботы. Каждый знает, что такое ежедневный физический труд и ответственность за хозяйство, за семью. Это чувство ответственности, навыки планирования, мобилизации средств для достижения результата прививаются раз и навсегда, а опыт передается из поколения в поколение", - отметил Президент.

"Радует, что сегодня на селе работает и молодежь, в том числе на руководящих должностях. Будущее не только сельского хозяйства, но и страны в целом за ними - молодыми, умеющими формировать команду, эффективно организовать рабочий процесс, обеспечить дисциплину, бережное отношение к ресурсам и, главное, диктатуру технологий при проведении сельскохозяйственных работ. Такие руководители - это кадровый резерв государства на большую перспективу. Но при условии, что они будут окружать себя профессионалами, готовить достойных преемников - патриотов своей страны. Подчеркну, руководители, специалисты - это сердце, мотор нашего АПК", - сказал Глава государства.

А путь к результатам, которые сегодня были озвучены, начинается со школьной и студенческой скамьи, в системе повышения квалификации кадров рабочих профессий и специалистов, заметил Александр Лукашенко.

"Вы, уважаемые сельские труженики, сами видите, что развитие технологий требует высочайшего уровня знаний. Один только современный зерноуборочный комбайн по количеству узлов управления сравним с самолетом. Технологии отдельных объектов нашего АПК по сложности почти космические. Например, производство незаменимых аминокислот Белорусской национальной биотехнологической корпорации. Подумайте, какими высокими компетенциями должен обладать ветеринар. Животное не расскажет, где болит, а его здоровье - залог успешности и благополучия всего хозяйства и страны в целом. Поэтому, без преувеличения, - в общем каравае и труд учителя, и опытного наставника, и преподавателя колледжа", - подчеркнул Глава государства.

Отдельные слова благодарности за труд Президент высказал профессорско-преподавательскому составу белорусских вузов, в числе которых старейшая на территории бывшего СССР Белорусская государственная сельскохозяйственная академия.

"Признательны ученым Национальной академии наук Беларуси, всем разработчикам и производителям современных техники, оборудования, а также удобрений и кормов, делающих труд аграриев более эффективным", - сказал он.

Глава государства подчеркнул, что без напряженной кропотливой работы, внедрения инноваций, взаимовыручки толоки невозможно добиться высокого результата, благосостояние дается только созидательным трудом. "С вами мы сделали многое. Ценой напряжения сил народа, в кооперации с нашими близкими и дружественными странами. Предстоит еще больше", - сказал белорусский лидер.

"Задача по выравниванию доходов на селе и в городе все еще актуальна. Остается на контроле. Спрос с ответственных будет усилен. Но деньги нужно зарабатывать. Слагаемые известны - инвестиции, технологии, дисциплина", - заявил Президент.

Александр Лукашенко заверил, что государство продолжит оказывать поддержку селу в модернизации производственной базы. Прежде всего в строительстве ферм, приобретении дорогостоящей техники, мелиорации.

"Эффективное производство - основа нашей деревни будущего. И мы делаем все, чтобы качество жизни на селе улучшалось", - констатировал белорусский лидер. По его словам, в этом направлении уже выполнена колоссальная работа, реализован первый проект (агрогородки), включающий почти 1,5 тыс. населенных пунктов, в которых созданы самые современные условия жизни. В них все: красивые дома, ухоженные подворья, водоснабжение, газ, заасфальтированные улицы, школы, оборудованные площадки для отдыха и спорта, иная необходимая инфраструктура.

"Надо и дальше качество жизни в этих агрогородках улучшать, - сказал Президент. - Развитие агрогородков будет продолжаться". Образцы для построения деревень будущего есть в каждой области, а начало было положено в Копыси Оршанского района.

"Но отмечу, что подобные примеры есть абсолютно по всей стране, в каждой области. И мы продолжим делать все, чтобы наше село было притягательным и удобным местом для работы, жизни и отдыха белорусов. Ведь там, как я не раз говорил, наши корни. Не важно, в каком поколении это было, но все мы оттуда, из деревни", - сказал он.

Александр Лукашенко выразил уверенность, что всем - и горожанам, и сельчанам - очень близок и дорог колорит сельской жизни, который в Беларуси стремятся сохранить и усовершенствовать. Глава государства еще раз напомнил, что сейчас время такое, такой момент, когда все белорусы могут иметь свой надел, свой кусочек земли. "Не потеряйте, не упустите это время", - сказал он.

"Традиционный уклад в сочетании с доступностью достижений цивилизации - это главная цель нашего проекта "деревня будущего", - заявил белорусский лидер.

"Мы впервые в истории произвели хлебов, зерна, больше тонны на каждого человека. Это успех, которого, я уверен, не достигли даже крупнейшие государства нашей планеты", - подчеркнул Глава государства.

Однако останавливаться на достигнутом нельзя, убежден белорусский лидер. Ведь ничего чрезвычайного для достижения таких высоких результатов в сельском хозяйстве не совершили. Понадобилась только жесткая дисциплина, кто-то даже обижался на давление Президента, но зато получился результат.

Вместе с тем Александр Лукашенко выразил сожаление, что подобных объемов урожая зерновых не удалось собрать в прошлом году, когда этот товар очень востребован. "Сегодня зерно на постсоветском пространстве из-за того, что ввели санкции против России, - девать некуда", - заметил белорусский лидер. Он напомнил, как ранее высказывал просьбу Президенту России Владимиру Путину, чтобы тот оставил в резерве зерно для нужд Беларуси на всякий случай. И Глава российского государства согласился оставить объем вдвое больше запрошенного.

В этом году Беларусь смогла собрать отличный урожай, но лиха беда начало, убежден Президент. "Мы сделали этот шаг. И мы должны, обязаны, удержаться на этом уровне", - подытожил он.

Александр Лукашенко на церемонии вручил государственные награды передовикам агропромышленного комплекса.

Всего на торжественное мероприятие были приглашены около 600 человек. В их числе не только руководители сельхозпредприятий, но и рядовые труженики АПК - трактористы, животноводы, операторы машинного доения и представители целого ряда других профессий.

Президент поблагодарил сельчан и тружеников АПК за трудолюбие, профессиональный выбор и преданность делу. "Из года в год своими успехами вы показываете, что родная земля в надежных руках", - отметил он.

В этот праздничный день Александр Лукашенко от всей души пожелал всем исключительного здоровья, счастья и благополучия, а родной белорусской земле - мира и добра.

Глава государства высказал мнение, что, возможно, с сегодняшнего чествования во Дворце Независимости зарождается еще одна традиция современной Беларуси, основанная на традициях прошлого. "Во всех районах, областях прошли праздники - "Дажынкi". Всех мы поблагодарили", - сказал он. В то же время успешных в сфере АПК людей становится все больше и больше, их тысячи и тысячи, поэтому не всех чествуют в столице, многих награждают за работу на местах.

Александр Лукашенко вручил государственные награды - ордена, медали и нагрудные знаки к почетным званиям - передовикам агропромышленной отрасли, достигшим наивысших результатов в работе.

В их числе директор ОАО "Агро-Мотоль" Вячеслав Каштальян, который удостоен ордена Отечества II степени.

Орденом Трудовой славы награждены оператор машинного доения ОАО "Остромечево" Валентина Романюк, оператор искусственного осеменения животных СПК "Ляховичский" Иван Потопович и председатель правления СПК "50 лет Октября" Григорий Шпаков.

На церемонии награждения Григорий Шпаков поблагодарил за высокую награду, отметив, что она принадлежит всем работникам хозяйства, которые своим трудом достигают высоких результатов. "Это заслуга тех, кто, не жалея времени, сил, от зари до зари трудится на полях и фермах на благо своих хозяйств и нашей любимой Родины", - сказал он.

В числе награжденных орденом Почета - директор ОАО "Агро-сад Рассвет" Василий Желенговский, профессор кафедры растениеводства Гродненского государственного аграрного университета Константин Коледа, бригадир производственной бригады по животноводству сельхозпредприятия "Новый Двор-Агро" Елена Матейко.

Ряд работников АПК удостоены медали "За трудовые заслуги". Шестерым сотрудникам предприятий присвоено почетное звание "Заслуженный работник сельского хозяйства Республики Беларусь".

Вручив ордена и медали, отметив высокие достижения работников АПК в текущем году, уже за рамками церемонии Глава государства упомянул и о некоторых оставшихся недоработках. "В общем-то мы завершили сельскохозяйственный год. Но у Брыло, Зайца (министр и вице-премьер, отвечающие за сельское хозяйство. - Прим.) и у вас еще есть хоть полпроцентра, но кукурузного зерна в поле. Поэтому, я думаю, вы приложите все усилия. Пусть это совсем немного. Может, оно уже и не надо нам - это зерно. Хотя оно всегда надо. Вы его соберете. Трагедии в этом нет", - сказал Президент.

Отмечая нынешнюю погоду со снегом, он обратил внимание, что агросектор работает в зоне рискованного, а порой и почти критического земледелия. "Это будет хороший урок нашим губернаторам. Думаю, в том числе и в Гродненской области, что удивительно. Сделайте из этого определенные выводы", - призвал Глава государства.

Президент также напомнил, что остался еще небольшой процент площадей, на которых было необходимо поднять зябь. Он рассчитывает, что погодные условия в конце осени и в начале календарной зимы еще позволят наверстать эти работы.

"Может, кроме Юры Шулейко в Брестской области (председатель Брестского облисполкома. - Прим.). Молодец. Брестчане вообще. Не перехвалить бы уже. В этом году сработали больше, чем на отлично. Просто молодцы!" - похвалил Александр Лукашенко.

"Не будем расслабляться. Есть еще над чем поработать. И самое главное - за что отвечает Правительство и вице-премьер - хорошо продать свою продукцию. Наверное, сегодня уже только ленивый со мной не согласен, что эти так называемые санкции для нас - время колоссальнейших возможностей. Обещаю вам: точно такого времени у вас больше не будет. Дорожите каждой копейкой, вложите ее туда, куда надо. Чтобы получить еще большую отдачу в сельскохозяйственном производстве", - призвал белорусский лидер.

Александр Лукашенко напомнил, что в свое время был некоторый перекос, когда многое на селе было сделано в социальном плане, но отстала производственная база. "Так вот мы на сегодняшний день подтянули и производственную базу. Подтянули. Еще есть над чем работать. И в течение этого года договорились о десятках молочно-товарных комплексов, которые мы должны построить в декабре и будущем году. Как никогда источники финансирования определены. И если мы решим эту проблему, а еще дай бог укомплектуете нормальным скотом наши комплексы, мы значительно прибавим в сельхозпроизводстве", - сказал Президент.

Глава государства отметил, что для Беларуси всегда было больной проблемой, куда реализовать произведенную продукцию. "Даже соседнее наше родное государство не всегда пропускало нашу продукцию на свой рынок. Сегодня времена серьезно изменились. Сегодня уже некуда девать евро и доллары, а российский рубль хорош. Потому что мы за него покупаем все необходимое, что нам нужно для села. Я имею в виду нефтепродукты, природный газ", - подчеркнул белорусский лидер.

Он также отметил, что Беларусь получает энергоресурсы по цене в разы ниже, чем "продвинутые демократичные" страны Западной Европы. Таким образом, отечественный АПК имеет значительное конкурентное преимущество. "У нас есть огромнейший рынок. Почти каждую неделю отчитывается Леонид Константинович Заяц (вице-премьер, курирующий сферу АПК. - Прим.) о продажах. Я ему задаю один вопрос: а если бы больше было сегодня продукции, ты бы ее продал? Он говорит так, по-деревенски: со свистом!", - рассказал Глава государства.

"Это самое главное, когда есть рынок, куда ты можешь поставить свою сельхозпродукцию. И притом исключительно маржинальный рынок. Цены, которых не знало сельское хозяйство вообще. Воспользуйтесь этим временем, - призвал белорусский лидер. - А министры, члены Правительства, Премьер-министр, высшие должностные лица, да и я в том числе, мы вам дремать не дадим. Нужно использовать это время, чтобы поднять наших крестьян. Чтобы они достойно жили. В хороших условиях, в хороших домах. Чтобы их детишки имели возможность, как и все в городах, в том числе в Минске, получить хорошее образование, закончить вуз. И как рачительные хозяева, будущее, резерв наших кадров - занять достойное место в нашем обществе. Согласитесь, крестьяне, работники АПК это заслужили. Давайте сделаем все ради наших детей".