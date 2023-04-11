Совещание о проектах указов по развитию Парка высоких технологий

Необходимо придать новый импульс развитию IT-отрасли, причем не только для резидентов ПВТ. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил 11 апреля на совещании о проектах указов по развитию Парка высоких технологий.

"В ноябре прошлого года мы уже обсуждали работу нашего Парка высоких технологий с учетом сложившейся обстановки вокруг Беларуси. Необходимо придать новый импульс развитию отрасли, обеспечить максимально благоприятные условия работы (мы об этом договорились). Причем не только для резидентов ПВТ, но и для всех отечественных IT-компаний, вообще для всех айтишников", - подчеркнул Глава государства.

Президент поставил задачу: создавать продукт для нужд национальной экономики и экспорта. "Задача серьезная. Но в последние несколько лет у нас задач легких не бывает", - заметил Александр Лукашенко.

"В настоящий момент наш ПВТ, который долгое время авторитетные специализированные издания называли "раем для программистов" и "Кремниевой долиной Восточной Европы", хотят задушить экономически. Такие попытки предпринимаются", - заметил Александр Лукашенко.

В связи с этим Президент заявил о готовности страны реагировать на ситуацию, делать выводы и генерировать соответствующие решения: "Мы привыкли принимать подобные вызовы и достойно отвечать на них. Если не хотят нас видеть в одной части планеты, мы, естественно, идем в другую часть".

"Мне внесены проекты правовых актов о развитии Парка высоких технологий. Подход нестандартный. Но в этой сфере практически всегда требуются некие креативные решения", - заявил белорусский лидер.

Президент подчеркнул, что речь идет о втором дыхании и ранее недоступных горизонтах для парка, да и всей белорусской IT-отрасли. "Надо освоить новые рынки, заместить западные инвестиции азиатскими", - обозначил ориентиры Александр Лукашенко.

"И вообще, если где-то создается достойный продукт, какие бы ни были преграды, заборы и препоны, этот продукт будет востребован, его купят", - добавил Глава государства.

По его словам, сегодня нужно еще раз обсудить предложения и договориться о приведении нормативной базы в соответствие с принятыми решениями. "Хотел бы услышать от присутствующих, как мы можем максимально ускорить работу и когда получим конкретный результат", - сказал он.

Александр Лукашенко предупредил Правительство и руководство ПВТ, а также других ответственных лиц: "Просто сегодня где-то сидеть, извините за это слово, под плинтусом, отсидеться, не получится. Нужен результат. Нет результата - никакие объяснения, никакие разговоры не принимаются".