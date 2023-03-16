Совещание по вопросам экономии бюджетных средств

Экономия бюджетных средств стала темой совещания у Президента Беларуси Александра Лукашенко.

"Тема сегодняшнего разговора - экономия бюджетных средств. И не только бюджетных. Когда мы порой экономим бюджетные средства, то появляются, как в советские времена их называли, некие подснежники. То мы людей где-то держим на производстве, а они работают на бюджетные организации. То мы используем транспорт небюджетных организаций и используем этот транспорт для решения вопросов бюджетного характера. Ну а точнее, никакие вопросы не решаются в бюджетном плане, а начальники требуют автомобили с подчиненных предприятий государственной и частной формы собственности, чтобы решать какие-то личные вопросы. Это по той информации, которую я получаю в последнее время", - сказал Президент.

Александр Лукашенко еще раз подчеркнул, что речь идет об экономии средств. "Конечно же, прежде всего бюджетных средств. Их нужно направлять туда, куда надо. Это деньги народные. Предприятия их платят, и люди подоходный налог платят. Это народные деньги. И эти деньги должны использоваться на нужды наших людей", - заявил Глава государства.

В числе участников совещания Управляющий делами Президента Юрий Назаров, Глава Администрации Президента Игорь Сергеенко, Председатель Комитета госконтроля Василий Герасимов, Заместитель Премьер-министра Петр Пархомчик, губернатор Минской области Александр Турчин и Министр финансов Юрий Селиверстов.