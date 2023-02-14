Сергей Паско освобожден от должности начальника управления Следственного комитета по Минску

    Президент Беларуси Александр Лукашенко освободил генерал-майора юстиции Сергея Паско от должности начальника управления Следственного комитета по городу Минску. Соответствующий Указ Глава государства подписал 14 февраля.

    Сергей Паско уволен со службы в запас по болезни с правом ношения установленной формы одежды и знаков различия.

    Также Александр Лукашенко своим распоряжением уволил генерал-майора милиции Николая Мельченко со службы в органах внутренних дел в запас по возрасту с правом ношения установленной формы одежды и знаков различия.

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