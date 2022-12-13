Президент Беларуси Александр Лукашенко 13 декабря произвел кадровые назначения в руководстве Министерства иностранных дел и Вооруженных Сил.

Министром иностранных дел Беларуси назначен Сергей Алейник, который до настоящего времени работал во внешнеполитическом ведомстве на посту первого замминистра.

Андрей Лукьянович назначен командующим Военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны Вооруженных Сил Республики Беларусь. Прежде он занимал должность заместителя командующего ВВС и войсками ПВО - начальника авиации.

"Ну как не публично можно таких людей назначать? Поэтому я вас пригласил для того, чтобы действительно это было, как это принято в нашем государстве", - сказал Глава государства, приветствуя Сергея Алейника и Андрея Лукьяновича.

Президент отметил, что накануне обсудил с ними все нюансы их будущей деятельности на новых постах. В присутствии теперь уже новых министра и командующего он подписал указы об их назначении.

Сергей Алейник поблагодарил Главу государства за высокое доверие. "Нелегко будет", - заметил белорусский лидер.

Андрей Лукьянович ответил по-военному: "Служу Республике Беларусь, товарищ Главнокомандующий!" "Тоже непростая ситуация (в сфере ответственности командующего. - Прим.)", - отметил Александр Лукашенко.

Он еще раз поздравил обоих с назначением и пожелал им успехов в новых должностях.