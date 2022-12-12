Рассмотрение кадровых вопросов

Президент Беларуси Александр Лукашенко 12 декабря рассмотрел кадровые вопросы.

Глава государства назначил:

Капского Дениса Васильевича - заместителем Председателя Высшей аттестационной комиссии Республики Беларусь.

Президент также дал согласие на назначение:

Кравчука Вадима Васильевича - заместителем председателя Брестского облисполкома;

Кузьмича Андрея Николаевича - председателем Жабинковского райисполкома;

Жука Романа Борисовича - председателем Малоритского райисполкома;

Метлицкого Вячеслава Валерьевича - председателем Березовского райисполкома;

Привалова Владимира Александровича - председателем Гомельского горисполкома, членом Гомельского облисполкома;

Алейникова Дмитрия Вадимовича - заместителем председателя Гомельского облисполкома;

Шабетника Дмитрия Анатольевича - председателем Светлогорского райисполкома;

Савицкого Сергея Константиновича - первым заместителем председателя Могилевского облисполкома;

Корзуна Олега Владимировича - заместителем председателя Минского горисполкома;

Ботвинника Александра Мирославовича - генеральным директором ОАО "Управляющая компания холдинга "Минский моторный завод";

Балашенко Александра Анатольевича - заместителем Министра архитектуры и строительства;

Костюкевича Дмитрия Олеговича - заместителем Министра юстиции;

Моргуновой Елены Михайловны - первым заместителем Председателя Государственного комитета по стандартизации;

Козловой Ирины Леонидовны - заместителем начальника Департамента финансов и бюджетной политики Постоянного комитета Союзного государства;

Труса Сергея Николаевича - начальником Департамента оборонной промышленности и военно-технического сотрудничества Постоянного комитета Союзного государства;

Санько Дмитрия Евгеньевича - заместителем начальника организационно-аналитического департамента Постоянного комитета Союзного государства.

Глава государства обратился к Александру Ботвиннику, кандидатура которого согласована на пост генерального директора ОАО "Управляющая компания холдинга "Минский моторный завод". До настоящего времени он работал в должности первого заместителя генерального директора БЕЛАЗа, где курировал сферу стратегического развития, инновационной деятельности и информационных технологий.

"Бытует мнение, что IT-парк сыграл положительную роль в развитии информационных технологий в стране. Но сегодня любое предприятие, Академия наук, учреждения образования имеют достаточные компетенции в информационных технологиях. И если не дай бог что-то случится с IT-парком, то наш реальный сектор, социальная сфера обойдутся без него, развивая собственные информационные технологии. Как относитесь к такой точке зрения и насколько информационные технологии развиты сегодня, допустим, в промышленности?" - поинтересовался Глава государства.

Александр Ботвинник на примере работы БЕЛАЗа доложил, что все программное обеспечение и софт являются собственными разработками. "Мы не привлекали никаких специалистов, компаний для разработки этого программного обеспечения, обеспечив тем самым свою информационную безопасность. Также Белорусский автомобильный завод рассматривает вопрос создания в 2023-2024 годах собственной компании - резидента ПВТ для получения соответствующих налоговых льгот. Но в случае, если Парк высоких технологий не будет существовать, то все необходимые разработки мы можем выполнять собственными силами", - сказал он.

В связи с этим Президент поручил рассмотреть вопрос, чтобы необходимые льготы и условия работы предоставлялись IT-секторам предприятий без вхождения в ПВТ. "Наша задача, Игорь Петрович (Глава Администрации Президента Игорь Сергеенко. - Прим.), передайте Правительству, не надо их тащить в Парк высоких технологий. Ради только льгот? Так мы им можем предоставить соответствующие льготы, которые можем сегодня и которые существуют в ПВТ. Зачем вам там регистрироваться, тащить туда своих специалистов или просто зарегистрироваться, а существовать на площадях БЕЛАЗа… Нет такой необходимости. Это порочная практика, никому не нужная. Пусть они там - в этом котле белазовском, к примеру, или мазовском, или МТЗ варятся. А мы им по IT-разработкам предоставим соответствующие льготы", - сказал белорусский лидер.

"Вариант возможен?" - уточнил он у Александра Ботвинника.

"Да", - ответил тот.

"То есть Парк высоких технологий все-таки какой-то толчок дал развитию этого направления в Беларуси, особенно в подготовке кадров и так далее. Но обойтись (без него. - Прим.) мы можем", - сказал Президент. Он спросил у Александра Ботвинника, какой, по его мнению, основной недостаток ПВТ, который нужно исправить в первоочередном порядке. "Создание продуктовых линеек, - ответил специалист. - Мы долго изучали вопрос взаимодействия с ПВТ, неоднократно с ними встречались, но, к сожалению, резиденты в основном были нацелены не на создание продуктов в Республике Беларусь". Между тем именно создание полноценного готового продукта, который впоследствии будет востребован как внутри страны, так и иметь достаточно высокий экспортный потенциал, дает большую маржинальность, убежден Александр Ботвинник.

Иными словами, резиденты парка занимались созданием программного обеспечения для какой-то условной заграничной "моторолы", пренебрегая аналогичными проектами на внутреннем рынке. "Он (ПВТ, а точнее, его компании-резиденты. - Прим.) был подрядной организацией, которая участвовала в создании. То есть у него не было итогового технического задания и он не являлся владельцем итогового программного продукта", - уточнил специалист.

На примере БЕЛАЗа он пояснил, что современный карьерный самосвал является сложным программно-аппаратным комплексом. Двигатель, система управления и большое количество датчиков, электронных компонентов управляются программным обеспечением, установленным на борту машины.

"Если мы сейчас перед теми резидентами ПВТ, которые существуют и которые придут, на перспективу поставим жесткую задачу: ребята, не только вы там на подряде и не столько на подряде, но готовый продукт создайте, тогда мы с вами и будем разговаривать. То есть поставить им детальную задачу - сделать продуктовым, скажем так, Парк высоких технологий. Это правильная будет перед ними задача или они не будут решать это, это им не интересно?" - задал вопрос специалисту Александр Лукашенко.

"Они будут способны это сделать", - ответил Александр Ботвинник. Он считает, что компании ПВТ могут создавать продукт как для внутреннего потребления, так и на экспорт.

Президент отдельно поинтересовался кадровым потенциалом БЕЛАЗа в области IT. Главу государства проинформировали, что сейчас на предприятии работают около 120-130 человек, включая конструкторов, которые участвуют в разработках. Как отметил Александр Ботвинник, в дальнейшем БЕЛАЗ намерен создавать новые инновационные направления в части производства электропривода и других электронных компонентов. За счет них предприятие сможет увеличить маржинальность. "То есть, владея этим, мы сможем более грамотно управлять себестоимостью карьерного самосвала и тем самым влиять на сердце работы карьерного самосвала - системы управления", - сказал специалист.

В ходе рассмотрения кадровых вопросов Александр Лукашенко распорядился, что делать с оставленными иностранцами предприятиями. Разговор на эту тему зашел при согласовании кандидатуры Дмитрия Шабетника на пост председателя Светлогорского райисполкома. Глава государства интересовался, насколько тот знает город и район, спрашивал о работе основных предприятий. Дмитрий Шабетник упомянул о заводе сварочных электродов, который пока приостановил работу из-за ухода представителей украинского бизнеса. В настоящее время завод готов к работе, но решается вопрос смены собственника. "Думаю, что в следующем году он начнет работать, если планы по смене собственника реализуются", - сказал чиновник.

"Мы же договаривались. Уходят какие-то там украинские, польские или финские хозяева - люди остаются, технологии остаются, производство существует. Электроды нужны, - заметил белорусский лидер. - Игорь Петрович, это пример вашей с Головченко (Премьер-министр Роман Головченко. - Прим.) жесточайшей необузданной волокиты и бюрократизма. Какую смену собственника? Я вам дал указание: ушли хозяева - до свидания, мы вас не знаем, вы нас знать не хотите. С этого момента предприятие национализировано. Что мы еще ждем, какой смены собственника, и как мы будем решать вопрос в Правительстве по полгода - по году?!"

"Предприятия, которые были основаны иностранным инвестором или приватизированы и иностранный инвестор получил эти предприятия, а сегодня (это в основном из недружественных стран и прочих) ушли, - помашите им рукой, перекреститесь, что они оставили вам собственность. Все же есть. Игорь Петрович, я же Вам на примере "Макдоналдса" это говорил. Работал и работает. И люди приходят. И продукцию производят нормальную. Но это наше уже предприятие, - сказал Александр Лукашенко. - Не захотели работать - ну, как хотите. Наши люди не глупее, чтобы, как я говорил, эту булочку разрезать и впихнуть туда листья салата или кусок колбасы. Точно так и здесь. Все же осталось. Они же с собой ничего не забрали. Но если бы забрали, то я бы поснимал головы с ответственных людей. Никто ничего не должен забрать. Вы не должны этого допустить".

Александр Лукашенко обратился к Дмитрию Шабетнику с четким поручением: "Считайте, что это предприятие ваше. И по приезде немедленно реализуйте это указание. Не ждите каких-то документов. Направьте в Правительство. Они вам ответ дадут. Думаю, после сегодняшнего они вам до нового года поменяют собственника".

Аналогичная ситуация и по предприятию "ИКЕА". "Ах, "ИКЕА"!.. До свидания! Мы эти табуретки, стулья и прочее сделаем. Или детали для кроватей. Они же в основном детали для кухни, для кроватей, мебели делали. Что, мы не можем сделать? Тем более они же ничего не забрали и люди остались. Ушел хозяин - ну и иди. На рынке спрос приличный, на том же рынке в России, Беларуси и так далее мы можем производить эти детали и им поставлять, как поставляли", - сказал Глава государства.

"Кто-то там пришел-ушел… Хорошо. Они вложились туда, технологии привезли, та же "ИКЕА" или украинцы (производили электроды), оборудование привезли. Они инвестировали. Чисто политический момент: им сказали "Уходите" - они ушли. До свидания. А вот вернем мы их обратно или нет - вопрос", - заявил белорусский лидер.

При рассмотрении кадровых вопросов Президент рассказал о том, что Беларусь и Россия нацелены на развитие собственных компетенций и справятся на фоне ухода от сотрудничества ряда иностранных компаний.

"Мы с Президентом Путиным жестко договорились. Ушли - уходите. Мы будем развивать свои компетенции, свое производство сами. И мы справимся. Уже в России запустили производство нам знакомых "Москвичей", "Жигулей" (ныне Lada). Худо-бедно начали производить. ГАЗ будет производить "Волги". Вы помните, это бренд вообще был в Советском Союзе. Они будут на более высоком уровне. Мы "Джили" производим. Я говорю об автомобилях, которые населению нужны. Не начальникам. Начальникам вон "Аурус" они сделали. Вот чиновники и начальники будут ездить. Скоро доведут эту машину. Будет не хуже "Мерседеса", - сказал Глава государства.

Что касается грузового автотранспорта, то в Беларуси и России выпускают такие бренды, как МАЗ и КАМАЗ. Также в наличии производства тракторов, машин и механизмов для нужд сельского хозяйства.

"Поэтому если кто-то уходит, пусть уходит. Никого не держите. Но сразу же берите в руки это предприятие. Не ждите, что тут вам Головченко с Сергеенко (Премьер-министр и Глава Администрации Президента. - Прим.) какие-то указания дадут и поменяют форму собственности. С этого момента это ваша собственность", - подчеркнул Глава государства.

При согласовании назначения Сергея Савицкого на пост первого заместителя председателя Могилевского облисполкома Президент дал чиновнику особое напутствие, предупредив о важности и сложности работы в той сфере, за которую он будет отвечать.

"Вы какими вопросами будете заниматься в облисполкоме?" - уточнил Глава государства.

"Первый заместитель - в основном это сельское хозяйство", - ответил Сергей Савицкий, который до настоящего времени работал на посту председателя Узденского райисполкома.

"На горячую сковородку садитесь. Вы это прекрасно знаете. Могилевская область обладает колоссальными возможностями. Там как раз пояс сельскохозяйственных земель, откуда мы должны получить хорошие урожаи. Вы, наверное, их знаете: от Мстиславля - через Шкловский район, Горецкий район, Белыничский - до Минской области. Мы должны там получить хороший урожай. Там не хватает дисциплины. Игорь Петрович там с председателем облисполкома никак не могут (он ответственный) навести порядок. Все ляжет на ваши плечи", - заявил Александр Лукашенко.

Принимая кадровые решения, Александр Лукашенко ориентировал новых руководителей местной вертикали власти на чуткое отношение к людям и потребовал уделить приоритетное внимание вопросам экономического развития.

"Что касается людей, мы пережили 2020 год. Я часто к этой проблеме обращаюсь. Это был для нас хороший урок. Вы все при сем были на разных должностях. Сейчас вы руководители своих районов и областей. Не забудьте эти уроки. Не думайте, что все утихомирилось. Дай бог пройти нам вот этот период в нашей жизни тихо и спокойно. В этом наша задача. Пройдем, если будет работать экономика", - сказал белорусский лидер.

"Как я часто говорю, вы, пожалуйста, дайте мне экономику, чтобы люди были обеспечены настолько, насколько надо. Чтобы предприятия работали, рабочие места были. Все остальное за мной. Это ваша задача. Ну и очень чутко и внимательно относитесь к людям", - добавил Александр Лукашенко.

Глава государства при рассмотрении кадровых вопросов коснулся вопроса зарплат работников исполкомов на местах. Один из путей их повышения Президент видит в оптимизации численности соответствующих структур при сохранении существующего фонда заработной платы.

"Что касается заработной платы, я думаю, вы прекрасно знаете мои установки", - отметил Глава государства.

Александр Лукашенко напомнил, что уже ранее был выработан подход, при котором возможно повышение зарплат при сокращении управленческого аппарата. Допустим, если сократить численность работников райисполкома с 70 до 40 человек, то высвободившийся зарплатный фонд все равно останется в распоряжении руководителя района. "А нам можно в нынешней ситуации, повысив дисциплину исполнительскую и технологическую, половину иметь в райисполкоме. Я справился бы с 45-ю. А весь остальной фонд разделите так, как вы считаете нужным, среди оставшихся. И что-то потом - будет экономика развиваться - из бюджета добавим", - сказал Президент.

"Не только чиновникам. Вы знаете, недавно принято решение по всем бюджетникам. И учителя, и врачи, и военные, и так далее", - отметил белорусский лидер.

Александр Лукашенко еще раз призвал посмотреть, сколько реально надо человек в том или ином райисполкоме или горисполкоме. "Не держите избыточную численность. Фонд зарплаты у вас как был на то время, когда я принимал решение, он так и останется, - заверил Глава государства. - Никто эти деньги не заберет и не украдет. Это я вам гарантирую. Поэтому реализуйте вот эти вещи. На два человека сократитесь - оставляйте фонд заплаты у себя".

Освободившиеся кадры Президент предложил направлять на другие ответственные участки работы, например, в сельское хозяйство. "Слушайте, в мои времена пойти с райкома партии и с райисполкома директором совхоза или председателем колхоза неимоверная была честь. В очереди стояли, - сказал он. - Ну если они надежные, крепкие у вас (кадры. - Прим.) в райисполкоме, ну, идите поработайте".

Глава государства обратил внимание, что за последние годы за счет укрупнения и оптимизации сократилась и численность хозяйств. Этот процесс будет продолжаться. "Потому что на крупнотоварных хозяйствах нормально работают. Поэтому оптимизация будет идти. Не надо искусственно это делать. Где созрели, там и двигаемся", - отметил Александр Лукашенко.

"Ни в коем случае не забывайте уроки прошлых лет. Все зависит от вас. Вы непосредственно с людьми сталкиваетесь. И исключите из системы, стиля своей работы волокиту и бюрократизм. Чтобы не было так, как недавно я смотрел: журналисты сделали сюжет по Соколу (микрорайон Минска за пределами МКАД, где только после вмешательства Президента были решены проблемы с жильем для многодетных семей. - Прим.). Пока не рубанет Президент топором кому-то по голове или голову не снесет, решения вопроса нет", - отметил белорусский лидер.

"Если вы приняли решение, проконтролируйте, чтобы это было исполнено. И спрашивайте за исполнение. Указания руководителя должны неукоснительно соблюдаться и выполняться. Дисциплина - это тот резерв, который мы должны реализовать", - резюмировал Глава государства.