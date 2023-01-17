Рассмотрение кадровых вопросов

Президент Беларуси Александр Лукашенко 17 января рассмотрел кадровые вопросы.

Глава государства дал согласие на назначение:

Касперовича Сергея Антоновича - ректором Брестского государственного технического университета,

Чуканова Алексея Николаевича - ректором Витебского государственного ордена Дружбы народов медицинского университета,

Пешко Валентина Валентиновича - ректором Гродненского государственного аграрного университета,

Поляковой Ирины Михайловны - председателем Городокского райисполкома,

Сысоева Александра Владимировича - главой администрации Железнодорожного района Витебска,

Бахановича Александра Геннадьевича - первым заместителем Министра образования,

Лемеха Павла Константиновича - заместителем Министра финансов,

Воинова Олега Леонидовича - директором Департамента по архивам и делопроизводству Министерства юстиции,

Пернача Юрия Владимировича - управляющим делами Витебского облисполкома,

Петрашовой Ольги Владимировны - первым заместителем ответственного секретаря Парламентского собрания Союза Беларуси и России,

Белокопытовой Натальи Викторовны - заместителем начальника главного управления правового и документационного обеспечения Секретариата Парламентского собрания Союза Беларуси и России.

Принимая кадровые решения в системе образования и местной вертикали, Александр Лукашенко настраивал руководителей на аккуратную работу в вопросе расстановки кадров.

"Понимаете, нельзя людей обижать. Тем более сейчас, когда время непростое. Это касается и вас как руководителей, и системы органов власти. Особенно руководителей администраций, райисполкомов. Надо внимательнейшим образом к этому подходить. А не то что "ты не понравился, давай я тебя уберу и прочее", - сказал белорусский лидер.

"Нам надо усилить контроль за работой кадров. Надо смотреть: уволили заместителя, еще кого-то, даже в райисполкоме, - мы это должны видеть и давать оценку и губернаторам, и председателям райисполкомов. Если заслуживает, не тянет воз, бездельник, а может быть, еще и хуже - враг, ну что тут разговаривать… Разговаривать нечего. Если человек недотягивает в чем-то, молодой человек, еще не очень понимает, мало поработал - ну поработайте с ним. Он должен дать результат. И даст результат. Я уверен. Если по-человечески. А просто выбрасывать людей нельзя. К кадрам надо относиться аккуратно", - потребовал Глава государства.

Александр Лукашенко подчеркнул, что если человек профессионал, предан стране и готов работать, то с ним надо работать. "Нельзя махать налево и направо шашкой. Вдумчиво (надо. - Прим.) подходить. Есть хорошие кадры - будет результат. Тем более речь идет о руководителях высокого уровня. Если они на месте, крепкие - будет результат. Процентов на 90 от руководителя зависит в любом деле. Это должно быть для всех законом и наукой", - сказал Президент.

Глава государства уверен, что человеку всегда надо давать шанс: "Где-то ошибся, оступился… Дайте время, чтобы человек пришел в себя. Помогите, если нужно. А вдруг из него что-то получится. Посоветуйтесь с людьми, поговорите, кто работал, кто знает (этого человека. - Прим.), а потом уже принимайте решение. Потому что за нами же смотрят люди. И если мы будем размахивать шашкой налево-направо - рубить головы, какая работа будет? Не будет работы. Зачем человеку такая работа? Он все время будет в стрессовой ситуации. У него ни семьи не будет, ни дела не будет, к которому он приставлен".

"Смотрите, это главное для вас. Вы руководители с сегодняшнего дня", - напутствовал белорусский лидер.

Принимая кадровые решения в сфере образования, Александр Лукашенко заявил, что в системе образования пора заканчивать пертурбации и реорганизации.

"Мы затеяли очень серьезную реорганизацию, прежде всего в системе образования. Об этом я уже не единожды говорил. Но вывод был однозначный. Пора эти все пертурбации и реорганизации заканчивать", - сказал Глава государства, назначая ректоров вузов.

Он напомнил, что поручалось выйти на окончательное решение. Необходимо было серьезно посмотреть на Министерство образования, чтобы там не было лишних структур.

На примере одного из таких вопросов Глава государства обозначил обнаружившиеся проблемные моменты, связанные с перестройкой отдельных элементов структуры Министерства образования и подведомственных ему организаций.

В частности, это касается работы Департамента контроля качества образования и созданного недавно Национального агентства по обеспечению качества образования. "Был департамент. Потом перебросить (функции. - Прим.) - сделать управление - не нужен этот департамент. Но создают параллельно агентство, - обозначил вопрос Александр Лукашенко. - Ну, так а в чем тогда разница, в чем смысл?"

Сергей Касперович, согласованный на должность ректора Брестского государственного технического университета, а до настоящего дня начальник главного управления профессионального образования Минобра, доложил, что по агентству работа только начинается: набраны штаты, задача у новой структуры большая - обеспечивать качество на всех уровнях образования.

Александр Лукашенко задал резонный вопрос: "Так департамент с этим не справлялся?"

"В принципе, справлялся. У него много задач. И лицензирование, и апостиль", - ответил Сергей Касперович.

"Так вы все передали в агентство…" - заметил Глава государства.

Сергей Касперович подтвердил: "Сейчас, фактически, да. Часть функций передана в агентство". "Предложения, которые идут сейчас, состоят в том, чтобы департамент включить в состав министерства в виде главка. То есть это полноценная государственная структура уже внутри министерства. Не отдельное юрлицо, - пояснил он. - Что касается департамента, который может стать главком, - это задача опять же лицензирования, апостиля. Агентству предлагается проводить, насколько я понимаю, системную работу по обеспечению качества: аккредитации, проверки качества, проверки частных учреждений образования по всем уровням".

Александр Лукашенко обратил внимание, что в таком случае фактически ничего не меняется. "Что было, то и осталось. Деньги платить агентству надо? Надо. Платить надо людям. Вы же там 35 или сколько человек набрали. Вот сделали дело!" - сказал Президент. Более того, государственные вопросы отдаются какой-то чуть ли не общественной организации, в составе которой даже нет ни одного госслужащего.

Президент также поставил вопрос, а может ли с функциями, которые возлагаются на агентство, справиться соответствующее профильное управление в системе Минобра.

"Управление со штатом чиновников, допустим, 8-10 человек…" - с нотами сомнения в голосе начал отвечать Сергей Касперович.

"Нет, я не говорю сейчас о численности. Надо, так и 200 будет", - парировал Александр Лукашенко.

"Справится. Если достаточный ресурс", - отреагировал специалист.

"Я не понимаю суть этой всей пертурбации. Хорошо, тут у вас в управлении (в структуре Минобра. - Прим.) 8 человек. А в агентстве 35. И оно справится. Так вы заберите 35. Даже не 35, а 30 можете забрать. Плюс этих 8. И справляйтесь. Если есть порядок и дисциплина, один человек справится. А если бардак, так вы там и 200 человек посадите - толку не будет, - сказал Александр Лукашенко. - Слушайте, ну да, Президент потребовал там и прочее (упорядочить структуру Министерства. - Прим.). Вместо департамента - управление. А департамент так и остался. Никакого вместо. Только его назвали агентство, выкинули из министерства и ни одного госслужащего. Выполнили две задачи. Вроде порядок навели в структуре управления и с госслужащими разобрались (оптимизация численности. - Прим.). А на самом-то деле, если посмотреть вглубь, хуже сделали, мне кажется".

Президент поставил перед Сергеем Касперовичем резонный вопрос: "Если б вы были, допустим, руководителем департамента, а вам сказали: "Иди, вот будешь агентство возглавлять"?"

"Тут сложно сказать. Неоднозначное решение", - отметил специалист.

"Я бы не пошел", - сказал Президент.

"Да, у департамента все-таки полномочия, авторитет. Годы работы. Который знают и где-то, прямо скажу, боятся учреждения образования", - согласился Сергей Касперович.

"Совершенно верно, самостоятельная структура, - подчеркнул Александр Лукашенко. - А мы что сделали? Какую пользу принесли?"

В беседе с журналистами по завершении мероприятия Сергей Касперович обратил внимание, что любые предложения по совершенствованию, реорганизации системы образования всегда очень серьезно взвешиваются, обсуждаются на уровне Главы государства. По его словам, в тех вопросах, которые касаются деятельности департамента и агентства, окончательные решения еще не приняты. "Будет отдельный доклад руководителя ведомства и на уровне правительства, я полагаю, Главе государства, где они будут приняты, - сказал специалист. - Вопрос сейчас состоит в совершенствовании деятельности: что будет с Департаментом контроля качества, войдет ли он в структуру Минобразования как отдельное структурное подразделение или продолжит свою деятельность? Вопросы взаимодействия с национальным агентством также стоят на повестке - как это будет происходить. Сегодня агентство фактически координируется департаментом. Здесь есть понимание необходимости совершенствования этой работы, повышения эффективности".