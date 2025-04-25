Президент Беларуси Александр Лукашенко согласовал назначение Сергея Левковича первым заместителем председателя Витебского облисполкома.

До настоящего времени Сергей Левкович работал на посту помощника Президента - инспектора по Витебской области.

"Сергей Викторович, вы приняли решение или предложение, которое вам озвучил Глава Администрации о переходе на работу первым заместителем губернатора в Витебскую область. То, что вы согласились на эту непростую должность, - я вам благодарен. Ну и на этом все благодарности. Там будет непростая работа", - сказал Александр Лукашенко.

Стоит отметить, что Сергей Левкович также имеет опыт работы на посту первого заместителя председателя облисполкома. Соответствующую должность он ранее занимал в Минской области.

"Моя поездка в Витебскую область - в лучшие районы - говорит о том, что там очень много проблем организационных. Ну и вы там работаете. Вы также за это несете ответственность и знаете, что там происходит", - напутствовал белорусский лидер.

Александр Лукашенко отметил, что образцы того, что и как нужно делать в регионах, уже есть, начиная от агрогородка, поселков городского типа и заканчивая районным уровнем. Если необходимо, с этим можно дополнительно ознакомиться на примере тех же Копыси и Шклова, где недавно побывал Глава государства.

"То есть все уже отработано. Нужно организовать. Дисциплина трудовая в Витебской области неважная. Но самое главное, что в ближайшее время на совещании в Витебской области мы рассмотрим, как Витебщина сработала по последней программе, которую мы утверждали на уровне Президента. Помните, Николай Шерстнев (экс-председатель облисполкома. - Прим.) предлагал ее - интеграционные эти структуры и так далее и так далее. Все говорят (и молодежь, и постарше люди), что идея неплохая, но она слабо реализовывается в Витебской области. Не везде, правда. Но встает вопрос, зачем создавали, почему не дожали, почему не сделали, как надо", - заявил Глава государства.

По словам Президента, область еще непростая и в том плане, что там, возможно, не всегда занимаются тем, что надо с учетом природных условий. "Если там они в лесу, ну так давайте заниматься лесопереработкой, в промышленности и так далее. Если в Витебской области трудно получить зерновые и зернобобовые, давайте заниматься тогда говядиной, получать молоко. А в Орше, Толочине и Витебском районе - вот этот куст - там можно заниматься зерном. Там куры, свиньи могут быть. В принципе, там так и есть. Не хватает дисциплины и организованности, - пояснил Глава государства. - В общем, проблем куча. Вы работаете, знаете эти проблемы. Я ценю то, что вы решились на эту работу. Нужен результат".

Отдельно Александр Лукашенко высказался на предмет привлечения трудовых ресурсов в Витебскую область, что возможно и за счет трудовых мигрантов из других стран: "Надо прекратить всякие разговоры по поводу каких-то трудовых ресурсов. Надо эти ресурсы (имеющиеся в стране. - Прим.) заставить работать и задействовать. То, чего не хватает, - люди едут (на работу в Беларусь. - Прим.) не только из южных регионов бывшего Советского Союза, но и из России. Из Литвы, Латвии, даже из Польши, пусть немного, но они к нам едут, готовы работать. Смотрите на месте персонально каждую семью, каждого человека. Если вас это устраивает - принимайте на работу. Я уже об этом говорил. Чтобы не было крика, гвалта и шума, что мы там чужих берем. Не хотите чужих - работайте сами. Мы не настаиваем на том, чтобы приезжали из других республик. Но мы без этого в Витебской области не обойдемся. Поэтому и трудовая миграция - это нормально".

"Там еще поляки наших этих беглых подначивают. Они боятся больше всего, что сюда пакистанцы приедут. Они боятся, что туда пойдут эти мигранты дополнительно. Поэтому поляки и литовцы пусть успокоятся. От нас никакие афганцы, никакие туркмены, узбеки и таджики не уедут. Они будут у нас жить и работать - которых мы примем. Поэтому им беситься там не надо и наших подкручивать, чтобы они шум поднимали", - добавил Александр Лукашенко.