Рабочая поездка в Витебскую область

Президент Беларуси Александр Лукашенко 21 апреля совершил рабочую поездку в Витебскую область.

Президент работал на малой родине - в городском поселке Копысь, прототипе "деревни будущего" из одноименной программы. Здесь находится деревообрабатывающий участок № 2 Оршанского лесхоза.

Сразу по прибытии Глава государства спросил ответственных должностных лиц о состоянии дел в регионе: "Как впечатления? Что плохо?"

Особый акцент Президент сделал на перспективах развития поселков городского типа. Александр Лукашенко напомнил, что в свое время было принято решение о преобразованиях в Копыси, чтобы на его примере показать остальным, как должно быть. Естественно, для развития принципиально важно наличие рабочих мест. Поэтому здесь было построено деревообрабатывающее предприятие Оршанского лесхоза, на котором сейчас работают 50 человек. Многие приезжают из других населенных пунктов, в том числе из Орши. Поэтому, как отметил Президент, встает вопрос обеспечения жильем. "Люди переедут, будут жить и работать, - сказал Глава государства. - Для людей надо создать условия".

Говоря о преобразованиях в Копыси, Президент обратил внимание, что в свое время поручил построить здесь маленькую пекарню, которая в настоящее время работает и производит хлеб, пользующийся спросом не только у жителей агрогородка. "Тоже намек нам. Наверное, надо развивать эти маленькие пекарни. Только надо подумать об инвесторах", - подчеркнул Александр Лукашенко. Президент добавил, что много лет назад в Копыси получилось сделать некий образец для других агрогородков.

Александр Лукашенко поручил провести ревизию состояния дел в поселках городского типа, определить перспективы развития и что еще нужно сделать.

"Посмотрим, как поселки городского типа приводят в порядок. Чего не хватает - обсудим, примем меры. Но не шутите с огнем, много говорим, но не все делаем", - подчеркнул Президент.

Говоря о строительстве жилья, Глава государства отметил, что на домокомплекты Минлесхоза есть большой спрос, который надо удовлетворять. "Надо больше, спрос есть", - сказал Президент. В то же время он предупредил насчет разумной ценовой политики, чтобы люди не отказались от этой продукции.

Что касается жилищной политики в целом, Александр Лукашенко обратил внимание, что строить надо прежде всего там, где на это есть запрос от предприятий, работодателей, иными словами - под заказ.

"Вообще нам надо серьезно перестроиться - и в области, во всех областях, и в стране и строить только по заказу жилье. А люди что хотят, то строят - за свой счет. Мы мешать им не должны, тем более в таких поселках (как Копысь. - Прим.)", - сказал Президент. В качестве примера Глава государства привел деревообрабатывающий участок Оршанского лесхоза, расположенный в Копыси. Здесь работают около 50 человек, и некоторые приезжают даже из Орши. Если для них построить жилье в Копыси, люди переедут, будут здесь же жить и работать, уверен Александр Лукашенко. "Для людей надо создать условия. Для работы условия нормальные. Не хватает только единственного - дом, нужен дом. Участочки у нас есть. Как только мы ограничим строительство жилья в Минске и областных центрах, люди сюда приедут жить. А чего тут не жить?" - отметил Президент.

"Надо взять и прекратить эту бездумную стройку и стягивать людей в крупные города", - подчеркнул Глава государства.

В свою очередь Министр лесного хозяйства Александр Кулик обратился с просьбой разрешить в системе лесхоза продавать своим работникам арендное жилье в собственность по прошествии 10 лет аренды и при условии добросовестной работы на предприятии. "Если бы разрешили их лет через 10 приватизировать людям, которые добросовестно..." - сказал он.

Президент, не дожидаясь подробностей, сразу ответил согласием, но при одном условии: "Хорошо, только за те деньги, за которые построили. Не вопрос".

"Руководитель приглашает и говорит: вот цена. Но ему же надо, чтобы люди работали здесь. "Работать здесь думаешь?" - "Думаю". Это главное - работать дальше здесь, и цена. Платишь деньги, работаешь, подписываешь договор, нет - до свидания. Что тут плохого? Пускай покупает человек дом (выкупает арендное жилье. - Прим.), а мы за эти деньги еще один построим", - добавил Александр Лукашенко.

Министр лесного хозяйства доложил Президенту об обеспечении лесхозов современной лесозаготовительной техникой, а деревообрабатывающей отрасли - древесным сырьем. Говоря про экспорт, Александр Кулик отметил, что продукция поставляется на рынки 16 стран. Было отмечено, что финансовые результаты в деревообрабатывающей отрасли улучшились.

"Вот это говорит о том, где наши деньги и наша перспектива. Даже не в нефтепереработке. У нас свое сырье, это надо развивать. И все, что соответствует этому сырью", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Речь зашла о том, что организации Минлесхоза в прошлом году поставили государственным и частным деревообрабатывающим предприятиям нашей страны 10 млн куб.м древесины. Управляющий делами Президента Юрий Назаров обратил внимание, что предприятиям, которые перерабатывают древесину в крупных объемах, необходимо понимать перспективу.

"Здесь нужно либо с концерном решить вопросы каждого, либо годовые торги на бирже проводить, как раньше, - отметил Управляющий делами Президента. - Им нужно понимать диаметры, годовой объем кругляка, который им предложат".

"Так а в чем дело? Если мы недопереработали сырье, а кто-то в нем нуждается и хочет видеть перспективу, в чем тогда проблема? - сказал Александр Лукашенко. - Вопрос же всегда у нас был в ценах: биржа, не биржа и так далее. Сейчас мы можем, исходя из сложившейся ситуации, определиться по ценообразованию. И отдать им по этой цене продукт". Глава государства поручил решить проблему в этом году, чтобы к 1 января такие переработчики могли видеть перспективу.

Одним из вопросов стало обеспечение машинно-тракторного парка деревообрабатывающей отрасли. "У нас сегодня форвардеры, харвестеры, основные машины и механизмы", - подчеркнул министр.

Александр Кулик проинформировал, что техника заготовила около 65% от общего объема древесины. Глава Минлесхоза добавил, что рассчитывает на то, что ручная заготовка будет поддерживаться на уровне около 30%. В этой связи Президент обратил внимание, что с машиной действительно получается подобраться не ко всем участкам, поэтому люди нужны.

Президент также высказался о ситуации на "АМКОДОРе".

"Нам надо решать вопрос не только собственности на "АМКОДОРе", но и долгов", - сказал Глава государства и обратил внимание на то, что предприятие находится в сложном положении из-за действий собственника.

Александр Лукашенко поинтересовался у Министра лесного хозяйства Александра Кулика, имеет ли это предприятие большое значение для системы лесного хозяйства, на что получил утвердительный ответ.

Министр согласился, что развитие нашей лесозаготовительной и деревообрабатывающей промышленности невозможно без многооперационной техники отечественного производства, которую выпускают в том числе на "АМКОДОРе".

Президент поинтересовался уровнем локализации на технике производства "АМКОДОР" и уточнил, за счет чего он может быть повышен. Было отмечено, что форвардеры, выпущенные на "АМКОДОРе", - это достаточно надежные машины, которые способны служить восемь лет.

"Но имей ввиду, что через восемь лет ты не спишешь - восстанавливать надо", - подчеркнул Александр Лукашенко.

После доклада Президент ознакомился с выставкой отечественной лесозаготовительной техники таких предприятий, как МТЗ, "Гомсельмаш", "АМКОДОР", МАЗ и других. Были на выставке и лесозаготовительные инструменты, в том числе топоры производства МТЗ. "Это топор хороший, емкий", - оценил инструмент Глава государства.

МТЗ также представил образец гусеничной техники - трактор с корчевателем. Александр Лукашенко уточнил, выпускает ли Минский тракторный завод гусеничную технику для сельского хозяйства и пользуется ли она спросом у крестьян. Президент уверен, что в каждом хозяйстве нужен хотя бы один такой трактор.

Когда речь зашла про технику МАЗ, Глава государства поинтересовался, как обстоят дела на заводе, и обратил внимание, что нужно углубляться в локализацию. Спросил Александр Лукашенко и про результаты "МАЗ-СПОРТавто". Ознакомившись с образцами техники, Президент прошел в цеха деревообрабатывающего участка. Глава государства ознакомился с работой котельной сушильного комплекса, лесопильного цеха, цеха погонажа и цеха производства поддонов.

На производстве Александр Лукашенко пообщался с рабочим, который оказался жителем Орши. "А чего ты не хочешь в Копыси жить? - задал вопрос Президент. Молодой человек сказал, что в Орше у него семья, но признался, что охотно переехал бы в Копысь, если бы здесь у него был дом с участком. Глава государства заметил, что рабочим можно было бы выделить жилье, чтобы после, например, десяти лет работы на предприятии они могли выкупить его по остаточной стоимости.

Отсюда возник вопрос закрепления молодых кадров на первом рабочем месте, в том числе в агрогородках и городских поселках. Одним из путей закрепления молодежи могло бы стать наставничество, считает Александр Лукашенко.

"Надо работать над закреплением. Конечно, с Орши - тут недалеко - подвозят людей. Но желательно, чтобы люди жили здесь", - считает Глава государства.

После посещения деревообрабатывающего предприятия Президенту по традиции вручили подарок - икону Александра Невского, изготовленную из дуба. Образ был сделан руками лесоводов отрасли и освящен в храме Александра Невского.

Александр Лукашенко, находясь с рабочей поездкой в Оршанском районе и посещая Копысь, неожиданно дополнил свой маршрут новыми объектами. Глава государства решил заехать в ОАО "МИЛККОП СТАРТ", где производят сыры, а также в местную хлебопекарню.

Президент сразу по прибытии на первый объект - деревообрабатывающий цех Оршанского лесхоза - напомнил ответственным должностным лицам, что ранее требовал от них держать на контроле ситуацию на частном предприятии по производству сыров, которое расположено буквально через дорогу, и в пекарне, созданной по поручению Главы государства. "Сейчас зайдем, посмотрим", - пообещал Александр Лукашенко и обещание свое сдержал.

После осмотра цеха по деревообработке Президент посетил цех по производству сыров ОАО "МИЛККОП СТАРТ" в Копыси. Ранее здесь, по поручению Президента, возродили существовавшее когда-то производство сыров. Александр Лукашенко прошел по цехам и расспросил работников о процессе изготовления продукции. В частности, Глава государства уточнил, какие объемы молока перерабатываются сейчас и какой в целом потенциал. Специалисты пояснили, что в настоящее время перерабатывают около 60 тонн молока за смену, но, работая на полную мощность на существующем оборудовании, могли бы перерабатывать 100 тонн.

"Это значит, что вы загружены наполовину?" - спросил Александр Лукашенко. По словам председателя Витебского облисполкома Александра Субботина, на предприятии есть проблема с очистными сооружениями, и на их строительство, согласно проекту, требуется значительное время. Президент на это потребовал, чтобы через год проблема была решена и все сделано по технологии. Комитету госконтроля Глава государства поручил разобраться, какие средства были вложены в это предприятие инвестором.

"Надо разобраться. Если он (инвестор. - Прим.) хорошо работает и готов тут развивать - ради бога, пусть строит очистные и вперед. Если нет, значит, другой человек, другой инвестор должен делать это. По-хозяйски разберитесь", - поставил задачу Глава государства.

Проходя по различным цехам и помещениям предприятия, Президент уточнял их предназначение, ведь некоторые еще находятся в процессе обустройства, а некоторые используются не по прямому предназначению, часть оборудования остается незадействованной. Александр Лукашенко критически отозвался об увиденном, заметив, что руководители местной вертикали недостаточно вовлечены в ситуацию на этом объекте.

В итоге Глава государства поручил, чтобы детальную проверку предприятия по производству сыров провели специалисты, в том числе санэпидемслужбы. "Здесь должна быть санстанция и прочие специалисты, которые посмотрят технологию, что тут правильно, неправильно, хранение. Специалисты должны разобраться", - сказал Александр Лукашенко.

Глава государства также заехал в местную пекарню, где занимаются производством хлеба.

Александр Лукашенко поручил в ближайшее время расширить производство, поскольку спрос на продукцию пекарни из Копыси большой. Нужно также распространить такой опыт по стране, небольшим городкам, чтобы там были свои хлебопекарни.

Глава государства поручил ответственным должностным лицам взять на контроль вопрос развития пекарни в Копыси, строительства дополнительных площадей и расширения ее мощностей: "Чтобы через год здесь выпекалось столько хлеба, сколько надо. Почему? Потому что я хочу посмотреть, если все будет нормально (а оно будет), надо, чтобы у нас в районах, малых городах и прочих хлеб был (местного производства. - Прим.)".

"И сразу в Орше надо думать. Надо, чтобы такие маленькие пекарни были обеспечены. Важно то, что мы должны по всей стране в небольших населенных пунктах распространить это все, в агрогородках должно быть", - подчеркнул Александр Лукашенко.