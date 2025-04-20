Посещение Свято-Покровского храма в Толочине

Президент Беларуси Александр Лукашенко в светлый праздник Пасхи посетил храм Покрова Пресвятой Богородицы, расположенный на территории Свято-Покровского женского монастыря в Толочине.

По приезде Глава государства пообщался с прихожанами и настоятельницей монастыря игуменией Анфисой, которую расспросил про территорию обители и историю храма. В самом храме Александр Лукашенко зажег свечу и обратился к прихожанам.

Президент отметил, что ему особо приятно в этот светлый праздник видеть всех собравшихся улыбающимися, в хорошем настроении. "Прежде всего хочу вас поздравить и поприветствовать в этот светлый, добрый праздник. Христос воскрес!" - сказал Глава государства. "Воистину воскрес!" - ответили прихожане.

"Сколько ни бываю в наших храмах, всегда этот день отмечают как особенный, - продолжил Президент. - Какие бы ни были сложные, трудные времена (а в нашей истории они были разными), мы всегда с большим вдохновением, большим желанием ждали и ждем этот светлый добрый праздник Воскресения Христа, нашу Пасху".

Для белорусов Пасха стоит вровень с такими значимыми светскими праздниками, как День Победы и День Независимости, заметил Александр Лукашенко. А в этом году еще так совпало, что Пасха отмечается в один день представителями нескольких конфессий, и поэтому воспринимается по-особенному. "Так совпало, и это очень символично для нас, потому что наша страна - это страна единства, справедливости и взаимопонимания, взаимопомощи", - подчеркнул Глава государства.

Президент обратил внимание, что история храма в Толочине насчитывает более 400 лет, но он прекрасно сохранился, в том числе благодаря тому, что за ним ухаживали и поддерживали в порядке. "Представляете, сколько он видел на своем жизненном веку и сколько еще увидит благодаря нашим заботливым рукам. Он аккуратный, ухоженный. Точно так, как мы будем ухаживать (я очень надеюсь, рассчитываю на вас), будем смотреть за порядком в нашей стране в Год благоустройства", - сказал Глава государства.

Александр Лукашенко подчеркнул, что нынешний год для Беларуси особенный из-за важной юбилейной даты - 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Витебская область была в числе наиболее пострадавших во время той страшной войны. "Мы и сейчас, занимаясь доказательствами зверств фашистов в нашей Беларуси, занимаемся выявлением фактов геноцида белорусского народа. И, знаете, очень много мест захоронений находим на Витебщине", - отметил Президент.

В год 80-летия Победы запланировано проведение многих памятных мероприятий, посвященных этой дате и подвигу советского народа. Они будут проходить как в Беларуси, так и в России, в том числе с участием лидеров двух стран. Одно из таких мероприятий состоится уже в ближайшее время. Это международный форум в Волгограде к 80-летию Великой Победы, который пройдет в конце апреля.

"Это очень-очень особый год для Витебщины, для нашей Беларуси. И мы фактически делаем первые шаги по празднованию этой Великой Победы уже сегодня, - сказал Глава государства. - Днями мы продолжим эти празднества под Сталинградом, на Волгоградской земле. С Президентом России мы договорились, там встретимся, поговорим с молодежью, отдадим дань уважения тем героям, которые сражались на Волге. Затем - парад в Москве, в Беларуси. И до Дня Независимости мы будем отдавать дань уважения тем, кто принес нам эту жизнь".

Президент отметил, что уже в этом году каждая из основных конфессий, присутствующих в Беларуси, должна начать создавать свои центры притяжения. Например, для православия таким центром станет Жировичский монастырь - жемчужина белорусского православия, как сказал о нем Александр Лукашенко. А для католиков одним из наиболее значимых центров является Будславский костел, где находится важнейшая святыня - Будславская икона Божией Матери.

"Мы в стране договорились, что в этом году мы начнем процесс создания центров основных религий в Беларуси. Самая большая наша конфессия - это православие, более 85% (населения. - Прим.), которые причисляют себя к православию. Вторая по значимости - это католики, с которыми мы сегодня празднуем этот праздник, - сказал Президент. - Каждая конфессия в этом году должна начать создавать центры, свои центры".

Александр Лукашенко также рассказал о планах по созданию в Минске Музея истории мировых религий. "Также мы создадим Музей истории мировых религий в Минске, чтобы наша молодежь знала, что такое религия и откуда корни этих религий - и христиан, православных и католиков, и мусульман, иудеев и так далее. В этот центр любой сможет прийти и посмотреть, откуда все мы, откуда наша духовность", - отметил Глава государства.

Президент упомянул и еще несколько важных объектов - так называемую белорусскую ВДНХ, где будут представлены отечественные достижения в различных сферах, и Национальный исторический музей, посвященный истории белорусской государственности.

"Окончательно к 9 мая этот центр (Минский международный выставочный центр. - Прим.) будет открыт для посещения всех наших белорусов, чтобы они, особенно молодежь, придя туда, восхитились и друг у друга спросили: "Неужели мы все это можем производить? Неужели мы это своими руками сделали?" - сказал Президент.

"Я уже говорил в прошлый раз, в Рождество Христово, что это непростые годы, особенно этот год. Нам надо мобилизоваться, сплотиться и пройти их. Турбулентность, хаос, неразбериха в мире огромны", - заявил Александр Лукашенко.

Президент обратил внимание, что власти стараются уберечь Беларусь и белорусский народ от этого хаоса. Сделать так, чтобы каждый белорус, занимаясь своим делом, видел результаты своего труда, спокойно растил детей и старался дать им образование.

"Но годы очень сложные, очень тяжелые, особенно в условиях санкций для нашей экономики. Экономика в основе всего", - подчеркнул белорусский лидер.

Президент рассказал, что, подъезжая к храму, он обсуждал с председателем райисполкома работу Толочинского района. Глава государства отметил, что по показателям это один из лучших районов не только в Витебской области, но и в стране. Тем не менее Президент затронул и злободневные темы наведения порядка на земле. Александр Лукашенко предупредил, что по всей Витебской области пройдут проверки, особенно по падежу скота.

"Я заметил, что те, кому мы немало помогали, плохо работают. Поэтому - в церкви не врут - должен вам прямо сказать: этот год будет очень серьезный в плане наведения порядка в нашей стране", - сказал Глава государства.

Говоря про Год благоустройства, Президент обратил внимание, что речь идет не о том, что нужно просто подмести улицы и высадить деревья: "Каждый на своем приусадебном участке, если это на селе, да и в городах, должен навести соответствующий порядок". Александр Лукашенко добавил, что в нашей стране не должно быть в том числе пустующих и заброшенных земель.

Президент подчеркнул, что белорусы должны достойно прожить этот год, создав нормальные условия для жизни, прежде всего наших детей. "Не всегда и не везде так получается, особенно в Витебской области. Поэтому я и сказал председателю райисполкома (представителю Президента здесь): инсайдерская тебе информация - готовься к очень серьезным контрольным проверкам", - сказал Глава государства.

По словам Александра Лукашенко, во время проверок предстоит оценить, чего достигла Витебская область за прошедшие годы.

"Пользуясь случаем, находясь в этом храме Божьем, хочу вас попросить: делайте на своем месте то, что должны делать. Это намного легче, намного проще, чем у южных наших соседей. Не хотелось бы, чтобы мы до этого дошли. Поэтому надо было трудиться и делать свое дело", - отметил Президент.

Глава государства пообещал, что в основе его политики будет справедливость: заработал - получил. "Господь нам нефти-газа в эту земельку не вложил, чтобы мы могли качнуть, по трубе кому-то продать, а деньги поделить. У нас этого нет, мы все своими руками закладываем. Наверное, в этом какой-то смысл, раз Он так решил. Поэтому давайте будем пользоваться тем, что у нас есть, и беречь свою белорусскую землю", - призвал Президент.

"Я желаю вам самого главного, что не купишь ни за какие деньги, - мира, здоровья. Вам, вашим деткам, чтобы ваши дети вас никогда не огорчали, чтобы были такими светлыми, добрыми, радостными, как в этот праздничный день, - пожелал Александр Лукашенко. - Берегите Беларусь - другой такой не будет. И не надо, потому что она самая красивая, прекрасная. Это место для жизни нас и наших детей. Счастья, благополучия, радости вам!"

Глава государства передал в дар храму икону Божией Матери "Казанская". Это один из самых известных и особо чтимых православных образов Богородицы. Подаренная Президентом икона исполнена в иконоокладной мастерской Свято-Елисаветинского женского монастыря в Минске. Лик Богородицы написан акриловыми красками на деревянной доске из ольхи. Сама икона помещена в березовый киот, окрашенный под орех.

Президенту передали в дар икону священномученика Харалампия, созданную ярославскими мастерами в стиле ярославской школы иконописи. Она написана на деревянном основании темперными красками и покрыта сусальным золотом. На полях по золоту выполнена резьба с росписью орнамента.